 "Насильство щодо членів нашої команди набуло системного характеру", - "Слуга народу" закликає правоохоронців відреагувати на побиття нардепа Ананченка

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сторінці "Слуги народу" у соцмережі Фейсбук у понеділок вранці, передає Цензор.НЕТ.
"Погрози, залякування і насильство щодо членів нашої команди набули системного характеру. Це означає, що зміни, які ми втілюємо, – справжні, а не декоративні. Тому стара система чинить спротив так, як звикла ще з 90-х. Вони сподіваються, що зможуть знову грабувати країну, якщо ми відступимо. Але ми не здамося. Будемо боротися за краще майбутнє для України і втілювати програму змін, яку підтримали наші виборці. Закликаємо правоохоронні органи належним чином відреагувати на побиття нашого колеги Михайла Ананченка. Насильство щодо громадян за їхню громадянську позицію має суворо каратися, незалежно від того – це депутат чи активіст", - йдеться в заяві.
- Да ещё как! (с)
"Двенадцать стульев"
- Уже? Что-то очень быстро.
все только начинаеться...
а за це покарають на горло.
Системный...
хм..., тяжело это быть командой не своего народа в воюющей стране, да?
И желудки, которые проголосовали за вас не защищают уже, да?
В желудки ложить нужно что то.... одного Квартала 95 маловато будет... - охлос он переменчив...
Скоро и анал за 100 $ в час будут предлагать)
Учителя. Им с 4х штук не жалко)
Где Ваши доказательства???
А может Вы там трахаетесь, а потом все вокруг виноваты?
перее……...
оно водяру на МАРИНАДЕ жрало.начало до женского пола цепляться.ну и бортонули его разок
какие двое в балаклаве??герой ты конченный
Может бабу не поделили?
...зелений туалетний папір...
СН пора бы уже места на кладбище покупать, шоб плотненько, а тне вразброс.
"Вдарили по лівій щоці, підстав праву"...
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Ничё. Полиция найдёт того кто это сделал.
Героям Слава !!! Слава Украине !!!
Як йдеться у заяві прес-служби СБУ, її оперативники попередили напад на народного депутата України. Із оперативних джерел стало відомо, що виконавці замаху отримали від організатора винагороду за напад. Їхні дії документувалися, а щоб запобігти самому нападові, СБУ взяла виконавців «під контроль». З метою отримання максимально об'єктивної та повної доказової бази щодо всіх учасників замаху, насамперед стосовно організатора, у Фейсбуці розмістили повідомлення від імені депутата про напад на нього двох молодиків у балаклавах.Оприлюднення цієї інформації дало змогу співробітникам СБУ у повній мірі задокументувати дії організатора та виконавців.
Готовий посперечатись, що за рік- ви будете з жалем згадувати, хоча б про таку "любов", а тому "хавайте".