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Все про:побиття (486) Слуга народу (566) Ананченко (3)

 "Насильство щодо членів нашої команди набуло системного характеру", - "Слуга народу" закликає правоохоронців відреагувати на побиття нардепа Ананченка

У партії "Слуга народу" розцінюють побиття депутата від однойменної фракції Михайла Ананченка як протидію "старої системи" реалізованим політсилою змінам, а також закликають правоохоронців належним чином відреагувати на напад.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сторінці "Слуги народу" у соцмережі Фейсбук у понеділок вранці, передає Цензор.НЕТ.

"Погрози, залякування і насильство щодо членів нашої команди набули системного характеру. Це означає, що зміни, які ми втілюємо, – справжні, а не декоративні. Тому стара система чинить спротив так, як звикла ще з 90-х. Вони сподіваються, що зможуть знову грабувати країну, якщо ми відступимо. Але ми не здамося. Будемо боротися за краще майбутнє для України і втілювати програму змін, яку підтримали наші виборці. Закликаємо правоохоронні органи належним чином відреагувати на побиття нашого колеги Михайла Ананченка. Насильство щодо громадян за їхню громадянську позицію має суворо каратися, незалежно від того – це депутат чи активіст", - йдеться в заяві.

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Насильство щодо членів нашої команди набуло системного характеру, - Слуга народу закликає правоохоронців відреагувати на побиття нардепа Ананченка 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165529
 
 
 Топ коментарі
 
- Господа, неужели вы нас будете бить?
- Да ещё как! (с)
"Двенадцать стульев"
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"Угрозы, запугивание и насилие в отношении членов нашей команды приобрели системный характер.Источник: https://censor.net.ua/n3165529

Системный... "Насилие в отношении членов нашей команды приобрели системный характер", - "Слуга народа" призывает правоохранителей отреагировать на избиение нардепа Ананченко - Цензор.НЕТ 2148
хм..., тяжело это быть командой не своего народа в воюющей стране, да?
И желудки, которые проголосовали за вас не защищают уже, да?
В желудки ложить нужно что то.... одного Квартала 95 маловато будет... - охлос он переменчив...
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если бьют, значит "любят"!!!
все только начинаеться...
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- Господа, неужели вы нас будете бить?
- Да ещё как! (с)
"Двенадцать стульев"
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- Слуг народа бьют!
- Уже? Что-то очень быстро.
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Нехай ще спасибі скажуть, що на стлбах не вішають.
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Народ лупцює своїх слуг ? Значить вони погано служать, а зарплату собі самі піднімають. Треба ж із господарем (народом) домовлятись.
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если бьют, значит "любят"!!!
все только начинаеться...
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Набули системний характер.... дик , ведіть себе як українці, патріоти своєї країни, то ніхто їх і не троне. А так гопота, зелена шваль дорвались до влади , та чудять. Ну і в фейс прилітає, не без того.
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ви державу зраджуєте
а за це покарають на горло.
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Їх ще фермери не били,а це вже скоро.
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"Угрозы, запугивание и насилие в отношении членов нашей команды приобрели системный характер.Источник: https://censor.net.ua/n3165529

Системный... "Насилие в отношении членов нашей команды приобрели системный характер", - "Слуга народа" призывает правоохранителей отреагировать на избиение нардепа Ананченко - Цензор.НЕТ 2148
хм..., тяжело это быть командой не своего народа в воюющей стране, да?
И желудки, которые проголосовали за вас не защищают уже, да?
В желудки ложить нужно что то.... одного Квартала 95 маловато будет... - охлос он переменчив...
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Зеленое стадо... без звиздюлей как без пряников.. жить не должно...
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Вы сами льете бензин под ноги своим латентным сепаратизмом сдачей интересов Украины своей непрофессиональностью внутри страной продажей земли растерзание страны по частям продажей заводов врагам а потом громко кричите Вы же сами себя и уничтожите
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Где ж этот голубок в Сумах проштрафился? Видать или занял много на избирательную компанию или наобещал много.
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"Старая сістєма" вже більш ніж пів року "нє прі дєлах". То деж ті міл'ярди, що вони щомісяця крали? І в бюджет недонадходження, і з газом якось невдобно виходить, і ціни не падають... "Гдє дєньгі, Зін?" (с) В.Висоцький
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Ничего!
Скоро и анал за 100 $ в час будут предлагать)
Учителя. Им с 4х штук не жалко)
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Не только системный, но и закономерный характер. И вобщем-то заслужено.
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За належність до зешмарклів почали бити, звикайте.
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херовая у вас команда, если вас ужу систематически насильничают по одному..
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"Насилие в отношении членов нашей команды приобрели системный характер" (с)

Где Ваши доказательства???
А может Вы там трахаетесь, а потом все вокруг виноваты?
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вас щурі ще й ногами пи#дячити будуть ваші ж "ізбірателі"
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Вспомним классику - Слуга двух господ ,там слуге прилетало со всех сторон ... "Насилие в отношении членов нашей команды обрело системный характер", - "Слуга народа" призывает правоохранителей отреагировать на избиение нардепа Ананченко - Цензор.НЕТ 2430
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Честно говоря, встретив Слугу Урода, сам бы перее ……...
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скоро по всей стране будут гонять поганою мітлою
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Сомневаюсь, что Ононченко побили. Следов по сути нет. Если бы побили, по крайней мере инвалидом стал и не только по уму, а и по телу. 100%-ный самопиар
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Даже если зачесть как насилие над слугами драку Лероса с Бужанским, на системность пока не тянет.
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гы-гы-гы ... да вас Зеленых дебилов скоро убивать будут где поймают, а они о насилии... "Насилие в отношении членов нашей команды обрело системный характер", - "Слуга народа" призывает правоохранителей отреагировать на избиение нардепа Ананченко - Цензор.НЕТ 9195
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А що тут незрозумілого? Вони слуги расеянського народу, тому їх і б'ють.
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Тогда надо начинать отстреливать и вешать
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да какое избиение??
оно водяру на МАРИНАДЕ жрало.начало до женского пола цепляться.ну и бортонули его разок
какие двое в балаклаве??герой ты конченный
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p.s. полиция даже дело не завело..герой мля..а доступ на кабаки сум тебе закрыт...бухай дома
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В каких-то Сумах на какого-то Ананаскина напали два хулигана...
Может бабу не поделили?
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если не отп*зжен ни один из слуг нарида - день прошёл зря.
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Остання мода у Львові.
...зелений туалетний папір... "Насилие в отношении членов нашей команды обрело системный характер", - "Слуга народа" призывает правоохранителей отреагировать на избиение нардепа Ананченко - Цензор.НЕТ 5517

"Насилие в отношении членов нашей команды обрело системный характер", - "Слуга народа" призывает правоохранителей отреагировать на избиение нардепа Ананченко - Цензор.НЕТ 5539
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То ли еще будет.
СН пора бы уже места на кладбище покупать, шоб плотненько, а тне вразброс.
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Г"азумков прихожанин московського пархата, а як же Божа заповідь?
"Вдарили по лівій щоці, підстав праву"...
. "Насилие в отношении членов нашей команды обрело системный характер", - "Слуга народа" призывает правоохранителей отреагировать на избиение нардепа Ананченко - Цензор.НЕТ 6209
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у них новая заповедь - садись сразу на бутылку.
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Рошеновские жополизы и дармоеды повылазили
Ничё. Полиция найдёт того кто это сделал.

Героям Слава !!! Слава Украине !!!
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Ага, вже бігають, шукають, з розшуковими собаками запозиченими у *****.
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Пьяный дебошир напал на 19-летнюю патрульную, ударил ее и сломал нагрудную камеру, теперь прийдется ходить парами, никто не застрахован от нападения.
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Повідомлення народного депутата від «Слуги народу» Михайла Ананченка про те, що його побили біля дому в Сумах, було частиною спецоперації СБУ. Але на нардепа дійсно планували замах.
Як йдеться у заяві прес-служби СБУ, її оперативники попередили напад на народного депутата України. Із оперативних джерел стало відомо, що виконавці замаху отримали від організатора винагороду за напад. Їхні дії документувалися, а щоб запобігти самому нападові, СБУ взяла виконавців «під контроль». З метою отримання максимально об'єктивної та повної доказової бази щодо всіх учасників замаху, насамперед стосовно організатора, у Фейсбуці розмістили повідомлення від імені депутата про напад на нього двох молодиків у балаклавах.Оприлюднення цієї інформації дало змогу співробітникам СБУ у повній мірі задокументувати дії організатора та виконавців.
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"Насильство щодо членів нашої команди набуло системного характеру", - "Слуга народу"...
Готовий посперечатись, що за рік- ви будете з жалем згадувати, хоча б про таку "любов", а тому "хавайте". "Насильство щодо членів нашої команди набуло системного характеру", - "Слуга народу" закликає правоохоронців відреагувати на побиття нардепа Ананченка - Цензор.НЕТ 5719
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