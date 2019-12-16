 Вакарчук: Ми вже працюємо над планом деокупації Криму і Донбасу, будемо готові представити його суспільству

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"У мене питання до президента. В неділю в зоні проведеня ООС загинув український воїн, 21-річний нацгвардієць, сержант Сергій Михальчук.

Весь тиждень Міністерство оборони України повідомляє про продовження обстрілів, ось цитата: "Російська Федерація знову не виконує взяті на себе зобов’язання щодо сталого припинення вогню відповідно до прийнятого підсумкового комюніке на переговорах лідерів "Нормандської четвірки" у Франції." – прямо кажуть наші військові.

То чому, пане президенте, ми продовжуємо обговорювати "політичне врегулювання"? Про яке "врегулювання" ми можемо говорити, якщо на Сході продовжують стріляти, а матері отримують похоронки?"- написав Вакарчук.

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Нардеп наголошує, що тільки повне і всеохопне припинення вогню може відкрити можливість для будь-яких наступних домовленостей. "Безпека – це тривала, не менш як півроку тиша на фронті. Тільки це покаже, що росіяни готові про щось з кимось домовлятися. І тільки тоді ми можемо говорити про будь-які наступні кроки".

"Згадайте "червоні лінії", за які вийшли люди на вулиці. Спочатку безпека, потім – будь-що інше. Голосування про "особливий статус" показало, що про ці "червоні лінії" дехто почав забувати. І політсила президента і навіть одна з політичних сил, яка ці лінії артикулювала", - написав лідер партії" Голос ".

Вакарчук зазначив, що поки що Україна йде за планом, який придумали в Кремлі і продавили в Мінську, доповнивши неприйнятною "формулою Штайнмаєра".

"Ми мусимо це змінити. Нашим завданням повинно бути досягнення повного, всеохопного, тривалого припинення вогню та повернення наших полонених і заручників. Крапка.

А всередині країни нам треба почати розробку нашого спільного плану деокупації Криму та Донбасу. Який включатиме і безпековий, і політичний, і економічний і соціальний блоки. Ми уже працюємо над таким планом, і будем готові представити його суспільству, політичним силам та міжнародним партнерами", - резюмував Вакарчук.

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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Росія зараз у процесі розуміння "червоних ліній", які Україна ніколи не перейде і залишається на тих же позиціях, що і останні п'ять з половиною років.