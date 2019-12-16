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 Політика України
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Все про:Вакарчук (145) Крим (6967) Донбас (12764) деокупація (345) Голос партія (113)

 Вакарчук: Ми вже працюємо над планом деокупації Криму і Донбасу, будемо готові представити його суспільству

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявляє про необхідність розробки всередині країни спільного плану деокупації Криму і Донбасу, зазначає, що в його команді вже над таким планом працюють.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"У мене питання до президента. В неділю в зоні проведеня ООС загинув український воїн, 21-річний нацгвардієць, сержант Сергій Михальчук.

Весь тиждень Міністерство оборони України повідомляє про продовження обстрілів, ось цитата: "Російська Федерація знову не виконує взяті на себе зобов’язання щодо сталого припинення вогню відповідно до прийнятого підсумкового комюніке на переговорах лідерів "Нормандської четвірки" у Франції." – прямо кажуть наші військові.

То чому, пане президенте, ми продовжуємо обговорювати "політичне врегулювання"? Про яке "врегулювання" ми можемо говорити, якщо на Сході продовжують стріляти, а матері отримують похоронки?"- написав Вакарчук.

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Нардеп наголошує, що тільки повне і всеохопне припинення вогню може відкрити можливість для будь-яких наступних домовленостей. "Безпека – це тривала, не менш як півроку тиша на фронті. Тільки це покаже, що росіяни готові про щось з кимось домовлятися. І тільки тоді ми можемо говорити про будь-які наступні кроки".

"Згадайте "червоні лінії", за які вийшли люди на вулиці. Спочатку безпека, потім – будь-що інше. Голосування про "особливий статус" показало, що про ці "червоні лінії" дехто почав забувати. І політсила президента і навіть одна з політичних сил, яка ці лінії артикулювала", - написав лідер партії" Голос ".

Вакарчук зазначив, що поки що Україна йде за планом, який придумали в Кремлі і продавили в Мінську, доповнивши неприйнятною "формулою Штайнмаєра".

"Ми мусимо це змінити. Нашим завданням повинно бути досягнення повного, всеохопного, тривалого припинення вогню та повернення наших полонених і заручників. Крапка.

А всередині країни нам треба почати розробку нашого спільного плану деокупації Криму та Донбасу. Який включатиме і безпековий, і політичний, і економічний і соціальний блоки. Ми уже працюємо над таким планом, і будем готові представити його суспільству, політичним силам та міжнародним партнерами", - резюмував Вакарчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Формула Штайнмаєра вже давно прописана в законі про особливий статус Донбасу, - Резніков

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Росія зараз у процесі розуміння "червоних ліній", які Україна ніколи не перейде і залишається на тих же позиціях, що і останні п'ять з половиною років.

Вакарчук: Ми вже працюємо над планом деокупації Криму і Донбасу, будемо готові представити його суспільству 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165526
 
   
 Топ коментарі
 
И какой план ? Выйти на границу с гитарой ? ))
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В план входит исполнение песни "І все буде добре, для кожного з нас"?
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Слава, краще поміркуй як зробити ,щоб відбулися позачергові президентські вибори. Бо з зєлепутінського роя знов не вийде ніх...
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Ничого не буде до весни... бо перед АП каток заливають
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Нічого не буде до чергових президентських виборів. Люди зневірилися в українських політиках. Дякуємо Порошенко.
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ага, а журнашлюшки и моники не при делах )))) ну..ну..))
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Вот что то предложить Это есть хорошо.А орать все плохо ничего не предлагаю взамен удел тупорылых истериков
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И какой план ? Выйти на границу с гитарой ? ))
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Бредни полоумного трубадура. К тому же хренового трубадура.
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А лучше- на ту сторону границы, и дай концерт, или несколько, для граждан оккупированных (освобожденных) республик(((((
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Фильмы ОПУ снимает - все сферы уже распределены и Славику лучше не лезть на чужую территорию.
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В план входит исполнение песни "І все буде добре, для кожного з нас"?
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Планов много у всех , только воз и ныне там .....
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«Я не здамся без бою!»
Славко, не сміши наши тапочки, бо коли вони сміються - нам лоскотно.
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та планов может быть громадьё...
теория всегда интересна...а вот на практике...в жизни...
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Угу. Пока что Украина возвращается в родную говень. План ***** действует лучше чем ваши планы. С помощью крыма и дамбаса ***** скорее затащит всю Украину в свои клещи чем Украина вернет окупированные территории.
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Новая концертная программа "Халва-халва"
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У тебя доброе сердце, Джон Сноу Славик. Оно-то нас всех и погубит (с) "Игра престолов"
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Что продавили в Минске? Что из продавленного выполнял Порошенко?
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Тебе, бульба, взагалі не повинно нічого турбувати (поки Пукан не зрбить твій Бульбостан округом РФ).
А нам Порох підписав "Штайнмаєра" і Україна тепер має біду через цього агента Москви - "Лоліту".
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Згоден з Вами. Один засранець підписав Мінськ, а інший тепер виконує ці угоди.
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А ще один негідник їх написав, причьому - особисто.
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Ничего продавить не вышло.
путин требует выполнения всего того, что петя прописал.
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Ще один пєтух... прокукурікав.
От туди з Пристайком і поїдете. Ти будеш вити а Пристайко буде танцювати "калінку-малінку".
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Лучше бы он пел,а над планом деоккупации должны работать в Генштабе.
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16.12.19 10:14 Перемир'я на Донбасі буде оголошено 20-21 грудня, - Пристайко
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко сподівається, що нове перемир'я на Донбасі оголосять 20 або 21 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "УНІАН".
"Зараз ми домовилися, що до кінця року відбудуться три важливі події, які дозволять нам з вами побачити, чи дійсно можна розраховувати на прогрес. Оголошення (про припинення вогню. - Ред.) Буде 20 або 21 грудня. І ми побачимо, чи можливий подальший прогрес", - сказав Пристайко.
Міністр зазначив, що припинення вогню буде "стійким, постійним і всеосяжним".
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Я знаю его план.
1. Разрешить продажу/покупку земли.
2. Купить землю в Крыму и на Донбасе.
3. Выгнать с купленной земли оккупантов.
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наверное присоединится к раше единым федеральным округом включая Крым и Донбасс...

Вакарчук: Мы уже работаем над планом деоккупации Крыма и Донбасса, будем готовы представить его обществу - Цензор.НЕТ 3792
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Славко, ну твій однопартієць Рахманін ж уже озвучив дійсно чудовий план. Ніяких перемовин - відгородитися від сєпарні колючим дротом (від себе додам - і мінними полями) по всій лінійї розмежування. Перекрити всі пункти пропуску, перекрити воду і електрику і припинити виплати пенсій цій ваті!

Які же можуть бути варіанти? На даному етапі альтернативи пропозиції Рахманіна НЕМАЄ!
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Талантливый музыкант , за чем ты полезло в это дерьмо? Деньги свыни и ахметки не пахнут ?
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Потрох сделал ему предложение, от которого нельзя было отказаться))
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Ну вот еще один охотник за призрачной мечтой висячих мостов и небесных садов. Крым он захотел деоккупировать. Был тут один министр обороны, который обещал устроить парад в Севастополе, только вот от одного желания мало, нужна еще возможность - маниловщина процветает.
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Блин столько рассуждать что бумажки нас не защищают и росиянцы продолжают убивать и захватывать, и сделать вывод что новыми бумажками мы не только защитимся но и освободим оккупированное, что у него с логикой? Или то образование что ему приписывают только на бумаге благодаря влиятельным родителям?
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За всё хорошее и против всего плохого? Это конкретная и принципиальная позиция. (из комментариев)
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Хоча в одному Славко все ж правий. Спочатку - півроку тишини на фронті і лише потім можна тільки починати якісь переговори про розведення військ і подальше урегулювання... А Зе взявся розводити, коли щодня стріляють!

Мінські угоди паршиві, але там п. 1 прописано повне припинення вогню. Не виконано п. 1 - ми можемо не виконувати наступні пункти! Все ж просто!
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Ну не знаю, как Вакарчук работает над планом ,но вот план над Вакарчуком поработал неплохо ... Вакарчук: Ми вже працюємо над планом деокупації Криму і Донбасу, будемо готові представити його суспільству - Цензор.НЕТ 1989
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Славик, давай новый альбом...с фотографиями из ВР!
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Червоні лініі і коричневі купки - ось з чого складається план Вакарчука по деокупаціі Криму...
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Опять из серии - Путин должен то, Путин должен это
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ну вот зачем он пошел в политику? ))) а так остался бы у людей в памяти хорошим певцом)))) какой может быть план с неадекватным ******? да он рашу утопит но крым не отдаст. развязка может быть только после его свержения. ну как это людям не понятно
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Дайте ему 100 дней! (с)
+ перерывы на концерты
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Над планом деокупації має працювати Генштаб, а не депутати.
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