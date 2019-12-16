 Переможцем конкурсу на посаду глави НАЗК став прокурор Новіков

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив член комісії, експерт Ради Європи з питань антикорупції Тілман Хоппе в ході фінального засідання з відбору кандидатів.
"Після інтенсивних обговорень ми можемо вам зараз відкрити результати і назвати ім'я кандидата, якого підтримує комісія - це кандидат Новіков. Комісія оцінила його як кандидата, який найкраще відповідає критеріям, які прописані в закони про запобігання корупції", - сказав він.
Рішення комісії було одноголосним. Далі кандидатура Новікова буде направлено до Кабінету міністрів України.
Новіков - прокурор департаменту нагляду за додержанням законів Генпрокуратури.
Одиозный прокурор Кулик оформляется на работу в СБУ - Лещенко Декабрь 16, 2019Без рубрикиКомментарии
Кулику в этом вопросе покровительствует олигарх Коломойский…
Скандальный бывший прокурор Константин Кулик оформляется на работу в Службу безопасности Украины.
Об этом в понедельник сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале со ссылкой на источники, передает издание «Страна».
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По его словам, его документы уже переданы в отдел кадров спецслужбы. При этом Кулик собирается занять пост заместителя в Главном следственном управлении СБУ.
Как отмечает Лещенко, Кулику в этом вопросе покровительствует олигарх Игорь Коломойский, которому он помог в деле его бывшего партнера Вадима Шульмана.
«Тем временем, дела Кулика генпрокуратура не передала в НАБУ после того, как ГПУ лишилась функций следствия, а передает их в СБУ.
За Кулика «тянет мазу» Игорь Коломойский, которому Кулик помог в «вопросе Шульмана» - бывший партнер Коломойского Вадим Шульман дал против него показания в ФБР, а Кулик вписал Шульмана в преступную организацию Януковича и предъявил ему подозрение в том, что Шульман отмывал деньги… через счета Коломойского.
Атакуя Шульмана, Коломойский пытается решить свои проблемные вопросы в США«, - пишет Лещенко.