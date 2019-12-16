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Все про:прокурор (393) НАЗК (675)

 Переможцем конкурсу на посаду глави НАЗК став прокурор Новіков

Комісія з відбору кандидатів на посаду глави Національного агентства з питань запобігання корупції визначила переможцем прокурора Департаменту нагляду за дотриманням законів Олександра Новікова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив член комісії, експерт Ради Європи з питань антикорупції Тілман Хоппе в ході фінального засідання з відбору кандидатів.

"Після інтенсивних обговорень ми можемо вам зараз відкрити результати і назвати ім'я кандидата, якого підтримує комісія - це кандидат Новіков. Комісія оцінила його як кандидата, який найкраще відповідає критеріям, які прописані в закони про запобігання корупції", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рахункова палата проведе повторний аудит НАЗК, - Новак

Рішення комісії було одноголосним. Далі кандидатура Новікова буде направлено ​​до Кабінету міністрів України.

Новіков - прокурор департаменту нагляду за додержанням законів Генпрокуратури.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165524
 
 
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Из чьих холопов этот Новиков будет?
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Вези меня извозчик,по гулкой мостовой...)))
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Ну якщо європейські експерти вибрали саме Новікова, то... Поживемо- побачимо. А може й справді щось зробить.
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Трубу теж міжнародні експерти обирали.
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еще один фактв сторону ЗЕ
Одиозный прокурор Кулик оформляется на работу в СБУ - Лещенко Декабрь 16, 2019Без рубрикиКомментарии

Кулику в этом вопросе покровительствует олигарх Коломойский…
Скандальный бывший прокурор Константин Кулик оформляется на работу в Службу безопасности Украины.
Об этом в понедельник сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале со ссылкой на источники, передает издание «Страна».
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По его словам, его документы уже переданы в отдел кадров спецслужбы. При этом Кулик собирается занять пост заместителя в Главном следственном управлении СБУ.
Как отмечает Лещенко, Кулику в этом вопросе покровительствует олигарх Игорь Коломойский, которому он помог в деле его бывшего партнера Вадима Шульмана.
«Тем временем, дела Кулика генпрокуратура не передала в НАБУ после того, как ГПУ лишилась функций следствия, а передает их в СБУ.
За Кулика «тянет мазу» Игорь Коломойский, которому Кулик помог в «вопросе Шульмана» - бывший партнер Коломойского Вадим Шульман дал против него показания в ФБР, а Кулик вписал Шульмана в преступную организацию Януковича и предъявил ему подозрение в том, что Шульман отмывал деньги… через счета Коломойского.
Атакуя Шульмана, Коломойский пытается решить свои проблемные вопросы в США«, - пишет Лещенко.
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гужва и сирожа достойные доверия источники информации
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Ну, все в курсе, как прокуратура соблюдает законность (читай - крышует всё и всех), а этот чувак надзирал.....Ой, крышевал!
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