 Не відкидаю відновлення залізничного сполучення з ОРДЛО, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "УНІАН".
"Я не виключаю ні пасажирського, ні вантажного сполучення. У нас дуже багато роботи, яку треба зробити, щоб відновити це сполучення. Безумовно, якщо є інфраструктура, тут не складно порахувати, де є автомобільні шляхи, де є залізничні шляхи, і де взагалі можливий перехід людей. Але не тільки. Є певні ділянки, які не пов’язані безпосередньо з переходами", - зазначив він.
За словами Пристайка, очевидним кандидатом для відкриття нового КПВВ є Золоте, де з української сторони давно вже побудований КПВВ.
"У нас вже є позитивний досвід, наприклад, Чонгару. Там дійсно зроблена велика робота, КПВВ створено за високими стандартами. Ми можемо множити цей досвід, відкриваючи нові і нові пункти пропуску", - зазначив він.
Раніше Пристайко заявив, що перемир'я на Донбасі буде оголошено 20-21 грудня.
Ну чего нам мучаться и растягивать удовольствие россиянам?
Теперь заживем!
Донбасс снова будет кормить всю Украину!
в своём дачном посёлке, под Киевом у нас об "покращенні" при зебилах люди уже знают и уже не молчат и уже вооружаются сокЫрами и уже готовы сначала стрелять, а после спрашивать: кто там?..)
думай те, зебилы