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 Політика України, Суспільство
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Все про:залізниця (358) Донбас (12764) Пристайко (293)

 Не відкидаю відновлення залізничного сполучення з ОРДЛО, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко припускає відкриття залізничного КПВВ на лінії зіткнення з окупованими територіями Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "УНІАН".

"Я не виключаю ні пасажирського, ні вантажного сполучення. У нас дуже багато роботи, яку треба зробити, щоб відновити це сполучення. Безумовно, якщо є інфраструктура, тут не складно порахувати, де є автомобільні шляхи, де є залізничні шляхи, і де взагалі можливий перехід людей. Але не тільки. Є певні ділянки, які не пов’язані безпосередньо з переходами", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо до кінця року вдасться обміняти полонених, то в зустрічах у "нормандському форматі" є сенс, - Пристайко

За словами Пристайка, очевидним кандидатом для відкриття нового КПВВ є Золоте, де з української сторони давно вже побудований КПВВ.

"У нас вже є позитивний досвід, наприклад, Чонгару. Там дійсно зроблена велика робота, КПВВ створено за високими стандартами. Ми можемо множити цей досвід, відкриваючи нові і нові пункти пропуску", - зазначив він.

Раніше Пристайко заявив, що перемир'я на Донбасі буде оголошено 20-21 грудня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165521
 
 
 Топ коментарі
 
Не исключаю третьего майдана.
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То все фигня. Дристайко, ты лучше суажи когда совместные патрули с сепарами по Крещатику?
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Спасибо жителям Кривбасса за преЗЕдента ПИДАР...СА
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ВЫ уроды еще прошлых пленных у кацапов не забрали а уже новых хотите им отправить? Ето теперь садишься в Украине в поезд и если вовремя не слез или уснул то можешь проснуться от ударов приклада в голову и попастся в руки боевикам. Вы вообще там все срах потеряли? Теперь в Украине прежде чем сесть в автобус или поезд нужно будет 100 раз переспросить не едет ли он в ДНР?
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Может лучше сразу капитуляция?
Ну чего нам мучаться и растягивать удовольствие россиянам?
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УРРРРРРРААААА!
Теперь заживем!
Донбасс снова будет кормить всю Украину!
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Не волнуйтесь, пусть министр идиот говорит, что хочет, орки со своей стороны уже рельсы разобрали, если поезд пойдет, то только под откос..
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А цей виродок Пристайко сепарам і колію укладе та проводи протягне.
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без "закона об оружии для украинцев") для защиты хотя бы своей территории, своего дома и семьи - это будет "смелым" экспериментом Ылиты - те самые, известные ещё по первому антимайдану, даунецкие (спокуха, я - донецкий и знаю разницу) поезда с бухими шахтёрами.. их же пассажиры первым делом отправятся посмотреть как жЫвёт бАгатый ещё зелёный, но уже деревянный, Буратина и что у него там "плохо лежит" - они уже увеличили любопытную статистику, о которой стыдливо молчит Аваков, как рыба об лёд..
в своём дачном посёлке, под Киевом у нас об "покращенні" при зебилах люди уже знают и уже не молчат и уже вооружаются сокЫрами и уже готовы сначала стрелять, а после спрашивать: кто там?..)
думай те, зебилы
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Суки...спешат похерить все, что сделано за 6 лет. Чтоб вы все сдохли, зебилы конченные!
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Та по-суті, нічого серьйозного ще й не робилося. Всі шість років українська "елітка" намагалася задобрити ***** і вгамувати бидло.
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ну то есть российская спецура будет заезжать в Киев в гости к Пристайко прямо на поезде, в купейных вагонах ?
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А поезд Москва-Киев этой спецуре не подходит ?
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там вроде как государственная граница есть, причем с обеих сторон.
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Ну государственная, да. Показал российский загранник и поехал. А вот для пересечения КПВВ годится только украинский паспорт.
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Дрыстайка восстановливай сразу прямое авиасообщение между киевом и лугандой. Касапы за 5 лет как раз "модернизировали" аэропорт в донецке к приему 5 млн. пассажиров в год.
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Пристайко! Ты, что боярышника на выходных перебрал?? Какое ОРДЛО, ты мурло?
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Ось так злили Україну. Якие сполучення з даунбасом? Навіщо вони тут?Дайте відповідь малороси. Чи так вас сказав величезний путін?
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"Вельмишановним" потрібно повернути контроль над власністю на Донбасі і свої прибутки від тієї власності. Отдже, вони можуть заради цього жертвувати всім не важливим для них.
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Боюсь, що з таким підходом до "миру" вони незалежну Україну незабаром переіменують в УНР
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Ні - в український федеральний округ ерефіі.
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Яне виключаю сполучення з ОРДЛО...Я взагалі нічого не виключаю і нічого не включаю,бо ні хрєна в політиці не значу і і не знаю...Я просто зелений бобік,який йшов на посаду з єдиною умовою - підлизувати,піддакувати і підсмоктувати...
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Танки прям под Киев перебросят ордловцы!
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..и"зеленых человечков"впридачу..Пристайко, небось, и белой материи для флагов, дабы сдаваться, заготовил..Наводнили 2/3 избирателей Неньку предателями от власти..Лихо..
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Пора, пора відкривати. Підтримка падає, свої прихильники сцикуни, виходить не більше 50 осіб і то, якщо відняти сракошвілі і його охорону, то нікого не буде. А там приїде підтримка, наматросили і назад. І хто їх там буде шукати, вони ж не АТОшники і не волонтери?
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Если это наша территория то надо драться на всех фронтах. Притом очень аргументированно фсбшная банда держится только на разводах и брехне
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