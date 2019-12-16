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 Політика України
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Все про:Богуслаєв (14) Мотор_СІч (25) Милованов Тимофій (107) Мотовиловець (6)

 Половина запчастин для армії - з Росії. Величезна кількість експорту - в Росію. Не подобається? Так ідіть робіть щось, - міністр Милованов заступився за продаж продукції "Мотор Січ" у РФ

Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що торгівля" Мотор Січі" з РФ - це нормально.

Про це він сказав під постом активіста Владислава Грезєва, передає Цензор.НЕТ.

"Класний міністр Тимофій Милованов. Фотографується з Директором "Мотор-Січ" Богуслаєвим і постить з текстом про позитив. Тим самим директором, який налагодив роботу підприємства і поставляє деталі для двигунів військовим РФ, в Крим і навіть у так звану "ДНР". Експлуатує нещадно штат працівників, а сам, звичайно, шикує від життя. Максимальний позитив. Дійсно", - написав Грезєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мотор Січ" має контролювати держава, - Абромавичус

Половина запчастин для армії - з Росії. Величезна кількість експорту - в Росію. Не подобається? Так ідіть робіть щось, - міністр Милованов заступився за продаж продукції Мотор Січ у РФ 01

Половина запчастин для армії - з Росії. Величезна кількість експорту - в Росію. Не подобається? Так ідіть робіть щось, - міністр Милованов заступився за продаж продукції Мотор Січ у РФ 02

У коментарі до нього прийшов Милованов: "Владе, перестань займатися самообманом. Половину запчастин для армії - з Росії. Величезна кількість експорту - в Росію. Ми з Росією і НАСА разом працюємо над космічною програмою. Не подобається? Так йдіть робіть щось. Наприклад, розвивай українську промисловість, щоб у неї було звідки отримувати замовлення".

Половина запчастин для армії - з Росії. Величезна кількість експорту - в Росію. Не подобається? Так ідіть робіть щось, - міністр Милованов заступився за продаж продукції Мотор Січ у РФ 03
Половина запчастин для армії - з Росії. Величезна кількість експорту - в Росію. Не подобається? Так ідіть робіть щось, - міністр Милованов заступився за продаж продукції Мотор Січ у РФ 04
Половина запчастин для армії - з Росії. Величезна кількість експорту - в Росію. Не подобається? Так ідіть робіть щось, - міністр Милованов заступився за продаж продукції Мотор Січ у РФ 05
Половина запчастин для армії - з Росії. Величезна кількість експорту - в Росію. Не подобається? Так ідіть робіть щось, - міністр Милованов заступився за продаж продукції Мотор Січ у РФ 06

Також до нього приєднався народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець.

"Ну дивись, у бізнесі головне не патріотизм, а заробляння грошей. Ми як країна ніяк не допомогли підприємствам, які втратили ринок Росії. Я не чекав від них, що вони перестануть працювати з найбільшим споживачем своєї продукції", - написав він.

Половина запчастин для армії - з Росії. Величезна кількість експорту - в Росію. Не подобається? Так ідіть робіть щось, - міністр Милованов заступився за продаж продукції Мотор Січ у РФ 07

Читайте також: Під час продажу "Мотор січі" у китайських інвесторів треба гарантовано забрати блокуючий пакет акцій, щоб не допустити ліквідації підприємства в майбутньому, - експерт Слободянюк

У серпні стало відомо, що Сніжнянський машзавод "Мотор Січі" перерахував у "бюджет ДНР" мінімум 12 млн грн. За це суд заарештував майно його директора. Також стала відома схема оплати, так званих, податків.

"Мотор Січ" (Запоріжжя) - один з найбільших світових виробників авіаційних двигунів. Віднедавна підприємство контролював його почесний президент народний депутат України В'ячеслав Богуслаєв. На дострокових парламентських виборах Богуслаєв не зміг стати нардепом, пише НВ.

У 2016 році великі пакети акцій підприємства були продані іноземним компаніям. У вересні 2017 року Служба безпеки України (СБУ) порушила кримінальну справу за статтею "диверсія" і "підготовка до злочину", а Шевченківський райсуд Києва заарештував сконцентровані у власності п'яти офшорів 41% акцій "Мотор Січ".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165520
 
   
 Топ коментарі
 
Що зебіли, гроши не пахнуть? Так хто заробляє на війні та крові?
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Шо такоє? Уже немає "тарговлі на краві"? Як же так? Половину запчастей для армии - из России. Огромное количество экспорта - в Россию. Не нравится? Так идите делайте что-то, - министр Милованов заступился за продажу продукции "Мотор Сич" в РФ - Цензор.НЕТ 2693
Вам не здається, що нам за допомогою методів агресивного маркетингу Коломойський втюхав Зєєєлю та "Слуг урода", так само, як колись Гордан втюхував простакам пірамідки Юшенсі?
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до речі де зрада якщо ми купимо нафту в росії і заправимо нею танки що будуть стримувати її ж війська?
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а нефть только раша продает? с другой стороны, за наши деньги от продажи нефти раша нанимает боевиков для войны на донбасе?
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звісно ні, проте переналаштувати заводи потрібен деякий час.
Іншим постачальникам збільшити видобуток теж потрібен деякий час.
Тож деякий час можливе постачання з росії (це я про Порошенка зараз)
а ось коли знайшли такі джерела повертатися знов до російських постачальників (це я про ЗЕзрадників зараз) - нічим виправдати неможна
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6 лет мало что бы перестроить котельни?))) а что бы добыча того же газа росла, нужны рыночные цены на газ и большие инвестиции. какой инвестор придет к нам если он не сможет продать добытый газ по нормальной цене?
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я щось не зрозумів - по-вашому зе правильно робить що купляє в росії газ та електрику чи ні?
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тут ще треба зважати хто отримує більший зиск.
якщо раша зможе залучити на наші гроші більше бойовиків ніж ми отримаємо від неї нафти - то виграла вона, а якщо ні - то ми.
Але це все виключення з правил.
Правило повинно бути одне - ніякої торгівлі на крові
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с раши труба идет и она близко,а с эмиратов нету трубы и они далеко, вот и весь сказ
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"Покращення" в Україні почалося після того, як так звані перзиденти почали приватизувати стратегічні для держави підприємства, наприклад ті які працювали на ВПК, їх дуже багато залишилося в Україні після розвалу совка, але ж замість того щоб розвивати ці підприємства, барижні керівники(Кучма,Ющенко,про Вітю годі й згадувати) роздвали їх наліво і направо за безцінь, бо своїми пташиними мізками вважали, що "незалежність" це вічний спокій, який життя буде давати народові України безмежно і що старший "брат" на це не буде звертати уваги.Тепер на територіях цих підприємств гуляє вітер, а в кращому випадку виробничі приміщення переобладнали під склади з товаром, а тисячі кваліфікованих кадрів змушені шукати якийсь заробіток.
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А у Мілованова точно нема російського паспорту? бо рожа в нього 100% мокшанська
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Это сё, что нужно знать о зелёном правительстве. И эта гнида требует больший оклад, занимаясь предательством за наши деньги. Скоты зелёные, на кол вас.
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ВИДНО ЧТО УКРАИНА ТОРГОВАЛА С ПРОКЛЯТОЙ ПА РАШЕЙ ДАЖЕ И СВОИМИ РОДНЫМИ СУВЕРЕНЫМИ УКРАИНСКИМИ ЗЕМЛЯМИ.
СКОРО ТОТОРГУЕТСЯ ЧТО И СВОЕЙ УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИ СОВСЕМ НЕ БУДЕТ..
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Этот Бигус та еще быдлюга, как и Дубинский судя как изъясняется матами. В каких высших учебных заведениях учат таких ,,журналистов,,?
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так ничего не менялось с начала войны. потому зебильные зебобиковые соевые прахо-шмаркли могут только сами себя обвинять и потужного сывочолого.
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Торгивля на крови? Та ни, цэ пытання до Порошенка ))))))))))
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Это злочынна влада оправдывалась, а эти напоминают Яныка и его банду, просто шлют нахер 😊😊😊😊
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НАКОНЕЦ ТО И СОЕВЫЕ ХОЛУИ ЗАМЕТИЛИ И ЗАГОВОРИЛИ ШО ТОРГОВЛЯ С АГРЕССОРОМ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ЭТО ОЧЕНЬ ПЛОХО. НЕПРОШЛО И ШЕСТЬ ЛЕТ. 😂😅😂
ЭТО УЖЕ ХОРОШО. ОДНАКО ТАКИМИ ТЕМПАМИ, И ГЛЯДИШЬ ЕЩЁ ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ ЛЕТ УКРАИНА ТАКИ НАЧНЁТ СВОРАЧИВАТЬ ТОРГОВЛЮ СО СВОИМ ВРАГОМ И АГРЕССОРОМ ЗАХВАТИВШИМ УКРАИНСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ. 😂😅😂
ВОИСТИНУ ЭТА ВОЙНА ИМЕЕТ ВСЕ ШАНСЫ ПРЕВРАТИТСЯ ВО ВТОРУЮ СТОЛЕТНЮЮ. ТА ПЕРВАЯ СТОЛЕТНЯЯ ВОЙНА ТОЖЕ РАЗВИВАЛАСЬ ПО ТАКОМУ ЖЕ ПРИМЕРНО СЦЕНАРИЮ. ГЛЯДИШЬ ТАКИМИ ТЕМПАМИ ЧЕРЕЗ ДЕВЯНОСТО ЛЕТ И В УКРАИНЕ СВОЯ ,,ЖЕЛЕЗНАЯ ЖАННА..." НАРОДИТСЯ.
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Це якраз обов'язок міністра забезпечити розвиток української промисловості та розірвати зв'язки з окупантами, а не пропонувати вирішити цю проблему пересічним громадянам. Мілованов - це ворог України та найманець Путіна.
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С Миловановым согласен - Милованов действительно дебил
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