 Половина запчастин для армії - з Росії. Величезна кількість експорту - в Росію. Не подобається? Так ідіть робіть щось, - міністр Милованов заступився за продаж продукції "Мотор Січ" у РФ

Про це він сказав під постом активіста Владислава Грезєва, передає Цензор.НЕТ.
"Класний міністр Тимофій Милованов. Фотографується з Директором "Мотор-Січ" Богуслаєвим і постить з текстом про позитив. Тим самим директором, який налагодив роботу підприємства і поставляє деталі для двигунів військовим РФ, в Крим і навіть у так звану "ДНР". Експлуатує нещадно штат працівників, а сам, звичайно, шикує від життя. Максимальний позитив. Дійсно", - написав Грезєв.
У коментарі до нього прийшов Милованов: "Владе, перестань займатися самообманом. Половину запчастин для армії - з Росії. Величезна кількість експорту - в Росію. Ми з Росією і НАСА разом працюємо над космічною програмою. Не подобається? Так йдіть робіть щось. Наприклад, розвивай українську промисловість, щоб у неї було звідки отримувати замовлення".
Також до нього приєднався народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець.
"Ну дивись, у бізнесі головне не патріотизм, а заробляння грошей. Ми як країна ніяк не допомогли підприємствам, які втратили ринок Росії. Я не чекав від них, що вони перестануть працювати з найбільшим споживачем своєї продукції", - написав він.
У серпні стало відомо, що Сніжнянський машзавод "Мотор Січі" перерахував у "бюджет ДНР" мінімум 12 млн грн. За це суд заарештував майно його директора. Також стала відома схема оплати, так званих, податків.
"Мотор Січ" (Запоріжжя) - один з найбільших світових виробників авіаційних двигунів. Віднедавна підприємство контролював його почесний президент народний депутат України В'ячеслав Богуслаєв. На дострокових парламентських виборах Богуслаєв не зміг стати нардепом, пише НВ.
У 2016 році великі пакети акцій підприємства були продані іноземним компаніям. У вересні 2017 року Служба безпеки України (СБУ) порушила кримінальну справу за статтею "диверсія" і "підготовка до злочину", а Шевченківський райсуд Києва заарештував сконцентровані у власності п'яти офшорів 41% акцій "Мотор Січ".
Іншим постачальникам збільшити видобуток теж потрібен деякий час.
Тож деякий час можливе постачання з росії (це я про Порошенка зараз)
а ось коли знайшли такі джерела повертатися знов до російських постачальників (це я про ЗЕзрадників зараз) - нічим виправдати неможна
якщо раша зможе залучити на наші гроші більше бойовиків ніж ми отримаємо від неї нафти - то виграла вона, а якщо ні - то ми.
Але це все виключення з правил.
Правило повинно бути одне - ніякої торгівлі на крові
ВИДНО ЧТО УКРАИНА ТОРГОВАЛА С ПРОКЛЯТОЙ ПА РАШЕЙ ДАЖЕ И СВОИМИ РОДНЫМИ СУВЕРЕНЫМИ УКРАИНСКИМИ ЗЕМЛЯМИ.
СКОРО ТОТОРГУЕТСЯ ЧТО И СВОЕЙ УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИ СОВСЕМ НЕ БУДЕТ..
ЭТО УЖЕ ХОРОШО. ОДНАКО ТАКИМИ ТЕМПАМИ, И ГЛЯДИШЬ ЕЩЁ ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ ЛЕТ УКРАИНА ТАКИ НАЧНЁТ СВОРАЧИВАТЬ ТОРГОВЛЮ СО СВОИМ ВРАГОМ И АГРЕССОРОМ ЗАХВАТИВШИМ УКРАИНСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ. 😂😅😂
ВОИСТИНУ ЭТА ВОЙНА ИМЕЕТ ВСЕ ШАНСЫ ПРЕВРАТИТСЯ ВО ВТОРУЮ СТОЛЕТНЮЮ. ТА ПЕРВАЯ СТОЛЕТНЯЯ ВОЙНА ТОЖЕ РАЗВИВАЛАСЬ ПО ТАКОМУ ЖЕ ПРИМЕРНО СЦЕНАРИЮ. ГЛЯДИШЬ ТАКИМИ ТЕМПАМИ ЧЕРЕЗ ДЕВЯНОСТО ЛЕТ И В УКРАИНЕ СВОЯ ,,ЖЕЛЕЗНАЯ ЖАННА..." НАРОДИТСЯ.