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 Економіка, Суспільство, Технології
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Все про:ракети (525) Південмаш (25)

 "Південмаш" збиратиме ракети для американської аерокосмічної компанії "Firefly Aerospace"

Українсько-американський стартап Firefly завдяки заводам у Техасі, Майамі і потужностям "Південмашу" в перспективі планує збирати 24 ракети на рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "ЕП" розповів власник Firefly Максим Поляков.

Аерокосмічна компанія "Firefly Aerospace" заснована в Остіні (Техас, США), розробляє легкі ракети-носії для запуску малих супутників і кубсатів у космос.

Стартап зараз закінчує виготовлення трьох ракет. У 2020 році він планує побудувати ще шість.

У перспективі, каже Поляков, завод у Техасі буде збирати вісім ракет на рік.

Ще один завод, який компанія будує в Майамі, плюс потужності "Південмашу" дозволять збирати 24 ракети на рік.

Поляков оцінює світовий оборот космічних послуг у $330 млрд, і очікує, що через п'ять років він досягне $1 трлн.

За його словами, зараз потреба в запусках значно перевищує можливості.

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"Якщо ви зараз хочете "запуститися", то потрібно оплатити всю вартість запуску і чекати два роки", - зазначив Поляков.

Завдяки таким ринковим умовам Firefly Aerospace вже продав шість запусків Ізраїлю, продає запуски Франції, Швеції, США.

Після "обкатки" ракети Firefly Alpha Поляков планує почати розробку більш вантажопідйомної ракети Firefly "Бета" вантажопідйомністю 4 тонни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165517
 
   
 Топ коментарі
 
24 ракеты в год - прэлестно! Один стартап больше, чем весь роскосмос за 2019 год "Южмаш" будет собирать ракеты для американской аэрокосмической компании "Firefly Aerospace" - Цензор.НЕТ 823
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Давйте не будем сравнивать Firefly Aerospace с какой-то шарашкиной конторой типа роскосмос.
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24 ракеты в год - прэлестно! Один стартап больше, чем весь роскосмос за 2019 год "Южмаш" будет собирать ракеты для американской аэрокосмической компании "Firefly Aerospace" - Цензор.НЕТ 823
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В мечтах можно и 240 нарисовать. Рогозин вон уж который год на Луне должен быть
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Давйте не будем сравнивать Firefly Aerospace с какой-то шарашкиной конторой типа роскосмос.
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Не с чем сравнивать пока. Вот запустит Firefly Aerospace хотя бы одну ракету, сравним.
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дружок, ну вот признайся честно - о существовании Firefly Aerospace ты узнал лишь по прочтении цей новины, эхспэрд ты наш комнатный...
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Ага.. вот только один запуск роскосмоса по весу равен 10000 игрушечных ракеток от этой шарашкиной конторки с уставным капиталом 1000 баксов.
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Чомусь заглохли навіть розмови про Грім - 2. Чи то саудити вимагають якісної ракети, чи то в нас залишилося єдине ракетне бюро Луч?
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Последнее что было слышно это то что для грома удачно протестировали двигатели и собрали их 12 шт., значит работа идет, правда новость еще с средины октября, но построить ракету это же не собрать велосипед.
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Если нет своего ума,копируйте китайскую политику.Суйте нос куда только можно.Чтобы продавать продукцию и обеспечивать рабочие места. В связке с утвердившимися капиталистами,халтура не пройдет. И это хорошо.
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В китае за воровство и коррупцию расстреливают.А у нас беспредел
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Як? Ти не віриш у 144 потужні реформи??? Петро Олексійович засмучений!
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Треба ще з Маском домовитися, у нас точно собівартість виробництва буде нижчою, ніж в Каліфорнії. Тим паче, він продукцію Южмаша назвав найкращою (до появи його багаторазових ракет)...
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Может в этот раз все получиться, а то в прошлый раз, Петя наобещал троллейбусы, а сам забрал с Южмаш все заказы на свой Богдан. Завод умирает, уникальные специалисты стареют.
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Ну трамваї вони роблять і зараз, але трамваї у них не фонтан - у нас на швидкісному ходять, то гірші і ніж польські Песи, і ніж львівські Електрони...

Ну і перші їхні тролейбуси в Києві проходили недовго - от у Антонова алюмінієві тролі досі їздять, а южмашовських вже років 10 як нема.

Мабуть все-таки краще їм займатися ракетами - вони в них дійсно класні, а от побічна продукція - не дуже...
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Южмаш собирает троллейбусы? серьезно? собственной разработки? или, все же, это минские троллейбусы, к которым прикручивают колеса и шильдик Южмаша?
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В свое время и КРАЗы шли на экспорт только под маркой БЕЛАЗа.
"Південмаш" збиратиме ракети для американської аерокосмічної компанії "Firefly Aerospace" - Цензор.НЕТ 2388
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Игорь Д!Ты и сам ничего не понял,что патякаешь как профан.троллейбусы для "Богдана" - это его профиль работы.Порох давно уже не совладелец "Богдан Моторс",а "Южмаш" и КБ "Южное" должны заниматься ракетами по своему профилю работы!Уверен,что ты,трепло, никогда в жизни не был на "Южмаше".Не воняй!
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СКОЛЬКО ЛЕТ И НОВОСТЕЙ ПРО ЭТОТ ФАЙРФЛАЙ ЧИТАЮ, А НИЧЕГО ТОЛКОМ ЗА ЭТО ВРЕМЯ НЕ БЫЛО СДЕЛАНО. МОЕ МНЕНИЕ - "МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ"
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Поляков интернет-аферист. Попахивает очередным гиперлупом.
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Всё это здорово, только при чём тут Южмаш?
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на южмаше жопа полная , там еще за май зарплаты не всем выдали ( дают по 28 - 32 процента в месяц )
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Сподіватимемось,що Південмаш відродиться.Дай Бог!
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