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Все про:електронне управління (30) забудова (216) електронна система (56) Кудрявцев (19)

 В Україні почав працювати електронний кабінет забудовника, - Кудрявцев

Ексглава ДАБІ Олексій Кудрявцев назвав старт роботи електронного кабінету забудовника, який 13 грудня був презентований Урядом, довгоочікуваною подією, яка свідчить: реформа галузі нарешті отримала підтримку на найвищому рівні, а отже, має всі шанси успішно відбутися.

Про це Олексій Кудрявцев написав у своєму блозі.

Електронний кабінет, а також - Єдина електронна система - це плацдарм у боротьбі з корупцією, який дасть можливість закріпитися і вже ні за яких умов не відкотитися назад, - наголошується в повідомленні.

"Чому діджиталізація? Коли людина усувається від процесу, ризики хабарництва майже нульові. Тобто, немає спокуси вимагати або дати хабар. А більшість рутинних послуг, яких від держави потребують учасники ринку, можна легко надавати через електронний кабінет", - зазначив Кудрявцев.

Він нагадав, що ідею електронного кабінету намагалися втілити в життя ще кілька років тому на майданчику Держархбудінспекції, втім, реалізація задуманого стала можливою тільки тепер.

"Сьогодні будівельна реформа отримала потужний імпульс у масштабах держави. Голос ринку почутий - і це головне", - підкреслив ексглава ДАБІ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165515
 
   
 Топ коментарі
 
В котором продают электронные квартиры. "Город в смартфоне" (с)
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Шо тг я ни куя не понял как это решит проблемы откатов?
Ну не ставили печать на бумажные доки пока не занесёшь.
Теперь не будут давать разрешение на электронные доки пока не занесёшь.
Или теперь надо будет заносить биткоины ?)
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особенно кто засирает Центр Киева и других городов...
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Для застройщиков уже пора чтобы заработал не электронный кабинет а "электрический стул" !!! В Украине начал работать электронный кабинет застройщика, - Кудрявцев - Цензор.НЕТ 7011
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особенно кто засирает Центр Киева и других городов...
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Причем здесь застройщик? Застройщик такой же бизнесмен как и любой другой производитель товара.Претензии надо предъявлять тем,кто дает им разрешение на землю и на строительство,местным властям.
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ВСЕ застройщика бизнес партнеры власти или все решают откаты и взятки !!! .. или это для тебя был секрет!? В Киеве наворотили такого этими застройками что пздц !!! Садить нужно на электрический стул ВСЕХ причастных !!!
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Так давай посадим и тех,кто покупает у них эти квартиры. Они же знают,что этот дом построен за откаты и взятки. Получается они такие же участники преступного сговора. Или ани харошие и ничехо не снали?
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Мне тяжело говорить с умственно отсталыми людьми которые несут такую хрень.. иди броди
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Чисто мокшанский ответ,когда аргументы заканчиваются.
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какие могут быть аргументы на бред сивой кобылы?
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Пожалуй воспользуюсь советом Марка Твена:
-Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом!
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В котором продают электронные квартиры. "Город в смартфоне" (с)
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это по приколу
осенью 2018 года я направил в Генпрокуратуру заявление, что на мое имя и имя дочери
мошенники открыли два десятка фирм
и обирают киевлян на стройках
реагирования нет
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Начинаете уже себе заранее алиби в соцсетях формировать?
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как Вы догадались?)))

там проблемка с алиби
у дочери десяток фирм, которые открыты
когда она была вне территории Украины
с 2014 года она была неделю в Украине
апрель 2016

страна скотов и патриотов
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это потужная мыролюбная реформа? или иная всеобщая перемога? народ тут при чем вообще?
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Шо тг я ни куя не понял как это решит проблемы откатов?
Ну не ставили печать на бумажные доки пока не занесёшь.
Теперь не будут давать разрешение на электронные доки пока не занесёшь.
Или теперь надо будет заносить биткоины ?)
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а бабки как брали за решалово в ДАБК так и берут В Україні почав працювати електронний кабінет забудовника, - Кудрявцев - Цензор.НЕТ 5513 а сейчас это все тоже только диджателизировано
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А когда будет электронный кабинет сварщика... или токаря?
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Пока это все для показухи или отчетности, в кабинете выдаются разрешения только по СС1, это маленькие частные дома, основная коррупция это СС2 и особенно СС3, этого пока и в планах нет, как я понял, так что все по старому. Чем похвалился Кудрявцев непонятно.
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