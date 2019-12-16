 В Україні почав працювати електронний кабінет забудовника, - Кудрявцев

Про це Олексій Кудрявцев написав у своєму блозі.
Електронний кабінет, а також - Єдина електронна система - це плацдарм у боротьбі з корупцією, який дасть можливість закріпитися і вже ні за яких умов не відкотитися назад, - наголошується в повідомленні.
"Чому діджиталізація? Коли людина усувається від процесу, ризики хабарництва майже нульові. Тобто, немає спокуси вимагати або дати хабар. А більшість рутинних послуг, яких від держави потребують учасники ринку, можна легко надавати через електронний кабінет", - зазначив Кудрявцев.
Він нагадав, що ідею електронного кабінету намагалися втілити в життя ще кілька років тому на майданчику Держархбудінспекції, втім, реалізація задуманого стала можливою тільки тепер.
"Сьогодні будівельна реформа отримала потужний імпульс у масштабах держави. Голос ринку почутий - і це головне", - підкреслив ексглава ДАБІ.
-Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом!
осенью 2018 года я направил в Генпрокуратуру заявление, что на мое имя и имя дочери
мошенники открыли два десятка фирм
и обирают киевлян на стройках
реагирования нет
там проблемка с алиби
у дочери десяток фирм, которые открыты
когда она была вне территории Украины
с 2014 года она была неделю в Украине
апрель 2016
страна скотов и патриотов
Ну не ставили печать на бумажные доки пока не занесёшь.
Теперь не будут давать разрешение на электронные доки пока не занесёшь.
Или теперь надо будет заносить биткоины ?)