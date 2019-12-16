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Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Події, Суспільство, Фоторепортаж
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 Понад тисяча проваджень і 200 обвинувальних актів, - в СБУ відзвітували про роботу слідчих за 3 місяці. ФОТО

З вересня 2019 року слідчі Служби безпеки України здійснювали досудове розслідування у 1028 кримінальних провадженнях щодо 382 осіб. До суду вже направлено 209 обвинувальних актів щодо 235 громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема, за фактом скоєння злочинів проти основ національної та громадської безпеки слідчі Служби розслідували:

  • 43 провадження за ст. 111 (державна зрада) та ст. 114 (шпигунство) ККУ, до суду передано 5 обвинувальних актів;
  • 105 проваджень за ст. 109 (насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ, до суду скеровано 32 обвинувальні акти;
  • 330 проваджень за статтями 258 - 258-5 (злочини пов`язані із терористичною діяльністю) ККУ, 13 обвинувальних актів передано до суду.

Так слідчі СБУ здійснили повідомлення про підозру у державній зраді ексзаступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України, керівнику державного підприємства та представнику іноземної кампанії за нанесення шкоди обороноздатності та економічній безпеці України.

Читайте: СБУ почала 69 проваджень, що стосуються шпигунства і держзради, - Баканов

Понад тисяча проваджень і 200 обвинувальних актів, - в СБУ відзвітували про роботу слідчих за 3 місяці 01
Понад тисяча проваджень і 200 обвинувальних актів, - в СБУ відзвітували про роботу слідчих за 3 місяці 02
Понад тисяча проваджень і 200 обвинувальних актів, - в СБУ відзвітували про роботу слідчих за 3 місяці 03

У посяганні на територіальну цілісність України та у тероризмі Служба підозрює колишнього заступника мера Слов`янська.

За вимагання $100 тисяч готівкою та землі на узбережжі Чорного моря на $400 слідчі СБУ оголосили про підозру депутату Затоківської селищної ради Одеської області. Здійснено повідомлення про підозру у шахрайстві та пропозиції неправомірної вигоди також "другу перших осіб", який торгував посадами у державних органах. 

Понад тисяча проваджень і 200 обвинувальних актів, - в СБУ відзвітували про роботу слідчих за 3 місяці 04

Про підозру у контрабанді та збуті великих партій психотропів зі Східної Азії оголошено мешканцю Хмельницького.

Понад тисяча проваджень і 200 обвинувальних актів, - в СБУ відзвітували про роботу слідчих за 3 місяці 05
Понад тисяча проваджень і 200 обвинувальних актів, - в СБУ відзвітували про роботу слідчих за 3 місяці 06

Трьом організаторам нарколабораторій з виробництва прекурсорів та амфетаміну, які діяли в південному регіоні, також оголошено про підозру.

Наразі слідчі Служби завершили досудове розслідування і передали до суду обвинувальні акти щодо:

Понад тисяча проваджень і 200 обвинувальних актів, - в СБУ відзвітували про роботу слідчих за 3 місяці 07

Крім того, за матеріалами СБУ до 12 років позбавлення волі з конфіскацією засуджений "міністр з надзвичайних ситуацій ДНР".

Понад тисяча проваджень і 200 обвинувальних актів, - в СБУ відзвітували про роботу слідчих за 3 місяці 08
Фото: сайт СБУ

Уже відбуває покарання житель Запоріжжя, який за завданням так званого "МГБ ДНР" готував теракт у житловому масиві міста.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165514
 
 
 Топ коментарі
 
в мережу попали ще два фото підозрюванихБолее тысячи производств и 200 обвинительных актов, - в СБУ отчитались о работе следователей за 3 месяца - Цензор.НЕТ 4737
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Шиють справи на замовлення....

Более тысячи производств и 200 обвинительных актов, - в СБУ отчитались о работе следователей за 3 месяца - Цензор.НЕТ 1817
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Цікаво би глянути статистику - який % людей в Україні вірить доказам у винуватість волонтерів
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в мережу попали ще два фото підозрюванихБолее тысячи производств и 200 обвинительных актов, - в СБУ отчитались о работе следователей за 3 месяца - Цензор.НЕТ 4737
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Вспомнился анекдот
Обявление!
Срочно купим вязальную машину!
и подпись
Уставший отдел милиции...
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Цікаво би глянути статистику - який % людей в Україні вірить доказам у винуватість волонтерів
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Мабуть, це здебільшого такі розслідування, як по Патріотам та Волонтерам.
Еге ж, дуже віримо...
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Опять рассказывают про то скоко бумажек написали! вы расскажите скоко СИДИТ! и скоко денег возвращено в бюджет!!
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Что думают ребята , работавшие в СБУ при Грицаке: СБУ вела дело Шеремета и их данные, которые остались у них и известны их сотрудникам, даже если Баканов эти папки сожрет, говорят о том, что Аваков в полной жопе со своим "расследованием".
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Началась война силовых структур - МВД и СБУ.
Каждый пытается выслужиться перед Зе и подставить конкурента.
Это борьба силовиков за право курировать финансовые потоки (наркоту, контрабанду, рекет...)
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Здесь может идти и борьба за Украину, чтобы у Авакова власть забрать...
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Скількох чиновників вищої ланки було реально посаджено з конфіскацією?! Все інше - Кашпіровський v2.0.
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Паскудное шоу под названием "раскрытие убийства Шеремета" множит на ноль и без того низкое доверие к МВД и СБУ. Зашкварились все, кто туда влез, включая генпрокурора и президента. Этот цирк дорого обойдется нынешней власти. Пока она на коне и в обличающем угаре, но очень скоро все может поменяться.
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Ну, и много патриотов уже посадили? А то ***** недоволен
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В мире давно правят спецслужбы а не президенты и правительства. Президенты меняются, а спецслужбы как структуры остаются и их "кормушки" остаются при них. Лишь немного перераспределяются между разными силовыми структурами.
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