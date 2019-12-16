 Перемир'я на Донбасі буде оголошено 20-21 грудня, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "УНІАН".
"Зараз ми домовилися, що до кінця року відбудуться три важливі події, які дозволять нам з вами побачити, чи дійсно можна розраховувати на прогрес. Оголошення (про припинення вогню. - Ред.) Буде 20 або 21 грудня. І ми побачимо, чи можливий подальший прогрес", - сказав Пристайко.
Міністр зазначив, що припинення вогню буде "стійким, постійним і всеосяжним".
Ворог сидить в Києві.
Сдача відвойованих земель?
Пристайка, тебя шизуха случайно не посетила ? Или ты - реинкарнация Троцкого, который тогда вякнул "ни войны, ни мира, а если
РоссияГермания будет наступать, то её осудит история ! " ? Так тот Троцкий оказался полный *удак, если ты не забыл.
Однако, остался основателем независимого государства для своего народа.
а то устойчиво-устойчивое будет))))
Он наверстает за месяц то, на что политики тратят десятилетия, чтобы стать успешными ?
а саме Зеленський.
Тобто, питання залишається те саме :
що саме трапиться з Зеленським протягом місяця, шо ситуація зміниться ?
tZE inform
@tZEinform
·3 мин
Г-н Пристайко, каким уровнем ничтожества нужно обладать, чтобы в течении 6 дней три раза врать по вопросу сроков прекращения огня, зная что этого не будет? Вы министр пропаганды, или министр иностранных дел? Или ветошь, для вытирания ног?
Период полураспада.
Мы много раз и на разных примерах объясняли способ существования и принципы действий режима Зеленского. Они не сложны - ложь, манипулирование, дезинформация, полное игнорирование интересов государства и презрение к собственному народу.
Все "действия" режима Зеленского сводятся к созданию информационных поводов для отвлечения общественного внимания от реальных целей режима и сохранения возможностей их реализации. При том цели эти примитивно просты - деньги, очень большие деньги лично Зеленскому. После этого - хоть потоп...
Хроника одного Президента ...
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр.
Дело "Приватбанк против Коломойского и К
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
Забыты старые забавы ...
https://timeze2019.blogspot.com/2019/11/blog-post_6.html
Принцип общения с народом - "шоу для дураков"
https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/blog-post_27.html
В общем "режим шоу для дураков" становится основным методом общения Зеленского со страной.
Именно это и определяет суть нынешнего шоу под названием "Раскрытие дела Шеремета" разыгрываемое перед страной.
Единственное, что отличает этот случай от предыдущих - четкая позиция на запугивание и криминализацию активной оппозиции.
И этому есть свои причины.
Заканчивается 2019 год и седьмой месяц "турбоправления" Зеленского в условиях полной концентрации всех ветвей власти в его руках.
Результаты этого "управления" очень слабо передается словами "хаос и проблемы".
Зеленский стал фигурантом грандиознейшего скандала в США, угрожающего действующему президенту Трампу импичментом, а Украине - потерей реального и единственного союзника в борьбе с Россией.
Зеленкий попал под расследование Министерства юстиции США по поводу проверки лоббистской деятельности на территории США лиц и организаций со статусом "non-resident" в результате которой всплыли весьма интересные факты незаконного финансированного избирательной кампании самого Зеленского.
Зеленский стал фигурантом дела рассматриваемого Канцлерским Судом штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
В результате неуклюжей попытки дезинформировать Трюдо, фактически прекращены контакты с ближайшим и надежным союзником - Канадой
Шторм на холмах. Капитолийских и печерских. https://timeze2019.blogspot.com/2019/09/blog-post_32.html
Кто там? Министерство юстиции США ! https://timeze2019.blogspot.com/2019/08/blog-post_4.html
Игры идиотов. Зеленский теряет Канаду. https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post_7.html
"Недопуск президента Зеленского на борт канадского военного корабля в Одессе был осуществлен по прямому указанию премьер-министра Канады Джастина Трюдо."
Фактически свернута программа сотрудничества с МВФ, Не в последнюю очередь, из-за продолжающегося личного конфликта Коломойского с НБУ.
Украина без МВФ. За то с Зеленским и его "молодой командой" https://timeze2019.blogspot.com/2019/11/blog-post_4.html
"...нам не дадут кредит не потому, что мы его не вернем - с этим у Украины все в порядке. Кредит не дадут потому, что страной управляет Зеленский и К. Понимайте это как хотите. Обвиняйте их в чем угодно, но МВФ не желает давать им деньги."
Столь ожидаемая Зеленским встреча в "нормандском формате" превратилась в плохую копию действий Порошенко и закончилась пустой говорильней.
Нормандский пшик https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_81.html Переговоры по газовому транзиту провалены по причине позиции России, которая считает Зеленского удобной мишенью для давления и уверенна, что достигнет результата без уступок.
Зоны разведения войск, согласованные Зеленским, спокойно заполняют войска РФ, о чем уже говорит даже украинское министерство обороны.
"08.11.2019 г. Позиции в районе разведения н\п Станично-Луганское заняты л\с подразделений ВС РФ в\ч 90091 (*54-й центр ПРП, Владикавказ). Часть из них находятся непосредственно на позициях под видом гражданского населения. В состав подразделений входят снайперские и диверсионно-разведывательные группы общей численностью около 80 человек. 04 ноября группа сменила систему связи и характеристики радиопередающих устройств."
Повідомлення військової комісії tZe https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html
12.12.2019 г. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщила о пребывании наемников РФ на участке разведения в Станице Луганской.
Соглашение о прекращении огня не выполняется со стороны РФ вообще. Ежедневные обстрелы продолжаются, унося жизни украинских воинов, вынужденных предельно ограничивать себя в возможностях огневого ответа.
Внешнеполитическая команда Зеленского, состоящая из прямых агентов влияния России, фактически парализовало работу министерства иностранных дел, заменив дипломатов "ермаками, пристайками и примкнувшими к ним кулебами".Вместо системной государственной работы в этой сфере, Зеленский нанимает все новые и новые структуры для лоббирования на Западе собственных интересов.
Ермак. Из Испании в Золотое . https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/blog-post_26.html
Политика "диалога с Россией" проводимая людьми малосведущими в вопросах международных отношений и ситуации в России приводит к односторонним уступкам российским интересам в обмен на эфемерную виртуальную картинку "мирного процесса". В результате непродуманной политики обмена, в руки РФ передаются граждане Украины являющимися свидетелями преступлений России не только против Украины, но и против граждан других государств.
Мы продолжаем ... https://timeze2019.blogspot.com/2019/09/blog-post_8.html
Зеленский готов торговать украинскими гражданами как скотом на базаре, игнорируя и Закон и Конституцию. Вопрос только в том что еще он успеет продать или обменять до того как украинский народ вспомнит, что такое честь и достоинство.
Преступление есть. Наказание будет. https://timeze2019.blogspot.com/2019/09/blog-post_7.html Юридически - это похищение человека с целью личной выгоды. Каков был характер выгоды Владимира Зеленского и Арсена Авакова - политическое влияние или коррупционная составляющая - это вопрос для будущего следствия. Возможно - международного.
Умышленно замалчивается и скрывается тема участия России в массовом разграблении временно оккупированных территорий и причастности к самым зверским преступлениям против украинских граждан.
О чем молчит Зеленский ? Кто заплатит за Донбасс ? https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/blog-post_6.html
За время российской оккупации Донбасса на оккупированных территориях было демонтировано и вывезено в РФ ...
Молчание - убивает. https://timeze2019.blogspot.com/2019/12/blog-post_39.html
Режим Зеленского как то странно молчит по вопросу возвращения будущими "представителями территориальных громад" тела украинского воина Романа Беспалого, со следами чудовищных пыток и вырезанными внутренними органами.
Внутриполитическая ситуация характеризуется продолжающимся падением рейтинга президента и правящей партии.
Зеленский все больше и больше теряет поддержку даже в собственной партии, где формируемая Коломойским группа подконтрольных депутатов уже вполне может залокировать голосование даже по простому большинству.
Социологический детектив. https://timeze2019.blogspot.com/2019/11/blog-post_17.html
Что толку то !!!!