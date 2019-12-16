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 Політика України, Суспільство
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Все про:Донбас (12764) перемир'я (425) Пристайко (293)

 Перемир'я на Донбасі буде оголошено 20-21 грудня, - Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко сподівається, що нове перемир'я на Донбасі оголосять 20 або 21 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "УНІАН".

"Зараз ми домовилися, що до кінця року відбудуться три важливі події, які дозволять нам з вами побачити, чи дійсно можна розраховувати на прогрес. Оголошення (про припинення вогню. - Ред.) Буде 20 або 21 грудня. І ми побачимо, чи можливий подальший прогрес", - сказав Пристайко.

Міністр зазначив, що припинення вогню буде "стійким, постійним і всеосяжним".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165513
 
 
 Топ коментарі
 
Сейчас мы договорились... с "повстанцами"?
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Пристайко, пропоную тобі під час твого перемир'я особисто поїхати на фронт та розказати хлопцям, що по них вже не стріляють.
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Странно, а то, шо сейчас, когда закончилось ?
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Сейчас мы договорились... с "повстанцами"?
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Та вже скільки об'являли, а поренених та загиблих не зменшилось.
Ворог сидить в Києві.
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Обезежніше , будь ласка . Тут ла-ла-ляшка обіцяла всіх хто хоч якось скривдить бубочку пересадити особисто .
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А есть статистика по раненым и убитым, которая "не уменьшилась", или это просто слова?
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Согласно новым классификаторов на войне у наших воинов в основном бытовые травмы.
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Это согласно словам какого-то волонтера, которые уже давно опровергли в Минобороны.
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Зеб, тут я с тобой согласен, сейчас все опровержения называются шуткой.
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Как то не хочется соглашаться с " мы " . Убогого выбрали убогие .
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А вы, однотуровые, навыбирали лучше пять лет назад?
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Новорічне, пасхальне, врожайне, шкільне і далі за списком. Знов по колу вже вкотре.
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Пристайко, пропоную тобі під час твого перемир'я особисто поїхати на фронт та розказати хлопцям, що по них вже не стріляють.
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Так у нас же уже всеобъемлющее с жертвами каждые три дня, это всеобъемлющее на всеобъемлющее?
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Перемиріє з нашої сторони, а в ЛуганДоні про це і не знають.
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Про это походу тоже знать не будут.
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Головне ніхто в цю хєрню (перемир"я) не вірить, але РЕГУЛЯРНО З 2014 РОКУ його оголошують, чомусь...
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Только раньше, при нарушении перемирия, ответками освобождали территорию Украины, а сейчас освобождаются территории для орков...
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Що на його погляд прогрес???
Сдача відвойованих земель?
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Ага, "надежды юношей питают,отраду старцам подают".Чули ми вже цю пісеньку неодноразово- але нічого не змінюється.
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Что значит "перемирие будет объявлено" ? Вроде как на парижских посиделках за "мир" всё уже перетёрли. Перемир'я на Донбасі буде оголошено 20-21 грудня, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1130
Пристайка, тебя шизуха случайно не посетила ? Или ты - реинкарнация Троцкого, который тогда вякнул "ни войны, ни мира, а если Россия Германия будет наступать, то её осудит история ! " ? Так тот Троцкий оказался полный *удак, если ты не забыл.
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Блдь.. да это уже даже не смешно !!! Миротворцы хреновы !!!
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А Зєлєнскій вже місяців три торочить про якесь перемир'я, війська відводить. Бреше? Чи календаря не має?
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чому так дратує цей дристайко?? наче проукраїнський був дипломат (хоча вже під питання) а зараз як рота відкриє, так і плюнути туди кортить... влучно сказано про українських гнид
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В нього постійно погляд, вираз обличчя людини, яка розуміє, що вчиняє щось дуже погане, але все одно робить це. Може на нього є якийсь серйозний компромат і його ним шантажують, змушуючи нести всю цю гидоту?
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Хоча якщо це й так, то це його не виправдовує.
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И сколько жизней наших воинов заберет это очередное "перемирие"? Какие-то уж очень кровавые "перемирия" получаются у этих зелебобных засранцев...
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А сейчас Зекоманда пытается усидеть на двух стульях одновременно. Что исторически всегда заканчивается падением между ними.
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Давид Бен Гурион тоже ушёл со своей должности, было дело.

Однако, остался основателем независимого государства для своего народа. Перемир'я на Донбасі буде оголошено 20-21 грудня, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4823
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а сейчас можно шмалять по нашим... и это еще будет как бы перемирие...ну так себе...
а то устойчиво-устойчивое будет))))
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Главное чтобы наши готовы были к тому, что и это перемирие нарушат и не высовывались из окопов.
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домовленість про перемир'я в нормандії на мій погляд може бути найбільш корисним. тільки треба щоб зеленський не був "порошенком", за якого кремль міг це перемир'я без кінця порушувати.
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а что именно произойдет с Зеленским за этот месяц ?

Он наверстает за месяц то, на что политики тратят десятилетия, чтобы стать успешными ?
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з зеленським думаю нічого не станеться просто я прихильник більш однозначної позиції на даному етапі, припинити гратися - точніше "стіни".
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проблема в тому, шо наше майбутнє вирішує не якийсь прихильник з форуму,

а саме Зеленський.

Тобто, питання залишається те саме :

що саме трапиться з Зеленським протягом місяця, шо ситуація зміниться ?
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а кто сегодня зарабатывает на войне Перемир'я на Донбасі буде оголошено 20-21 грудня, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6596 кто сегодня дерибанит бюджет Перемир'я на Донбасі буде оголошено 20-21 грудня, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6596
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впору уже Точки У выставлять по всей линии... каждый день раненые пацаны...и до этого "перемирия" так взгреть торчков,, чтобы и автомат больше в руки брать не хотелось никогда, тем кто увидит это ...шо за командиры-терпилы там рулят?!!...
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всех кто не был в армии собрать и на фронт косари йухевы
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tZE inform

@tZEinform

·3 мин
Г-н Пристайко, каким уровнем ничтожества нужно обладать, чтобы в течении 6 дней три раза врать по вопросу сроков прекращения огня, зная что этого не будет? Вы министр пропаганды, или министр иностранных дел? Или ветошь, для вытирания ног?
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Он хуже ветоши. Ветошь хоть стирают иногда, а этого просто используют без чистки, а потом выкинут как гандон одноразовый.
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https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_14.html

Период полураспада.
Перемир'я на Донбасі буде оголошено 20-21 грудня, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5574

Мы много раз и на разных примерах объясняли способ существования и принципы действий режима Зеленского. Они не сложны - ложь, манипулирование, дезинформация, полное игнорирование интересов государства и презрение к собственному народу.
Все "действия" режима Зеленского сводятся к созданию информационных поводов для отвлечения общественного внимания от реальных целей режима и сохранения возможностей их реализации. При том цели эти примитивно просты - деньги, очень большие деньги лично Зеленскому. После этого - хоть потоп...

Хроника одного Президента ...

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр.

Дело "Приватбанк против Коломойского и К

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html

Забыты старые забавы ...
https://timeze2019.blogspot.com/2019/11/blog-post_6.html
Принцип общения с народом - "шоу для дураков"
https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/blog-post_27.html
В общем "режим шоу для дураков" становится основным методом общения Зеленского со страной.

Именно это и определяет суть нынешнего шоу под названием "Раскрытие дела Шеремета" разыгрываемое перед страной.
Единственное, что отличает этот случай от предыдущих - четкая позиция на запугивание и криминализацию активной оппозиции.

И этому есть свои причины.

Заканчивается 2019 год и седьмой месяц "турбоправления" Зеленского в условиях полной концентрации всех ветвей власти в его руках.
Результаты этого "управления" очень слабо передается словами "хаос и проблемы".

Зеленский стал фигурантом грандиознейшего скандала в США, угрожающего действующему президенту Трампу импичментом, а Украине - потерей реального и единственного союзника в борьбе с Россией.

Зеленкий попал под расследование Министерства юстиции США по поводу проверки лоббистской деятельности на территории США лиц и организаций со статусом "non-resident" в результате которой всплыли весьма интересные факты незаконного финансированного избирательной кампании самого Зеленского.
Зеленский стал фигурантом дела рассматриваемого Канцлерским Судом штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
В результате неуклюжей попытки дезинформировать Трюдо, фактически прекращены контакты с ближайшим и надежным союзником - Канадой

Шторм на холмах. Капитолийских и печерских. https://timeze2019.blogspot.com/2019/09/blog-post_32.html
Кто там? Министерство юстиции США ! https://timeze2019.blogspot.com/2019/08/blog-post_4.html
Игры идиотов. Зеленский теряет Канаду. https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post_7.html
"Недопуск президента Зеленского на борт канадского военного корабля в Одессе был осуществлен по прямому указанию премьер-министра Канады Джастина Трюдо."

Фактически свернута программа сотрудничества с МВФ, Не в последнюю очередь, из-за продолжающегося личного конфликта Коломойского с НБУ.

Украина без МВФ. За то с Зеленским и его "молодой командой" https://timeze2019.blogspot.com/2019/11/blog-post_4.html
"...нам не дадут кредит не потому, что мы его не вернем - с этим у Украины все в порядке. Кредит не дадут потому, что страной управляет Зеленский и К. Понимайте это как хотите. Обвиняйте их в чем угодно, но МВФ не желает давать им деньги."
Столь ожидаемая Зеленским встреча в "нормандском формате" превратилась в плохую копию действий Порошенко и закончилась пустой говорильней.

Нормандский пшик https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_81.html Переговоры по газовому транзиту провалены по причине позиции России, которая считает Зеленского удобной мишенью для давления и уверенна, что достигнет результата без уступок.

Зоны разведения войск, согласованные Зеленским, спокойно заполняют войска РФ, о чем уже говорит даже украинское министерство обороны.
"08.11.2019 г. Позиции в районе разведения н\п Станично-Луганское заняты л\с подразделений ВС РФ в\ч 90091 (*54-й центр ПРП, Владикавказ). Часть из них находятся непосредственно на позициях под видом гражданского населения. В состав подразделений входят снайперские и диверсионно-разведывательные группы общей численностью около 80 человек. 04 ноября группа сменила систему связи и характеристики радиопередающих устройств."
Повідомлення військової комісії tZe https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html

12.12.2019 г. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщила о пребывании наемников РФ на участке разведения в Станице Луганской.

Соглашение о прекращении огня не выполняется со стороны РФ вообще. Ежедневные обстрелы продолжаются, унося жизни украинских воинов, вынужденных предельно ограничивать себя в возможностях огневого ответа.

Внешнеполитическая команда Зеленского, состоящая из прямых агентов влияния России, фактически парализовало работу министерства иностранных дел, заменив дипломатов "ермаками, пристайками и примкнувшими к ним кулебами".Вместо системной государственной работы в этой сфере, Зеленский нанимает все новые и новые структуры для лоббирования на Западе собственных интересов.

Ермак. Из Испании в Золотое . https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/blog-post_26.html

Политика "диалога с Россией" проводимая людьми малосведущими в вопросах международных отношений и ситуации в России приводит к односторонним уступкам российским интересам в обмен на эфемерную виртуальную картинку "мирного процесса". В результате непродуманной политики обмена, в руки РФ передаются граждане Украины являющимися свидетелями преступлений России не только против Украины, но и против граждан других государств.

Мы продолжаем ... https://timeze2019.blogspot.com/2019/09/blog-post_8.html

Зеленский готов торговать украинскими гражданами как скотом на базаре, игнорируя и Закон и Конституцию. Вопрос только в том что еще он успеет продать или обменять до того как украинский народ вспомнит, что такое честь и достоинство.
Преступление есть. Наказание будет. https://timeze2019.blogspot.com/2019/09/blog-post_7.html Юридически - это похищение человека с целью личной выгоды. Каков был характер выгоды Владимира Зеленского и Арсена Авакова - политическое влияние или коррупционная составляющая - это вопрос для будущего следствия. Возможно - международного.
Умышленно замалчивается и скрывается тема участия России в массовом разграблении временно оккупированных территорий и причастности к самым зверским преступлениям против украинских граждан.

О чем молчит Зеленский ? Кто заплатит за Донбасс ? https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/blog-post_6.html
За время российской оккупации Донбасса на оккупированных территориях было демонтировано и вывезено в РФ ...
Молчание - убивает. https://timeze2019.blogspot.com/2019/12/blog-post_39.html
Режим Зеленского как то странно молчит по вопросу возвращения будущими "представителями территориальных громад" тела украинского воина Романа Беспалого, со следами чудовищных пыток и вырезанными внутренними органами.
Внутриполитическая ситуация характеризуется продолжающимся падением рейтинга президента и правящей партии.
Зеленский все больше и больше теряет поддержку даже в собственной партии, где формируемая Коломойским группа подконтрольных депутатов уже вполне может залокировать голосование даже по простому большинству.

Социологический детектив. https://timeze2019.blogspot.com/2019/11/blog-post_17.html
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Та оно там раз в месяц объявляется !!!!
Что толку то !!!!
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Дебилоид. Насколько я помню в Украине уже действует перемирие. Или ты Падло сепарское забыло, что наши парни уже пол года погибают не в боях а в перемирие?
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А до цього можна вбивати? Це ті, що хочуть в Україну мають до 21 грудня вбивати українців? А потім, щоб вони пока не вбивали, ви їм федералізацію?
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Цікаво з ким цей міністр домовляється? Наскільки я зрозумів що з терористами, бо кацапів "ихтамнету".
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Это самый фееричный идиот среди зеленой плесени... Не случайно в мидовском кресле сидит.
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Петяскот визжит - значит все правильно значит порядок!
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Ну ось, вкінці кінців ми дочекались першого перемир"я від нової влади. Далі буде.
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Вот чесслово такое впечатление, что Пристайко в Украине не живет, а всего лишь работает...
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