 Перемир'я на Донбасі буде оголошено 20-21 грудня, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "УНІАН".

"Зараз ми домовилися, що до кінця року відбудуться три важливі події, які дозволять нам з вами побачити, чи дійсно можна розраховувати на прогрес. Оголошення (про припинення вогню. - Ред.) Буде 20 або 21 грудня. І ми побачимо, чи можливий подальший прогрес", - сказав Пристайко.

Міністр зазначив, що припинення вогню буде "стійким, постійним і всеосяжним".

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