 США погодили призначення Єльченка послом України, - Пристайко

Про це розповів глава МЗС України Вадим Пристайко в інтерв'ю УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже отримали агреман. Ми визначилися (з кандидатурою посла. - Ред.) ще два місяці тому. Це наш нинішній представник в ООН Володимир Єльченко", - розповів Пристайко, відповідаючи на питання чи отримали погодження американської сторони на видачу агремана для призначення посла Україна в США.

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