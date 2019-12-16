EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  4230  21
Все про:Єльченко (174) посол (568) США (5832) Пристайко (293)

 США погодили призначення Єльченка послом України, - Пристайко

США погодили призначення новим послом України Володимира Єльченка.

Про це розповів глава МЗС України Вадим Пристайко в інтерв'ю УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже отримали агреман. Ми визначилися (з кандидатурою посла. - Ред.) ще два місяці тому. Це наш нинішній представник в ООН Володимир Єльченко", - розповів Пристайко, відповідаючи на питання чи отримали погодження американської сторони на видачу агремана для призначення посла Україна в США.

Також читайте: Україна увійшла до топ-40 наймогутніших країн світу, - U.S. News&World Report

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165508
 
 
 Топ коментарі
 
Oljik - это да...

назовет еще Расею агрессором публично, а путина убийцей.., а Зе потом извиняться по телефону... США погодили призначення Єльченка послом України, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7174
 показати весь коментар
 
Все ж краще, аніж холокостний єврейчик на чолі Інституту Нацпам'яті...
 показати весь коментар
 
У Огрызко через чур проукраинская позиция, а это может разозлить хутина.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Чувак не вилазить з Штатів стільки років. Ото влаштувався!!!
 показати весь коментар
 
 
Угу , а перед тим воно не вилазило багато років з Кацапстану( був послом) США погодили призначення Єльченка послом України, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1927
 показати весь коментар
 
мне нравится солидный комент олюка +5.особенно вот это*через чур*..сразу видно выпускника трускавецкого гарварда..)))
 показати весь коментар
 
 
Хто тобі заважав вчитися,а не крутити підручники на самокрутки та викурювати їх за школою? Отримав би освіту,може посів би його місце.
 показати весь коментар
 
Поставили откровенного рыга и совкодрочера. Лишь бы не Прошенко - да, зебилы?
 показати весь коментар
 
 
Зебил, а надо было Прошенка послом в США?
Ты сам то понял чего сморозил? США согласовали назначение Ельченко послом Украины, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8118
 показати весь коментар
 
 
ну да....надо бы...
Порошенко во внешней политике очень силен...., раз посадка его в тюрьму отменяется...
Хотя я бы хотел Огрызко...
 показати весь коментар
 
 
У Огрызко через чур проукраинская позиция, а это может разозлить хутина.
 показати весь коментар
 
 
Oljik - это да...

назовет еще Расею агрессором публично, а путина убийцей.., а Зе потом извиняться по телефону... США погодили призначення Єльченка послом України, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7174
 показати весь коментар
 
 
ольюк..прости мою малограмотность..объясни что это такое*через чур*????)))
 показати весь коментар
 
oljik- не томи))что это такое таинственное*через чур*????!!!это через что???)))
 показати весь коментар
 
НОРМ ДЯДЬКА, В ООН ЗНАТНО ТРОЛИЛ КАЦАПОВ
 показати весь коментар
 
 
А тут вон никто и не помнит уже, что именно этот Ельченко - постоянный представитель Украины при ООН с 2015-го года.
 показати весь коментар
 
 
Нормально...хоть не с "95-го квартала" и не охранник Бени... США согласовали назначение Ельченко послом Украины, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3211
 показати весь коментар
 
 
Все ж краще, аніж холокостний єврейчик на чолі Інституту Нацпам'яті...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору