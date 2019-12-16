 США погодили призначення Єльченка послом України, - Пристайко

Про це розповів глава МЗС України Вадим Пристайко в інтерв'ю УНІАН, передає Цензор.НЕТ.
"Ми вже отримали агреман. Ми визначилися (з кандидатурою посла. - Ред.) ще два місяці тому. Це наш нинішній представник в ООН Володимир Єльченко", - розповів Пристайко, відповідаючи на питання чи отримали погодження американської сторони на видачу агремана для призначення посла Україна в США.
Ты сам то понял чего сморозил?
Порошенко во внешней политике очень силен...., раз посадка его в тюрьму отменяется...
Хотя я бы хотел Огрызко...
назовет еще Расею агрессором публично, а путина убийцей.., а Зе потом извиняться по телефону...