 Якщо до кінця року вдасться обміняти полонених, то в зустрічах у "нормандському форматі" є сенс, - Пристайко

Про це він заявив в інтерв'ю "УНІАН", інформує Цензор.НЕТ.
За словами Пристайка, в Україні готові до дуже серйозних компромісів для того, щоб забрати максимальну кількість полонених українців.
"Межа нашого компромісу була продемонстрована, як ви пам’ятаєте, з моряками. Ми мали, згідно з рішенням трибуналу, фактично отримати 24 людини, але ми не могли довго чекати, щоб вони перебували за ґратами. Тому ми були вимушені віддати за них 24 особи. Причому, щодо деяких з цих людей були дуже сумнівні рішення з точки зору їхньої політичної ваги. Однак ми пішли на це. Гуманітарна складова взяла верх під час розгляду рішення", - розповів міністр.
Пристайко підкреслив, що від кожного сказаного слова, в тому числі в засобах масової інформації, буде залежати доля когось, хто може залишитися за ґратами.
Також міністр заявив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" буде проводитися.
"Тому що є що є інші питання, які обговорюються, попри те, що для нас з вами ключове значення має кордон. Але ми не можемо залишити без уваги людей, яких ще не обміняли", - зазначив Пристайко.
"Ми подивимося, наскільки зараз відбудуться ці зміни. Якщо вони пройдуть до кінця року, якщо ми зможемо обміняти людей, тоді ці зустрічі мають сенс", - зауважив міністр.
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Український актор, співак і письменник Антін Мухарський, в приватному помешканні якого було проведено 5-годинний обшук у справі про замах на Павла Шеремета, підготував та оприлюднив відкритого листа на адресу президента Володимира Зеленського
Текст звернення з'явився на порталі Главком, передає Еспресо.TV.
При цьому митець звертається до глави держави не на "Ви", а на "Ти".
"Як людина, дотична до телевізійної професії, я, можливо, не гірше за тебе знаю, що наявність сильної сценарної групи - є головною запорукою успіху будь-якого проекту, навіть якщо він і називається "Справа Павла Шеремета" і в якому я особисто вбачаю всі елементи публічного шоу з метою дискредитувати увесь волонтерський, добровольчий рух. Цинічно знищити репутації та долі тих, хто у найважчі для країни часи виніс на своїх плечах тягар російсько-української війни", - пише Мухарський.
"Публічний розголос творить дива! "Не важливо, хто ти є. Важливо те, що про тебе скажуть в телевізорі". Ця нехитра формула нинішніх інформаційних воєн як ніколи дієва. Назвавшись в серіалі "Слуга народу" президентом України ти ним став! Звинувативши на увесь світ воїнів АТО, волонтерів, медиків "вбивцями Павла Шеремета", ти зробив їх такими в уяві власного електорату, що обирає собі за президента героя комедійного серіалу, яким ти по суті є - актором, що промовляє чужі слова несправжнім голосом", - продовжує співак.
Разом з тим, як вважає Мухарський, під інформацією щодо "справи Шеремета" "можна легко поховати справу про вбивство на мовному грунті Артема Мирошниченка, прийняття закону "Про продаж землі" або призначити "винуватцями у справі про вбивство Каті Гандзюк" мене чи моїх друзів, особисто знайомих з Андрієм Антоненком, Юлією Кузьменко чи Яною Дугарь".
"Пропагуючи мир з Росією, ти оголосив війну громадянам власної країни! Відтепер, вочевидь, ми для тебе - злочинці! Адже всі українські воїни, волонтери, медики - знайомі одне з одним", - звертається до Зеленського автор листа.
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от ви говорите, що в нормандському форматі Україна нічим не поступилася, ну, того ми ще не знаємо, зе так любить казати правду, що вже сказав, що "домашнього завдання" для наступної нормандської зустрічі не існує, а от пристайко каже, що існує. та й взагалі, що це за "домашнє завдання" для нас, для країни на яку напали?
так от, а ми що, не пам'ятаємо, що зе зробив заради цієї зустрічі?
1. підписання згоди на імплементацію в українське законодавство "особливого статусу" ордло на постійній основі. а це прямий шлях до федералізації.
2. відведення наших військ з власної землі.
це мало?
Подивіться на пресинг волонтерів та атовців, навіть діячам культури дісталось - Мухарський.
Ви подуріли ???
Ну, да... бонусом ще йдуть трансляції сріалів зеленського на росіскому тв.
Але вони і нам свої Г підкинули, достатньо переглянути програму плюсів.