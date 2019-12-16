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Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
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 Якщо до кінця року вдасться обміняти полонених, то в зустрічах у "нормандському форматі" є сенс, - Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко впевнений, якщо до кінця року вдасться провести обмін утримуваними особами, то зустрічі в "нормандському форматі" мають сенс.

Про це він заявив в інтерв'ю "УНІАН", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Пристайка, в Україні готові до дуже серйозних компромісів для того, щоб забрати максимальну кількість полонених українців.

"Межа нашого компромісу була продемонстрована, як ви пам’ятаєте, з моряками. Ми мали, згідно з рішенням трибуналу, фактично отримати 24 людини, але ми не могли довго чекати, щоб вони перебували за ґратами. Тому ми були вимушені віддати за них 24 особи. Причому, щодо деяких з цих людей були дуже сумнівні рішення з точки зору їхньої політичної ваги. Однак ми пішли на це. Гуманітарна складова взяла верх під час розгляду рішення", - розповів міністр.

Пристайко підкреслив, що від кожного сказаного слова, в тому числі в засобах масової інформації, буде залежати доля когось, хто може залишитися за ґратами.

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Також міністр заявив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" буде проводитися.

"Тому що є що є інші питання, які обговорюються, попри те, що для нас з вами ключове значення має кордон. Але ми не можемо залишити без уваги людей, яких ще не обміняли", - зазначив Пристайко.

"Ми подивимося, наскільки зараз відбудуться ці зміни. Якщо вони пройдуть до кінця року, якщо ми зможемо обміняти людей, тоді ці зустрічі мають сенс", - зауважив міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165505
 
   
 Топ коментарі
 
Мухарський - Зеленському: "Пропагуючи мир з Росією, ти оголосив війну громадянам власної країни!"
Если к концу года удастся обменять пленных, то во встречах в "нормандском формате" есть смысл, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1981

Український актор, співак і письменник Антін Мухарський, в приватному помешканні якого було проведено 5-годинний обшук у справі про замах на Павла Шеремета, підготував та оприлюднив відкритого листа на адресу президента Володимира Зеленського
Текст звернення з'явився на порталі Главком, передає Еспресо.TV.
При цьому митець звертається до глави держави не на "Ви", а на "Ти".
"Як людина, дотична до телевізійної професії, я, можливо, не гірше за тебе знаю, що наявність сильної сценарної групи - є головною запорукою успіху будь-якого проекту, навіть якщо він і називається "Справа Павла Шеремета" і в якому я особисто вбачаю всі елементи публічного шоу з метою дискредитувати увесь волонтерський, добровольчий рух. Цинічно знищити репутації та долі тих, хто у найважчі для країни часи виніс на своїх плечах тягар російсько-української війни", - пише Мухарський.
"Публічний розголос творить дива! "Не важливо, хто ти є. Важливо те, що про тебе скажуть в телевізорі". Ця нехитра формула нинішніх інформаційних воєн як ніколи дієва. Назвавшись в серіалі "Слуга народу" президентом України ти ним став! Звинувативши на увесь світ воїнів АТО, волонтерів, медиків "вбивцями Павла Шеремета", ти зробив їх такими в уяві власного електорату, що обирає собі за президента героя комедійного серіалу, яким ти по суті є - актором, що промовляє чужі слова несправжнім голосом", - продовжує співак.
Разом з тим, як вважає Мухарський, під інформацією щодо "справи Шеремета" "можна легко поховати справу про вбивство на мовному грунті Артема Мирошниченка, прийняття закону "Про продаж землі" або призначити "винуватцями у справі про вбивство Каті Гандзюк" мене чи моїх друзів, особисто знайомих з Андрієм Антоненком, Юлією Кузьменко чи Яною Дугарь".
"Пропагуючи мир з Росією, ти оголосив війну громадянам власної країни! Відтепер, вочевидь, ми для тебе - злочинці! Адже всі українські воїни, волонтери, медики - знайомі одне з одним", - звертається до Зеленського автор листа.
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Якщо б дали банку меда я велосипеда, то сенса було б ще быльше.
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А если нет? То что тогда, Зеленкин наконец начнет работать на Украину?
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Якщо б дали банку меда я велосипеда, то сенса було б ще быльше.
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Зменшіть можливості Рашці нових тисяч полонених позахвачувати.
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Як, МЛЯТЬ, якщо наші дебіли добровільно їдуть в козлорилію на роботу чи до родичів. Таких взагалі нєхєр міняти.
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Похоже смысл есть но только для Рашки. С одной стороны для нас смысл в освобождении пленных, с другой стороны это стимулирует Рашку захватывать новых пленных и потом "улучшать" свой имидж их освобождая при этом еще и снимая какие то санкции.
Это получается как вестись на переговоры с терористом стимулируя его на новые подвиги
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Я маю альтернативну пропозицію. Потрібно нам теж "обмінний фонд" поповнювати, бо вець цінний "матеріал" Зєлєнскій віддав ще перед тим. А для цього потрібно затримувати не волонтерів і АТОшників, а справжніх диверсантів. Бо міняти наших же полонених на наших же волонтерів кацапам змісту немає. І потрібно вести активну оборону, а не пасивно гинути і отримувати поранення. Активізувати діяльність ССО, можливо, ше раз Цемаха викрасти. Та й військових журналістів-диверсантів "Звізди" можна було б затримувати. А було за що - від пропаганди до шпіонажу. Тільки для цього потрібна політична воля, якої немає.
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А хоча -би припинення вогню ... Що , випало з основних завдань?.. Влада характеризується некомплексністю бачення ВСІХ проблем - не кажучи про шляхи їх вирішення. А саме - вірного вирішення. .. Тому її "зусилля" не можуть бути позитивними- навіть теоретично, а якщо й відбудуться, то лише в випадковому "збігу обставин" ... а не комплексності і системності підходів по їх вирішенню...
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А если нет? То что тогда, Зеленкин наконец начнет работать на Украину?
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Здалася клювану Україна - на ***** він продовжить працювати.
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отдайте Крым и получите всех взад....
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"Гуманитарная составляющая взяла верх". Гуманисты; все для человека, все ради него. Фамилия человека хорошо известна.
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А три дня с Богданом в Париже поотрываться за бабосы "мудрого наріду" разве бессмысленно?
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Лучше бы войну закончили, а пленных можно каждый день строгать
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Мухарський - Зеленському: "Пропагуючи мир з Росією, ти оголосив війну громадянам власної країни!"
Если к концу года удастся обменять пленных, то во встречах в "нормандском формате" есть смысл, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1981

Український актор, співак і письменник Антін Мухарський, в приватному помешканні якого було проведено 5-годинний обшук у справі про замах на Павла Шеремета, підготував та оприлюднив відкритого листа на адресу президента Володимира Зеленського
Текст звернення з'явився на порталі Главком, передає Еспресо.TV.
При цьому митець звертається до глави держави не на "Ви", а на "Ти".
"Як людина, дотична до телевізійної професії, я, можливо, не гірше за тебе знаю, що наявність сильної сценарної групи - є головною запорукою успіху будь-якого проекту, навіть якщо він і називається "Справа Павла Шеремета" і в якому я особисто вбачаю всі елементи публічного шоу з метою дискредитувати увесь волонтерський, добровольчий рух. Цинічно знищити репутації та долі тих, хто у найважчі для країни часи виніс на своїх плечах тягар російсько-української війни", - пише Мухарський.
"Публічний розголос творить дива! "Не важливо, хто ти є. Важливо те, що про тебе скажуть в телевізорі". Ця нехитра формула нинішніх інформаційних воєн як ніколи дієва. Назвавшись в серіалі "Слуга народу" президентом України ти ним став! Звинувативши на увесь світ воїнів АТО, волонтерів, медиків "вбивцями Павла Шеремета", ти зробив їх такими в уяві власного електорату, що обирає собі за президента героя комедійного серіалу, яким ти по суті є - актором, що промовляє чужі слова несправжнім голосом", - продовжує співак.
Разом з тим, як вважає Мухарський, під інформацією щодо "справи Шеремета" "можна легко поховати справу про вбивство на мовному грунті Артема Мирошниченка, прийняття закону "Про продаж землі" або призначити "винуватцями у справі про вбивство Каті Гандзюк" мене чи моїх друзів, особисто знайомих з Андрієм Антоненком, Юлією Кузьменко чи Яною Дугарь".
"Пропагуючи мир з Росією, ти оголосив війну громадянам власної країни! Відтепер, вочевидь, ми для тебе - злочинці! Адже всі українські воїни, волонтери, медики - знайомі одне з одним", - звертається до Зеленського автор листа.
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Это уже та самая зрада зрадная дня или еще нет?
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слухайте, ну не всі ж тут 73відсоткові.
от ви говорите, що в нормандському форматі Україна нічим не поступилася, ну, того ми ще не знаємо, зе так любить казати правду, що вже сказав, що "домашнього завдання" для наступної нормандської зустрічі не існує, а от пристайко каже, що існує. та й взагалі, що це за "домашнє завдання" для нас, для країни на яку напали?
так от, а ми що, не пам'ятаємо, що зе зробив заради цієї зустрічі?

1. підписання згоди на імплементацію в українське законодавство "особливого статусу" ордло на постійній основі. а це прямий шлях до федералізації.

2. відведення наших військ з власної землі.
це мало?
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Поступилась Україна.
Подивіться на пресинг волонтерів та атовців, навіть діячам культури дісталось - Мухарський.
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И ещё об одном едином народе ....Православная церковь Украины (ПЦУ) планируют перенести дату празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, а также провести реформу церковного календаря. Это случится тогда, когда "украинцы будут к этому готовы". Украинцы ,Вы готовы быть едиными и чтобы как вся Европа,и как по Библии Новый год от Рождества Христово 25 декабря. Постучите себе по груди ,если звенит как пустая кастрюля грудь,то вы бездушны и можете 7января по ленински
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Не нужно такого пафоса, это церковные формальности. Просто тупо жить по пещерному календарю.
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У каждого народа свой единый календарь, а Украинский народ и народ Украины(по кремлёвскому определению сброд) никак не определяться в единстве и в дате празднования Рождества. Если к концу года удастся обменять пленных, то во встречах в "нормандском формате" есть смысл, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5353
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.Потрібно щось змінювати людству у суспільствах, або змінюватися самим..
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Міняти суверенітет держави на полонених ? Давати обіцянки та гарантії росії ?
Ви подуріли ???
Ну, да... бонусом ще йдуть трансляції сріалів зеленського на росіскому тв.
Але вони і нам свої Г підкинули, достатньо переглянути програму плюсів.
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Керевники державы подвергшейся агрессии должны выполнять конституцию, стоять на страже суверенитета и целостности. Наши звёзд с неба не хватают, лишь бы не стреляли и пленных поменять...
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Если семья собирала бабасики на новый дом, а великовозрастный сынишка взял да и купил на них ржавую лохань с колесами- катайся, семейка. Тоже вроде для семьи, только все будут довольны? "Граждане страны, своих не бросаем, люди дороже" и прочее- под такое оправдание можно проссать пол страны, все что угодно, а по сути ничем не отличается от первого примера.
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Невже військовополонених та політичних? Та ні. Поміняють військових злочинців, на дятлів, які їдуть на заробітки чи відпочинок до кацапів
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Поменяют кацапы невиновных украинцев-заложников на своих бандитов и начнут набирать новых...заложников
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Хутін набире нових заручників за тиждень - знов далі відводитимо лінію фронту, залишаючи землю, разом з іншими людьми ворогу???
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І так по кругу? Бо теририст за годину набере нових. Ви ж відкрили автобусне сполучення з росією і туди кожного дня почали їздити мільйони.А за кожним обміном, ви щось маєте здавати?
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Але якщо полонені знову появляться - тоді сенс пропадає...
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Если к концу года удастся отправить бубочку на санаторно-курортное лечение в Ессентуки, то во встречах в "нормандском формате" есть смысл.
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молодцы. а потужные папередники не обменяли почти никого. потому, что зебильные зебобиковые соевые шмаркли.
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