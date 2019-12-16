 Упродовж тижня в Україні сталося понад 1,3 тис. надзвичайних подій, загинули 54 людини, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 331 надзвичайну подію, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 38 осіб.

Ліквідовано 916 пожеж, врятовано на пожежах 38 осіб та не допущено знищення вогнем 389 будівель і 50 од. техніки. На пожежах загинули 43 особи, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 2 млн. 993 тис. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє чоловіків провалилися під лід на Київщині, врятувати їх не вдалося, - ДСНС

Впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 280 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 263вибухонебезпечнихпредмети.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 11 осіб.

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали понад 30 осіб.