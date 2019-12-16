 Зеленський сьогодні з офіційним візитом відвідає Азербайджан

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
В рамках візиту заплановані переговори Зеленського з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та Прем'єр-міністром Алі Асадовим.
Передбачається підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співробітництва між Україною та Азербайджанською Республікою в пріоритетних сферах.
Президенти України і Азербайджану візьмуть участь у роботі Українсько-азербайджанського бізнес-форуму.
У Баку Зеленський також зустрінеться з представниками української громади Азербайджану.
Блогер и политический активист Эльвин Исаев, долгое время проживавший в России, был задержан в Украине и депортирован в Азербайджан, где заключен в СИЗО.Источник: https://censor.net.ua/n3165450
Шо він планує отримати натомість?
Правильно зробили що позбулись цього лайна.
Україною керує герой серіалів, який більш розуміється на російських комедіях, аніж на власній країні
Заканчивается 2019 год и седьмой месяц "турбоправления" Зеленского в условиях полной концентрации всех ветвей власти в его руках. Результаты: Зеленский стал фигурантом скандала в США, угрожающего действующему президенту Трампу импичментом, а Украине - потерей реального и единственного союзника в борьбе с Россией. Зеленский попал под расследование Министерства юстиции США по поводу лоббистской деятельности на территории США лиц и организаций, в результате которой всплыли весьма интересные факты незаконного финансированного избирательной кампании самого Зеленского. Зеленский стал фигурантом дела рассматриваемого Канцлерским Судом штата Делавэр "Приватбанк" против Коломойского. Фактически прекращены контакты с Канадой.
Картина безрадостная и невеселая.
Но оптимизм никто не отменял. Всем доброе утро и хорошей недели. И эта зеленая гадость тоже пройдет...
за газом поихав?
и нет шансов пока рашка не распалась...., - рашка верная союзница Армении...
а Армения за сотни лет не смогла завести себе друзей на Кавказе.... - так что будет держаться рашки до последнего...
якщо так, то тоди и Сталин особисто розстрилював...
теперь его руки в грязи, он всех нас смешал со своей грязью,
у меня и так было достаточно,
но дело не во мне,
этот человек пустышка,
лучше бы в синагогу сходил, может
его бы там научили
ваш Сралин вам в подарок
не нужно было ему лезть в эту прессуху, как Петро с убиенным.. (забыл фамилию)
я здесь живу, и вижу, что мы сами себя уничтожим, без руки Кремля и Пукина..
в доказательство - у тебя извилин хватает не на аргументы, а только на идиоматические виражения.. еще и под чужим флагом пытаешься умничать.. тфу...
С ЗЕЛЁНЫМ ПОКРАЩЕННЯМ ВАС, ДОЛ...Ы.
чого не дзяволиш про мародерів, які тебе нещасного обкрадають ?
Или будет, но можно не платить?
Визит Зеленского в Азербайджан, на фоне бушующего в Европе мальтийского скандала об убийстве журналистки, в котором прямо обвиняют государственные структуры Азербайджана, да еще и с выдачей Азербайджану политического диссидента скрывавшегося в Украине - идиотизм государственного масштаба.
Там певцы свои хорошие, такие им не требуются.
А Израиль будет подписывать какие-то контракты с "бубочкой" после шутки "бубочки" про Бабий Яр и ареста Антоненко, внука польского еврея, обвиненного в том что он "взорвал белоруса, чтобы доказать свое арийское расовое превосходство"?
Українці пів року тому поміняли шило на мило.
Одна радість - Юлькаворовкакремлівськазозуляукраланашефсьо не пройшла
И вот прошло пять лет. И мы видим, что все российские сценарии успешно завершаются. Ясное дело, при помощи Запада («Большая сделка» Трампа-Путина) и наших продажных политиков.
В чем было ключевое отличие сценариев Кремля в Крыму и на Донбасса (реализованные с помощью Турчинова, Авакова и Порошенко, а теперь - и Зеленского)?
С такого вопроса начал сегодняшний пост в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
В Крыму изначально все должно было пройти мирно.
Во-первых, потому что Крым собирались присоединять к России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Во-вторых, надо было на весь мир показать мирную аннексию. Дескать, Россия никогда не ставит под угрозу жизни своих граждан. Про Чечню ведь уже все давно забыли.
А вот Донбасс изначально намеревались превратить в поле боя. И никто не собирался в Кремле забирать Донбасс. Поэтому наемники, которые туда зашли, со старта начали реализовывать кровавый сценарий. Ну, и в Киеве получили «фас» на использование армии.
А для чего планировалось устроить бойню?
Во-первых, прикрыть аннексию Крыма событиями на Донбасса.
Во-вторых, только в результате войны можно было нагнуть Украину на проведение федерализации.
В-третьих, навсегда надо было закрыть вступление в ЕС и в НАТО для Украины.
В-четвертых, показать на весь мир, что Россия стала глобальным игроком и готова драться за свои сферы влияния.
И вот прошло пять лет. И мы видим, что все российские сценарии успешно завершаются. Ясное дело, при помощи Запада («Большая сделка» Трампа-Путина) и наших продажных политиков.
В тему - «Сделай лохов опять»: Зеленский полностью капитулировал перед Путиным в Париже
Путин, как бы мы к нему не относились, умеет играть «в долгую». Мы, к сожалению, вообще не способны не только выстраивать свои сценарии, но и хотя бы сопротивляться внешним.
Поэтому Украина будет такой, как захочет Россия…
…
Глава МИД Пристайко заявил, что «формула Штайнмайера» будет вписана в закон об особом статусе Донбасса.
Ой, как неожиданно…
…
А тем временем Зеленский опять сбежал из страны под видом поездки в Азербайджан.
В тему - Зрада! Перед визитом Зеленского к Алиеву Украина выдала Баку азербайджанского активиста
Значит - нас ждет очередное выполнение «зрады» в Раде по указанию Москвы. Да и просто родину будут продавать. И зеленому надо спрятаться…