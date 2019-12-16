 Сенцов прибув на реабілітацію до Латвії. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це напередодні ввечері повідомило посольство України в Латвії на своїй сторінці в Facebook.
Як повідомляється, в аеропорту О.Сенцова зустріли заступник держсекретаря МЗС Латвії А.Лотс і Посол України О.Міщенко.
Фото: посольство/Facebook
Нагадаємо, Сенцов був затриманий в окупованому Росією Криму в 2014 році і звинувачений у створенні на території півострова терористичного угрупування. Суд у Ростові-на-Дону в серпні 2015 року засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Режисер всі звинувачення заперечував.
7 вересня 2019 року Сенцов разом з 34 українцями повернувся до Києва в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією..
Цензор, не дорабатываешь?
По фото и не скажешь что болен...
Может уступил бы свое место кому нибудь из раненых в ООС....?
нет не так!
Ты дебил!!!
И вот снова едет (теперь уже в латвийский санаторий) отьедаться.
Рацион там будет покалорийнее того, что на передовой. Реабилитация, сами понимаете
В Juras заходили покушать?
Селедочка там отменная, скажу Вам
Как раз здоровое питание для людей не физического труда менее калорийное, чем то, которое нужно солдатам в окопах. А после длительной голодовки, если возвращаться к нормальному питанию - организм на всякий случай обязательно начинает запасать жиры - и избавиться от этого уже очень сложно
- квартиру
- 100 к гривен
- ноутбук
- награду от ЕС
- отдых в Латвии
Лепят диссидента Сахарова блин из ничего.
А следующего перзидента 🤫