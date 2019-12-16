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Все про:Латвія (265) Сенцов (836) реабілітація (200)

 Сенцов прибув на реабілітацію до Латвії. ФОТО

На запрошення латвійської сторони український режисер Олег Сенцов прибув до Латвії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це напередодні ввечері повідомило посольство України в Латвії на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляється, в аеропорту О.Сенцова зустріли заступник держсекретаря МЗС Латвії А.Лотс і Посол України О.Міщенко.

Сенцов прибув на реабілітацію до Латвії 01

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Сенцов прибув на реабілітацію до Латвії 02

Фото: посольство/Facebook

Нагадаємо, Сенцов був затриманий в окупованому Росією Криму в 2014 році і звинувачений у створенні на території півострова терористичного угрупування. Суд у Ростові-на-Дону в серпні 2015 року засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Режисер всі звинувачення заперечував.

7 вересня 2019 року Сенцов разом з 34 українцями повернувся до Києва в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією..


Сенцов прибув на реабілітацію до Латвії 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165501
 
   
 Топ коментарі
 
а что с ним не так?
По фото и не скажешь что болен...
Может уступил бы свое место кому нибудь из раненых в ООС....?
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Итак этот проходимец уже получил
- квартиру
- 100 к гривен
- ноутбук
- награду от ЕС
- отдых в Латвии

Лепят диссидента Сахарова блин из ничего.
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Думаю что тысячи раненных чувствуют себя хуже чем этот. Вон лучше бы модератора с цензора отправили пока он с катушек окончательно не слетел!
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А что он кушал на завтрак?
Цензор, не дорабатываешь?
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а что с ним не так?
По фото и не скажешь что болен...
Может уступил бы свое место кому нибудь из раненых в ООС....?
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Думаєте після 5-ти років тюрми в козлорилію здоров"я не погіршилось.
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Думаю что тысячи раненных чувствуют себя хуже чем этот. Вон лучше бы модератора с цензора отправили пока он с катушек окончательно не слетел!
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Сенцов сейчас делает для Украины больше,чем все МЗС вместе взятое.
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а те кто был ранен на войне не делали или они сейчас не делают и на них можно болт положить?
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Причем одно к другому? ! Правительство Латвии пригласил Сенцова,так нахрена постить муйню о раненых? Или вам как голубю,лишь бы какнуть?
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Спасибо,вижу что не ошибся,с голубями у вас родственные связи.
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Сенцов почему то поправился даже больше, чем когда освободился из ростюряги.
И вот снова едет (теперь уже в латвийский санаторий) отьедаться.
Рацион там будет покалорийнее того, что на передовой. Реабилитация, сами понимаете
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Отдыхал я в Дзинтари под Юрмалой. Не скажу что там все калорийное, я даже похудел.
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Значит, и по улице Jomas iela гуляли, в Майори?
В Juras заходили покушать?
Селедочка там отменная, скажу Вам
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Отъедаться? Покалорийнее? Что за чушь вы пишете? Вы недоедаете? Или думаете, что ребята на передовой недоедают?
Как раз здоровое питание для людей не физического труда менее калорийное, чем то, которое нужно солдатам в окопах. А после длительной голодовки, если возвращаться к нормальному питанию - организм на всякий случай обязательно начинает запасать жиры - и избавиться от этого уже очень сложно
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Итак этот проходимец уже получил
- квартиру
- 100 к гривен
- ноутбук
- награду от ЕС
- отдых в Латвии

Лепят диссидента Сахарова блин из ничего.
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Берите 👆 выше, не Сахарова...
А следующего перзидента 🤫
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А в чем проходимец? Вы, наверное, думаете, что руководство ЕС и Латвии глупее Вас, коль награждают Сенцова и приглашают его на реабилитацию?
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Так в чем проходимец Сенцов? Вы следите за разговором?
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Короче, похоже плен это очень выгодный бизнес!
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Сенцов напоминает персонажа одного мульфильма
Сенцов прибув на реабілітацію до Латвії - Цензор.НЕТ 6484

Сенцов прибув на реабілітацію до Латвії - Цензор.НЕТ 6804
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Этот режиссер (режисер українською) с фильмами может и станет врагом для власти.
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