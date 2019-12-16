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Все про:нормандська четвірка (942) Пристайко (293)

 Росія залишається на тих самих позиціях, що й останні п'ять з половиною років, - Пристайко про результати "нормандського саміту"

Росія не зрозуміла, що є "червоні лінії", які Україна ніколи не перейде.

Про це розповів глава МЗС України Вадим Пристайко в інтерв'ю УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, що Росія зрозуміла, що є "червоні лінії", які Україна ніколи не перейде. Я думаю, що російська сторона намагається це зрозуміти зараз. Адже, якби вона зрозуміла, то і риторика розмов, і результати були би трошки інші. На сьогодні я спостерігаю, що російська сторона залишається на тих самих позиціях, які я бачив останні п’ять з половиною років", - заявив міністр.

"На сьогоднішній момент не спостерігається змін. Ми всі сподівалися, що російська сторона зрозуміє цивілізований тиск, до якого вдалися наші партнери – санкційний. Однак, очевидно, Москва поки демонструє, що політичних змін вона не очікує. Тобто, не готова до цих змін. Це стосується, як ви бачите, заяви про те, що Росія, як і Франція, і Німеччина, є лише стороною, яка намагається допомогти в розв’язанні "громадянської війни" і таке інше. Уся ця стара риторика... Читайте також У "Слузі народу" переконані, що Росії також потрібен мир на Донбасі Ми розраховували на певне розуміння. В Україні змінилась політична ситуація, яка навіть в теорії не дозволяє говорити про якихось міфічних "українських фашистів", "нацистів", які буцімто захопили владу в Україні. Очевидно, якщо наша країна вже вдруге проходить через демократичні вибори, "нацисти" не приходять до влади, то я б розраховував, що Росія, все ж таки, буде адаптуватися до цієї реальності. Але ні. Вона, напевно, розраховує, що все ще є місце тому, щоб Україна змінила позиції. Та ті "червоні лінії", про які ви запитали, зберегли для обох сторін певні більш-менш попередні позиції. Ми намагаємось просуватися по тому треку, який нам у спадок залишили попередники, - це Мінський процес. Є певні речі, які маємо завершити. Вони сформульовані, вони всім відомі. Приблизно така сама позиція у Франції та Німеччини., - резюмував Пристайко.

Читайте також: Мінські угоди можуть бути змінені, якщо Київ домовиться з "експертами з ДНР і ЛНР", - Пєсков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165499
 
   
 Топ коментарі
 
а ми прогнулись, да ?
тобто піщли агресору на поступки ?
це часом не зрадою зветься ?
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Фактически, Пристайко признал полный провал внешней политики, реализуемой преЗЕдентом.... Росія залишається на тих самих позиціях, що й останні п'ять з половиною років, - Пристайко про результати "нормандського саміту" - Цензор.НЕТ 1966
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Позиція снігерії це війна і захоплення території. І ця позиція триває не 5.5 років, а 500 років, як мінімум.
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а ми прогнулись, да ?
тобто піщли агресору на поступки ?
це часом не зрадою зветься ?
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Фактически, Пристайко признал полный провал внешней политики, реализуемой преЗЕдентом.... Росія залишається на тих самих позиціях, що й останні п'ять з половиною років, - Пристайко про результати "нормандського саміту" - Цензор.НЕТ 1966
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какой какой политики.... кого кого... клоуна.... да он в Париж помчался погулять...
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Приклад того буде чи лише бла бла бла "капітуляція, зрада"?
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Уже ниже плинтуса прогнулась Украина с таким Приставйка.
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Ні. Поступово досягає свого. Завдячуючи вам.
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Так, Пристайко лукавить. 5,5 років тому кацапія не мала союзника на посту президента України.
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Позиція снігерії це війна і захоплення території. І ця позиція триває не 5.5 років, а 500 років, як мінімум.
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Моржовія не уміє по іншому існувати, "как волк не умеет есть мясо, как птицы не умеют летать" (с) БГ
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Міністр МЗС ,очевидно,зараз не грає взагалі ніякої ролі.Так,заяви озвучувати.
Банально збрехав.Чергове "зради немає".
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Подписать с рашкой можно всё ,что угодно(я о Минских),но это вовсе не означает,что их нужно выполнять.Как говорится,обещать-не значит жениться.
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А слуги думали шо шкет криворізький пагаваріт з ****** і всьо стане на свої місця? Для чого тоді членомкомандуючий відводив війська? Повертай їх назад.
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Оно уже наподписывало и изменение в Конституцию, и допуск обсе по всей территории Украины. Сдает Неньку маланец
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Так и "величайший лидер современности" в тоже в постоянной позиции: "чего изволите?"
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ПаРашка молча смотрит на эти шоу с прогибанием, политическими шпагатами и виляние хвостом перед ней новой власти, продолжая реализовывать свои цели в Украине... Росія залишається на тих самих позиціях, що й останні п'ять з половиною років, - Пристайко про результати "нормандського саміту" - Цензор.НЕТ 988
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Це зрозуміло. А ми, як держава на яких, завдяки вам уродам, знаходимося позиціях за останні 5 з половиної років. А взагалі за всі 28 років!
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они уроды там наверху конечно...., но что насчет мудрого и простого нарида...?
Вот все же признают, что в Украине выборы более - менее были демократическими и отражали волю населения все эти 28 лет...
и два Майдана были - меняй власть как хочешь...
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Это о том, что в кого-то пальцем тыкать легче. Чем сейчас и занимается подавляющее число зедебилов, рассказывая про шансы и коллективную ответственность. Вы ж вроде к ним не относитесь? Чи вам потрібно українською?
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Удивительно, да? И кто, чего, куда разводил?
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Всю кашу замутил Пеца в 14-м,расхлебываться ещё долго
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и не говори....
Вот нахрена он Крым отжал?
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И на паРашку напал....Отжал Ростовскую область и Краснодарский край...это все он... Росія залишається на тих самих позиціях, що й останні п'ять з половиною років, - Пристайко про результати "нормандського саміту" - Цензор.НЕТ 2799
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Те що Козлостан виявився в одному строю з Францією і Німеччиною як країна ПОЗА конфлікту - чиста допомогти мишебратьям врегулювати внутрішній конфлікт - це курва ваша слабка ,а скоріше провальна дипломатична робота, не треба уси вашi косяки перекидувати на Козлостан
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Якого дідька тоді придуркувата шмаркля так забрав хвоста бігла на зустріч з пуйлом? Воно думала, що раз, раз і домовились? Воно ідіот.
В десятки раз розумніші від шмарклі та Зешобли люди нічого не могли зробити з цим. Коротше, шмаркля ідіот, мінуйте все навколо дЫр та займайтеся розбудовую України, а не грайте дурників та тим самим по роялю.
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есть уголовная статья не виконання своїх повноважень посадовою особою Росія залишається на тих самих позиціях, що й останні п'ять з половиною років, - Пристайко про результати "нормандського саміту" - Цензор.НЕТ 7625 это касается и бубочки
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хватит ныть не умеете отдайте власть тем кто сможет
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До чого тут Зеленський? Це нарід такого захотів. Війна чи сором? Нарід обрав сором і отримав війну і сором.
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В Кремле возмущены, что Украина делала исправления в коммюнике....Украина тоже возмущена,что Россия оккупант везде крутится в лице наблюдателя и хихикает на все 32 с Германией и Францией
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#БытьИли
Путин и Зеленский. Итоги встречи в Нормандском формате | Быть Или
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Та рф то залишилась на тих же.Це Україна просіла
Росія залишається на тих самих позиціях, що й останні п'ять з половиною років, - Пристайко про результати "нормандського саміту" - Цензор.НЕТ 9588

Росія залишається на тих самих позиціях, що й останні п'ять з половиною років, - Пристайко про результати "нормандського саміту" - Цензор.НЕТ 8670
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Россия остается на тех же позициях, что и последние пять с половиной лет

Ну надо же, какое открытие! А нарид думал, что "нада пагаварить" и "встретимся пасередине".
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Если честно,то меньше всего хочется комментировать пристайку.Ведь по сути,он НИЧЕГО не решает.Он говорящая голова и ПРИСТАВКА Ермака.Ему самому не противно?Или запись в трудовой важнее репутации и ЧЕСТИ?
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Все они прекрасно поняли, вот только для них эти ваши красные линии ничего не значат и подстраиваться под вас никто не будет.
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"нормандский саммит", о котором так долго говорили зелёные, завершился пшиком?
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Носиться з тим форматом, як баба з торбою.
Новина застаріла - чуваки поїхали до Парижу, поїли-покакали - ото і весь результат.
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Дуже б хотілось дізнатися, хто дає "домашнє завдання", по злиттю інтересів України, велічайшому правітелю зеленському? Невже пуйло?
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А с чего позиция России должна изменяться?
От умиления от прихода к власти Зе?))
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позиція кремля така ж сама тому що наша позиція(нашої влади) за останні 5 років теж не змінилась. якщо ми і далі натякаємо підтримкою мінських угод що можемо піти на поступки то чому має щось змінитись.
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