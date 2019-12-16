 Україна увійшла до топ-40 наймогутніших країн світу, - U.S. News&World Report

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, рейтинг опубліковано на сайті одного з найавторитетніших політичних видань США.
Перелік укладений аналітиками BAV Group і Wharton School Університету Пенсільванії. Ними враховано ряд факторів, серед яких економіка, військова міць, політичний вплив, лідерство у світі, а також членство та участь україни у міжнародних альянсах.
Лідером рейтингу стали Сполучені Штати Америки. Друге місце укладачі рейтингу віддали Росії, третє – Китаю. У першій десятці також присутні Німеччина, Великобританія, Франція, Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія та Південна Корея.
Україні у списку відведене 39-те місце. Це вище, ніж Фінляндія, Греція, Оман, Казахстан, Польща, а також ряд інших країн, серед яких Португалія, Сербія, Чехія, Румунія, Угорщина, Болгарія, Хорватія і так далі.
Зате вище автори переліку розмістили Люксембург, Білорусь, В'єтнам, Південну Африку, Єгипет, Катар, Пакистан, Ірак, Іран та інші держави.
Також U. S. News вважає, що найменше на світ в 2019 році впливали Словаччина, Словенія, а також країни Прибалтики.
News&World Report – журнал, який веде свою історію з 1933 року. Його щомісячна аудиторія налічує десятки мільйонів унікальних відвідувачів, які дивляться сотні мільйонів статей.
Может это рейтинг среди клоунов? Так нет, мы бы тогда были бы на первом месте!!!
А нам тут эксперты рассказывают, что страны Прибалтики очень влиятельны. А уж Гриуспокайте прямо очень-очень-очень влиятельная, что сам Президент США в первую очередь к ней идёт руку жать.
Ну, говори на "Д".
―Воркута.
―Почему Воркута?
―А я там сидел.
―Ну хорошо. А ты, значит, на "А".
―Джамбул.
―Ну при чем тут Джамбул?
―Потому что там тепло, там мой дом, там моя мама.
Ну при чем тут Джамбул ...
https://aillarionov.livejournal.com/1087079.html
🤗
и катарская нефть чище и дешевле.
Финляндия стоит ниже, потому, что финляндизировалась.
Польша стоит ниже Украины - это странно: из всех натовских стран поляки ведут себя
по отношению к российской агрессии наиболее безкомпромиссно и вооружаются быстрее остальных.
Чем отличился Вьетнам - история умалчивает.
Такий у них погляд на Україну.
Проте це навіть не кінець першого тайму і навіть не гол в наші ворота.
Це більше схоже на удар в штангу після якого м'яч знову відлетить ближче до твоїх воріт
Отдалась я ему при Луне
А он взял мои нежные груди
И связал их узлом на спине"©
Если в Рейтинге самых могущественных стран мира по итогам 2019 года от BAV Group и Wharton School, опубликованном в U.S.News & World Report, Украина вошла в ТОП-40, то по логике вещей в Рейтинге стран мира по уровню слабости (а есть и такой - Fragile States Index / Индекс слабости государств) по итогам того же 2019 года от не менее (если не более) уважаемой The Fund for Peace, включающем 178 государств, Украина должна бы занимать позицию ниже 138 места. Однако в Рейтинге по уровню слабости Украина на 91-ой позиции, т.е согласно этому рейтингу 87 государств являются более могущественными, чем Украина. Отсюдова простой вывод -
"Пи@@еть - не мешки ворочать"©
------------------------------------------------------------
Индекс слабости (несостоятельности) государств мира (Fragile States Index) - это комплексный показатель, характеризующий способность (и неспособность) властей той или иной страны контролировать целостность своей территории, политическую, экономическую, социальную и демографическую ситуацию в стране, а также устойчивость её государственных институтов.
Только из-за остатков советского наследия!
Тобто то українці в Криму та на Донбасі вирішили відокремитись від України та приєднатись до росії?
і яким чином вся ця маячня до нашої суперечки про те кого вважати українцем?
так само як відбувається і зараз.
Зараз вони намагаються продати нашу землю а через 10 років ще один схожий на тебе буде розповідати що то все зробили "українці"
Нам нужно тоже делать выводы как строить армию, экономику, слать всех нахер т.ч. ООН в вопросах собственной безопасности и дружить с номером 1 списка.
2. Україна швидко будує свою армію, що є одним із факторів безпеки Європи.
3. Україна - це вістря спису, яким Світ намагається здолати країну-терориста.
4. Україна все ще має освічений та працелюбний людський ресурс, що дає Світу науковців та інженерів.
5. Нарешті, Україна - це особливий менталітет для слов'янства, що поєднує миролюбність та справедливість, толерантність та захист своєї національної ідентичності, незалежність та космополітизм.
Можемо пійти невдовзі на дно
Положение стран в РЕЙТИНГЕ определяется МЕТОДИКОЙ его составления.
Это я вам как бывший начальник научно-методического отдела говорю!