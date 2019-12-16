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 Політика України
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Все про:рейтинг (294) США (5832)

 Україна увійшла до топ-40 наймогутніших країн світу, - U.S. News&World Report

Американський журнал U. S. News&World Report опублікував рейтинг найбільш могутніх країн світу за підсумками 2019 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, рейтинг опубліковано на сайті одного з найавторитетніших політичних видань США.

Перелік укладений аналітиками BAV Group і Wharton School Університету Пенсільванії. Ними враховано ряд факторів, серед яких економіка, військова міць, політичний вплив, лідерство у світі, а також членство та участь україни у міжнародних альянсах.

Лідером рейтингу стали Сполучені Штати Америки. Друге місце укладачі рейтингу віддали Росії, третє – Китаю. У першій десятці також присутні Німеччина, Великобританія, Франція, Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія та Південна Корея.

Також дивіться: Україна має бути в першій десятці Doing business, це мета на найближчі 3 роки, - Гончарук. ВIДЕО

Україні у списку відведене 39-те місце. Це вище, ніж Фінляндія, Греція, Оман, Казахстан, Польща, а також ряд інших країн, серед яких Португалія, Сербія, Чехія, Румунія, Угорщина, Болгарія, Хорватія і так далі.

Зате вище автори переліку розмістили Люксембург, Білорусь, В'єтнам, Південну Африку, Єгипет, Катар, Пакистан, Ірак, Іран та інші держави.

Також U. S. News вважає, що найменше на світ в 2019 році впливали Словаччина, Словенія, а також країни Прибалтики.

News&World Report – журнал, який веде свою історію з 1933 року. Його щомісячна аудиторія налічує десятки мільйонів унікальних відвідувачів, які дивляться сотні мільйонів статей.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165497
 
   
 Топ коментарі
 
танунах! мы, панимаш, решаем, кто будет самым презом США...
шо за рейтинг, итить?
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Рашка друга, бо має ядерну зброю.
Нічим іншим з могучого вони не володіють.
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а Северная Корея - богатая? Однако, США туда и соваться бояться - бока намнут быстро и качественно. Атомную бойню там Китай не разрешит. И все. И все могущество Америки растворяется в тени китаезов))
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Ну кацапчик ну чтож так сразу то спалился )) Чтобы С. Корея превратилась в пустыню хватит одной авианесущий группировки, тут знаешь ли геополитика, непонятна реакция Китая и т.д поэтому не ясно стоит ли игра свеч. И что США этим для себя решают?
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В войне во Вьетнаме было задействовано 17 авианосцев ВМС США, сильно это СЕАТО помогло?
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Там не было задачи в пустыню превратить Вьетнам, иначе помогло бы поверь. И ты еще учитывай помощь совка воевавшего на стороне Вьетнама.
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Может вы с Лаосом путаете? Вьетнам когда-то китайскую армию остановил. Сейчас это очень крупная экономика региона и одна из самых прогрессирующих стран ЮВ Азии.
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Ну какая раша, передай своему куратору, унитазия,теперь уж международное название
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Слышь, служивый, ты ничего не попутал?!
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Бред.

Может это рейтинг среди клоунов? Так нет, мы бы тогда были бы на первом месте!!!
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Если там в топ попал Люксембург, то явно один из факторов - отношение числа силовиков к общей численности населения. У небольших стран даже с демократическим строем, уже один военный оркестр сместит такое соотношение в сторону офигенной милитаризации. Что уж там говорить о диктаторских режимах...
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В Люксембурге, как и в Швейцарии куча мирового бабла, плюс мировые политические институты.
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Также U.S.News считает, что меньше всего на мир в 2019 году влияли Словакия, Словения, а также страны Прибалтики.

А нам тут эксперты рассказывают, что страны Прибалтики очень влиятельны. А уж Гриуспокайте прямо очень-очень-очень влиятельная, что сам Президент США в первую очередь к ней идёт руку жать.
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glavnoje sto niciaja rosija vlijatelna s minimalnoj zarplatoj v cas 70 centov Україна увійшла до топ-40 наймогутніших країн світу, - U.S. News&World Report - Цензор.НЕТ 2036Gineji bisau bolse zarplata no te nevlijatelni Україна увійшла до топ-40 наймогутніших країн світу, - U.S. News&World Report - Цензор.НЕТ 9912
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Это потому что в 2019 м году прызыдэнтом стал , великий и могусчественный Бубочка . Україна увійшла до топ-40 наймогутніших країн світу, - U.S. News&World Report - Цензор.НЕТ 6908 .
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После брехуна и мародера Пеца
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Кто это ,,- мародёр пеца Україна увійшла до топ-40 наймогутніших країн світу, - U.S. News&World Report - Цензор.НЕТ 304 .? Не знаю таких .. Знаю только президента Порошенка Петра .
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Это старые данные, Порошенко отметил, одна из потужных армий Европы. Так что в 10 точно на мировой арене.
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"...выше Люксембург"! Україна увійшла до топ-40 наймогутніших країн світу, - U.S. News&World Report - Цензор.НЕТ 6136

Ну, говори на "Д".
Воркута.
―Почему Воркута?
―А я там сидел.
―Ну хорошо. А ты, значит, на "А".
Джамбул.
―Ну при чем тут Джамбул?
―Потому что там тепло, там мой дом, там моя мама.



Ну при чем тут Джамбул ...
Україна увійшла до топ-40 наймогутніших країн світу, - U.S. News&World Report - Цензор.НЕТ 1403
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С самым нищим населением. Это как понимать?
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Шесть лет назад на каком месте были по богатству населения?
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і не відсторонюють від спортивних змагань.
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"Украина вошла в ТОП-40 самых могущественных стран мира, - U. S. News & World Report" - также Украина занимает первое место по бедности в Европе и второе место в мире по уровню смертности. Лидером была признана ЮАР. Такой результат достигнут при Порошенко и при Зеленском ничего не меняется.
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...вона, Америка зубцы-то пообломила об кремень-коррупции матерь-барыжную в прошлом РФ :Рошен Фаэбрик
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все эти рейтинги улетучатся на первом шухере)) еще недавно Израиль утверждал, что у них - четвертая армия в мире. После сирийского дурдома что то они подзатихли)). Четвертые в мире.
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херня какая то, а не рейтинг...20-ка, тогда да, согласен, а 40-не годится никак.... Україна увійшла до топ-40 наймогутніших країн світу, - U.S. News&World Report - Цензор.НЕТ 484...
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Побеждают страны с ядерным оружием или отморозками при власти
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етить - колотить. выше чем поляки, португезы, чехи. думаю, 99 % наших пенсионеров с удовольствием переехали бы в эти не такие могущественные страны .хорошая трава у составителей списка.
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Катар стоит выше Украины, потому, что он ближе к Европе, чем страна-бензоколонка,

и катарская нефть чище и дешевле.
Финляндия стоит ниже, потому, что финляндизировалась.
Польша стоит ниже Украины - это странно: из всех натовских стран поляки ведут себя
по отношению к российской агрессии наиболее безкомпромиссно и вооружаются быстрее остальных.
Чем отличился Вьетнам - история умалчивает.
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у Вьетнама 32 место. У себя в регионе доминирует над странами -"треугольника"
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По Катару не совсем согласен. этот эмират еще тот зловред. Практически все замесы в той части мира - его рук дело. Даже иногда и в Африку нос сует
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Іноді цікаво подивитися, що ж пише першоджерело. А воно дає Україні 65 місце в рейтингу кращих країн світу. А в розділі харатеристики країни пише, зокрема, таке: "Масштабні протести в кінці 2013 року стали жорстокими в 2014 році, що призвело до повалення уряду і заворушенням в етнічно російських східних регіонах України." https://www.usnews.com/news/best-countries/ukraine
Такий у них погляд на Україну.
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Как всегда, истерикой тупых псевдопатриотов - парасявок удовлетворен)))) Всегда приятно видеть ка крушиться их выдуманный мирок.
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тупорилий мокшанін вважає що переміг Україну?
Проте це навіть не кінець першого тайму і навіть не гол в наші ворота.
Це більше схоже на удар в штангу після якого м'яч знову відлетить ближче до твоїх воріт
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"Вот и верь после этого людям -
Отдалась я ему при Луне
А он взял мои нежные груди
И связал их узлом на спине"©
Если в Рейтинге самых могущественных стран мира по итогам 2019 года от BAV Group и Wharton School, опубликованном в U.S.News & World Report, Украина вошла в ТОП-40, то по логике вещей в Рейтинге стран мира по уровню слабости (а есть и такой - Fragile States Index / Индекс слабости государств) по итогам того же 2019 года от не менее (если не более) уважаемой The Fund for Peace, включающем 178 государств, Украина должна бы занимать позицию ниже 138 места. Однако в Рейтинге по уровню слабости Украина на 91-ой позиции, т.е согласно этому рейтингу 87 государств являются более могущественными, чем Украина. Отсюдова простой вывод -
"Пи@@еть - не мешки ворочать"©
------------------------------------------------------------
Индекс слабости (несостоятельности) государств мира (Fragile States Index) - это комплексный показатель, характеризующий способность (и неспособность) властей той или иной страны контролировать целостность своей территории, политическую, экономическую, социальную и демографическую ситуацию в стране, а также устойчивость её государственных институтов.
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нищая помойка с ВВП ниже Африки в рейтинге могущественных стран?
Только из-за остатков советского наследия!
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ты придурок .совка уже 30 лет нет и совковое уже все что можно итак ушло а кацапы на донбассе добили
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и не было ты тупорылое в африке .сибири и дальнем востоке.а то бы не варнякало про нищую помойку.
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Насчёт советского наследия - это правда. Или ракетостроением и самолётостроением Украина обзавелась после независимости? Но многое и гавкнуло, например, высокоточное вакуумное приборостроение - единственный в Союзе Сумский завод электронных микроскопов, после неуместной приватизации - ВАТ "SELMI", умер окончательно, тогда как глупые кацапы под видом инвесторов зашли на умирающий "SELMI", скоммуниздили технологии и построили у себя аналог под эгидой кацапской академии наук. Оно и правильно - для того, чтобы перебирать гавно на помойке, электронные микроскопы, масс-спектрометры и прочий аналитический «хлам» не нужен.
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ой а хто ж проводив цю "нєумєстную пріватізацію"? Не самі кацапи часом?
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Жодним чином. Просто цікаво, а якими краями кацапи могли бути причетними до приватизації державного підприємства, розташованого на території України? Тим більш, збудований кацапами аналог підпорядкований кацапській академії наук і не підлягає приватизації.
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а ти з тих хто вважає наявність українського паспорта єдиною ознакою українця?
Тобто то українці в Криму та на Донбасі вирішили відокремитись від України та приєднатись до росії?
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Та ні. Українець повинен любити сало, горіляччя, дружину, куму, найкращу подругу дружини і ще одну жінку, понадгризати якнайбільше яблук, шоб жид з кацапом заплакали і ще дещо.
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ну уж точно не повинен бажати скорішої кончини власної держави. Це маячня
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Не бажати якнайшвидшої смерті (кончина - це про дещо інше) власній державі - це одне, а те що ця держава так недолуго і безталанно просцяла важливу приладобудівну галузь, без якої у кацапів просто кінець світла (і не тільки) - це зовсім інше.
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яка "ця держава" про..ла приладобудівну галузь, до чого тут кацапи, що за "кінець світла"
і яким чином вся ця маячня до нашої суперечки про те кого вважати українцем?
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і чому ти вважаєш що все це відбулося без кацапів на вищих щаблях державної влади?
так само як відбувається і зараз.
Зараз вони намагаються продати нашу землю а через 10 років ще один схожий на тебе буде розповідати що то все зробили "українці"
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Ця держава - Україна, відбулося без кацапів, тому що підприємство було приватизоване ще при Христопродавцеві Кравчуку, а остаточно загнулося при Гнусавому Месії Ющенку, та «вищі щаблі» вже непричетні, бо загнулося вже ПРИВАТИЗОВАНЕ підприємство. А «кінець світла» тому, що флагманським приладом, що вироблявся, був аналітичний газовий ізотопний мас-спектрометр МИ1201АГМ-01М, «заточений» виключно під прецизійний аналіз складу ізотопів урану в його гексафториді. Простіше кажучи, в руді як бруду непотрібного U-238 і трішечки цінного U-235, без якого ані АЕС не генеруватиме, ані нукліарна боєголовка не бабахне. Руду потрібно збагачувати, а збагачення чимось контролювати. А ще потрібно періодично контролювати стан речовини у раніше вироблених боєголовках, бо вона радіоактивна, тому постійно розкладається і може стати непридатною. Прилад чималенький (1,3 тони), вартує декілька сот тисяч $ (західні аналоги - понад мільйон, але не продаються), його технологічне життя нетривале, бо він швидко радіаційно забруднюється і починає не стільки брехати як вбивати дослідника. У кращі часи підприємство не задовольняло й половини потреби. А якщо комусь зовні й потрібно було угробити підприємство, то це піндосам, бо тільки свисни, як покупці накшталт Північна Корея або Іран у чергу вишикувались би.
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Радянська спадщина крім ракет включала в себе 1 місце по виробленню галош і нікому непотрібного чугуна.
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Теперь надо срочно думать , что делать с наплывом гастарбайтеров из Польше. Как только пшеки прочитают про этот реитинг , так сразу побегут на заработки в Украину
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За вашою логікою німці, французи та англійці масово працюють на заводах Таймиру.
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Крихитко Израиль с населением 8 млн. занял 8-ое место. "...учтены ряд факторов, среди которых экономика, военная мощь, политическое влияние, лидерство в миреИсточник: https://censor.net.ua/n3165497
Нам нужно тоже делать выводы как строить армию, экономику, слать всех нахер т.ч. ООН в вопросах собственной безопасности и дружить с номером 1 списка.
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Забавный рейтинг. Россия на втором месте по могущественности. Значит в его основе главенствует не экономическая составляющая, а количественные показатели (население, армия). Но как тогда Люксембург оказался выше Украины?
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Весь этот ТОП находится на уровне Пристайко. Это бред.
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1. Україна має (поки-що) чорноземи, та є годівницею Світу. А це в умовах продуктової кризи що насувається - дійсно фактор впливу та могутньості.
2. Україна швидко будує свою армію, що є одним із факторів безпеки Європи.
3. Україна - це вістря спису, яким Світ намагається здолати країну-терориста.
4. Україна все ще має освічений та працелюбний людський ресурс, що дає Світу науковців та інженерів.

5. Нарешті, Україна - це особливий менталітет для слов'янства, що поєднує миролюбність та справедливість, толерантність та захист своєї національної ідентичності, незалежність та космополітизм.
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Проте в нашому кораблі є пробоїна і вода швидко прибуває. А зелегнойські стоять біля пробоїни та виколупують обшивку збільшуючи приток води.
Можемо пійти невдовзі на дно
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Якась лажа . Китай в рази могутніший за рашку . 1,5 млрд людей і 80-100млн свинособак , з яких 70% - алкашня , нарколиги і просто дегенерати . Тут навіть не коректно порівнювати .
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рейтинг лайно - це очевидно по першим трьом місцям
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Что вы обсуждаете, невигласы?

Положение стран в РЕЙТИНГЕ определяется МЕТОДИКОЙ его составления.
Это я вам как бывший начальник научно-методического отдела говорю!
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Цікаво , що нижче України , всі ті країни , куди мільйони українців їдуть на заробітки чи емігрують . ))) Дивний список , що не заслуговує на довіру .
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Не верю что Китай уступит в могуществе россии. Кроме ядерного оружия , они вообще ничем не могут выделиться. Ну ещё размером территории.
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Китай более ориентирован на внутренние проблемы. Россия гораздо активнее вмешивается в международные дела. Очень активно отстаивает свои интересы, вплоть до военных операций. Китай же держится в тени и предпочитает торговать.
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Но почему они выдвинули США, на первое место по могуществу?
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это очевидно ,яо,базы по всему миру, авианосцы и прочее,а самое главное это бакс,не зря же он мировая валюта
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У меня есть такой могучий сосед. Он в день зарплаты, раздаёт долги, а на другой день начинает занимать. По моему мнению, могучий, это самостоятельный. Самодостаточный. Семья Лыковых, прожила, вообще вне социума. А, США, смогли бы выжить в этом мире, без колоний? Если гипотетически представить, полную изоляцию, или даже гибель всего остального мира, то от могущества США, не останется и следа.
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Але це заслуга паперєдніков. Заслуга цих можновладців буде оценена в кінці 2020 року.
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за Вашим посиланням зовсiм не той рейтинг.




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