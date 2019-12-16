 Двоє невідомих у балаклавах напали на нардепа від "Слуги народу" Ананченка в Сумах. ФОТО (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
За словами депутата, напад може бути пов'язаний з його політичною діяльністю.
"Сьогодні, коли повертався додому, в рідному місті Суми, на мене біля під‘їзду здійснили напад двоє молодиків в балаклавах. Такі зухвалі дії я пов‘язую з моєю політичною діяльністю та з голосуванням на наступному пленарному тижні. Хочу заявити, щоб будь-які хуліганські та інші протиправні дії стосовно нашої команди не змінять політичного курсу партії. З відповідальностю заявляю, що наша політична сила завжди буде притримуватися конструктиву та готова слухати думку кожного громадянина виключно в правовому полі. Сподіваюсь на швидку та неупереджену реакцію правоохоронних органів", - написав Ананченко.
Як повідомила прессекретарка прокурора Сумської області Наталія Науменко на своїй сторінці в Facebook, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 346 (насильство щодо народного депутата України) КК України.
"Розпочато комплекс невідкладних слідчо-розшукових заходів", - додала вона.
Нагадаємо, на початку листопада Дмитро Дубілет звернувся в Управління державної охорони з проханням надати йому охорону.
Він зазначив, що така необхідність пов'язана з тим, що навколо нього "утворилося дві зони напруги". Зокрема, одна з них пов'язана з боротьбою з тіньовими алкоголем, яка повинна показати результат у вигляді додаткових надходжень до бюджету в 5-10 млрд грн на рік. Друга пов'язана з тим, що він один з координаторів проведення конкурсів на державні топпосади.
А вот дырка вам об бублика, дестабилизаторы фиговы.
Фошизм как он есть....
І хай дякує,що ми не в середньовіччі живемо,тоді зі слугами не панькались.Жакуй підтвердить:
Так это же из фильма "Визитеры", судя по всему.
В том фильме все прекрасно, например, скелет в клетке в подземелье, на которого машут рукой и говорят: "А, вероятно, какой-то враг семьи"
Там перл за перлом , в том фильме.
Это же не бесчеловечное убийства война ВСУ Романа Беспалого...
плюшекпирожков, и пошла в гости к бородатой бабушке..."
Съела, наверное , "бородатая бабушка" "рябую шапку", его в последние дни не видно и не слышно.
Воно сцикливе і брехливе, посміховисько.
PS: Я ні до чого.
Не пытайтесь вызвать к себе хоть каплю сочувствия, плесень зеленая, демонстрируя свои царапины от "людей в балаклавах", они ничто по сравнению с тем, что пережил перед своей смертью боец Роман Беспалый.
На вас, плесень зеленая, наср*ть.
Зє!бобіки, це лише початок, у вас все ще попереду!
Муж три дня дома не появлялся, на четвертый день заявился.. Жена ему
- Где шлялся?
- Да представляешь, этот бен Ладен такая падла! Прислал на работу мне письмо. Я его открываю, а там - белый порошок!
- И что? Сибирская язва?
- Хуже.. Триппер...
А теперь будут Волонтеров и Ветеранов АТО садить??
"Редакторка зв'язалася телефоном із народним депутатом України Михайлом Ананченком, який сьогодні повідомив у Фейсбуці про напад на нього." ©
Пришла ответка.
Эта тема осталась нераскрытой!
Слова то какие выучил! По-человечески не может говорить. Да какая ты команда и политическая сила, и какого конструктива ты придерживаешься? Кому ты всрался со своей командой, деятель великий?