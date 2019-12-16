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Все про:напад (693) Суми (168) Слуга народу (566) Ананченко (3)

 Двоє невідомих у балаклавах напали на нардепа від "Слуги народу" Ананченка в Сумах. ФОТО (оновлено)

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Михайло Ананченко заявив, що поблизу його будинку в Сумах на нього напали двоє невідомих у балаклавах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами депутата, напад може бути пов'язаний з його політичною діяльністю.

"Сьогодні, коли повертався додому, в рідному місті Суми, на мене біля під‘їзду здійснили напад двоє молодиків в балаклавах. Такі зухвалі дії я пов‘язую з моєю політичною діяльністю та з голосуванням на наступному пленарному тижні. Хочу заявити, щоб будь-які хуліганські та інші протиправні дії стосовно нашої команди не змінять політичного курсу партії. З відповідальностю заявляю, що наша політична сила завжди буде притримуватися конструктиву та готова слухати думку кожного громадянина виключно в правовому полі. Сподіваюсь на швидку та неупереджену реакцію правоохоронних органів", - написав Ананченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер активіст і волонтер з Бахмута Артем Мірошниченко, якого побили 29 листопада. ФОТО

Двоє невідомих у балаклавах напали на нардепа від Слуги народу Ананченка в Сумах 01
Фото: Ананченко/Facebook

Як повідомила прессекретарка прокурора Сумської області Наталія Науменко на своїй сторінці в Facebook, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 346 (насильство щодо народного депутата України) КК України.

"Розпочато комплекс невідкладних слідчо-розшукових заходів", - додала вона.

Нагадаємо, на початку листопада Дмитро Дубілет звернувся в Управління державної охорони з проханням надати йому охорону.

Він зазначив, що така необхідність пов'язана з тим, що навколо нього "утворилося дві зони напруги". Зокрема, одна з них пов'язана з боротьбою з тіньовими алкоголем, яка повинна показати результат у вигляді додаткових надходжень до бюджету в 5-10 млрд грн на рік. Друга пов'язана з тим, що він один з координаторів проведення конкурсів на державні топпосади.

Двоє невідомих у балаклавах напали на нардепа від Слуги народу Ананченка в Сумах 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165493
 
   
 Топ коментарі
 
Это были бородатые волонтеры с характерной походкой, пытались погнуть курс партии. Кстати, что за курс у СН, х/з.
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Ка-а-а=а-пец! Эй, знает кто ЭТОГО политического деятеля и его "политическую позицию"?!?!?! На него "заговоры" организовывают, типа, как на Генриха IV - "Равальяк с Клеманом" в балаклавах!
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сейчас под этого леща и царапину которую он получил, пересажают с десяток волонтеров и ветеранов... Двоє невідомих у балаклавах напали на нардепа від "Слуги народу" Ананченка в Сумах - Цензор.НЕТ 9586
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Ка-а-а=а-пец! Эй, знает кто ЭТОГО политического деятеля и его "политическую позицию"?!?!?! На него "заговоры" организовывают, типа, как на Генриха IV - "Равальяк с Клеманом" в балаклавах!
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Скільки Міша доплатив за політрекламу власної незламної палітічєскої пазіції?
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Живу у Сумах. Про такого діяча не чув. Може, десь у Підопригорах дрова на шашлики квартальщикам збирав?
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Это были бородатые волонтеры с характерной походкой, пытались погнуть курс партии. Кстати, что за курс у СН, х/з.
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Дестабилизировать обстановку в обществе собрались (по Авакову), оцарапав нардепа.
А вот дырка вам об бублика, дестабилизаторы фиговы.
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то "народная любофф" - "бьет - значит любит!"
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"как напоминанье чувства сильного" (песня "Кольщик" , о Гепе-Допе)
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Похоже на царапину, нанесенную женскими ногтями. Возможно, там и на спине есть.
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То була бородата жінка з четвертим розміром грудей. А до того вочевидь була пиятика, або дегустація чогось іншого. Але судячи з характерного синяка, зброєю нападу була звичайна сковорідка.
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потому что набрали сброд в слуги урода, то ли еще будет!
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сейчас под этого леща и царапину которую он получил, пересажают с десяток волонтеров и ветеранов... Двоє невідомих у балаклавах напали на нардепа від "Слуги народу" Ананченка в Сумах - Цензор.НЕТ 9586
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по цьому вилупку, відразу видно, що він не арійської раси от і не стримались люди
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SANDY - ага..., избили бандеровцы проклятые за карие глаза, темные волосы и мордвинские скулы....

Фошизм как он есть....
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і не звичайні бандерівці, а ці, які захопилися величчю арійської раси Двоє невідомих у балаклавах напали на нардепа від "Слуги народу" Ананченка в Сумах - Цензор.НЕТ 289
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Люди починають "дякувати" депутатам більшості. Уявіть що буде коли приймуть закон про землю чи зміни в Конституцію по Донбасу. ДУМАЙте панове депутати...
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Начало. То ли еще будет после вашего, так называемого "рынка земли", "Зе!проданцы".
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Соевые в действии,почерк тот же
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Шо это за деятель? У нас таких таких под наливайкой пруд пруди. И все **** политические.
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Из молодых и ранних,25 лет.Сейчас называет себя волонтером,но ещё полгода назад о его волонтерстве ничего не было известно.Был представителем кандидата в президенты Зеленского,декларировал почти нулевые доходы,но жил небедно,светился по кабакам,квартира,нормальное авто.Когда учился в педунивере,возглавлял студенческую организацию,где к нему были претензии по поводу не целевого использования денежных средств.В общем,был до выборов мутноватый ничем не примечательный чувачок,без определенной общественной позиции, вовремя попал в зелёную волну и вот - народный депутат.Такой за любую чушь проголосует,лишь бы не вылететь из зе-команды.
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Слугу да еще и Народа по лицу ,да еще в бабаклавах...ужас!!! Мне больше всего понравились про: Слушать мнение КАЖДОГО гражданина!!! Вашей лейке не морды бить надо, а уже кое что другое делать пора!!!
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Хіба не закономірно,що слугу народа побив народ ? Побив хазяїн слугу-значить було за що !
І хай дякує,що ми не в середньовіччі живемо,тоді зі слугами не панькались.Жакуй підтвердить:
Двоє невідомих у балаклавах напали на нардепа від "Слуги народу" Ананченка в Сумах - Цензор.НЕТ 226
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О!
Так это же из фильма "Визитеры", судя по всему.
В том фильме все прекрасно, например, скелет в клетке в подземелье, на которого машут рукой и говорят: "А, вероятно, какой-то враг семьи" Двоє невідомих у балаклавах напали на нардепа від "Слуги народу" Ананченка в Сумах - Цензор.НЕТ 1342
Там перл за перлом , в том фильме. Двоє невідомих у балаклавах напали на нардепа від "Слуги народу" Ананченка в Сумах - Цензор.НЕТ 1342
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двое в балаклавах , извесные титушки , водка и асфальт .они главные виновники.
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слава богу почалось може нарід підніметься і знесе це зеленогадюшник
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Депутату морду набили? Слузі? Та ради бога. Не жалько.
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жалко - маловато настучали, всего-то скромная царапина
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Да это барышня или друг поцарапали, а он прикрылся нападением. Слуги известные вруны.
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А может и не бил его никто.Хлопчик вообразил себя хозяином жизни,по пьяни докулупался до кого-то,дали подсрачник,ну и поцеловал асфальт.
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Це "новина до кави", пропоную такий тег.
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Ждем открытия "рябой шапкой" уголовного дела из-за покушения на нардепа с целью "дестабилизировать обстановку в обществе".
Это же не бесчеловечное убийства война ВСУ Романа Беспалого...
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"...и взяла Шапочка Ряба корзинку плюшек пирожков, и пошла в гости к бородатой бабушке..."
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Пойти то пошла, да обратно не вернулась.
Съела, наверное , "бородатая бабушка" "рябую шапку", его в последние дни не видно и не слышно.
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Ага. ;Напали; І навіть пику не набили, трохи там на вилиці звезли .

Воно сцикливе і брехливе, посміховисько.

PS: Я ні до чого.
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Врёт! Если бы молодики напали, он был бы в больнице без зубов и не мог открыть рот. А так, все сам придумал, бреше, чтоб обратить на себя внимание
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Реньше была одна радость это любая неудача в рашке, а теперь две, добавились ещё и "слуги Зе" а не народа. Ну обещилиже покрашенная вот пожалуйста.
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Позицию партии надо менять согласно позиции народа. Иначе морды будут битые у всех, зелепуталы.
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Да, среди сук урода через одного бандюк. Но, из петушиного угла за них мазу тянут. Нарид, его раком
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Я старалась не читать о том, как убили Романа Беспалого. Я - человек немолодой, что мне в жизни бояться, но нервы мои не железные. Я догадывалась, что его запытали до смерти, а сегодня я таки прочла именно об этом на сайте https://timeze2019.blogspot.com/.
Не пытайтесь вызвать к себе хоть каплю сочувствия, плесень зеленая, демонстрируя свои царапины от "людей в балаклавах", они ничто по сравнению с тем, что пережил перед своей смертью боец Роман Беспалый.
На вас, плесень зеленая, наср*ть.
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Зелені та путінські ЗМІ в Україні про цей злочин московських бандформувань скромно мовчать. Їм такі сенсації не потрібні. Вони "розколюють" суспільство.
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Я обратил внимание, что диаспора активизировалась.
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По себе судишь? Так ты даже не "диаспора", а так, "батрак лахтинский"...
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Плохо они историю учили. Не знают как реагируют украинцы на тех, кто пытается продать их землю. Даже забыли как немцы отреагировали 80 лет назад.
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Видимо, в Украине порохоботов сильно поубавилось....
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Племя табаки вышло на посрать))) иди, вшей ганяй, блохастый))
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вот при Порохе одного Шуфрича п*здили, и был у народа праздник. а теперь можно праздники каждый день устраивать - вон их сколько, слуг нарида.
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До Зєєєлі дістати не можуть, він охорону за собою автобусами возить, тож дістають тих, хто ближче.
Зє!бобіки, це лише початок, у вас все ще попереду! Двоє невідомих у балаклавах напали на нардепа від "Слуги народу" Ананченка в Сумах - Цензор.НЕТ 5784
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По ссадине видно, что забухало сало, от лядей домой шло, на ногах не удержалось и мордой по асфальту проехало, зато перед женкой отмазался- теракт!))
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Рассказанная им история напомнила старый анекдот

Муж три дня дома не появлялся, на четвертый день заявился.. Жена ему
- Где шлялся?
- Да представляешь, этот бен Ладен такая падла! Прислал на работу мне письмо. Я его открываю, а там - белый порошок!
- И что? Сибирская язва?
- Хуже.. Триппер...
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Прикольно, "новое лицо" получило в лицо!
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А может пьяным шел и упал неудачно???

А теперь будут Волонтеров и Ветеранов АТО садить??
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Цирк на дроті!Кловани на хайпі!Хайпують,сьогодні слуги всі хайпують!Падлюги тупорилі, ці непорозуміння ,під назвою"СГ".Кумедні вистави продовжуються!
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Олександр «ЄС» Карін‏ @Oleksandr_Karin 9 ч.9 часов назад

Двоє невідомих у балаклавах напали на нардепа від "Слуги народу" Ананченка в Сумах - Цензор.НЕТ 3811

"Редакторка зв'язалася телефоном із народним депутатом України Михайлом Ананченком, який сьогодні повідомив у Фейсбуці про напад на нього." ©


Двоє невідомих у балаклавах напали на нардепа від "Слуги народу" Ананченка в Сумах - Цензор.НЕТ 9854
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Он их сагитировал голосовать за Зе.
Пришла ответка.
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Біг,впав,очнувся царапина, після очередного хайпу,за бюджетні гроші.А може каток залили,як біля Охвіса припизьента -клована,від людей.Все ближче до "народу" ,як головний шут України,відгороджується шлагбаумами,дорогами,окремо для нього.Все по "народному", з охраною в 20 машин.Ссикло смердюче,з хриплим голосом.
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Який головний шут України,така і партія С уродів.
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Так они его изнасиловали или нет?
Эта тема осталась нераскрытой!
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Где избеения, только грязь и губная помада.Присмотритесь шановни уважней. Шо за халтура постановщики?
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Когда поняли что он "зеленый" изнасиловать побрезговали .
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Мабуть немічні бабусі напали, якби напали молодики-вибиті зуби, зламана щелепа, переламані ребра, проломили голову, як мінімум. А тут на цирк схоже, в армії духів і то сильніше буцкають кожень день.
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Жуткая фотография с места теракта. Цензор, почему в заголовке новости нет предупреждения 18+ ?
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Хороший пиар,а то не знали что Такой ТУРБОРЕЖИМНЫЙ дэПУТат есть
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Так быстро начали ненавидеть партию ЗЕленного шрека что уже перешли на рукоприкладство наверняка уже на кого то наехал прикрываясь СН
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"Хочу заявить, чтобы любые хулиганские и другие противоправные действия в отношении нашей команды не изменят политического курса партии. С ответственности заявляю, что наша политическая сила всегда будет придерживаться конструктива и готова слушать мнение каждого гражданина исключительно в правовом поле...."

Слова то какие выучил! По-человечески не может говорить. Да какая ты команда и политическая сила, и какого конструктива ты придерживаешься? Кому ты всрался со своей командой, деятель великий?
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Як засмерділо компартійною риторикою!Нас нє свєрнуть с намєчєнаво путі!Нєсматря на проіскі врагов!...Наша партія вєрним курсом...всє как адін!...Лишається лишень сподіватись,що наступні в балаклавах зіб"ють трохи з того зелепупа пафос...
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Удивительно на оппозиционный блок никто , никогда не нападает! Хоть раз напали на бойко или медвейчука с рабиновичем ??? Просто за них не платят . К примеру С14 без таксы , никогда не пойдут на разборки.
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у этого слуги народа такая морда...что даже глядя на фотографию хочется выписать ему ляща
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Это как же означенный Слуга народа определил, что его били за политическую деятельность и в связи с голосованием на следующей пленарной неделе? Они били и приговаривали:"Это тебе за бескомпромиссную политическую позицию и чтоб правильно не голосовал?" Видно, что воскресный вечер был бурным и фантазии одолевали пылкий юный ум недоросля от политики.
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Злочинців, що були у балаклавах скоріше відшукають. Під їх прикмети підходять ісі, головне, щоб не кульгали. А Вам, треба менше ходити до чужих жінок і не буду в цьому політики. Чи влада давить і вилазить у тому місці?
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Это возрождение подзабытой традиции - когда господа давали зуботычины скверным слугам. От «Слуга народа» и получил «на орехи» от того самого народа. А шо в балаклавах - так это мода такая, «от кутюр», так сказать.
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