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Все про:НАТО (2197) Туреччина (898) Акар (1)

 "Ми поки ще залишаємося в НАТО і нікуди не виходимо", - міністр оборони Туреччини Акар

Позиція Анкари щодо членства в НАТО залишається незмінною, на неї не впливає співпраця з іншими країнами.

Про це на 19-му форумі "Доха" в столиці Катару повідомив міністр національної оборони Туреччини Хулуси Акар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Анадолу.

"Відповідаючи на запитання голови Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганга Ішингера про придбання російських ЗРК С-400 в контексті ролі Туреччини в НАТО, Акар сказав, що Анкара зберігає прихильність місії НАТО", - йдеться в повідомленні.

Турецький міністр підкреслив: "Ми поки ще залишаємося в НАТО і нікуди не виходимо. Позиція Анкари щодо членства у військово-політичному блоці залишається незмінною".

Також читайте: Туреччина не відмовиться від використання російських ЗРК С-400, - глава Департаменту оборонної промисловості Демір

За словами Акара, Туреччина як надійний і важливий член НАТО продовжить виконувати завдання у складі альянсу.

"Курс на співпрацю з іншими країнами в жодному разі не є альтернативою НАТО або зближення з ЄС", - заявив глава оборонного відомства Туреччини.

Як повідомлялося, Туреччина і Росія в 2017 році уклали контракт на поставку систем С-400 на суму 2,5 млрд доларів. У липні 2019 до Туреччини надійшли перші компоненти ЗРК. Усередині вересня стало відомо про постачання останніх компонентів другої батареї. Введення комплексів в експлуатацію заплановано на квітень 2020 року.

11 листопада радник Дональда Трампа з національної безпеки Роберт О'Браєн заявив, що США можуть ввести проти Туреччини санкції через угоди про купівлю у Росії З-400.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165492
 
 
 Топ коментарі
 
Надёжный член НАТО? С душком ваша надёжность. Руським.
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Если пока, ещё чуть-чуть-ждите жёлтые жилеты, они вам придадут уверенности в правильности выбора! Идиоты!
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Были у них уже эти жилеты. После этого они с американцами и рассорились.
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Если пока, ещё чуть-чуть-ждите жёлтые жилеты, они вам придадут уверенности в правильности выбора! Идиоты!
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Были у них уже эти жилеты. После этого они с американцами и рассорились.
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Если бы американцы не отрубили бы всю связь для путчистов, и не парализовали бы их, болтался бы сейчас неблагодарный Эрдоган в петле, по решению военного трибунала.
Пес, кусающий кормящую его руку.
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Надёжный член НАТО? С душком ваша надёжность. Руським.
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басурманы, но не половцы. Это в нас крохотная часть половецкой крови может проскальзывать. А то - тюрки, некоторые - от Чингизхана, между прочим, как наши крымские татары.
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Как же поведет себя "жоский перегаворщеГ" Трампусек, на ультимейт от Эрдогана ? Один раз он уже слился, и слил курдов, напоминаю :
Эрдоган пригрозил закрыть военную базу США в случае введения санкций против Турции
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Будете вести себя в подобном стиле, вас просто попрут из НАТО.
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никто их не попрет. Турция для НАТО важнее десятка "украин", и-за своего географического месторасположения. Турки, скорее, сами могут "вильнуть хвостом", как это один раз уже делал Де Голь, и выйти из состава НАТО. На 40 лет, напоминаю. Первоначально штаб-квартира НАТО располагалась не в Брюсселе, а в Париже. А потом лягушатники начали взасос целоваться с кацапами, и вышли из "наты".
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Mnogije strani xoteli by sto turcija vysla iz NATO no nuzno stob vse do edinoj etogo xoteli.Kak i vstupit im v EC netu nekakix sansov poskolku mnogyje ix nexotiat
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Франция при де Голле вышла только из военной организации НАТО, но де факто участвует во всех натовских военных операциях.
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Мы так переживаем за Турок. НЕПОДВЕДИТЕ, только НАТО и мы скоро к вам присоеденимся, только ждите.
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Когда кацапы начнут "кого-нибудь спасать /не важно от кого/" в Турции /вторгнутся, чтоб захватить проливы/, очень сомневаюсь, что немцы захотят умирать за турков /НАТО - такой же беф как и все остальные "договорнички"/. Нет, конечно, если какая-нибудь "Буркина Фасо" объявит войну стране-члену НАТО, то ее показательно "отутюжат по полной" /"плечем к плечу и единой решительностью"/, а вот, если Китай или паРашка /с солидным ядерным арсеналом/, то "упс" /типа сами "виноваты", конечно все "будут полны решимости в осуждении", но на деле только пустозвоние и "озабоченность с санкциями"/!
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кацап, хочешь попробовать "договорнячок"? вторгнись в любую страну, давай "Ми поки ще залишаємося в НАТО і нікуди не виходимо", - міністр оборони Туреччини Акар - Цензор.НЕТ 8809
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Я не кацап, а вот кацапы вторгнутся, я "уже видел" эту войну. Жалко мне турков? Трудро сказать, если Всевышний (Алла, называйте как хотите) допустил это, то захотел наказать (значит есть за что), ничего "просто так" не проиходит. Карфаген был разрушен римлянами, всего лишь за то что был проклят одной простой девушкой (сиротой, жительницей этого города), ее младший брат попал вплен и был продан в рабство, и в конце концов перепродан в каменный рудник близь Карфагена, у нее не было денег сразу его выкупить /она пряла и рукодельничала/, соседи и знакомые "охали и ахали", но никто не помог ей /бывший защитник города - был его рабом, это в уме не укладывается/. От побоев и непосильного труда ее брат вскоре умер рабом, а она сбросилась с высокой горы недалеко от Карфагена в море, перед этим прокляв город и всех его жителей, за безразличие и равнодушие к бедам других, за неспрааедливость и черствость людей. Ее душа была чиста, а обида и мольба к возмездию безпредельна, что дошла до небес и судьба города была решена! Это не легенда, нигде об этом не услышите, но так оно и было, этого уже не изменить.
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ЕС и США могли бы включить Украину в НАТО и этим тоже шантажировать Турков по типу - Не хотите в НАТО, ну и ладно. На ваше место есть и другие желающие.
Но вряд ли продажное ЕС пойдет на такие резкие шаги. Западные барыги как показывает история всегда выбирают бабло, а не геополитическую мудрость.
В принципе США могут играть тут по очень многим стратегиям, а вот у Турции стратегий очень мало.
Экономика Турции слишком сильно завязана на рынки ЕС. Любые экономические санкции обвалят Турцию до плинтуса. Плюс у Эрдогана нет мощной поддержки народа. Компенсировать экономические потери от санкций Эрдогану нечем. Сплотить народ вокруг себя Эрдоган не сможет за счет войнушки с каким-то соседом (как это делает Путин).
Кого захватывать? Армению? Израиль? Курдов Ирака?... Сильно сомневаюсь что простые турки хотят воевать. Они хотят торговать и привлекать туристов.
Это как и в РФ - военные готовы устроить микро-войнушку с каким-то очень слабым соседом (Грузия, Украина). Но сам народ России совсем не хочет большой войны с серьезными соперниками.
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Турция в НАТО = Румыния в Варшавском договоре? Ау, Чаушеску! Что мыслишь?
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А что не так с Румынией, кроме дебильной попытки примазаться к чужой истории (к римлянам) ? К тому же тактическое "ЯО", что хранилось на базе "Инджиллик" до начала эрдогановского " вставания с кален", после того как турки вырубили электрику и заблокировали на три дня базу "Инджиллик", так вот то как раз в Румынию,от греха подальше, с "Инджиллика" все американские "ядреные бимбы" вскоре и перебазировали.
Норм, предсказуемые, и союзник США.
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Вы знаете, что такое Варшавский договор, и как строптиво вёл себя Чаушеску?
Меняю знак равенства на знак параллельности.
Турция в НАТО || Румыния в Варшавском договоре? Ау, Чаушеску! Что мыслишь?
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Турция для НАТО как чемодан без ручки - и нести тяжело и бросить жалко
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продажные сами не выходят никогда- их медленно"выходят"
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