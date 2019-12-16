 "Ми поки ще залишаємося в НАТО і нікуди не виходимо", - міністр оборони Туреччини Акар

Про це на 19-му форумі "Доха" в столиці Катару повідомив міністр національної оборони Туреччини Хулуси Акар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Анадолу.
"Відповідаючи на запитання голови Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганга Ішингера про придбання російських ЗРК С-400 в контексті ролі Туреччини в НАТО, Акар сказав, що Анкара зберігає прихильність місії НАТО", - йдеться в повідомленні.
Турецький міністр підкреслив: "Ми поки ще залишаємося в НАТО і нікуди не виходимо. Позиція Анкари щодо членства у військово-політичному блоці залишається незмінною".
За словами Акара, Туреччина як надійний і важливий член НАТО продовжить виконувати завдання у складі альянсу.
"Курс на співпрацю з іншими країнами в жодному разі не є альтернативою НАТО або зближення з ЄС", - заявив глава оборонного відомства Туреччини.
Як повідомлялося, Туреччина і Росія в 2017 році уклали контракт на поставку систем С-400 на суму 2,5 млрд доларів. У липні 2019 до Туреччини надійшли перші компоненти ЗРК. Усередині вересня стало відомо про постачання останніх компонентів другої батареї. Введення комплексів в експлуатацію заплановано на квітень 2020 року.
11 листопада радник Дональда Трампа з національної безпеки Роберт О'Браєн заявив, що США можуть ввести проти Туреччини санкції через угоди про купівлю у Росії З-400.
Пес, кусающий кормящую его руку.
Эрдоган пригрозил закрыть военную базу США в случае введения санкций против Турции
Но вряд ли продажное ЕС пойдет на такие резкие шаги. Западные барыги как показывает история всегда выбирают бабло, а не геополитическую мудрость.
В принципе США могут играть тут по очень многим стратегиям, а вот у Турции стратегий очень мало.
Экономика Турции слишком сильно завязана на рынки ЕС. Любые экономические санкции обвалят Турцию до плинтуса. Плюс у Эрдогана нет мощной поддержки народа. Компенсировать экономические потери от санкций Эрдогану нечем. Сплотить народ вокруг себя Эрдоган не сможет за счет войнушки с каким-то соседом (как это делает Путин).
Кого захватывать? Армению? Израиль? Курдов Ирака?... Сильно сомневаюсь что простые турки хотят воевать. Они хотят торговать и привлекать туристов.
Это как и в РФ - военные готовы устроить микро-войнушку с каким-то очень слабым соседом (Грузия, Украина). Но сам народ России совсем не хочет большой войны с серьезными соперниками.
Норм, предсказуемые, и союзник США.
Меняю знак равенства на знак параллельности.
Турция в НАТО || Румыния в Варшавском договоре? Ау, Чаушеску! Что мыслишь?