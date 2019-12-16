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Все про:обстріл (5797) поранення (1587) Донбас (12764) операція Об'єднаних сил (1873)

 Двоє українських воїнів зазнали поранення на Донбасі, за добу - сім ворожих обстрілів, - штаб

15 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Так, у районі і відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 1 обстріл:
поблизу Лебединського – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів:
неподалік Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів;
двічі біля Кримського - з СПГ, РПГ та підствольних гранатометів;
в районі Хутора Вільного – з автоматичних гранатометів;
неподалік Світлодарська – з СПГ та автоматичних гранатометів;
поблизу Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Дивіться: 14 грудня на Донбасі, прикривши побратима від розриву російської міни, загинув воїн Нацгвардії Сергій Михальчук. ФОТО

"Вчора, 15 грудня, поранень зазнали два військовослужбовці Об’єднаних сил", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що з початку цієї доби, 16 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з українського боку немає.

Двоє українських воїнів зазнали поранення на Донбасі, за добу - сім ворожих обстрілів, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165491
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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14.12. погиб сержант, ему было 21 год. Прикрыл собой товарища от взрыва мины. Мудак криворожский, посмотрел хуйлу в глаза, что увидел в них у этой каца3,14зданской свинособаки? как там решил с хуйлом про "просто прекратить стрелять"? Руки жать этой твари будешь по-прежнему, может еще лизнешь этому 3,14дарасу-педофилу?
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Это мир-подумал Сивохо-в
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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Когда су..ка Зеленная устроит брифинг с Авакяном и ********* Рябой шапкой и возьмут убийство военнослужащих под личный контроль ???? 73% дебилов Вас спрашиваю кто у Вас препрезедент
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По большому счету зеленский обычный дурак,которому везёт в жизни. Он обычная пешка-марионетка Коломойского. Аваков это человек Коломойсктого со своей игрой. Бизнес-интересы Авакова и Бени не пересекаются. Может еще кто-то есть. Всё то, что происходит в Украине, законы, аресты, подставы это дело рук ОПЗЖ, Коломойского, Ававков.
ОПЗЖ - возврат в круг РФ, Аваков - криминал, Беня - бизнес без налогов. Единственные кто мешают всем троим достич цели - люди с стремящиеся жить в Европе, активные участники АТО и волонтеры
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Самое страшное сейчас для Украины это аваковские НГ, менты, портновские суды, зелёные дураки из прокуратуры, СБУ, коломойские депутаты.
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14.12. погиб сержант, ему было 21 год. Прикрыл собой товарища от взрыва мины. Мудак криворожский, посмотрел ***** в глаза, что увидел в них у этой каца3,14зданской свинособаки? как там решил с ****** про "просто прекратить стрелять"? Руки жать этой твари будешь по-прежнему, может еще лизнешь этому 3,14дарасу-педофилу?
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"Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, за сутки - семь вражеских обстрелов, - штаб" - это про такое "перемирие" договорился Зеленский с Путиным в Париже? Россия остается на тех же позициях, что и последние пять с половиной лет, - Пристайко о результатах "нормандского саммита". "нормандский саммит", о котором так долго говорили зелёные, завершился пшиком?
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