 Суворі й холодні, - Пєсков заперечує поліпшення відносин Росії та США після візиту Лаврова

Пєсков сказав про це в інтерв'ю російському державному телеканалу 15 грудня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ми перебуваємо в плані двосторонніх відносин у такій глибокій кризі, що навіть важливий візит такого важковагового міністра, як Лавров, не здатний переламати тенденцію", – сказав речник президента Росії.
"Звісно, у Трампа і Путіна було кілька дуже позитивних розмов, де були сказані дуже позитивні і хороші речі. Розмови були теплими, але реальність така, що наші двосторонні відносини суворі і холодні", – додав він.
Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров їздив в США 10 грудня, наступного дня після "нормандського саміту" в Парижі.
Він зустрічався з державним секретарем США Майком Помпео, а також - з президентом Дональдом Трампом у Білому домі.
Відносини між Москвою і Вашингтоном погіршилися через звинувачення на адресу Росії про втручання у вибори в США, а також через війну в Україні та Сирії і розбіжності через ядерний договір.
постарела лошадка, только на забой.
Зеленський вніс у ВР невідкладний закон про "федералізацію"
Як повідомлялось раніше у ЗМІ, Зеленський заявив, що Україна виконує свої зобов'язання щодо надання особливого статусу ОРДЛО на постійній основі шляхом підготовки внесення змін до Конституції у частині децентралізації. Зокрема, він пояснив, що в "Мінську" чітко записано: зміни в Конституції України у зв'язку з тим, що пов'язано з децентралізацією.
Розтлумачую - це називається по путінські "федералізація". Тепер зрозуміло, чому перед ОПой Зеленського на Банковій терміново "заливають каток". І чому так посміхався путін коли вийшов з перемовин віч-на-віч с Зеленським.
Якщо сюди добавити безпідставні репресії проти ветеранів та волонтерів, які єдині, хто стоїть на завади змови Зеленського та Путіна - все стає чітким та зрозумілим.
Нефиг теперь строить из себя обиженную целку.
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
Словно бы моча журчит
(C)
https://www.bn24.biz.ua/ia-bilshe-ne-mozhy-vakarchyk-ide-z-polituku-partiiu-peredaie-poroshenky-a-sam-vidlitaie-z-ukrainy/
😂🤣😂🤣😂👍
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны!