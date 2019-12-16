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Все про:Лавров (545) Пєсков (559) Росія (14535) США (5832)

 Суворі й холодні, - Пєсков заперечує поліпшення відносин Росії та США після візиту Лаврова

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявляє, що відносини між Росією і США перебувають у "глибокій кризі" і візит до Вашингтона російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова це не змінив.

Пєсков сказав про це в інтерв'ю російському державному телеканалу 15 грудня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми перебуваємо в плані двосторонніх відносин у такій глибокій кризі, що навіть важливий візит такого важковагового міністра, як Лавров, не здатний переламати тенденцію", – сказав речник президента Росії.

"Звісно, у Трампа і Путіна було кілька дуже позитивних розмов, де були сказані дуже позитивні і хороші речі. Розмови були теплими, але реальність така, що наші двосторонні відносини суворі і холодні", – додав він.

Також читайте: Конгресмен Кітінг про зустріч Трампа з Лавровим: Краще б він зустрівся із Зеленським

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров їздив в США 10 грудня, наступного дня після "нормандського саміту" в Парижі.

Він зустрічався з державним секретарем США Майком Помпео, а також - з президентом Дональдом Трампом у Білому домі.

Відносини між Москвою і Вашингтоном погіршилися через звинувачення на адресу Росії про втручання у вибори в США, а також через війну в Україні та Сирії і розбіжності через ядерний договір.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165490
 
 
 Топ коментарі
 
https://enigma.club/articles/zelenskiy-vnis-u-vr-nevidkladniy-zakon-pro-federalizatsiyu-yakiy-vin-chomus-nazivae-detsentralizatsieyu

Зеленський вніс у ВР невідкладний закон про "федералізацію"

Як повідомлялось раніше у ЗМІ, Зеленський заявив, що Україна виконує свої зобов'язання щодо надання особливого статусу ОРДЛО на постійній основі шляхом підготовки внесення змін до Конституції у частині децентралізації. Зокрема, він пояснив, що в "Мінську" чітко записано: зміни в Конституції України у зв'язку з тим, що пов'язано з децентралізацією.
Розтлумачую - це називається по путінські "федералізація". Тепер зрозуміло, чому перед ОПой Зеленського на Банковій терміново "заливають каток". І чому так посміхався путін коли вийшов з перемовин віч-на-віч с Зеленським.
Якщо сюди добавити безпідставні репресії проти ветеранів та волонтерів, які єдині, хто стоїть на завади змови Зеленського та Путіна - все стає чітким та зрозумілим.
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Американці зразу почали зустріч з Криму, тому Лаврову потрібно було зразу встати і іхати додому. І так весь час. Приіхав - почув про Крим, встав і поїхав додому. Приіхав - почув про Крим, встав і поїхав додому. Приіхав - почув про Крим, встав і поїхав додому. Приіхав - почув про Крим, встав і поїхав додому.
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нy вот, даже письков назвал лаврова, бесполезной лошадью тяжеловозом.
постарела лошадка, только на забой.
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https://enigma.club/articles/zelenskiy-vnis-u-vr-nevidkladniy-zakon-pro-federalizatsiyu-yakiy-vin-chomus-nazivae-detsentralizatsieyu

Зеленський вніс у ВР невідкладний закон про "федералізацію"

Як повідомлялось раніше у ЗМІ, Зеленський заявив, що Україна виконує свої зобов'язання щодо надання особливого статусу ОРДЛО на постійній основі шляхом підготовки внесення змін до Конституції у частині децентралізації. Зокрема, він пояснив, що в "Мінську" чітко записано: зміни в Конституції України у зв'язку з тим, що пов'язано з децентралізацією.
Розтлумачую - це називається по путінські "федералізація". Тепер зрозуміло, чому перед ОПой Зеленського на Банковій терміново "заливають каток". І чому так посміхався путін коли вийшов з перемовин віч-на-віч с Зеленським.
Якщо сюди добавити безпідставні репресії проти ветеранів та волонтерів, які єдині, хто стоїть на завади змови Зеленського та Путіна - все стає чітким та зрозумілим.
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Що же там відбувалося в Парижі за кулісами? Ми вже з'ясували, що точилася боротьба за "постійність" закону про особливий статус, про що ще написав Чеснаков (https://www.facebook.com/AlekseyChesnakov/posts/473486853367474?hc_location=ufi) Нагадаю, що на англійській версії сайту українського президенту в комуніке йшлося про те, що сторони зацікавлені його розглянути з тим, щоби він надалі діяв. А на англійській версії сайту французького президента вже йдеться про те, щоби він був прийнятий на постійній основі......тут: https://www.facebook.com/alya.shandra/posts/2857468167608622Але залишилося непоміченим, в тому числі і мною, що в французькому комуніке (https://www.elysee.fr/…/e…/2019/12/09/paris-normandie-summit) йдеться не про ЗАКОН, а взагалі про всі правові аспекти особливого статусу ОРДЛО. І про те, що сторони "висловили зацікавленість" його, тобто ОСОБЛИВИЙ СТАТУС, а не закон, зробити постійним. А на сайті Зеленського ще 11 грудня висіла версія про те, що домовилися лише закон зробити постійним. (https://web.archive.org/…/zagalni-uzgodzheni-visnovki-pariz…). Порівняйте скріни 1 та 2.
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Ну і що, скажете ви? Яка різниця, закон чи просто режим? А от для опочленців велика різниця. Вони навіть відозву написали, що не будуть виконувати обмін полоненими та перемир'я, поки Зеленський не повісить правильну версію комуніке на сайті (https://prm.ua/teroristi-dnr-vidmovilis-vikonuvati-rishen…/…).І о диво! Справді змінили. Станом на зараз, сайт президента вже говорить про те, що Україна висловила зацікавленість в переведенні "всіх правових аспектів особливого порядку місцевого самоврядування" на постійну основу - див. скрін №3. (https://www.president.gov.ua/…/zagalni-uzgodzheni-visnovki-…).
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Наразі текст проєкту закону і супровідні документи до нього не оприлюднені.
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Американці зразу почали зустріч з Криму, тому Лаврову потрібно було зразу встати і іхати додому. І так весь час. Приіхав - почув про Крим, встав і поїхав додому. Приіхав - почув про Крим, встав і поїхав додому. Приіхав - почув про Крим, встав і поїхав додому. Приіхав - почув про Крим, встав і поїхав додому.
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Вечно пребывающего под тяжелыми наркотиками лаврушку можно назвать "тяжеловесным министром".
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.шоу с арестами последними и есть ширма для решения триединой задачи-землю распродать как можна бОльшими частями, лугандонию в автономию превратить с пансионом полным нашим, но управляемую из московии и по "стенам патриотов размазать", чтобы под ногами не путались. Видимо Пу об этом отдельно попросил. Для Пу - сопротивление патриотов все карты спутало в 14-м, и продолжает сейчас заставлять штанишками трясти...Вот и вся история. А записи "пропавшие" с 4-х камер - путь отхода из этой гнилой истории, ибо все . что на камерах было, видели все, кому положено, на следующий же день после случившегося...чего ждали годами?..а удобного случая, и вот он, после встречи в норманде этом и наступил...совпадение?..что то не верится, да и сценарий таки сильно по дебильному, как водится написан, и народ его как лох последний,уже не проглотит..он, все "версии" уже рушатся под документальными доказательствами....
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Прям как русская зима) Хотя не, на севере там же в основном не русские живут а чукчи всякие, якуты)
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В США на лошадях ездят, а не переговоры с ними ведут
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Отношения были тёплые и соседские, пока вы, ммудаки. не вломились в Крым.
Нефиг теперь строить из себя обиженную целку.
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Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны Суровые и холодные, - Песков отрицает улучшение отношений России и США после визита Лаврова - Цензор.НЕТ 3061
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пИськов речи говорит
Словно бы моча журчит
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"...визит такого тяжеловесного министра, как Лавров..." Есть и потяжелее. Суровые и холодные, - Песков отрицает улучшение отношений России и США после визита Лаврова - Цензор.НЕТ 4525
Суровые и холодные, - Песков отрицает улучшение отношений России и США после визита Лаврова - Цензор.НЕТ 7144
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Я бiльшe нe мoжy!Вaкaрчyк йде з пoлiтuкu. Пaртiю пeрeдaє Пoрoшeнкy, а сaм вiдлiтaє з України
(C)
https://www.bn24.biz.ua/ia-bilshe-ne-mozhy-vakarchyk-ide-z-polituku-partiiu-peredaie-poroshenky-a-sam-vidlitaie-z-ukrainy/
😂🤣😂🤣😂👍
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Можно подумать, они на иное надеялись... Придти в чужой дом, насрать посреди комнаты, побить посуду, а потом обижаться, что тебя "нахрен послали...". На подобное только кацапня способна...
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Суровые годы!
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны! Суворі й холодні, - Пєсков заперечує поліпшення відносин Росії та США після візиту Лаврова - Цензор.НЕТ 8747

Суворі й холодні, - Пєсков заперечує поліпшення відносин Росії та США після візиту Лаврова - Цензор.НЕТ 3691

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А ***** так и осталось маленьким и сморщеным...
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