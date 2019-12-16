 НАТО у своїй роботі застосовує досвід України, - полковник Генштабу ЗСУ Коваленко

Про це заявив в інтерв'ю Голосу Америки полковник Генерального штабу ЗСУ Геннадій Коваленко, який вже протягом чотирьох місяців працює в стратегічному командуванні НАТО з трансформації в американському штаті Вірджинія, інформує Цензор.НЕТ.
" Хочу зазначити, що штабні процедури наші: планувальні, процедури прийняття рішень, практично збігаються з натівськими підходами.
Ми знаходимося зараз в такій ситуації, що ми можемо зі свого боку ділитися інформацію тим досвідом який ми були під час відбиття агресії наприклад НАТО досить активно цікавиться питаннями застосування засобів радіоелектронної боротьби на сході України з боку Росії.
Останнім часом відслідковується тенденція в НАТО повернення від високотехнологічних видів озброєння до аналізу конвенційних бойових дій з урахуванням тактики, яку застосовує Російська Федерація на сході нашої країни і досить цікаво спостерігати за тими змінами, які відбуваються в НАТО з урахуванням досвіду, який є у нас", - повідомив військовий.
Як приклад він навів увагу засобам артилерії.
"Як офіцер, який працює в стратегічному командуванні НАТО з трансформації, я хочу сказати що для Альянсу досвід України неоціненний і цікавий. Питання політичної готовності - не можу сказати ні "так", ні "ні". На оперативному рівні, вважаю, абсолютно НАТО абсолютно готова сприймати Україну з її досвідом з підготовкою і з її збройними силами", - зазначив Коваленко.
УкраинаРоссия - не унитарная страна. Везде разные национальности, языки, обычаи. Вот не пойму..На. Куа. ХлопцыТанкисты из ВолыниБурятии едут на Донбасс по стрелять и умереть.??Они в жизни никто там не был ни разу,зато сейчас одноразового по путешествовали..Землю защищать?Да никто(пока)в Тернополь и РовноУлан-Удэ и Чите угрозы не создаёт..Дальше-опять по Лаврову
"Эй, русский, сыру хочешь?"(С)
На кого работает "рябая шашка"?
"Режим Зеленского как то странно молчит по вопросу возвращения будущими "представителями территориальных громад" тела украинского воина Романа Беспалого, со следами чудовищных пыток и вырезанными внутренними органами.
Не скроем - мы пытались получить получить акт судебно-медицинской экспертизы проводимой в Киеве и частично в в Днепре. Увы, нам это не удалось. оказалось материалы этой экспертизы закрыты грифом "Секретно". Но даже из того, что нам известно выплывает одно - большинство увечий, например выдавленный правый глаз и оторванная нижняя губа нанесены прижизненно. Изъятие органов проводилось специализированным методом и скорее всего специалистами.
Почему же украинская прокуратура, возглавляемая выпускником филиала Соломонова института (документы которого бесследно пропали) , гражданином Франции (не верите? сделайте государственный запрос во Францию. вам сообщат) , проявляющая невиданную прыть в вопросах "закрыть боевого генерала и держать пока можно", вдруг молчит в тряпочку ?
Почему г-н Рябошапка, как генеральный прокурор Украины не возбудил уголовное дело по факту убийства украинского гражданина при отягчающих обстоятельствах ? Или это не вписывается в концепцию "хорошие люди, попавшие в нехорошие обстоятельства" ?
Президент Зеленский, запомните, верховный главнокомандующий забывший об изуродованном и убитом солдате не есть верховный главнокомандующий. Он - никто, тварь дрожащая.
Вы с ними хотите мира, г-н Президент ? Так у вас уже убивают за украинский язык, вы ждете когда начнут вырезать органы ?"
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Они ошибаются.