EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  2555  25
Матеріали за темою:
Все про:НАТО (2197) Росія (14535)

 НАТО у своїй роботі застосовує досвід України, - полковник Генштабу ЗСУ Коваленко

Цікаво спостерігати за тими змінами, які відбуваються в НАТО з урахуванням досвіду України.

Про це заявив в інтерв'ю Голосу Америки полковник Генерального штабу ЗСУ Геннадій Коваленко, який вже протягом чотирьох місяців працює в стратегічному командуванні НАТО з трансформації в американському штаті Вірджинія, інформує Цензор.НЕТ.

" Хочу зазначити, що штабні процедури наші: планувальні, процедури прийняття рішень, практично збігаються з натівськими підходами.

Ми знаходимося зараз в такій ситуації, що ми можемо зі свого боку ділитися інформацію тим досвідом який ми були під час відбиття агресії наприклад НАТО досить активно цікавиться питаннями застосування засобів радіоелектронної боротьби на сході України з боку Росії.

Також читайте: Підполковник медичної служби Ковида стане секретарем Комітету начальників військово-медичних служб країн НАТО

Останнім часом відслідковується тенденція в НАТО повернення від високотехнологічних видів озброєння до аналізу конвенційних бойових дій з урахуванням тактики, яку застосовує Російська Федерація на сході нашої країни і досить цікаво спостерігати за тими змінами, які відбуваються в НАТО з урахуванням досвіду, який є у нас", - повідомив військовий.

Як приклад він навів увагу засобам артилерії.

"Як офіцер, який працює в стратегічному командуванні НАТО з трансформації, я хочу сказати що для Альянсу досвід України неоціненний і цікавий. Питання політичної готовності - не можу сказати ні "так", ні "ні". На оперативному рівні, вважаю, абсолютно НАТО абсолютно готова сприймати Україну з її досвідом з підготовкою і з її збройними силами", - зазначив Коваленко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165489
 
   
 Топ коментарі
 
Когда "рябой шапкой" будет открыто уголовное дело против подозреваемых в зверском убийстве бойца ВСУ Романа Беспалого?
На кого работает "рябая шашка"?

"Режим Зеленского как то странно молчит по вопросу возвращения будущими "представителями территориальных громад" тела украинского воина Романа Беспалого, со следами чудовищных пыток и вырезанными внутренними органами.

Не скроем - мы пытались получить получить акт судебно-медицинской экспертизы проводимой в Киеве и частично в в Днепре. Увы, нам это не удалось. оказалось материалы этой экспертизы закрыты грифом "Секретно". Но даже из того, что нам известно выплывает одно - большинство увечий, например выдавленный правый глаз и оторванная нижняя губа нанесены прижизненно. Изъятие органов проводилось специализированным методом и скорее всего специалистами.

Почему же украинская прокуратура, возглавляемая выпускником филиала Соломонова института (документы которого бесследно пропали) , гражданином Франции (не верите? сделайте государственный запрос во Францию. вам сообщат) , проявляющая невиданную прыть в вопросах "закрыть боевого генерала и держать пока можно", вдруг молчит в тряпочку ?
Почему г-н Рябошапка, как генеральный прокурор Украины не возбудил уголовное дело по факту убийства украинского гражданина при отягчающих обстоятельствах ? Или это не вписывается в концепцию "хорошие люди, попавшие в нехорошие обстоятельства" ?
Президент Зеленский, запомните, верховный главнокомандующий забывший об изуродованном и убитом солдате не есть верховный главнокомандующий. Он - никто, тварь дрожащая.

Вы с ними хотите мира, г-н Президент ? Так у вас уже убивают за украинский язык, вы ждете когда начнут вырезать органы ?"
(https://timeze2019.blogspot.com/)
 показати весь коментар
 
Украина Россия - не унитарная страна. Везде разные национальности, языки, обычаи. Вот не пойму..На. Куа. Хлопцы Танкисты из Волыни Бурятии едут на Донбасс по стрелять и умереть.??Они в жизни никто там не был ни разу,зато сейчас одноразового по путешествовали..Землю защищать?Да никто(пока)в Тернополь и Ровно Улан-Удэ и Чите угрозы не создаёт..Дальше-опять по Лаврову

"Эй, русский, сыру хочешь?"(С)
 показати весь коментар
 
Они думают, что убийство Романа Беспалого забудут.
Они ошибаются.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Теперь НАТО называет ВВП Х**лом, как и в Украине.
 показати весь коментар
 
 
Ух ты---вона как! Так лицензию продайте не дорого. И потом следующую тоже. А как заглотят глубоко---тогда и цену можно поднять!
 показати весь коментар
 
 
Нужно с бесполезного НАТО деньги брать за обучение.
 показати весь коментар
 
 
Просрать страну- это к кацапам. Сначала росиийскую империю, потом СССР, сейчас Раска-федераска на очереди.
 показати весь коментар
 
 
Украина Россия - не унитарная страна. Везде разные национальности, языки, обычаи. Вот не пойму..На. Куа. Хлопцы Танкисты из Волыни Бурятии едут на Донбасс по стрелять и умереть.??Они в жизни никто там не был ни разу,зато сейчас одноразового по путешествовали..Землю защищать?Да никто(пока)в Тернополь и Ровно Улан-Удэ и Чите угрозы не создаёт..Дальше-опять по Лаврову

"Эй, русский, сыру хочешь?"(С)
 показати весь коментар
 
 
Какой сыр!!!! вы оскорбляете имперца!!!! Бояры !! НАТО у своїй роботі застосовує досвід України, - полковник Генштабу ЗСУ Коваленко - Цензор.НЕТ 2475
 показати весь коментар
 
 
Когда "рябой шапкой" будет открыто уголовное дело против подозреваемых в зверском убийстве бойца ВСУ Романа Беспалого?
На кого работает "рябая шашка"?

"Режим Зеленского как то странно молчит по вопросу возвращения будущими "представителями территориальных громад" тела украинского воина Романа Беспалого, со следами чудовищных пыток и вырезанными внутренними органами.

Не скроем - мы пытались получить получить акт судебно-медицинской экспертизы проводимой в Киеве и частично в в Днепре. Увы, нам это не удалось. оказалось материалы этой экспертизы закрыты грифом "Секретно". Но даже из того, что нам известно выплывает одно - большинство увечий, например выдавленный правый глаз и оторванная нижняя губа нанесены прижизненно. Изъятие органов проводилось специализированным методом и скорее всего специалистами.

Почему же украинская прокуратура, возглавляемая выпускником филиала Соломонова института (документы которого бесследно пропали) , гражданином Франции (не верите? сделайте государственный запрос во Францию. вам сообщат) , проявляющая невиданную прыть в вопросах "закрыть боевого генерала и держать пока можно", вдруг молчит в тряпочку ?
Почему г-н Рябошапка, как генеральный прокурор Украины не возбудил уголовное дело по факту убийства украинского гражданина при отягчающих обстоятельствах ? Или это не вписывается в концепцию "хорошие люди, попавшие в нехорошие обстоятельства" ?
Президент Зеленский, запомните, верховный главнокомандующий забывший об изуродованном и убитом солдате не есть верховный главнокомандующий. Он - никто, тварь дрожащая.

Вы с ними хотите мира, г-н Президент ? Так у вас уже убивают за украинский язык, вы ждете когда начнут вырезать органы ?"
(https://timeze2019.blogspot.com/)
 показати весь коментар
 
 
Шапочка Ряба -100% "свой" прокурор для Вавки. Глупо к ним обоим апеллировать.
 показати весь коментар
 
 
Они думают, что убийство Романа Беспалого забудут.
Они ошибаются.
 показати весь коментар
 
 
"НАТО в своей работе применяет опыт Украины". Недостаточно применяет. Парашную нечисть надо мочить везде, где она вылазит. Положительный пример- Штаты под Хишамом. Но, к сожалению, редкий пример. НАТО в своей работе применяет опыт Украины, - полковник Генштаба ВСУ Коваленко - Цензор.НЕТ 6251
 показати весь коментар
 
 
Сколько? Расскажите. После зашкваренных вагнеровцев, типа - ну раз вас там нет... НАТО у своїй роботі застосовує досвід України, - полковник Генштабу ЗСУ Коваленко - Цензор.НЕТ 1948, а ведь вам обидно, винторогим НАТО у своїй роботі застосовує досвід України, - полковник Генштабу ЗСУ Коваленко - Цензор.НЕТ 719
 показати весь коментар
 
Мож и галюны. Но руснявые покойнички - это гут! НАТО у своїй роботі застосовує досвід України, - полковник Генштабу ЗСУ Коваленко - Цензор.НЕТ 5243
 показати весь коментар
 
Неужто НАТО тоже научилось мародерить на крови ?
 показати весь коментар
 
ясен пень, ведь Украина входит в топ-40 самых могущественных стран! Чуєте тремтіння землі? Це Тягнибок прокидається...
 показати весь коментар
 
Спистел ты кацапуня. Украина занимает первое, и единственное место, среди стран подвергшихся агрессии параши, -и не слившихся
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору