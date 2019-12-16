 НАТО у своїй роботі застосовує досвід України, - полковник Генштабу ЗСУ Коваленко

Про це заявив в інтерв'ю Голосу Америки полковник Генерального штабу ЗСУ Геннадій Коваленко, який вже протягом чотирьох місяців працює в стратегічному командуванні НАТО з трансформації в американському штаті Вірджинія, інформує Цензор.НЕТ.

" Хочу зазначити, що штабні процедури наші: планувальні, процедури прийняття рішень, практично збігаються з натівськими підходами.

Ми знаходимося зараз в такій ситуації, що ми можемо зі свого боку ділитися інформацію тим досвідом який ми були під час відбиття агресії наприклад НАТО досить активно цікавиться питаннями застосування засобів радіоелектронної боротьби на сході України з боку Росії.

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Останнім часом відслідковується тенденція в НАТО повернення від високотехнологічних видів озброєння до аналізу конвенційних бойових дій з урахуванням тактики, яку застосовує Російська Федерація на сході нашої країни і досить цікаво спостерігати за тими змінами, які відбуваються в НАТО з урахуванням досвіду, який є у нас", - повідомив військовий.

Як приклад він навів увагу засобам артилерії.

"Як офіцер, який працює в стратегічному командуванні НАТО з трансформації, я хочу сказати що для Альянсу досвід України неоціненний і цікавий. Питання політичної готовності - не можу сказати ні "так", ні "ні". На оперативному рівні, вважаю, абсолютно НАТО абсолютно готова сприймати Україну з її досвідом з підготовкою і з її збройними силами", - зазначив Коваленко.