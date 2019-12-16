 Кузьменко не була знайома з фігурантами і листувалася в месенджері з подругою у вечір напередодні вбивства Шеремета, - адвокат Добош. СКРИНШОТИ

Про це в Facebook повідомив адвокат Кузьменко Влад Добош, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Кузьменко перший раз побачила Яну Дугарь під час обшуку в Ірини Грищенко (Пуми).
"Десь півтора-два місяці тому. Поліція знає, коли точно було, може перевірити. Тобто у вересень-жовтень 2019 року. До речі, з сім'єю Грищенків (Пумою та Бучею) Юля познайомилася лише рік тому, наскільки пам'ятає, літо 2018 року. Антоненко А.С.(Ріффмастер) взагалі незнайомий з Дугарь Яною. Юля Кузьменко познайомилася з Ріффмастером в 16 році, точно місяць не пам'ятає, але було холодно, коли стала свідком ДТП, в якій таксист збив дружину та дитину Ріффмастера, вона про це написала у фейсбук і через деякий час у месенджерах їй написав якийсь Антоненко, сказав що то була його дружина та дитина і чи зможе вона виступити свідком. І побачила його вперше в поліції, куди її запросив, до речі, Герман Приступа по телефону, щоб вона виступила свідком у ДТП. Після того довго Юля не бачила Ріффмастера, і ще кілька разів зустрілися по волонтерській роботі", - пише адвокат.
Він зазначає, що ці обставини будуть викладені офіційно в протоколі допитів Кузьменко та свідків.
Також Добош доклав до посту скріни з месенджера Кузьменко, де вона листується зі своєю подругою з 20:37 до 20:50 19 липня 2016 року, хоча на пресконференції заявляли, що в цей час вона була неактивна. "До речі, в месенджері фейсбук неможливо змінити дату і час (це для невіруючих)", - зазначив адвокат.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Таку думку в ефірі "Прямого" висловив політичний експерт Тарас Чорновіл.
"Розслідування справи Павла Шеремета викликає підозру, що готували це все не в Києві, а в Москві. Починаючи з повною відсутністю мотивів, відсутність знайомства між фігурантами, абсолютна несхожість. Ми бачили кримезного чоловіка, невисокого зросту. Єдина схожість - це борода. Плюс текст обвинувачення в Україні не використовувався з 1990 року про арійську спрямованність. Але дуже активно використовується в Росії. Таких тупих помилок та російської риторики, виглядає, що почали «копати» проти цих людей після повернення з Парижу. Телефонні розмови до вбивства Шеремета не мають жодної прив'язки. Якась незрозуміла атака на армійське та волонтерське середовище в стилі 27-го року. Такі дії озлобить армійське середовище і коли почнеться майдан, а я думаю Зеленський в турборежимі йде шляхом Януковича, я не думаю, що далі весни це може залишатись. Всі ці дії радикалізують людей, які пройшли армію", - сказав він.
https://prm.ua/spravu-pavla-sheremeta-gotuvali-ne-v-kiyevi-a-v-moskvi-ekspert/
За дачу тоже срок положен...
Ведь недаром они не дали свои снимки пуска Бука в 2014 и очень осторожно делятся результатами аэро-космической фотосъемки сейчас. Теми, что у НАТОвского командира среднего звена на ноутбуке в прямой трансляции...
Для Зеленского: Аваков и Порошенко это одно и то же. Две стороны одной и той же медали. Оба всегда имитировали враждебность к Кремлю, но оба верой и правдой Кремлю служили. Хотя бы тем, что баснословно обворовывали украинский народ, не говоря уже о сдаче государственных интересов в 2014-2015 годах.
То, что сейчас происходит в связи с убийством Шеремета, не имеет к гибели журналиста Павла Шеремета никакого отношения. В Украине происходит передел власти. Одни уходят, другие приходят. Те, что приходят, приводят своих. Им также нужна помощь силовых структур, чтобы укрепиться.
Такие оценки высказала сегодня ночью в Фейсбуке популярная публицист и писатель Елена Ксантопулос.
Итак, на основе «дела Шеремета» идет война, которая затрагивает не только политиков и их темные дела, но и, в который уже раз, делит народ на «одних» и «других».
Речь пойдет об Авакове и Порошенко, а также об их «конторах» - МВД и СБУ. Порошенко схлестнулся с Аваковым еще в 2016 году. Он хотел Арсена убрать. Не получилось, тогда появилось дело о рюкзаках. Прослушку в кабинет Чеботаря поставили эсбэушники. Вот там и зафиксировали, как сын Авакова приторговывал рюкзачками для Нацгвардии. Порошенко арестовал сына Авакова. Такое не прощают. За такое мстят.
И вот подошло время выборов и Аваков встал на сторону Зеленского. Сейчас, через восемь месяцев после выборов, можно с уверенностью сказать, что Зеленский выбрал себе регента. Аваков не будет премьером. Зеленский получил от Авакова защиту от майданов и теперь советуется с ним по многим вопросам. Арсен Аваков умеет разруливать вопросы, учитывая интересы олигархов. Регент с прошлым Авакова - это для нас с вами страшнее, чем Аваков-премьер. А вот для Зеленского премьер Аваков страшен, потому что может легко оставить президента без власти.
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Поэтому и начнем с Авакова и с версии о том, что министр МВД уничтожает добровольческое движение под предлогом раскрытия убийства Павла Шеремета.
Аваков созывает пресс-конференцию через несколько дней после возвращения из Парижа, куда он ездил на встречу четырех лидеров в составе команды Зеленского. Удивляет то, что «дело Шеремета» еще достаточно сырое и не до конца расследованное, но журналистов все же зовут. На этой пресс-конференции присутствуют также президент собственной персоной и генпрокурор Рябошапка. Аваков говорит об «арийских идеях» рокера Антоненко и о мотиве - дестабилизировать обстановку в Украине. Путина всегда раздражали украинские патриоты, добровольцы и националисты. Он их всех называл радикалами и нацистами. Котлы были устроены не случайно. Порошенко-Лолита и его НГШ Муженко глохли и слепли, когда им докладывали об опасности попадания наших войск в котлы. В этих котлах потеряли свои жизни сотни добровольцев. После чего Порошенко стал сажать их пачками за решетку, очень умело используя закон о мирном времени во время войны. Кто сказал, что Путин изменил свое отношение к тем, кто до сих хочет защищать Украину и не хочет примирения с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18)? Кто знает о концлагере для украинцев в центре Европы? Кто не хочет и не может простить?
Разве не для этого Аваков решил дискредитировать добровольцев и волонтеров, используя дело Шеремета? Так, чтобы вытравить не только уважение к ним, но и сам дух войны? Пришло время примиряться, пришло время спасать Путину лицо, которое он потерял на Донбассе, потерпев с самого начала поражение от украинских добровольцев в кроссовках.
Украинцы не хотели ни убивать, ни умирать, но научились делать и то, и другое.
Сказав это, продолжу небольшим отступлением. Знаете, иногда в музыкальных произведениях есть внутренняя мелодия, которая в некоторых местах перехватывает инициативу и начинает звучать слишком громко и отчетливо.
У Авакова такой «внутренней мелодией» является полк «Азов». И не просто полк «Азов», а Сергей Коротких в этом полку. Не буду рассказывать про группу спецназначения или «группу смерти», которая расправлялась с оппозицией в Беларуси, начиная с 1996 года. Коротких по касательной, а его родственник Игнатович непосредственно, проходят по делу об убийстве оператора Шеремета - Дмитрия Завадовского. Его убили потому, что на его камеру случайно попало доказательство того, что Игнатович был грушником и работал на стороне чеченцев под прикрытием.
Игнатович брал Коротких с собой в Чечню. Коротких до этого ушел из Академии КГБ, где обучался. Игнатович также привел Коротких в «Русское национальное единство» - российскую нацистскую группировку. В то время этот союз возглавлял Глеб Самойлов. В Беларуси этот союз тоже существовал и по всей стране проводил марши «Россия, Сербия, Беларусь». После убийства Завадовского, Игнатовича исключают из РНС и через два дня убивают Глеба Самойлова. В этом убийстве подозревали Коротких, но он предъявил алиби. После этого Коротких исчезает и снова появляется в 2003 году в Москве в качестве инструктора «Российского военно-патриотического братства». Это структура существовала на государственные дотации и восхваляла Путина. В 2004 году Коротких становится одним из основателей «Национал-социалистического общества», которое поддерживало «патриотический курс» Путина. После того, как в 2010 году в Московском метро происходит взрыв, Коротких исчезает и направляется сначала в Минск, где, после его приезда, в лесу находят задушенного оппозиционного журналиста Олега Бебенина, а потом в Латинскую Америку, где становится наемником. После этого Коротких появляется в Украине в качестве бойца батальона «Азов». На фронте Коротких пробыл недолго. Он берет на себя функцию собирателей средств для батальона.
Все знают тот факт, что поздно ночью накануне убийства Шеремета, Коротких и Билецкий приезжали к нему. Говорят также о дружбе Павла с Сергеем Коротких, но разве Шеремет ни в чем не подозревал Коротких, ведь он много лет занимался расследованием убийства своего оператора Завдовского? Убийство Виталия «Сармата» совершил боец батальона «Азов» Артем Матюшкин. Говорят, «Сармат» перешел дорогу людям Коротких. Речь идет об охране фермерских угодий. Азовцем оказался также и руководитель нападения на активиста Виталия Устименко в Одессе, который боролся с коррупцией, а люди Коротких тесно завязаны в Одессе на строительном бизнесе и контрабанде в портах. Сюда же относится убийство юриста батальона «Азов» Бабича, через которого диаспора должна была передать большие деньги для «Азова». Бабич поставил Билецкому ультиматум касательно преступной деятельности Коротких. Бабича убили, но все обставили как самоубийство. Вспоминается «повесившийся» в лесу белорусский журналист Бебенин.
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Теперь плавно перейдем к тому, что в нашей «реформированной полиции» был создан Отдел охраны стратегических объектов. Его создал Аваков специально для Сергея Коротких и его людей. Там работает 30 человек. Иногда эта группа называет себя «частной службой безопасности «Фокстрот 13»». Эта группа охраняет объекты Рината Ахметова, «АрселлорМиттал Кривой Рог» и «Нафтогаз Украины». И, как ни странно, ДБР в этом году тоже стала охранять группа Коротких. Осталось взять под охрану ОП и все будет в порядке.
Вот такая «внутренняя мелодия» играет в МВД у «регента» нашего президента Авакова.
Вернемся к началу - может ли Аваков быть «человеком Путина», который использует дело Шеремета для дискредитации добровольческого движения? Вполне. Давайте на этом остановимся. Потому что тут можно продолжить логическую цепочку - чьим человеком является Зеленский, но я пока не буду об этом. Кстати, тут самое время напомнить о том, что Зеленский, одно время, хотел забрать Нацгвардию у Авакова, но потом не стал этого делать. Силенок не хватило и политическая целесообразность восторжествовала.
Итак, мы рассмотрели Авакова и его мотивы. Перейдем ко второй версии - Порошенко и следе СБУ в деле Шеремета.
Пока Аваков обзаводился своей армией, Порошенко ковал свою. Правда, он делал ставку на патриотов, волонтеров и атошников, которые становились агентами СБУ и выполняли грязные поручения самого Порошенко. Не секрет, что СБУ была парафией Порошенко. Грицак всегда выполнял все забаганки Петра Алексеича. В том числе и инсценировку убийства Бабченко. Ведь убить журналиста Бабченко нужно было для того, чтобы появился расстрельный список. Именно он должен был посеять панику среди украинцев и дестабилизировать обстановку в стране. Тогда ничего не вышло, украинцы просто посмеялись. Позже, уже перед самыми выборами, Грицак организовал «морской поход» в Керченский пролив. Среди моряков было несколько р
Можно проще.
Порошенко по заданию кремля очень хотел дестабилизировать обстановку для чего произвел все вышеуказанные действия,но благодаря мудрому нариду обставку дестабилизировать не удалось и тогда он нанял тучу зрадодрочеров что бы они писали всякие гадости про порошенко и мудрый нарид выбрал зеленского,который дестабилизирует обстановку в стране.
Терроризмом это называется.
это мое мнение.
От і нехай проводять через поліграф. Людина дала свою згоду. Чи слідству сцикливо?
Теперь дальше посмотрел суд о взятии под стражу. Ну ни одной не то что прямой косственной улики нет. Это даже не белыми нитками это вообще без ниток шито?
Теперь другой похожий резонасный случайс Гонгадзе. Есть свидетель Мельниченко (к с татьи где он сейчас, кто нибудь знает?) Есть касета и что суд? ААААААА. Люди не будьте и вы ЛОХАМИ комуто это выгодно!
Боже, что творится в этой стране... Людей держат откровенно за дебилов и... таки правы. Потому что в нормальной стране таких прокуроров, судей, министра внутренних дел уже давно отправили бы в отставку и на нары. А у нас разве что на Цензоре одни возмущаются, другие всё тыкают им свои шоколадным кумиром, типа при нём было лучше.
Пі.сі. Так що??? Виходить, що Кузьменко ще й за зє вову голосувала, якщо на Пороха так гнала??? - Ото може відкриються трохи очі...
На нет и суда нет.
Кто ж спорит?
ОК?
камер наблюдения это просто кино а бимбу закладывали либо на сервисе либо мойка или мой
щики (типа мойщики) по вызову либо ещё при какихто условиях не вызывающих подозрения то
есть скорее всего просто днём накануне........ но спецами а потом сняли "ночной дозор" с каки
мито полубомжами.............