 Кузьменко не була знайома з фігурантами і листувалася в месенджері з подругою у вечір напередодні вбивства Шеремета, - адвокат Добош. СКРИНШОТИ

Про це в Facebook повідомив адвокат Кузьменко Влад Добош, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Кузьменко перший раз побачила Яну Дугарь під час обшуку в Ірини Грищенко (Пуми).

"Десь півтора-два місяці тому. Поліція знає, коли точно було, може перевірити. Тобто у вересень-жовтень 2019 року. До речі, з сім'єю Грищенків (Пумою та Бучею) Юля познайомилася лише рік тому, наскільки пам'ятає, літо 2018 року. Антоненко А.С.(Ріффмастер) взагалі незнайомий з Дугарь Яною. Юля Кузьменко познайомилася з Ріффмастером в 16 році, точно місяць не пам'ятає, але було холодно, коли стала свідком ДТП, в якій таксист збив дружину та дитину Ріффмастера, вона про це написала у фейсбук і через деякий час у месенджерах їй написав якийсь Антоненко, сказав що то була його дружина та дитина і чи зможе вона виступити свідком. І побачила його вперше в поліції, куди її запросив, до речі, Герман Приступа по телефону, щоб вона виступила свідком у ДТП. Після того довго Юля не бачила Ріффмастера, і ще кілька разів зустрілися по волонтерській роботі", - пише адвокат.

Він зазначає, що ці обставини будуть викладені офіційно в протоколі допитів Кузьменко та свідків.

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Також Добош доклав до посту скріни з месенджера Кузьменко, де вона листується зі своєю подругою з 20:37 до 20:50 19 липня 2016 року, хоча на пресконференції заявляли, що в цей час вона була неактивна. "До речі, в месенджері фейсбук неможливо змінити дату і час (це для невіруючих)", - зазначив адвокат.









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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".