 Заради справедливості і проти фальсифікацій, - концерт на підтримку сержанта ССО Антоненка пройде в Харкові

Про це повідомляє в Facebook композитор Борис Севастьянов, інформує Цензор.НЕТ.
"Це буде концерт заради справедливості. І персонально за Андрія, якого музиканти-волонтери знають не перший рік.
І ще проти фальсифікацій. Це "мистецтво" наші прокурори і поліцейські, як показує досвід, освоїли блискуче", - зазначає музикант.
"Приходьте підтримати і послухати чудову музику у вівторок, 17.12.2019 о 19:00 через дорогу від Управління національної поліції в Харківській області за адресою: Харків, вул. Дружин Мироносиць, 5", - йдеться в повідомленні на сторінці "Інфоцентр Євро Харків".
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Україна це Армія. Віра. Мова.
Так?
Хто не вірив в це ,почав сумніватись,а хто сумнівався тепер повірив,що це правда.
Зінкевич каже, що дугарь була в госпіталі і не могла навіть вийти з нього,але адвокат каже,шо вона була в цей час за кордоном,і тут же виявляєтся,шо закордоний паспорт вона отримала тільки в 2018 році.От одне цікаво, мені як людині яка ще сумніваєтся,ви все це робите,щоб я повірив,що все правда
Яна Зінкевич каже
Сторона защиты утверждает, что 13 июля, за неделю до совершения преступления, Яна Дугарь была за границей на военных учениях в Румынии, когда некое лицо, по версии следствия, делало снимки видеокамер неподалеку от места взрыва машины Шеремета. Адвокаты назвали это железным «алиби», сообщил журналист НВ Дмитрий Бобрицкий.
в качестве каких доказательств следствие сопоставило две фотографии. одна была якобы сделана в 2016 году, вторая в 2019
так вот в 2016 Дугарь была в АТО и об этом говорит Зинкевич
а в 2016 Дугарь была за границей и об этом говорит адвокат
хватит читать всяких журнашлюх. напряги остатки мозгов и почитай первоисточники
а в 2019 Дугарь была за границей и об этом говорит адвокат
Адвокат Николай Ореховский во время заседания Печерского районного суда относительно избрания меры пресечения подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Яне Дугарь заявил, что у стороны защиты есть доказательства, опровергающие причастность Яны к делу об убийстве Шеремета.
Трансляцию вел телеканал ZIK.
"Хочу обратить внимание на экспертизу, которая проводилась 21 ноября текущего года. Это комплексная судебно-психологическая и портерная экспертиза. На ней зафиксирована молодая женщина. Я подозреваю, что сторона обвинения хочет подтвердить причастность Яны Дугарь к слежке, до совершения этого преступления. Сравнивались видео с камер, которые собрала сторона обвинения. Видео зафиксировано 18 июля 2016 года и 15 июля этого же года. Другая видеозапись, с которым сравнивают и сопоставляют личность, была зафиксирована уже 11 июля 2019 года… Сравнив лица, зафиксированные в июле 2016 года и 2019 года, эксперты делают вывод, что эти признаки принадлежат одному и тому же лицу. Насколько понимаю, это единственное доказательство, каким образом можно к этому делу привлечь Яну Дугарь",- отметил Николай Ореховский.
Вместе с тем, он заявил, что суду были предоставлены документы, подтверждающие, что в тот момент, когда было зафиксировано на видео данное лицо, Яна Дугарь была за границей.
"Мы суду предоставили копии документов и подтверждаем, что Яна была по 13 июля за границей и только 13 июля 2019 года она прибыла в Украину. Есть паспорт и все отметки. Это подтверждают билеты на авиапереезд. Подтверждают, что она уехала из страны 16 июня и вернулась 13 июля. Она была на территории Румынии, она была на территории Италии. В тот момент, когда было сделано изображение, которое исследовали эксперты, подставили и будут утверждать, что оно принадлежит Яне, оно опровергает полностью",- заявил в суде адвокат Ореховский.
Не сци.
Riffmaster - Riffmaster Tony (з перших)
А остальниє - НОВИЄ ЛІЦЦА, (повна антитеза Порошенку, неосвідчені, але з хуцпою).
Так що Ваша парадіґма ≡0