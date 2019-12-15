EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Політика України, Події
  2783  189
Матеріали за темою:
Все про:концерт (128) Харків (1566) Антоненко Андрій (13)

 Заради справедливості і проти фальсифікацій, - концерт на підтримку сержанта ССО Антоненка пройде в Харкові

У вівторок, 17 грудня, в Харкові навпроти облуправління Поліції відбудеться концерт.

Про це повідомляє в Facebook композитор Борис Севастьянов, інформує Цензор.НЕТ.

"Це буде концерт заради справедливості. І персонально за Андрія, якого музиканти-волонтери знають не перший рік.

І ще проти фальсифікацій. Це "мистецтво" наші прокурори і поліцейські, як показує досвід, освоїли блискуче", - зазначає музикант.

Заради справедливості і проти фальсифікацій, - концерт на підтримку сержанта ССО Антоненка пройде в Харкові 01

Заради справедливості і проти фальсифікацій, - концерт на підтримку сержанта ССО Антоненка пройде в Харкові 02

"Приходьте підтримати і послухати чудову музику у вівторок, 17.12.2019 о 19:00 через дорогу від Управління національної поліції в Харківській області за адресою: Харків, вул. Дружин Мироносиць, 5", - йдеться в повідомленні на сторінці "Інфоцентр Євро Харків".

Також читайте: Публічні звинувачення без дотримання норм права - імітація правосуддя і схема для руйнування репутації, - Супрун щодо справи про вбивство Шеремета

Заради справедливості і проти фальсифікацій, - концерт на підтримку сержанта ССО Антоненка пройде в Харкові 03

Дивіться також: "Мої руки вкриті татуюваннями, вуха зламані, а борода суцільна": Антоненко в суді вказав на відмінності від людини, знятої на камери спостереження. ВIДЕО

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165418
 
   
 Топ коментарі
 
Да сегодня по зомбоящику вообще волну погнали на добровольцев и волонтеров. Они уже и эскадроны смерти Порошенко и тп. Просто в шоке от того сколько дерьма фонтаном поперло....
 показати весь коментар
 
Пережил багато вождів,і Совецкіх,і Незалежних. З усією відповідальністю стверджую-такого мерзенного виродка ,який зараз панує і кривляється у владі, не бачила ніколи. Кретинізм і підлість, невдячність і продажність
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Хз. Может они заодно с властью откуда мне знать? Я их не знаю, песни подобнве не слушаю и если б не это шоу вообще бы не знал.
 показати весь коментар
 
Добре. Есперимент круціс.
Україна це Армія. Віра. Мова.


Так?
 показати весь коментар
 
Можна порохоботам казати сміливо по цій справі дякуємо.
Хто не вірив в це ,почав сумніватись,а хто сумнівався тепер повірив,що це правда.
Зінкевич каже, що дугарь була в госпіталі і не могла навіть вийти з нього,але адвокат каже,шо вона була в цей час за кордоном,і тут же виявляєтся,шо закордоний паспорт вона отримала тільки в 2018 році.От одне цікаво, мені як людині яка ще сумніваєтся,ви все це робите,щоб я повірив,що все правда
 показати весь коментар
 
 
просто ты дебил который не в состоянии внимательно почитать или послушать то что говорят Зинкевич и адвокаты. это нормально для зебаранов. ты не одинокий *********.
 показати весь коментар
 
 
Ану ти послухай і виявится як завжди було,шо дебіл саме ти

Яна Зінкевич каже

Сторона защиты утверждает, что 13 июля, за неделю до совершения преступления, Яна Дугарь была за границей на военных учениях в Румынии, когда некое лицо, по версии следствия, делало снимки видеокамер неподалеку от места взрыва машины Шеремета. Адвокаты назвали это железным «алиби», сообщил журналист НВ Дмитрий Бобрицкий.
 показати весь коментар
 
для тебя баран рассказываю
в качестве каких доказательств следствие сопоставило две фотографии. одна была якобы сделана в 2016 году, вторая в 2019
так вот в 2016 Дугарь была в АТО и об этом говорит Зинкевич
а в 2016 Дугарь была за границей и об этом говорит адвокат
хватит читать всяких журнашлюх. напряги остатки мозгов и почитай первоисточники
 показати весь коментар
 
 
поправка
а в 2019 Дугарь была за границей и об этом говорит адвокат
 показати весь коментар
 
 
Шо ти петляєш та викручуєшся,тобі ж написали,шо сказав адвокат,до чого там 2019,просто признай як було завжди,шо ти дебіл
 показати весь коментар
 
на баран читай

Адвокат Николай Ореховский во время заседания Печерского районного суда относительно избрания меры пресечения подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Яне Дугарь заявил, что у стороны защиты есть доказательства, опровергающие причастность Яны к делу об убийстве Шеремета.
Трансляцию вел телеканал ZIK.
"Хочу обратить внимание на экспертизу, которая проводилась 21 ноября текущего года. Это комплексная судебно-психологическая и портерная экспертиза. На ней зафиксирована молодая женщина. Я подозреваю, что сторона обвинения хочет подтвердить причастность Яны Дугарь к слежке, до совершения этого преступления. Сравнивались видео с камер, которые собрала сторона обвинения. Видео зафиксировано 18 июля 2016 года и 15 июля этого же года. Другая видеозапись, с которым сравнивают и сопоставляют личность, была зафиксирована уже 11 июля 2019 года… Сравнив лица, зафиксированные в июле 2016 года и 2019 года, эксперты делают вывод, что эти признаки принадлежат одному и тому же лицу. Насколько понимаю, это единственное доказательство, каким образом можно к этому делу привлечь Яну Дугарь",- отметил Николай Ореховский.
Вместе с тем, он заявил, что суду были предоставлены документы, подтверждающие, что в тот момент, когда было зафиксировано на видео данное лицо, Яна Дугарь была за границей.
"Мы суду предоставили копии документов и подтверждаем, что Яна была по 13 июля за границей и только 13 июля 2019 года она прибыла в Украину. Есть паспорт и все отметки. Это подтверждают билеты на авиапереезд. Подтверждают, что она уехала из страны 16 июня и вернулась 13 июля. Она была на территории Румынии, она была на территории Италии. В тот момент, когда было сделано изображение, которое исследовали эксперты, подставили и будут утверждать, что оно принадлежит Яне, оно опровергает полностью",- заявил в суде адвокат Ореховский.
 показати весь коментар
 
 
Ты типичный ЗЕбил, это определяеца моментально по тексту. Такой классический малоросский зритель Скотов по Г+Г..
 показати весь коментар
 
 
Ну я ж мовчу,шо ти тіпічна труханівська перхоть яка за гроші пороха здатна все
 показати весь коментар
 
Да уже все поняли шо Порошенко вам ЗЕбилам будет срать в штаны все 5 лет, и вы будете всё на него валить. Побьед то у ЗЕсепар команды нет никаких..одна болтовня и обещания, вот и остаёца вам только про Петю и папЭредников визжать. И чем сильней будет обсераца ваш ЗЕкловун, тем сильней вы будет визжать про Петю...
 показати весь коментар
 
 
Ну ты зедебил! Послушай что тебе говорит умный порохоскот! Они просто так мычать не будут!
 показати весь коментар
 
Интересно, а скидки на билеты для порохоботов будут, или как всегда - обдирут как липу... Заради справедливості і проти фальсифікацій, - концерт на підтримку сержанта ССО Антоненка пройде в Харкові - Цензор.НЕТ 787
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Скинутся на троих? А закуска будет или как всегда, занюхают рукавом! Заради справедливості і проти фальсифікацій, - концерт на підтримку сержанта ССО Антоненка пройде в Харкові - Цензор.НЕТ 6380
 показати весь коментар
 
кто про что, а винторогая мокша сразу про бухло и закуску...
 показати весь коментар
 
 
Українці тим і відрізняються від кацапів, що у них вистачає, і на пристойну випивку, і на пристойну закуску.
 показати весь коментар
 
Самое интересное кто заказчик преступления = Вариантов несколько - или один П или другой П ?
 показати весь коментар
 
Каждый атошник думает его не тронет сепарская власть Украины, где каждый второй во власти это агент ФСБ
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Волосатым неформалам лишь бы потусоваться и травку покурить , а написали что какая то акция .
 показати весь коментар
 
 
Не люблю Зелинского,но это уже перебор.Задаййте себе вопрос:а если эти ребята действительно убили Шеремета?
 показати весь коментар
 
Мені нас...ать. Чекаю на подальші голоси.
 показати весь коментар
 
Наблюдая за фейсбуком последние дни после этого брифинга, заметил не слабое такое нарастание негативных настроений, это не то что было до этого, и это не порохоботы в обычном понимании. Это люди с критическим мышлением, это известные люди, это лидеры мнений. Где вырисовывается основной месседж что революция достоинства по факту была проиграна старой системе. То что имеем сейчас это последствия бездействие за прошлые 5 лет. После этого брифинга и вчерашнего судилища самому стало противно. Так противно ещё не было с времен майдана когда беркут избивал людей, когда людей судили по выдуманным обвинениям. Даже если окажется что эти люди действительно виновные, в чём я пока сомневаюсь, отвращение от этого всего равно меньше не станет. То как это всё подали на этом брифинге, как манипулировали общественным мнением, как наплевали на конституционные права людей.
 показати весь коментар
 
 
когда был генплокулол подобные брифинги отвращения не вызывали? Постоянно были! А потом через некоторое время пшик и ни-я! Ах как помпезно задерживали Ежова! и ни-уя )) список огромный!! От этого отвращение!
 показати весь коментар
 
Ерунда .В Украине не демократия а кая то анархия - У кого есть деньги тотт не сидит , даже если на горячем попался .Нужно закручивать гайки .
 показати весь коментар
 
Не на что закручивать! Сперва резьбу нарезать нужно!
 показати весь коментар
 
Там на брифінгу з старой сістєми був тільки Аваков, і його відношення до Порошенка відомо всім.
А остальниє - НОВИЄ ЛІЦЦА, (повна антитеза Порошенку, неосвідчені, але з хуцпою).

Так що Ваша парадіґма ≡0
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору