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Все про:Київська область (1083) смерть (3698) ДСНС (2185)

 Двоє чоловіків провалилися під лід на Київщині, врятувати їх не вдалося, - ДСНС

У суботу, 14 грудня, в оперативно-диспетчерську службу Вишгородського району надійшло повідомлення від працівників Нацполіції про необхідність допомогти в пошуку двох чоловіків, які провалилися під лід на озері в селі Хотянівка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, на місце виклику направили водолазно-рятувальне відділення 10-го Державного пожежно-рятувального загону м. Вишгород.

Водолази провели пошукові роботи і витягли тіла двох чоловіків на берег.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165417
 
 
 Топ коментарі
 
Вибачаюся, але іти на лід зараз- це повний ідіотизм.
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А где они лёд нашли недоразвитые?
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як рибалка - підтверджую на всі 100%......але, якщо тобі 42 і ти не лох, то можна.... навіть треба Двоє чоловіків провалилися під лід на Київщині, врятувати їх не вдалося, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5242
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Вибачаюся, але іти на лід зараз- це повний ідіотизм.
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як рибалка - підтверджую на всі 100%......але, якщо тобі 42 і ти не лох, то можна.... навіть треба Двоє чоловіків провалилися під лід на Київщині, врятувати їх не вдалося, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5242
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Хай би слідував прикладу Віктора Януковича-молодшого
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если не лох, то и идти не следует. потому как из-за таких лохов водолазы должны нырять в холодную воду из-за каких-то придурков. морозов нет, а они пошли на лед!!! уроды.
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Ой, мне знакомый на базаре, который снастями торгует, еще неделю назад говорил про одного артиста - 3!!! Раза уже купался в этом году, все равно ходит на лед. Ну есть кадры...я лично, пока 6-7 см не будет, не хожу.
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В минулому році у нас один щойно з заробітків приїхав вночі, а вранці на річку гайнув.
Ну, вийшло так що заробив на похорон на на пам'ятник...
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Рыбаки зимние....такие ещё себе две тычки через шею на шнурок вешают...по человечески конечно жалко,но чем же ты **** думал.
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Действительно странно как-то:
- либо решили отрезветь
- либо рыбачить пошли
- либо с тёщей поссорились и она их как щенят
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Не знаю кем надо быть, чтобы пойти на лёд в плюсовую температуру в начале зимы... Когда и снега-то нет...
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Неужели есть такой лёд, чтоб можно на нём рыбачить???
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Паша, неделю назад, даже меньше - был. И рыбаки были на жерлицы. Но, думаю, сейчас сойдет, оттепель какая! Я хожу на щуку на узкую речку, где льда нет, на живца. На неделе пойду опять.
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Герасим со своей Муму тихо курит в сторонке. А что сейчас можно принять за лёд?
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Ведь сами виноваты. Естественный отбор...
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...и где то тихо в сторонке, пряча сигарету в кулак, задумчиво закурил призрак Чарльза Дарвина...
..."номинант " - подумал призрак.
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Меня всегда поражал гуманизм и человечность местных форумчан.
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