 Двоє чоловіків провалилися під лід на Київщині, врятувати їх не вдалося, - ДСНС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, на місце виклику направили водолазно-рятувальне відділення 10-го Державного пожежно-рятувального загону м. Вишгород.
Водолази провели пошукові роботи і витягли тіла двох чоловіків на берег.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, на місце виклику направили водолазно-рятувальне відділення 10-го Державного пожежно-рятувального загону м. Вишгород.
Водолази провели пошукові роботи і витягли тіла двох чоловіків на берег.
Ну, вийшло так що заробив на похорон на на пам'ятник...
- либо решили отрезветь
- либо рыбачить пошли
- либо с тёщей поссорились и она их как щенят
..."номинант " - подумал призрак.