 Двоє чоловіків провалилися під лід на Київщині, врятувати їх не вдалося, - ДСНС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, на місце виклику направили водолазно-рятувальне відділення 10-го Державного пожежно-рятувального загону м. Вишгород.

Водолази провели пошукові роботи і витягли тіла двох чоловіків на берег.

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