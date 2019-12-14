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Все про:імпічмент (168) США (5819) Трамп (2015)

 Білий дім скоротив кількість чиновників, яким дозволено бути присутнім при телефонних розмовах Трампа, - CNN

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа запровадили додаткові обмеження щодо кількості співробітників, яким дозволено слухати телефонні розмови президента з іноземними лідерами.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Таке рішення було ухвалене, щоб запобігти витоку інформації, оскільки розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня була оприлюднена та стала центральним елементом розслідування щодо імпічменту Трампа, повідомляє CNN з посилання на джерела в Білому домі.

Тепер перебувати поряд із президентом США під час його розмов з іноземними лідерами, а також мати доступ до стенограм цих розмов, можуть лише обрані ним високопосадовці. До цього списку входять, зокрема, радник з питань нацбезпеки Роберт О'Брайєн, його заступник Метт Поттінгер, держсекретар Майк Помпео, виконувач обов'язків керівника апарату Білого дому Мік Малвані і його заступник Роб Блер.

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Раніше слухати телефонні розмови з іноземними лідерами було дозволено набагато більшій кількості чиновників, зокрема, радникам президента, які мають спеціальні знання про країни, з лідерами яких говорить президент, або посадовцям, які спеціалізуються на питаннях, що обговорюються під час розмови.

Ще один співрозмовник CNN жартома назвав запроваджені зміни "правилом Віндмана". Таку назву він дав їм на честь співробітника Ради національної безпеки, підполковника Александера Віндмана, який був присутнім під час телефонної розмови Трампа з Зеленським 25 липня та виступав свідком під час розслідування у Конгресі щодо імпічменту Трампа.

Нагадаємо, 10 грудня демократи в Палаті представників США висунули звинувачення президенту Дональда Трампа за двома статтями у справі про імпічмент - зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165415
 
 
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И там тоже цензура, а над другими странами смеютя, а как же свобода демократии.
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Есть такая поговорка, что известно двоим, то известно и свинье.
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«Трое могут хранить секреты, если двое из них мертвы». (с) Б. Франклин.
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Тю...В нас владімір з владіміром зустрічаються тет-а-тет,і типу журналістам якось пох.А Трамп шо,рижий ?Може і йому захотілось інтіма...
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Це Єфрем насправді опублікував узагальнення теорії відносності на неінерційні системи відліку, водночас будуючи теорію гравітації.🙄
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На Russian's top lies about Ukraina была девочка, убитая киевскими карателями, а оказалось, что это - жертва педофила из Иркутска, а также показали "товарища", погибшего при спасении своих товарищей, а оказалось, что этот "товарищ" умер ещё в 2013 году от рака...
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И кто автор "композиции"?
Такой шедевральной рукожопости я уже давненько не видел. Брависсимо маэстро-фотожоперу!
Прям сердце кровью обливается. Білий дім скоротив кількість чиновників, яким дозволено бути присутнім при телефонних розмовах Трампа, - CNN - Цензор.НЕТ 4667
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Дійсно, у Шепелявого вибитий зуб, а він йому домалював.
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Подарить какую-нибудь макаку со встроенным микрофоном и проблема снова решена.
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Донні, бери приклад зі свого расєйського кореша та будеш ще 20 років царювати.
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такой президент будет сокращен или помножен на ноль
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Не хотелось бы предположить даже в кошмарном сне (в случае неуравновешенного приемника), что Президент мировой демократии, на которую равняется и Украина, может в будущем предполагать возможность говорить в своих ТЛФ-разговорах с лидерами так, что вызовет неодобрение или собственное желание неприсутствовать при таком разговоре ответственных сотрудников... Для меня, как дилетанта, рассуждающего по-детски, такая реакция на имевшее место некогда (или правильно говорить НИКОГДА) вызывает непонимание и отсутствие желания перенимать такой опыт многоуважаемого Президента в собственной практике (на посту игрушечного президента)..
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Тю, в Украине надо ограничить аудиторию, которая бы слышала перлы Зелемойского...
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А шо такое?Трампон вже под себя формирует окружающую среду?Тобто раньше никому дела не было,бо все доверяли Президенту США.А теперь вводятся новые правила исключительно под Трампа.Значит Трампу есть,що скрывать,як,що принимает меры по закручиванию гаек.Скоро забор вокруг Белого дома колючкой обмотает.Начинается всегда с мелочей,а заканчивается диктатором на троне Білий дім скоротив кількість чиновників, яким дозволено бути присутнім при телефонних розмовах Трампа, - CNN - Цензор.НЕТ 9657
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