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 Публічні звинувачення без дотримання норм права - імітація правосуддя і схема для руйнування репутації, - Супрун щодо справи про вбивство Шеремета

Кожен має незаперечне право на гідність і повагу, що забезпечується шляхом користування всіма правами людини і захищається верховенством права. У тому числі підозрюваних у скоєнні злочину осіб.

Про це нагадала в Facebook ексміністр охорони здоров'я Уляна Супрун, інформує Цензор.НЕТ.

Вона порівняла процес над підозрюваними у вбивстві Павла Шеремета з "показовими судами" часів СРСР.

"Це були відкриті судові процеси, в якому відповідач вже був визнаний винним, а засідання проводилося з метою оголошення обвинувачення та вироку. Такі "судові процеси" не мали нічого спільного зі здійсненням правосуддя, мали пропагандистський характер з метою позбутися потенційних суперників, дискредитації "незручних" людей, а також створити негативний образ звинувачених і цілих груп населення", - зазначила екс-міністр.

На її думку, "коли президент, міністр внутрішніх справ та генеральний прокурор беруть участь у таких "шоу", вони більше схожі на "шефів середньовічних кланів з шаманами-суддями".

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"Це далеке від правосуддя у правовій європейській державі. Це схоже на насильницький спосіб формувати хибну думку суспільства і маргіналізувати конкретні групи. Це пряма атака на верховенство права і закону. Найгірше те, що вони руйнують довіру в державу. Кожен має беззаперечне право на гідність та повагу, що забезпечується шляхом користування всіма правами людини і захищається верховенством права. Це базове право КОЖНОЇ людини. В тому числі, людини, яку підозрюють у скоєнні злочину", - підкреслила Супрун.

Вона нагадала про права обвинувачених у скоєнні злочину, серед яких — право вважатися невинним, допоки вину не буде встановлено справедливим судом (презумпція невинуватості), право на ефективний захист, доступ до адвоката та іншої допомоги, право не свідчити проти себе, право на збереження неупередженості і прозорості слідства, відсутність дискримінації та збереження гідності людини. 

Якщо їх порушено - пише екс-міністр - "це може стати причиною дискредитації прав людини, ставить під сумнів справедливість правоохоронної та судової систем і несе великі репутаційні ризики, як для підозрюваних, так і для тих, хто здійснює слідство та правосуддя таким чином".

"В Україні серйозні злочини, резонансні справи та їхні розслідування найчастіше виглядають як шоу, а не справедливе вчинення правосуддя. Дуже часто в таких справах створюються потужний медійний привід для інформаційних атак, підкріплений низкою порушень прав людини. Будь-яке слідство та суд, які керуються не верховенством права, а політичними мотивами, не можуть бути справедливим.

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В ст. 62 Конституції України, та в багатьох міжнародних документах, гарантований принцип презумпції невинуватості. Йдеться про те, що людина не може бути звинувачена у скоєнні злочину, поки її вину не буде доведено в законному порядку. Будь-які заяви, що людина є "винною" чи "злочинцем" до того, як вирок набере чинності — є грубим порушенням принципу презумпції невинуватості", - повідомила Супрун.

Як приклад колишня чиновниця навела справи Європейського суду з прав людини Allenet de Ribemont проти Франції і Лолова і інших проти Болгарії.

"В обох справах визнано порушення принципу презумпції невинуватості через заяви представників влади щодо конкретних справ ДО винесення вироку. Головне — поки вину не доведено, ані суд, ані представники влади, не можуть називати людину винною, чи розповсюджувати меседжі "про успішність справи".

Публічні звинувачення без дотримання норм права та поваги до честі та гідності людини — імітація правосуддя та поширена схема для руйнування репутації та іміджу як окремих людей, так і цілих соціальних груп", - підкреслює Супрун. На її думку, все це "яскраво демонструє відсутність верховенства права в Україні і бажання здійснювати правосуддя з максимально резонансними медійними наслідками, а не покарання дійсно винних у скоєнні злочину".

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Поки призначення генерального прокурора відбуваються за кланової системи а-ля "100% моя людина", доти в нас правова та судова система не матиме шанс незалежно розвиватися. А без рішучих змін у цій сфері ми всі у небезпеці.

Реальні соціологічні дослідження показують, що суспільство не довіряє правоохоронній та судовій системам. Їм довіряють лише 14-15% громадян. Замість того, щоби в студії Шустера опитувати людей в залі і використовувати результати таких опитувань як переконливий аргумент, медіа мали б використовувати нормальну соціологію. Але це було б можливим, якби ціллю було показати правду, а не сформувати потрібний образ", - резюмує колишній міністр.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165411
 
   
 Топ коментарі
 








Serendipity.ua

@Blonde75819970

·18 мин
На рос.каналах экстаз от того,что делает Аваков. Все в один голос радуются,что Аваков помог доказать,что в преступлениях,включая дело Шеремета,нет следа фсб,а все совершают укр.военные, которые устроили гражданскую войну в Украине. Все идет по сценарию...
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Россия похвалила Авакова за дело Шеремета. "Наш Арсенчик!" Публичные обвинения без соблюдения норм права - имитация правосудия и схема для разрушения репутации, - Супрун о деле об убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 7453

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Росія в екстазі від свого агента Авакова, який довів, що не Росія винна у війні, а нацики ! Публичные обвинения без соблюдения норм права - имитация правосудия и схема для разрушения репутации, - Супрун о деле об убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 7453
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Портнов, Богдан та Єрмак використали цю справу для дискредитації АТОшників та волонтерів, плюс як димову завісу для змін в Конституції.
А на Зеленського у мене зла немає. У нього розумовий розвиток шестирічної дитини.
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ну как же без великого юриста всех времён Супрун? Публічні звинувачення без дотримання норм права - імітація правосуддя і схема для руйнування репутації, - Супрун щодо справи про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 1795
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Право, репутація. Ви це про рюкзакова? Насправді?!
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О Вторая подозреваемая на организацию нашлась помимо Пети
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если второго в бабу приодеть шо получится?
Публічні звинувачення без дотримання норм права - імітація правосуддя і схема для руйнування репутації, - Супрун щодо справи про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 5315

Публічні звинувачення без дотримання норм права - імітація правосуддя і схема для руйнування репутації, - Супрун щодо справи про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 9811
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на Бунша нашега пахож)
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А что санитарка еще не дома?
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як питають працівники другої ланки.. а вона вже здохла.і де піти посрати на її могилу
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...и многие ходили на ее могилку...
но не к ней...
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Ще й Супрун юридичні поради дає. Охорону здоров'я вона вже реформувала...
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А шо она не правильно написала? Или тебе зебобику все равно. лишь бы погавкать?
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недопоставила она вакцин - особенно на западные территории ! )) Срагули теперь стали петямутантами противо НАТОвскими )))
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Аваков і силовим органам України НЕ ВІРЮ. Це заказуха ФСБ.
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Это не ФСБ. Это наши прислужники власти, угадывают шо хочет Клован со Бурятом.
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Те що сказала пані супрун зелохам не підсилу зрозуміти, пора їх на Ростов пакуавти.
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да, у нас так...., если президент страны присоединяется к пресс-конференции силовиков и говорит - да молодцы, раскрыли, теперь остается найти заказчиков..., фсе, сядут все..., выбора нет...., а вы - права человека, права человека..., правами у нас обладает очень ограниченное количество граждан...
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Уляна, иди свиням прививки делай, в политике тупорылым нечего делать.
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Вот и реформированное паном Порошенко суды в действии
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вся шоколядная дупа пролайкана ло максімуму.. реально цікаво.. невже шоколядні олігофрєни вважають, шо старий пердунець Петро, зрадивший чотиром партіям, чесно піде і переможе іх усіх? ахахахахах
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Предур ти читав , що там написано, ти дебіл там же написано саме для тебе, щоб ти баран міг піти в суд та довести свою правоту, а не коли вже все було давно вирішено.
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Молодчина, все розклала по полочкам, все вірно написано це і є європейський рівень мислення і правосуддя.
А деяке бидло , ще совком живе, от того і не може Україна позбавитися від цього совкового правосуддя та іншого лайна.
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Йде дискредитація агентурою ФСБ - Аваковим добровольчого, патріотичного руху в Україні. Тепер у війні будуть винні патріоти України, добровольці і ветерани АТО, а не Росія. Аваков прекрасно виконує свою роль!
Плюс замилюють очі під час надання особливого статусу і автономії для ОРДЛО !
Аваков підтвердив, що в Україні громадянська війна, росія невинна, а ветерани АТО вбивці невинних ополченців, які захищаються і весь бєзпрєдєл в Україні від ветеранів АТО ! Публічні звинувачення без дотримання норм права - імітація правосуддя і схема для руйнування репутації, - Супрун щодо справи про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 3790
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кругом врагі.. бді таваріщ!!!
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хм, складывается картина. Супрун, Сенцов и группа прочих петровоздыхателей резко активизировались. Хряк использует своих шестерок в любой ситуации чтобы обрести власть и к минимуму сократить потери активов.
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так мы их пошлем в Вену.. а если Вена далеко то в Зажопинск.. Ну, если им Вена далеко)
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я б вашому батьку пєндєля би дав. устроіш авдієнццію?
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Не справилась она с медициной точнее мало вирусо-вакцин поставила - решила в юриспруденции блеснуть )))
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вот ти щас соєвим кол в дупло засовуєш.. бєзбожнік.. за них сам томас андерс.
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Все эти ребята и учавствовали в убийстве Шеремета . теперь нужно идти дальше на заказчиков .или они сами по себе ( обсуждение пальнуть по Киеву с Града ) . Сектанты хватит выть , везде люди разные.
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Зебобики, вот как вы думаете, дотянет ваш Кловун хоть до одного года в кресле? Или побьет рекорд Федрыча? Тока рекорд придется бить где-то под Кривым Рогом. До Ростова не добежит. Ножки маленькие.
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соєвиє дєгєнєрати дуають шо Цензор то пуп землі.. ахахах.. дєбіли))
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