 "Як тільки звучить слово Крим, росіяни піднімаються і йдуть", - Резніков пояснив, чому нормандська четвірка не обговорювала окупацію Криму

Про це розповів член української делегації в Парижі, представник України в підгрупі ТКГ Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"Нормандський формат спочатку був націлений на просування в питаннях врегулювання конфлікту на Донбасі. Ще в 2014 році лідерами "четвірки" була закладена певний порядок денний. І тристороння контактна група в Мінську не обговорює Крим. Вона говорить тільки про Донбас. Нам це не подобається. Але як тільки звучить слово Крим, росіяни піднімаються і йдуть", - сказав Рєзніков.
За його словами, якби він поставив себе на місце головного переговірника країни, тобто президента України Володимира Зеленського, дивився б на пріоритети.
"Сьогодні пріоритети, на мій погляд, - життя людей. На Донбасі люди гинуть, в Криму ні", - зазначив Рєзніков.
Він підкреслив, що на саміті в Парижі згадувалися політв'язні, які перебувають у Криму.
"Їхня доля обговорювалася на зустрічі, коли йшлося про обмін. Володимир Зеленський озвучив чітко, що він має на увазі - це політичні в'язні на трьох територіях: на Донбасі, в непідконтрольних Україні Криму та в РФ", - пояснив представник України в підгрупі ТКГ.
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у кокошников есть одна особенность, которая отличает их от людей.
кацапы не понимают разговоров-переговоров-договоров, они воспринимают это за слабость. а понимают они только давление, силу и санкции.
козломордых невозможно уговорить выполнять какие либо договоренности, поэтому с козлорылыми нет никакого смысла разговаривать переговариваться-договариваться. их возможно только заставить выполнять договоренности с помощью давления силы и санкций.