 "Як тільки звучить слово Крим, росіяни піднімаються і йдуть", - Резніков пояснив, чому нормандська четвірка не обговорювала окупацію Криму

Про це розповів член української делегації в Парижі, представник України в підгрупі ТКГ Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Нормандський формат спочатку був націлений на просування в питаннях врегулювання конфлікту на Донбасі. Ще в 2014 році лідерами "четвірки" була закладена певний порядок денний. І тристороння контактна група в Мінську не обговорює Крим. Вона говорить тільки про Донбас. Нам це не подобається. Але як тільки звучить слово Крим, росіяни піднімаються і йдуть", - сказав Рєзніков.

За його словами, якби він поставив себе на місце головного переговірника країни, тобто президента України Володимира Зеленського, дивився б на пріоритети.

Читайте також: "Доленосного прориву" на саміті нормандської четвірки досягти не вдалося, - Пєсков

"Сьогодні пріоритети, на мій погляд, - життя людей. На Донбасі люди гинуть, в Криму ні", - зазначив Рєзніков.

Він підкреслив, що на саміті в Парижі згадувалися політв'язні, які перебувають у Криму.

"Їхня доля обговорювалася на зустрічі, коли йшлося про обмін. Володимир Зеленський озвучив чітко, що він має на увазі - це політичні в'язні на трьох територіях: на Донбасі, в непідконтрольних Україні Криму та в РФ", - пояснив представник України в підгрупі ТКГ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На "нормандській зустрічі" жоден документ Україною не був підписаний, - Резніков