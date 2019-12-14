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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:Крим (6943) нормандська четвірка (927) Резніков (6)

 "Як тільки звучить слово Крим, росіяни піднімаються і йдуть", - Резніков пояснив, чому нормандська четвірка не обговорювала окупацію Криму

Нормандський формат і переговори Тристоронньої контактної групи в Мінську від самого початку не передбачали обговорення питання окупації Криму. Крім того, представники Росії категорично відмовляються говорити на цю тему.

Про це розповів член української делегації в Парижі, представник України в підгрупі ТКГ Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Нормандський формат спочатку був націлений на просування в питаннях врегулювання конфлікту на Донбасі. Ще в 2014 році лідерами "четвірки" була закладена певний порядок денний. І тристороння контактна група в Мінську не обговорює Крим. Вона говорить тільки про Донбас. Нам це не подобається. Але як тільки звучить слово Крим, росіяни піднімаються і йдуть", - сказав Рєзніков.

За його словами, якби він поставив себе на місце головного переговірника країни, тобто президента України Володимира Зеленського, дивився б на пріоритети.

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"Сьогодні пріоритети, на мій погляд, - життя людей. На Донбасі люди гинуть, в Криму ні", - зазначив Рєзніков.

Він підкреслив, що на саміті в Парижі згадувалися політв'язні, які перебувають у Криму.

"Їхня доля обговорювалася на зустрічі, коли йшлося про обмін. Володимир Зеленський озвучив чітко, що він має на увазі - це політичні в'язні на трьох територіях: на Донбасі, в непідконтрольних Україні Криму та в РФ", - пояснив представник України в підгрупі ТКГ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На "нормандській зустрічі" жоден документ Україною не був підписаний, - Резніков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165408
 
 
 Топ коментарі
 
Ну и что, в ж..пу их теперь целовать?...
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А Зєля не пробував на коліна ставати? Можливо б допомогло затримати мокшів. Допоки сміяться.
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Карта України 1918 рік.
Маю маленьку мрію, великої
соборної держави.

"Как только звучит слово Крым, россияне поднимаются и уходят", - Резников пояснил, почему нормандская четверка не обсуждала оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 7306
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Йоклмн... В державних кабінетах одні засранці... Завтра Пуйло заборонить про Донбас говорити і вони всі язики в дупу позасовують...
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Ураїні потрібні наші землі в межах 1919 року, зенелох повинен це знати, і взагалі в Швейцарії презедента обирають на один рік, пора з чумоданом на Ростов.
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ТАК МОЖЕТ ХВАТИТ С ЭТИМИ КАЦАПО-ФАШИСТАМИ ГОВОРИТЬ УЖЕ?!
с ПОДОНКАМИ И МРАЗЯМИ!
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почему все постоянно совершают одну и ту же ошибку?

у кокошников есть одна особенность, которая отличает их от людей.
кацапы не понимают разговоров-переговоров-договоров, они воспринимают это за слабость. а понимают они только давление, силу и санкции.
козломордых невозможно уговорить выполнять какие либо договоренности, поэтому с козлорылыми нет никакого смысла разговаривать переговариваться-договариваться. их возможно только заставить выполнять договоренности с помощью давления силы и санкций.
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