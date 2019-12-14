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Все про:трудова міграція (104) Фінляндія (151) заробітчани (266)

 Найбільша кількість іноземних працівників приїжджають до Фінляндії з України, - Імміграційна служба

За даними Імміграційної служби Фінляндії, за останні два роки працівники з України обійшли навіть естонців, довгий час посідали перший рядок у статистиці іноземної робочої сили.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на фінське видання Yle.

Повідомляється, що торік з України найняли на роботу більш ніж 1 800 осіб, а з Естонії - лише близько 1200.

Зміна пояснюється тим, що середня зарплата в Естонії і, наприклад, Польщі зросла, тому почалася зворотна міграція. В Україні ж середня зарплата становить близько 350 євро, в будівельній сфері навіть менше, тому українці охоче приїжджають на заробітки до Фінляндії.

Точну кількість працівників з України важко встановити. Крім даних Імміграційної служби, яка веде облік іноземних працівників, найманих безпосередньо фінськими підприємствами, є ще так звані орендні працівники. Вони є співробітниками українських або естонських фірм, які відправляють їх на роботу в компанію фінського замовника на певний термін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чисельність постійного населення України - 38-40 млн осіб, за кордоном працює в середньому 3 млн, - директорка Інституту демографії Лібанова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165407
 
 
 Топ коментарі
 
"На Украине"

ебаные кацапские журналшлюхи, вы что такие тупые, что статью уже не можете адаптировать!
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Ща зебилы расскажут, кто виноват и почем шоколапки в Караганде...😁
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Майданом мы достигли смещения от власти режима, который практически полностью разворовал казну Украины и лишил Украину армии. Если бы этого смещения не произошло, не Крым и треть Донбасса, а вся Украина была бы под оккупацией. Другое дело, что сейчас этот смещенный режим получил возможность реванша, и это тревожит.
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"На Украине"

****** кацапские журналшлюхи, вы что такие тупые, что статью уже не можете адаптировать!
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Это да - в УКРАИНЕ зарплата 350 евро - так правильно? ))))

Самое большое количество иностранных работников приезжают в Финляндию из Украины, - Иммиграционная служба - Цензор.НЕТ 2086
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Тільки в пісні-Як у нас на Україні....більше ніде.
Це контроль для кацапів, по цьому їх можна впізнати.
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А кацапы ждут когда им ***** свой сладкий болт в рот положит
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За три года до войны:

"По данным Всемирного банка, взаимная экономическая миграция населения России и Украины - самый активный канал мировой миграции после канала импорта рабочей силы из Мексики в США. При этом в докладе «Миграция и денежные переводы: статистика на 2011 год» утверждается, что трудовая миграция из России на Украину превышает обратный процесс".
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Эта страна уникум просто можно много тут. не осилю. Первый раз попал в Турку на приёмку судна в 1976, а потом на недельку в 1980г. Та и в Хельсинки бывал не раз, но тогда примерно. Там живут и работают уникально финны. Их мало, работу не видно---но уровень космос. Какие пас-лайнеры они строят---ну сдуреть, а какие ледоколы, а какое пиво *Кофф* тёмное, а салями, а ликёры *Лакка*! Озёра---тысячи, вода-слеза, водка *Финляндия* без настойки что---та 5 по 100гр и на танцы! Ещё и на лыжах ганяют, в хоккей на супер уровне 50 лет. По мягкой мебели лидеры в мире, бумагу делают супер для журналов особенно. Рай там для умных.
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"Рай там для умных." - вот Украинцы и едут...
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Это не хуже и не лучше. Это естественно. Люди всего свободного мира едут туда, где им лучше. И только "тюрьмы народов" пресекают этот процесс.
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Ща зебилы расскажут, кто виноват и почем шоколапки в Караганде...😁
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Вы лучше приведите данные сколько иностранных работников приезжает на зароботки в Украину. И откуда они приезжают, если такие вообще существуют.
Кроме, конечно, подсвинков, шо массово пасутся в ВР, в КМ, в ОП и прочих местах, где можно шо-то украсть, вымутить, продать... за счёт государства.
Пять просранных лет в экономике, война и продолжение ухудшения нашей жизни - пока это всё, шо мы достигли Майданом.
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Майданом мы достигли смещения от власти режима, который практически полностью разворовал казну Украины и лишил Украину армии. Если бы этого смещения не произошло, не Крым и треть Донбасса, а вся Украина была бы под оккупацией. Другое дело, что сейчас этот смещенный режим получил возможность реванша, и это тревожит.
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Валлера, выражайся правильно! Не режим Яныка получил возможность реванша, а 73% зебилов им эту возможность и преподнесли на блюдечке.
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Эти преподнесли, те получили. Всё правильно.
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Мо', пересувного "хазяйствєнніка" повернем, той "підсобить"...
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У Харкові повно з Азії різних вешкаються, арабів повно шаурмечних повідкривали, заясі на ринкі торгують... вообщем повно і в нас різних...
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та ще, за останні два роки почався під'йом у будівництві, так шо ла-ла не треба тут...
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Сообщается, что в прошлом году из Украины наняли на работу более 1 800 человек, а из Эстонии - всего около 1200.Источник: https://censor.net.ua/n3165407

Ну логично ведь Эстония поменьше и в разы ну и как бы дальше ну и не в обиду братья эстонцы всем места хватит, а кстати поделитесь на форуме ,как Вы там поживаете у себя на родине и почему Вас так притягивает соседняя страна, ну это как у нас типа Польша так следует понимать Самое большое количество иностранных работников приезжают в Финляндию из Украины, - Иммиграционная служба - Цензор.НЕТ 1035,вообщем подключайтесь я сегодня посылку из Эстонии получил посылку через ALIEXSPRESS (да и привет Али Хасану завсегдатому на форуме)и рад за Вас Самое большое количество иностранных работников приезжают в Финляндию из Украины, - Иммиграционная служба - Цензор.НЕТ 1035
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Estoncy oni kak bratja finam.Finy ponimajet estonski jazyk,ne vse konecno no tam toze liudi v kazdom regione govorit so svojim zargonam.Mogu skazat sto i finy teper uze prijezdzajet zit v Estoniju.Estoniji i tak zarplati bolsije tak vriatli oni tam pojedut na strojki,da mozet kompaniji ixnije tak drugoje delo.Poxoze zyvut estoncy s finam jesly ucytyvat cenu raznici
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Та так если посчитать по количеству рабочих за рубежом - это какая ж безработица должна быть в Украине, чтобы столько народа ехало работать за бугор.
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Перемена объясняется тем, что средняя зарплата в Эстонии и, к примеру, Польше выросла, поэтому началась обратная миграция. На Украине же средняя зарпла БУТУСОВ УБЕРИ ЭТОГО КАКЦАПСКОГО ***** С УКРАИНЫ. В Украине ему нечего делать.
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Помнится, какой то недоумок из команды Зеленского, заявлял, что если в Украине будет много "прикольных кафе", прекратится отток кадров за границу.
Не сложилось с "прикольными кафе"?
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ну 350 це ого, страшне.. і хто стільки на будівництві заробляє?? хіба що якісь алконавти... Якщо усе якісно організовувати, професіоналізм робітника, то можно в 1000$ заробляти!!!
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Статистика, скорее всего основана на реальных цифрах, а в строительстве очень много получают зп в конвертах.
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Зате українські працедавці - найхитріші працедавці в світі . Робітники втікають від них по світах , як чорт від ладана . Бо українці всюди можуть заробити , тільки не в себе вдома . Не дивно , що молодь емігрує з України . Ніхто не хоче гнути спину на злодія .
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І правильно роблять, хай хоч подивляться на нормальну організацію праці
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