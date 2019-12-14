 Найбільша кількість іноземних працівників приїжджають до Фінляндії з України, - Імміграційна служба

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на фінське видання Yle.
Повідомляється, що торік з України найняли на роботу більш ніж 1 800 осіб, а з Естонії - лише близько 1200.
Зміна пояснюється тим, що середня зарплата в Естонії і, наприклад, Польщі зросла, тому почалася зворотна міграція. В Україні ж середня зарплата становить близько 350 євро, в будівельній сфері навіть менше, тому українці охоче приїжджають на заробітки до Фінляндії.
Точну кількість працівників з України важко встановити. Крім даних Імміграційної служби, яка веде облік іноземних працівників, найманих безпосередньо фінськими підприємствами, є ще так звані орендні працівники. Вони є співробітниками українських або естонських фірм, які відправляють їх на роботу в компанію фінського замовника на певний термін.
****** кацапские журналшлюхи, вы что такие тупые, что статью уже не можете адаптировать!
Це контроль для кацапів, по цьому їх можна впізнати.
"По данным Всемирного банка, взаимная экономическая миграция населения России и Украины - самый активный канал мировой миграции после канала импорта рабочей силы из Мексики в США. При этом в докладе «Миграция и денежные переводы: статистика на 2011 год» утверждается, что трудовая миграция из России на Украину превышает обратный процесс".
Кроме, конечно, подсвинков, шо массово пасутся в ВР, в КМ, в ОП и прочих местах, где можно шо-то украсть, вымутить, продать... за счёт государства.
Пять просранных лет в экономике, война и продолжение ухудшения нашей жизни - пока это всё, шо мы достигли Майданом.
Ну логично ведь Эстония поменьше и в разы ну и как бы дальше ну и не в обиду братья эстонцы всем места хватит, а кстати поделитесь на форуме ,как Вы там поживаете у себя на родине и почему Вас так притягивает соседняя страна, ну это как у нас типа Польша так следует понимать ,вообщем подключайтесь я сегодня посылку из Эстонии получил посылку через ALIEXSPRESS (да и привет Али Хасану завсегдатому на форуме)и рад за Вас
Не сложилось с "прикольными кафе"?