 Найбільша кількість іноземних працівників приїжджають до Фінляндії з України, - Імміграційна служба

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на фінське видання Yle.

Повідомляється, що торік з України найняли на роботу більш ніж 1 800 осіб, а з Естонії - лише близько 1200.

Зміна пояснюється тим, що середня зарплата в Естонії і, наприклад, Польщі зросла, тому почалася зворотна міграція. В Україні ж середня зарплата становить близько 350 євро, в будівельній сфері навіть менше, тому українці охоче приїжджають на заробітки до Фінляндії.

Точну кількість працівників з України важко встановити. Крім даних Імміграційної служби, яка веде облік іноземних працівників, найманих безпосередньо фінськими підприємствами, є ще так звані орендні працівники. Вони є співробітниками українських або естонських фірм, які відправляють їх на роботу в компанію фінського замовника на певний термін.

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