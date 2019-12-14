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 У лобовому зіткненні мікроавтобуса та легковика на Рівненщині 1 особа загинула, трьох госпіталізовано, - Нацполіція. ФОТО

У Рівненській області в ДТП за участю легкового автомобіля і мікроавтобуса загинув чоловік, ще трьох госпіталізовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У лобовому зіткненні мікроавтобуса та легковика на Рівненщині 1 особа загинула, трьох госпіталізовано, - Нацполіція 01

"Сьогодні 14 грудня о п'ятій ранку поблизу села Малушка 40-річний житель Рівного, керуючи автомобілем Mercedes-Benz E320, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz Vito під керуванням 53-річного жителя Рівного", - йдеться в повідомленні.

У лобовому зіткненні мікроавтобуса та легковика на Рівненщині 1 особа загинула, трьох госпіталізовано, - Нацполіція 02

Внаслідок ДТП 67-річний пасажир мікроавтобуса від травм загинув на місці події. У водія Vito діагностували політравму, забій грудної клітки, перелом ребер. 62-річна пасажирка мікроавтобуса дістала політравму, забій грудної клітки, відкритий перелом стегна.

У лобовому зіткненні мікроавтобуса та легковика на Рівненщині 1 особа загинула, трьох госпіталізовано, - Нацполіція 03

Водій легковика внаслідок ДТП має закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітки, перелом ребер.

У лобовому зіткненні мікроавтобуса та легковика на Рівненщині 1 особа загинула, трьох госпіталізовано, - Нацполіція 04

Всіх постраждалих госпіталізували в Сарненську центральну районну лікарню.

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За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165406
 
 
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При такій трощі - чудо, що до Директора на килим пішов тільки один.
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Руководитель легковушки в результате ДТП получил Источник: https://censor.net.ua/n3165406
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"выехал на встречную полосу движения" - одни взяли напрокат машину и поехали из Денвера в Лос-Анджелес. Я очень волновался и проследил в Google Планета Земля всю дорогу. Там нет полосы встречного движения.
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было бы странно, если бы нас не порадовали сегодня такими новостями))))))))))))
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