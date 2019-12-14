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 Росія становить для багатьох європейських країн певну загрозу, - Боррель

Якби Російська Федерація не становила загрозу для багатьох європейських країн, вони б не розміщували на кордонах озброєння.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель не погодився із запропонованою телеведучою оцінкою Росії як "старого ворога" Європи.

Тема відносин з Росією виникла в розмові з ведучою, коли Боррель говорив про допомогу ЄС Україні, "найзначнішою в історії зовнішньополітичної діяльності Європейського союзу".

"Потрібно допомогти Україні розвиватися з точки зору політичної та економічної, стабілізувати цю країну, яка розташована на кордоні з нашим великим російським сусідом", - зазначив глава європейської дипломатії.

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На що ведуча відреагувала: "Великий сусід чи старий ворог, як часом говорили?".

"Я ніколи не говорив: ворог. Я говорив, що Росія становить для багатьох європейських країн певну загрозу. І це має бути так, чи не так? Тому що ми, Іспанія, тримаємо літаки і танки, розгорнуті на кордонах балтійських країн. Якби не було загрози, то питання, що вони роблять там?" - сказав глава дипломатії ЄС в суботу в інтерв'ю телеканалу France24.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165405
 
   
 Топ коментарі
 
Поки воно далеко, то не так і страшно.
Але ж на Донбасі кацапія не зупиниться.
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Eсли не будет в мире роиси, то мировой терроризм спадет сразу процентов на 80. Остальные 20% сойдут на нет через лет 5 по инерции.
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Когда сказать нечего и знаний не хватает, то надо оскорблять оппонента, тем самым возвышая себя. Правильно.
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Это не оскорбление, а констатация. Вы не являетесь Русью и не были ею никогда.
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Согласен. Все знают, что царями Всея Руси были исключительно чубатые и в шароварах.
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Русь не мала царів. Були князі і король Данило Галицький.
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А не обидно, что какой-то фино-угр стал править в Киеве после похода на Царьград ?
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А не образливо тобі тулитись до чужої історії ?
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Почему до чужой ? Это история и моей страны.
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Не на тот каравай свой гнилой рот раскрыл, кацапчик
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Так. Царство - це азійська форма імперії.
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Всё правильно - кацапы без царя не жизнеспособны.
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Так разбейте этих кацапов в пух и прах. Изгоните из Крыма. Прочему до сих пор не отобрали Крым ?
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В Україні. В Білорусі. Частково в певних областях росії, в яких улус винищив населення.
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Странно, что мечетей на Московии практически не было . Как думаешь, почему ?
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Кремль дуже нагадує мечеть. Коли він побудований ?
пс. Так і церков у вас не було.
Є стародавні храми ? А хто вас, невмитих, хрестив ?
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Такие чистюли как вы. Вот пришли чубатые в шароварах и покрестили.
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Тобто відповіді ти не надасиш.
Певно марно і питати, чому топопграфічні назви, які перегукуються з "Руссю" знаходяться в Україні, ще і на західній її частині, де лаптями смерділо найменше.
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Потому что вы рукожопы. Ваши железяки ржавели в ноль всегда так же быстро, как и сейчас.
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Так у нас были и есть железяки. А ваши железки где ?
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Единственная "железяка", которой вы можете хоть как-то трясти - это Р-36М. А производилась и обслуживалась эта железяка в Украине и Украинскими специалистами. Сейчас вы её держите на дежурстве без обслуживания уже в течение пяти лет, а заменить вам её нечем, потому что вы рукожопы.
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Нам до вам далеко. У вас и авиация и флот. И в космос вы собираетесь. И весь мир против рашки. И развалилась она давно. Украинские специалисты (по крови) лучшие в мире.
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Нет. Ждем специалистов с Запорожжя и Сагайдачного.
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Ах, да. Они же все вводят в строй новые флагманы флота из Омерики. Скоро путин от страха обделается..
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Где ваши старые "флагманы"? кузя горит, а что в замен? Оно хоть ездит?
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Наши флагманы проводят учения по отражению торпедной атаки от Запорожжя.
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Ваши флагманы проводят учения по загрузке дров и выгрузке трупов
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Нашим флагманам до ваших далеко. Ваши из самой Омерики, а наши... Вобщем ВМС Украины это сила и мощь от которой Путин дрожит.
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Зато вашим флагманам до дна близко. кузя уже вплотную подобрался
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С чего бы это ? Кузя в ремонте еще 2 года будет. Мне абсолютно все равно, а вот тебя от этого плющит. Ты гордишься флотом Украины ? Его мощью и выучкой личного состава ?
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скажи, чому татарський одяг, косовортка, це ваш національний костюм ?
і де поділось іго, яке захопило моцковію ? де ті люди ? чи не в твоїх генах ?
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Так ты нацистка. Раз тебя волнуют мои гены, то ты нацистка. Тебя в европе должны судить.
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Человек, которого интересуют гены, называется генетиком, а нацисты вот: Росія становить для багатьох європейських країн певну загрозу, - Боррель - Цензор.НЕТ 9630
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Это ты запостил. Т.е. это твоя точка зрения. Значит и твой уровень соответствует этой картинке. Вопросов все меньше.
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В этом произведении отражена точка зрения всех т.н. "русских"
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Автор гражданин федерации и картину он пиал о своих соотечественниках.
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А чому ота драна курка на Зирянщині всілась?
Хто знає?
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А зачем на кацапщине приседают? Только поср@ть...
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Ну так ты ведь не такая. Ты делаешь все не так. Даже ср@шь, как ты выразилась, ты не как кацапка, а стоя.
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Хе-хе. Снова кацапы воют на болотах, что им в портки наср@ли
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"Дела маладое". Тож, може і посрать.
Але чому саме там?!!
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Зирянщина - то Комі.
Курка ж не у москві сидить. А в Сиктивкарі.
А що там такого особливого?
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А шо мокша, что коми, что мордва - кто их там сортировать будет... Они сейчас все "русские"...
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Молодец. Мы в детском саду тоже так удаль свою показывали, коверкая имена воспитательниц. Правильно. Патриотизм заключается в ненависти. Чем больше ненавидишь рашку, тем более патриот Украины. Главное сильнее ненавидеть и все будет. Придут Омериканци и все сделают. Ты главное сильнее ненавидь, сидя на диване.
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Больше, чем вы сами себя исковеркали, вас никто не исковеркает
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Пе перше. Мене хвилює, що ти не визнаєш своїх предків. Зрадник !
По друге. Не набивайся мені в родичі.
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Боже упаси иметь таких знакомых и родичей.
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Так чего ты сюда пришел? тебе тут не рады. Росія становить для багатьох європейських країн певну загрозу, - Боррель - Цензор.НЕТ 3638
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НЕ рад, не общайся. Найди собеседника и вместе с ним убивай рашку с помощью американцев не вставая с дивана. Это же так просто...
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А я и не общаюсь. Я пинаю. Пнуть кацапа не грешно.
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Слабенько как-то пинаешь. Очень напоминает Лису и Виноград.
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Ну так в Украине зелень сейчас правит - вот тебя и корчит
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Зелень у вас, а корчит меня... Разумно. Мне хоть зелень, хоть червень..
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Ну да - виноград зелен... корчись дальше Росія становить для багатьох європейських країн певну загрозу, - Боррель - Цензор.НЕТ 3263
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Россия представляет миру большую угрозу, чем ИГИЛ - Джон Маккейн
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США представляет миру большую угрозу, чем ИГИЛ -источник : все страны в которых прошли цветные революции
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Россия пособник терроризма и сама является террористом 1 в мире
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доки не посадять головного сепаратюгу Порошенко в країні буде отакатомалята
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В течение последних 20 лет Россия вмешивалась в дела своих соседей, ставя под сомнение систему глобальной безопасности.
Россия - главная угроза международной безопасности - британская разведка
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Вообще-то, она вмешивалась в дела соседей еще со времён ваньки типа "грозного" и прочих "боголюбских"...
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самую бальшую угрозу Рачка несет для Варонежа, остальные на Рачку сцут прилюдно.
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Лживая мочалка с НТВ попыталась обмануть украинских пограничников "Я в Крыму не бывала!" Оказалось, бывала, не пустили в Украину. Кто нелегально посетил оккупированный Крым, получают волчий билет, не могут попасть в Украину. Можно было и в клетку бросать Россия представляет для многих европейских стран некоторую угрозу, - Боррель - Цензор.НЕТ 5069
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Здесь русский дух, здесь гнилью пахнет
Здесь кто живет- и сам не рад
Здесь тот кто мыслит- просто чахнет
Здесь тел немытых тяжкий смрад!

Здесь лицемерия оковы,
Здесь из говна мы строим рай,
Почто нам слезы стариковы-
Нам бл....ь империю давай!

Почто убогая Россия
Ты громко плещешся в крови,
Тебе убийца- как мессия,
Еще и молишь: Длань яви

И придави! Мы любим силу,
Мы любим страх, мы любим боль!
Мы любим рыть другим могилу,
Но быть чтоб честными- уволь!

Лобзаем ноги мы тирана,

Взывая- силу покажи!
Здесь не страна- пятно изъяна,
Здесь дух стукачества и лжи...
А.С. Пушкин 1834г.
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Це не Україна відводить. Це антиукраїнська влада робить.
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НУ А ШО?
ВЫ ЗРОБЫЛЫ ЦЭ РАЗОМ!
"Уважаемый Владимир Александрович": Портнов звернувся до Зеленського після "розкриття" справи Шepeмeтa
Соратник Януковича впевнений: після розкриття справи Шеремета та визначення винних нинішній президент України не стане йти на Майдан на чергову річницю рoзстрілу Небесної сотні. Він безпосередньо звернувся до Володимира Зеленського, написавши пост в телеграм-каналі, інформує Діалог. UA.
"Уважаемый Владимир Александрович, после сегодняшнего раскрытия убийства Павла Шеремета мы искренне надеемся, что в годовщину Революции Вы не пойдете на Майдан апеллировать к его так называемым героям. Пусть они останутся в истории как символ массовых беспорядков, убийств, жажды власти и корыстных побуждений", - пише Портнов.
Також він не посоромився образити журналістів ряду ЗМІ, серед яких - "24" телеканал і "Радіо Свобода". Він прямо назвав їх "отребьем, которые бросились защищать отморозков, украшенных национальной одеждой и гербами".
"Друзья, раскрытие в последнее время самых резонансных и циничных убийств, кроме увеличения доверия к полиции, имеет и ещё одну важную ценность.
Оно ставит в своё первоначальное состояние всё украинское дно, со всем его псевдопатриотизмом, активизмом, гимнопением, вышиванничеством, достоинством, Майданом и другими девальвированными, основанными на тупости, легкомысленности и жажде наживы ценностями.
Это же касается и маргинальных Радио Свобода, 24-го Канала и остального отребья, бросившегося в разных формах защищать причастных к умышленным убийствам отморозков, украшенных национальными одеждами и гербами.
У общества сегодня есть только один путь к выздоровлению - весь перечисленный ширпотреб и поддерживающие его одиозные СМИ должны продолжить ещё более быструю маргинализацию и позор." - написав Портнов.
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А що ви гадаєте, що серед виборців слуг мало люду, хто солідарний з портновим? Електорат "Слуг Народу" дуже строкатий. Частина з них - голосувала "проти Порошенка". Вони "за Україну", але ж це не всі зелені виборці. Навіть не більшість, а може третина. Мабуть чверть - це електорат ОПЗЖ, хто "проти Бойка" чи "проти Медведчука", чи навіть "проти путіна", але за росію, трясця їх матері. І майже половина зелених - це люди хто не за росію, але й проти Майдану із різною ступінню його несприйняття і різною мотивацією. Ми сподіваємось, що маргіналізується портнов, а він сподівається, що ми. І наразі портнов до влади ближче, позаяк такі люди - то найбільша група, до якої Зеленський прислухається.
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шошо, а не шо.. а зєля молоток.. шуршит шваброй по отсосам общества
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Из европейских РФ представляет реальную угрозу только для Беларуси и Украины. Странам НАТО, Евросоюза и внеблоковым европейским (например, Швейцария) РФ делает вид, что угрожает - это необходимо Злобному Карлику для оболванивания самих россиян. Злобный Карлик и его посіпаки на Западе прячут бабло, владеют недвижимостью, там живут их семьи и любовницы, учатся дети, там они пользуются медициной и другими благами. Ну не будут же пчёлы воевать с мёдом. Да и Запад делает вид, что боится, на самом деле их устраивает положение вместилища украденных из РФ ресурсов как, например, почти 90 лет назад устроило зерно Голодомора.
Все ж понимают, что война между РФ и НАТО в теории будет выглядеть так:
- для наблюдателя со стороны РФ - нападение непобедимых, безжалостных и вездесущих инопланетян;
- для наблюдателя со стороны НАТО - увлекательная компьютерная игра;
- для стороннего наблюдателя - избиение младенцев.
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А почему для многих,может скорее для всех, или мадьяры и румыны не в счёт Росія становить для багатьох європейських країн певну загрозу, - Боррель - Цензор.НЕТ 8945
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на ветке вся барыжная шобла собралась..это просто праздник какой-то
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прикинь.. увидеть как вас мало и поржать))
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Сколько вас пришло на Майдан в поддержку блазня 9-го числа? Вас вообще нет.
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Та она и для себя угрозу представляет Росія становить для багатьох європейських країн певну загрозу, - Боррель - Цензор.НЕТ 2184
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Высказывания иностранных политиков по поводу кацапов, это такое дело.
Но вот не слышно украинских политиков.
А это уже плохо.
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Раська - це взагалі загроза для всього людства.
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