 Росія становить для багатьох європейських країн певну загрозу, - Боррель

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель не погодився із запропонованою телеведучою оцінкою Росії як "старого ворога" Європи.
Тема відносин з Росією виникла в розмові з ведучою, коли Боррель говорив про допомогу ЄС Україні, "найзначнішою в історії зовнішньополітичної діяльності Європейського союзу".
"Потрібно допомогти Україні розвиватися з точки зору політичної та економічної, стабілізувати цю країну, яка розташована на кордоні з нашим великим російським сусідом", - зазначив глава європейської дипломатії.
На що ведуча відреагувала: "Великий сусід чи старий ворог, як часом говорили?".
"Я ніколи не говорив: ворог. Я говорив, що Росія становить для багатьох європейських країн певну загрозу. І це має бути так, чи не так? Тому що ми, Іспанія, тримаємо літаки і танки, розгорнуті на кордонах балтійських країн. Якби не було загрози, то питання, що вони роблять там?" - сказав глава дипломатії ЄС в суботу в інтерв'ю телеканалу France24.
пс. Так і церков у вас не було.
Є стародавні храми ? А хто вас, невмитих, хрестив ?
Певно марно і питати, чому топопграфічні назви, які перегукуються з "Руссю" знаходяться в Україні, ще і на західній її частині, де лаптями смерділо найменше.
і де поділось іго, яке захопило моцковію ? де ті люди ? чи не в твоїх генах ?
Хто знає?
Але чому саме там?!!
Курка ж не у москві сидить. А в Сиктивкарі.
А що там такого особливого?
По друге. Не набивайся мені в родичі.
Россия - главная угроза международной безопасности - британская разведка
Здесь кто живет- и сам не рад
Здесь тот кто мыслит- просто чахнет
Здесь тел немытых тяжкий смрад!
Здесь лицемерия оковы,
Здесь из говна мы строим рай,
Почто нам слезы стариковы-
Нам бл....ь империю давай!
Почто убогая Россия
Ты громко плещешся в крови,
Тебе убийца- как мессия,
Еще и молишь: Длань яви
И придави! Мы любим силу,
Мы любим страх, мы любим боль!
Мы любим рыть другим могилу,
Но быть чтоб честными- уволь!
Лобзаем ноги мы тирана,
Взывая- силу покажи!
Здесь не страна- пятно изъяна,
Здесь дух стукачества и лжи...
А.С. Пушкин 1834г.
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ВЫ ЗРОБЫЛЫ ЦЭ РАЗОМ!
"Уважаемый Владимир Александрович": Портнов звернувся до Зеленського після "розкриття" справи Шepeмeтa
Соратник Януковича впевнений: після розкриття справи Шеремета та визначення винних нинішній президент України не стане йти на Майдан на чергову річницю рoзстрілу Небесної сотні. Він безпосередньо звернувся до Володимира Зеленського, написавши пост в телеграм-каналі, інформує Діалог. UA.
"Уважаемый Владимир Александрович, после сегодняшнего раскрытия убийства Павла Шеремета мы искренне надеемся, что в годовщину Революции Вы не пойдете на Майдан апеллировать к его так называемым героям. Пусть они останутся в истории как символ массовых беспорядков, убийств, жажды власти и корыстных побуждений", - пише Портнов.
Також він не посоромився образити журналістів ряду ЗМІ, серед яких - "24" телеканал і "Радіо Свобода". Він прямо назвав їх "отребьем, которые бросились защищать отморозков, украшенных национальной одеждой и гербами".
"Друзья, раскрытие в последнее время самых резонансных и циничных убийств, кроме увеличения доверия к полиции, имеет и ещё одну важную ценность.
Оно ставит в своё первоначальное состояние всё украинское дно, со всем его псевдопатриотизмом, активизмом, гимнопением, вышиванничеством, достоинством, Майданом и другими девальвированными, основанными на тупости, легкомысленности и жажде наживы ценностями.
Это же касается и маргинальных Радио Свобода, 24-го Канала и остального отребья, бросившегося в разных формах защищать причастных к умышленным убийствам отморозков, украшенных национальными одеждами и гербами.
У общества сегодня есть только один путь к выздоровлению - весь перечисленный ширпотреб и поддерживающие его одиозные СМИ должны продолжить ещё более быструю маргинализацию и позор." - написав Портнов.
Все ж понимают, что война между РФ и НАТО в теории будет выглядеть так:
- для наблюдателя со стороны РФ - нападение непобедимых, безжалостных и вездесущих инопланетян;
- для наблюдателя со стороны НАТО - увлекательная компьютерная игра;
- для стороннего наблюдателя - избиение младенцев.
Но вот не слышно украинских политиков.
А это уже плохо.