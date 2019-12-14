 ЦВК придбав Lexus, заплативши понад мільйон гривень

Про це в Facebook написав колишній перший заступник голови "Укргазвидобування" Олексій Тамразов, інформує Цензор.НЕТ.
"Міністри скаржаться на низьку зарплату, як каже Дмитро Дубілет. Президент отримує зарплату - 29 тис. грн, а Центральна виборча комісія минулого тижня придбала собі Lexus. Відносно недорогу для цієї марки модель - ES 250 за 1,1 млн грн", - повідомив Тамразов.
Зазначимо, що за даними аукціону на ProZorro, очікувана вартість становила 1,2 млн грн з ПДВ. У торгах взяли участь два товариства з обмеженою відповідальністю - ТОВ "ВіДі ЕЛІТ" і "АРТ-ЛЕКС ЛТД". Перемогло перше. Остаточна вартість - 1 092 000 долл з ПДВ.
Но справедливости ради - а когда у нас было по-другому? В Украине всегда было так. Власть жировала и купалась в роскоши арабских шейхов, а народ выживал на пару сотен долларов.
Автопарк Порошенка поповнили два Mercedes по 5 мільйонів
https://p-p.com.ua/news/avtopark-poroshenka-popovnyly-dva-mercedes-za-5-milioniv/
Достоверность "доходов" Богдана можно проверить в налоговой!
в 2018 году Автобаза ГУД уже приобрела автомобилей на 27,91 миллиона гривен.
В частности, 15 Тойота Камри (по 0,74 миллиона гривен за штуку), Тойота Лендкрузер 200 (за 2,05 миллиона гривен), Мерседес V250 L (avant-garde) за 2,35 миллиона гривен, Мерседес V250 d (avant-garde ) за 2,39 миллиона гривен, Мерседес S560 4M long (за 4,47 миллиона гривен) и Мерседес S560 4M long (за 5,55 миллиона гривен).