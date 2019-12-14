 ЦВК придбав Lexus, заплативши понад мільйон гривень

Про це в Facebook написав колишній перший заступник голови "Укргазвидобування" Олексій Тамразов, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністри скаржаться на низьку зарплату, як каже Дмитро Дубілет. Президент отримує зарплату - 29 тис. грн, а Центральна виборча комісія минулого тижня придбала собі Lexus. Відносно недорогу для цієї марки модель - ES 250 за 1,1 млн грн", - повідомив Тамразов.

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Зазначимо, що за даними аукціону на ProZorro, очікувана вартість становила 1,2 млн грн з ПДВ. У торгах взяли участь два товариства з обмеженою відповідальністю - ТОВ "ВіДі ЕЛІТ" і "АРТ-ЛЕКС ЛТД". Перемогло перше. Остаточна вартість - 1 092 000 долл з ПДВ.