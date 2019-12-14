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 Політика України, Економіка
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Все про:авто (1405) ЦВК (850) Тамразов (15) Prozorro (94) закупівлі (153)

 ЦВК придбав Lexus, заплативши понад мільйон гривень

Центральна виборча комісія минулого тижня придбала собі Lexus, заплативши понад мільйон гривень.

Про це в Facebook написав колишній перший заступник голови "Укргазвидобування" Олексій Тамразов, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністри скаржаться на низьку зарплату, як каже Дмитро Дубілет. Президент отримує зарплату - 29 тис. грн, а Центральна виборча комісія минулого тижня придбала собі Lexus. Відносно недорогу для цієї марки модель - ES 250 за 1,1 млн грн", - повідомив Тамразов.

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ЦВК придбав Lexus, заплативши понад мільйон гривень 03

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Зазначимо, що за даними аукціону на ProZorro, очікувана вартість становила 1,2 млн грн з ПДВ. У торгах взяли участь два товариства з обмеженою відповідальністю - ТОВ "ВіДі ЕЛІТ" і "АРТ-ЛЕКС ЛТД". Перемогло перше. Остаточна вартість - 1 092 000 долл з ПДВ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165404
 
   
 Топ коментарі
 
охренеть! не то, что при барыге, да, зеленые??
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73% малороских терпил и не такое стерпят ЦИК приобрел Lexus, заплатив более миллиона гривен - Цензор.НЕТ 5849
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Ну, купили. А шо ж им, как Вова, на великах гонять?
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Шо вам жалко? Люди кровью и потом заработали. 73% поддерживают покупку.
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При пєтрє такого нє было.Пэтя просто отжал у папэредника 4 люксовских мерса по 800000$ за штуку
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Ви нахріна вибирали зелень, щоб було, як при Петі, чи щоб було краще? Ну як, покращення ще не намуляло?
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Краще ніж при пєтрє ніколи не було і не буде.Пєтро понад усьо.
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То як з покращенням від Янелоха? Не муляє?
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Уркаїна пробила дно і несеться назустріч своєї смерті як держави
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сказал напрочь упоротый ЗЕбил который топит за кловуна даже похлеще чем кацапы за *****..
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Луганда,найди хоть один комент,где я на прямую топлю за клоуна
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МОкшань утомил уже всех своей прокацапской риторикой. ВОняет от тебя кацапсиной за милю..мокша..
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Він їх з собою на дембєль забрав чи шо ? Чого не катацця ?
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Да, банда зелёного имеет свой зебильный лохторат во все щели.

Но справедливости ради - а когда у нас было по-другому? В Украине всегда было так. Власть жировала и купалась в роскоши арабских шейхов, а народ выживал на пару сотен долларов.
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Грошей, (дрібноти) точно немає! А от великі купюри є...
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В Украине простые учителя и рабочие имеют зарплату 4000 долларов и свободно могут купить себе такой Лехус. Так что зрадоботы Ваша карта бита.
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Не только учителя! Уже и пенсам по 4К от янеЛоха прилетело!..

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Всех причастных уволить с должностей с привлечением к уголовной ответственности за растрату бюджетных средств.
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А кто же работать останется ,если за распил народных денег , будут увольнять . ЦВК придбав Lexus, заплативши понад мільйон гривень - Цензор.НЕТ 1842
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І що, знайшли ВІП тачку ,середненька по ціні машина,хоч їм би і Октавії вистачило- вона в половину дешевша.
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Опа.. а че не отечественный автопром, таврию? Или че вы граждане сЦМК рожей не удались для таврии? Паскуды!
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более миллиона гривен за это авто.. это много или мало.. нихрена из статьи не понял..
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Зато мы поняли что ты ЗЕбил, не продолжай.
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Дыныриец,шото жиденько тыЦВК придбав Lexus, заплативши понад мільйон гривень - Цензор.НЕТ 4186это типа "сам дебил".не продолжай
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у тебя только 6 согласніх и 4 гласніх звука.. болєєш?
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Тут понятней
Автопарк Порошенка поповнили два Mercedes по 5 мільйонів
https://p-p.com.ua/news/avtopark-poroshenka-popovnyly-dva-mercedes-za-5-milioniv/
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До "как парашенко" еще далеко,У парашенки 1 за 5 лямов
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А то есть если меньше чем у Пети то воровать можно правильно ЗЕбилёнышь??
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а коли цього алкаша-иародьора посадять? шо там кажуть
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Так это всё потому что Порошенко, в отличие янеЛоха, Богдан не давал покататься по кругу на Тесле, которую он приобрёл на зарплату чиновника, и на минимальную зарплату которую получал адвокатом...
Достоверность "доходов" Богдана можно проверить в налоговой!
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Забыли Корчак и Коболева . И еще орду чиновников с обслугой, в виде автопарков/охраны .
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при пэце
в 2018 году Автобаза ГУД уже приобрела автомобилей на 27,91 миллиона гривен.
В частности, 15 Тойота Камри (по 0,74 миллиона гривен за штуку), Тойота Лендкрузер 200 (за 2,05 миллиона гривен), Мерседес V250 L (avant-garde) за 2,35 миллиона гривен, Мерседес V250 d (avant-garde ) за 2,39 миллиона гривен, Мерседес S560 4M long (за 4,47 миллиона гривен) и Мерседес S560 4M long (за 5,55 миллиона гривен).
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Так что это выходит, что ЗЕбилы дружно проголосовали за своего шута квартального шоб всё продолжалось так же как при Пете???
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А "Теслу " кто купил, чта показьівали по телеку ? Или в аренде она ?
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Я уже совсем запутался... так кто это сейчас барига мародёр, и когда конец эпохи бедности и олигархата??
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Клоун говорил своим зебилам что все будет по другому ну он это стадо и сделал
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