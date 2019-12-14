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Все про:Донбас (12725) Резніков (6) Формула Штайнмаєра (176)

 Формула Штайнмаєра вже давно прописана в законі про особливий статус Донбасу, - Резніков

Так звана формула Штайнмаєра давно прописана в законі про "особливий статус" Донбасу, дію якого Верховна Рада недавно продовжила на рік.

Про це заявив представник України в політичній підгрупі ТКГ у Мінську Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua

"Формула Штайнмаєра" - це ж, загалом, придумана стандартна назва, яка витягується з формулювання двох абзаців. В даному випадку, навіть у законі про особливий статус, який пролонгували, в статті 10 "формула Штайнмаєра" вже давно записана, тільки вона звучить трішечки інакше. Знову ж таки, в лапках "формула Штайнмаєра", - вважає Резніков.

Юрист також зазначає, що вона позначається "в пунктах статті з другого по дев'ятий, а вони переписані з приміток і з комплексу заходів, статті 11. Ось все, все, все: про амністію, про народну міліцію та інше. Там написано, що вони набирають сили одразу після проведення виборів".

Водночас Резніков акцентує: ""Формула Штайнмаєра" ні про що інше, як про момент набрання чинності закону про особливий статус, не говорить. Коли хтось розповідає, що вона передбачає розведення військ, це неправильно. Там немає такого. Тому, коли всі говорять про страшну "формулу Штайнмаєра", вони її не читали".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165403
 
   
 Топ коментарі
 
ЗЕнапрёсточники крутят вертят всё пытаюца протолкнуть автономию Даунбасека, играют формулировками, там чуть - чуть подправят, тут немножко..можно ведь вместо федерализация написать - децентрализация..ЗЕчмо стараеца..
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Зебилы сливают Украину Формула Штайнмайера уже давно прописана в законе об особом статусе Донбасса, - Резников - Цензор.НЕТ 4028. Зебилы, посмотрите что говорят умные люди Формула Штайнмайера уже давно прописана в законе об особом статусе Донбасса, - Резников - Цензор.НЕТ 7335
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Петя не настолько янелох 42года что б что то подписывать. А вот ты ЗЕбил откровенно нагло брешешь. Порошенко лично ничего не подписывал.
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От і чудово.
Припиняєм це безглузддя і по тому.
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Петя не настолько янелох 42года что б что то подписывать. А вот ты ЗЕбил откровенно нагло брешешь. Порошенко лично ничего не подписывал.
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ЗЕбил там вроде Скоты начались по Г+Г, сходи проверь, ато пропустишь будешь плакать.
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По -перше вродє у мавроді (кацапчіка). По-друге не за темою мне пишеш
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Судячі по твоєму коменту, то ти ту цапа у "10-півні"
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Формулу прохомаера свыня лично пысала с анжеликой мэркэль
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А ты это точно знаешь бо писали у тебя на горбу???
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лугандонец,свыня сам лично это говорило.На цензоре есть статья.Или гугло тебе в помощь
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Немножко ты бессовестно брешишь, соевое недоразумение. Пэтро Ляксееч ежегодно, после продления ВР этого закона на год, утверждал его своей подписью. Равно, как и ныне, когда его нынешняя ВР примет, то этот самый закон подпишет Зеленский.
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резников! ты что сегодня дежурный по... поумничать на людях!
прямо через новость "перлы"...
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ЗЕнапрёсточники крутят вертят всё пытаюца протолкнуть автономию Даунбасека, играют формулировками, там чуть - чуть подправят, тут немножко..можно ведь вместо федерализация написать - децентрализация..ЗЕчмо стараеца..
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Зебилы сливают Украину Формула Штайнмайера уже давно прописана в законе об особом статусе Донбасса, - Резников - Цензор.НЕТ 4028. Зебилы, посмотрите что говорят умные люди Формула Штайнмайера уже давно прописана в законе об особом статусе Донбасса, - Резников - Цензор.НЕТ 7335
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Ты про эту курицу на фотке? Ну тогда и тебя можно к умным причислить...
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Шо может ещё сказать сливной бачёк парашенки?
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Та уже все поняли что для тебя аффторитеты только Мосийчукча и Скабеева, не продолжай ЗЕбилёнышь.
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Иди дамой,комендантська годына вже почалася.
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Жиденькие у тебя аргументы ЗЕбил, в стиле "сам дурак". Это Портнов вас так учит??
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а тебя жаба давит,шо он гуляет,а ты нападвале сидишь?
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У меня до неё есть только одна претензия .почему она пока только на втором месте после ********** ? Больше ботокса в губы чтобы было приятнее вылизывать шоколадный глаз и больше рвения к лизанию царской опы .....и наша няша станет первой. Покажем тупым кацапам где наши мляти раком зимуют ? Формула Штайнмаєра вже давно прописана в законі про особливий статус Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 9149
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Лахтиснке, залізь туди, звідки ти виліз.
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Ох эти еврейские "прочтения"...сплошная хуцпа
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Джонни, над тобой комент вверху, Я по старости чуть текст прочёл, но старый я, не улавливаю зерна---та и хрен с ним с зерном. Ник меня убил. Я прочесть не могу. Вроде первая буква Зет? А дальше как звучит? В русской транскрипции если сможешь назови. Я чманею от непонимания.
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Це "слуги народу" "формулу штайнмайера" у закон додали ?
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И что сказать, гниды своего добились...
С наскока не получилось, сейчас идет ползучий захват Украины.
Когда говорилось ублюд..м, что так и будет, онисмеялиь и ёрничали, но кажется, большинство на это и надеялось самого начала, поэтому такое торжество у нечисти.........
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А шо делать, малороссы могут построить только малороссию. и никак иначе...вот и строят.
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Только эту "формулу" весь мир видит в метрах, а швайнмайер и расиянцы с дамбаским быдлом - в вершках. Потому, как минимум, нужно опуститься до их уровня и на понятном им езыге проставить красные линии. А еще лучше послать подальше всех этих "доброжелателей" и методично посылать на расиюшку гробы с ватниками.
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... фігуранти в дєлє Шеремета...розходимося...дєло розкрито...

Формула Штайнмаєра вже давно прописана в законі про особливий статус Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 6813

(C)
@Ronin

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придурок, а почему ты не указал МЕСТО в законе. ХДЕ она прописана...
во зеленкины пропагандоны.. во врут..
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А на шо читать, ПЭТРУХА сказал и хватит. Да и вообще, Пэтруха совсем боком к этим МИнским. НАПОВЫДУМЫВАЛИ все это и сворачивают на ПЭТРУХУ. Бедненький и ни какой защиты.
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Я так понимаю: манипуляция идёт полным ходом..........
Эта т.н. «формула» была предложена(!!!!) и после большой критики была забыта/отложена......, НО преЗедент не понятно с какого фига вытащил на свет божий эту формулу.......и теперь пытается эту херню при помощи других «умных» формулировках впарить=>что и есть манипуляция.......
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И под шумок «раскрытие убийства» - впарят таки хотелки кацапов.......😡
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любий договір прийнятий під тиском або загрозою для життя є недійсним ...навіть у суд йти не потрібно ...взагалі про що тут мова про те що зепудало не може це заявити вголос ?
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Таке враження, що в Україну повсповзалися всі покидьки єврейського народ, щоб "віддячити", українцям за те, що жили поряд з нами без гонінь, в мирі
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Правильно евреи говорят, что украинский народ ленивый,украинский народ даже лениться управлять своим государством
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И чем еще Зе оправдает желание выполнять Минские договорняки, если уже 1- 200 и 1- 300, после встречи в Нормандии.
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То ЗЕленые человечики в Крыму появились ,а теперь ЗЕленые человечики в Украине верх заняли,картошку копать ,треба референдум, а особый статус Донбассу мы сами приймем .У нас в Украине уже был особый статус Крыма и Севастополя ,к чему это привело???
Так что пора нам как в США делиться на штаты (области) и каждой принимать свой статус.
И нехер нам подачки ждать от Киева в виду коррумпированных депутатов.
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Так называемая формула Штайнмайера давно прописана в законе об "особом статусе" Донбасса, действие которого Верховная Рада недавно продлила на год.Источник: https://censor.net.ua/n3165403

Теперь понятно.Соевый хфельдмаршал и формулу Штанмайера успел в закон прописать,и Минск-2 подписать,где поперва выборы потом,контроль за границей.А теперь пытается в дурачка поиграть,с больной головы на здоровую свалить.Дурачка Парубия "на амбразуру" бросает.Но сегодня не 2014 год.Второй раз обман не прокатит.Пора Петруху сажать за зраду,столько уже "красных линий" пересек.На пожизненное потянет.
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Лахта, Минск-2 написан бумажке, я её, кажется, использовал в туалете, а Зелемойский достал бумажку из мусорного ведра и выполняет.
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Прямая речь от ВКЛ_это_мы_01:" Минск-2 написан бумажке, я её, кажется, использовал в туалете, "

Ты что,на туалетной бумаге экономишь?
Продолжим." а Зелемойский достал бумажку из мусорного ведра и выполняет." Ты что в туалеты подглыдываешь,ты збочынець?Похоже на то.
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Лахта, не забудь свой пост повторить раз десять, а то твой инфантильный бред постоянно в спам попадает.
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Какая зрада -- что Порошенко остановил агресия путлера?
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Ну правильно Калинка-Малинка.Подписал капитуляцию,сдал территории,ну и остановил агрессию.Пожизненное,не меньше за это.
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"Собаки лаяли на формулу штайнмайера"...
Шо особо интересно, шо больше всех гавкают именно те собаки, которые её пять лет назад и подписали.
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Там написано, что они вступают в силу сразу после проведения выборов".- Когда кто-то рассказывает, что она предполагает разведение войск, это неправильно. Там нет такого.,,, - следовательно"зе слуга" выполняет прямые указания кремлевского куйла , тем самым помагая оккупации украинской земли рашистом...
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По этому закону выборы в ОРДЛО (а не на Донбассе, как утверждают зеублюдки) должны пройти 7 декабря 2014 года. Хороший закон, пусть проводят. Главное это не менять его.
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Формула тому й називається формулою,бо всі компоненти розташовані в чіткій послідовності.
Порошенківська формула :спершу виведення окупантів,контроль над кордоном,потім-вибори.
Зеленсько-кремлівська:Вибори під контролем окупантів,а там буде видно.
З Паризького саміту нормандського формату:"...Вони вважають за необхідне інкорпорувати «формулу Штайнмаєра» в українське законодавство згідно з версією, узгодженою Н4 та Тристоронньою контактною групою."https://www.president.gov.ua/news/zagalni-uzgodzheni-visnovki-parizkogo-samitu-v-normandskomu-58797
А що ж це за узгоджена версія ,пане Рєзніков ?
І виходить з цього документу,що раніше ця формула не була інкорпорована ?
Пан Рєзніков-брехун ?
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шота этот лысый еврей много говорит сегодня.. а чего бы в синагогу не смотаться?
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ці мінскіє саглашенія разом чи без формули штайнмаєра мені нагадують перяславську раду ніхто не знає чи щось там підписувалось чи ні ніхто не бачив оригінала з підписами але всі тикають ним що нєт альтєрнатіви і всьо парєшалі явна ж кацапська туфта
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лишнехромасомно-скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал закопаем любой ценой, при любых дагаваренностях и раскладах, а если шоколадно-барыжный биоматериал не узбагоится пайдет вместе со своими тарговыми партнерами.
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