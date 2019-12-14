 Формула Штайнмаєра вже давно прописана в законі про особливий статус Донбасу, - Резніков

Про це заявив представник України в політичній підгрупі ТКГ у Мінську Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua
"Формула Штайнмаєра" - це ж, загалом, придумана стандартна назва, яка витягується з формулювання двох абзаців. В даному випадку, навіть у законі про особливий статус, який пролонгували, в статті 10 "формула Штайнмаєра" вже давно записана, тільки вона звучить трішечки інакше. Знову ж таки, в лапках "формула Штайнмаєра", - вважає Резніков.
Юрист також зазначає, що вона позначається "в пунктах статті з другого по дев'ятий, а вони переписані з приміток і з комплексу заходів, статті 11. Ось все, все, все: про амністію, про народну міліцію та інше. Там написано, що вони набирають сили одразу після проведення виборів".
Водночас Резніков акцентує: ""Формула Штайнмаєра" ні про що інше, як про момент набрання чинності закону про особливий статус, не говорить. Коли хтось розповідає, що вона передбачає розведення військ, це неправильно. Там немає такого. Тому, коли всі говорять про страшну "формулу Штайнмаєра", вони її не читали".
Припиняєм це безглузддя і по тому.
прямо через новость "перлы"...
С наскока не получилось, сейчас идет ползучий захват Украины.
Когда говорилось ублюд..м, что так и будет, онисмеялиь и ёрничали, но кажется, большинство на это и надеялось самого начала, поэтому такое торжество у нечисти.........
(C)
@Ronin
во зеленкины пропагандоны.. во врут..
Эта т.н. «формула» была предложена(!!!!) и после большой критики была забыта/отложена......, НО преЗедент не понятно с какого фига вытащил на свет божий эту формулу.......и теперь пытается эту херню при помощи других «умных» формулировках впарить=>что и есть манипуляция.......
Так что пора нам как в США делиться на штаты (области) и каждой принимать свой статус.
И нехер нам подачки ждать от Киева в виду коррумпированных депутатов.
Теперь понятно.Соевый хфельдмаршал и формулу Штанмайера успел в закон прописать,и Минск-2 подписать,где поперва выборы потом,контроль за границей.А теперь пытается в дурачка поиграть,с больной головы на здоровую свалить.Дурачка Парубия "на амбразуру" бросает.Но сегодня не 2014 год.Второй раз обман не прокатит.Пора Петруху сажать за зраду,столько уже "красных линий" пересек.На пожизненное потянет.
Ты что,на туалетной бумаге экономишь?
Продолжим." а Зелемойский достал бумажку из мусорного ведра и выполняет." Ты что в туалеты подглыдываешь,ты збочынець?Похоже на то.
Шо особо интересно, шо больше всех гавкают именно те собаки, которые её пять лет назад и подписали.
Порошенківська формула :спершу виведення окупантів,контроль над кордоном,потім-вибори.
Зеленсько-кремлівська:Вибори під контролем окупантів,а там буде видно.
З Паризького саміту нормандського формату:"...Вони вважають за необхідне інкорпорувати «формулу Штайнмаєра» в українське законодавство згідно з версією, узгодженою Н4 та Тристоронньою контактною групою."https://www.president.gov.ua/news/zagalni-uzgodzheni-visnovki-parizkogo-samitu-v-normandskomu-58797
А що ж це за узгоджена версія ,пане Рєзніков ?
І виходить з цього документу,що раніше ця формула не була інкорпорована ?
Пан Рєзніков-брехун ?