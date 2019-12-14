 МВФ хоче побачити конкретні результати перед тим, як надати Україні гроші, - спікер Фонду Райс

Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс, відповідаючи на запитання "Голосу Америки" під час прес-конференції, передає Цензор.НЕТ.
"Я хочу наголосити, що це домовленість робочого рівня і залежатиме від схвалення правління. Це важливо", - повідомив він.
Остаточної домовленості з МВФ ще немає, як не визначено і дату, коли правління МВФ розгляне і затвердить нову програму для України. Це залежить від виконання Україною низки попередніх умов, говорять в МВФ.
"Це (остаточне схвалення програми - Ред.) залежатиме від виконання попередніх умов. Після їх виконання, програму представлять на розгляд правління. Я не можу назвати дату, коли це відбудеться", - додав він.
Хоча перелік попередніх умов, виконання яких очікується від України, ще не оприлюднено, в МВФ наголошують на важливості дотримання верховенства права в Україні, зміцнення судової системи, зменшення ролі прихованих інтересів впливу на українську економіку, зокрема в тому, що стосується банківського сектору.
"Надзвичайно важливо зберегти здобутки очищення банківської системи і повернути великі гроші платників податків витрачені на порятунок банків", - підкреслив Джеррі Райс під час прес-конференції.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 грудня провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, обговоривши умови нової програми співпраці з Фондом. За результатами розмови сторони досягли домовленості про нову програму співпраці.
Вы сделали мой вечер...
(C)
@ihor108
То есть зраду выклюешь при любом исходе.
Ухаххах)) А ЗЕбилы с Гончаруком уже отрапортовали про перемогу, и даже бабло расписали как потратить, а бабла никто так и не давал)))))
https://informator.press/nimets-ki-zmi-porivnialy-zelens-koho-z-baranom/?fbclid=IwAR3EwxzlNWxl-mMTcQAGoPWq5EGIcgwWlxnfxQypcY7UBDFMRQcCBBikS54
А теперь мальчики и девочки скажите может ли мальчик буратино не вернуть своему верному папе карло его любимые вещи
«Кредит МВФ нельзя тратить!» - авторитетно заявила Всех Переживу.«Он должен лежать в Вигваме Сокровищ!» - подключилась Не Поймаете.«Зачем?»«На случай, если будет плохо».«Но нам уже сейчас плохо», - резонно отметил один из старых индейцев.«Неправда! - возмутилась Всех Переживу. - В этом году вам стало лучше!»И она принялась мило улыбаться старику из МВФ. Тот улыбнулся в ответ и достал из своей одежды бусы. Заиграла только ей слышная музыка, и старик надел бусы на шею Всех Переживу.По команде Не Поймаете, два сильных воина поволокли сундук в Вигвам Сокровищ. Следом за ними пошло все племя. Но Всех Переживу осталась на поляне. Она плакала от счастья. Новые бусы приятно согревали толстую шею.Белые уехали. Всех Переживу вернулась к себе в вигвам и подошла к бронзовому зеркалу. На бусах она увидела красивую белую табличку, на которой неизвестный белый мастер высек магическое заклинание: «$1». Она поправила табличку, чтобы ее мог видеть каждый, и вышла из вигвама. Пусть все видят, что только ей сегодня белый подарил бусы.https://antikor.com.ua/articles/345859-sergej_ljamets_belyj_starik_podoshel_k_sunduku_i_otkryl_kryshku._indejtsy_obomleli
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Т.е. они просто лгут и люьт гоффно в уши зебилам?
єто на кого ж буржуйские морды намекают
ALPHA_CENTAVRA
@pryvid888
«Бyдuнoк вaшoї Тимошeнкo в Мaйaмi бiльшuй нiж у нaшoгo Трaмпa. Тaк нaвiщo Україні гроші?
https://www.bn24.biz.ua/bydunok-vashoi-tomushenko-v-maiami-bilshui-nizh-u-nashoho-trampa-tak-navishcho-ukraini-hroshi-foto/