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Все про:МВФ (598) Райс Джеррі (1)

 МВФ хоче побачити конкретні результати перед тим, як надати Україні гроші, - спікер Фонду Райс

Домовленість з МВФ про нову трирічну програму розширеного фінансування для України стала важливим жестом, що засвідчив міжнародну підтримку курсу реформ української влади.

Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс, відповідаючи на запитання "Голосу Америки" під час прес-конференції, передає Цензор.НЕТ.

"Я хочу наголосити, що це домовленість робочого рівня і залежатиме від схвалення правління. Це важливо", - повідомив він.

Остаточної домовленості з МВФ ще немає, як не визначено і дату, коли правління МВФ розгляне і затвердить нову програму для України. Це залежить від виконання Україною низки попередніх умов, говорять в МВФ.

"Це (остаточне схвалення програми - Ред.) залежатиме від виконання попередніх умов. Після їх виконання, програму представлять на розгляд правління. Я не можу назвати дату, коли це відбудеться", - додав він.

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Хоча перелік попередніх умов, виконання яких очікується від України, ще не оприлюднено, в МВФ наголошують на важливості дотримання верховенства права в Україні, зміцнення судової системи, зменшення ролі прихованих інтересів впливу на українську економіку, зокрема в тому, що стосується банківського сектору.

"Надзвичайно важливо зберегти здобутки очищення банківської системи і повернути великі гроші платників податків витрачені на порятунок банків", - підкреслив Джеррі Райс під час прес-конференції.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 грудня провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, обговоривши умови нової програми співпраці з Фондом. За результатами розмови сторони досягли домовленості про нову програму співпраці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165401
 
   
 Топ коментарі
 
МВФ хочет увидеть конкретные результаты перед тем, как предоставить Украине деньги, - спикер Фонда Райс - Цензор.НЕТ 8464 Ты бы лечился зебил, а то заболевание уже приняло клинические формы МВФ хочет увидеть конкретные результаты перед тем, как предоставить Украине деньги, - спикер Фонда Райс - Цензор.НЕТ 8464
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я не понял, а зеля уже бохатство обещал всем
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Что бы было понятно ЗеДятлам - денег не будет.
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я не понял, а зеля уже бохатство обещал всем
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МВФ вимагає посадити порошенка та ющенка які в 2008 році вкрали 10 млрд доларів рефінансування НБУ! Тоді ющенко був Президентом, а порошенко Головою Ради НБУ!
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Ты бы лечился зебил, а то заболевание уже приняло клинические формы
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Вы на него внимание не обращайте. Он немного того. С детства.
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як гадаєш.. Барига довічне з конфіскатом отримає чи без?
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Думаю просто в Раиссе осядет днепропетровский барыга, вместе со своей зеленой сворой МВФ хоче побачити конкретні результати перед тим, як надати Україні гроші, - спікер Фонду Райс - Цензор.НЕТ 2743
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Какой там пруф, вы о чем? Если такое случится, а с этими инвалидами по разуму я не исключаю и такого, нас моментально выкинут отовсюду, лишат безвиза и много другого.
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безвиз закроют в день,когда лугандон впихнут в Украину..
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Игорь, вы просто лучший!!!😁😁😁
Вы сделали мой вечер...
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Учителям точно обещал, предпринимателям тоже. Пока первые получили линейку для измерения того, что Зебил презентовал вторым МВФ хочет увидеть конкретные результаты перед тем, как предоставить Украине деньги, - спикер Фонда Райс - Цензор.НЕТ 2873
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Бохатство которое дали в долг, это бедность которую немного отдалили и одновременно усугубили.
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Ты откуда знаешь, генетический мусор! Тебе если бы американцы не давали, а вы у них не сосали, то давно бы планета от вас избавилась! Твари.
МВФ хоче побачити конкретні результати перед тим, як надати Україні гроші, - спікер Фонду Райс - Цензор.НЕТ 5066
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Не нервничай так, а то инфаркт поймаешь от переизбытка злобы. Лучше напейся водяры и под дверь успешному соседу наложи кучу, своей смердящей сущности, тебе сразу и полегчает. Да что я тебе рассказываю, ты же и сам прекрасно знаешь что ты есть.
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Бохатство/ тот же автор: Но ты( Иван Петрович Сидоров) ждешь чтобы Израиль выступил за Украину и против России. С какого такого?- растолковывает украинцу в украинском же сайте верноподданный путинской проститутки по вызову Нетаньяхи./Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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У вівторок 17.12 ВР голосуватиме законопроект 0931 від "Слуги Коломойського" з Гебельс ТВ «Г+Г» - Ткаченко, що вводить кримінальну відповідальність за так званий наклеп. Коротше, вводиться повна диктатура ЗеБені.
МВФ хочет увидеть конкретные результаты перед тем, как предоставить Украине деньги, - спикер Фонда Райс - Цензор.НЕТ 3635

(C)
@ihor108

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А які їм рєзультати? Типа Бєня, відремонтує спалений будинок Гонтарєвої?

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Что бы было понятно ЗеДятлам - денег не будет.
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А если будут - ты тут же кукарекнешь "А как же Голобородько, он же посылал МВФ в жопу".
То есть зраду выклюешь при любом исходе.
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Им никогда не будет понятно. Ты слишком много хочешь от ублюдков.
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А если вот так: ЗеДятлы, бананів немає і не буде. МВФ хочет увидеть конкретные результаты перед тем, как предоставить Украине деньги, - спикер Фонда Райс - Цензор.НЕТ 9486
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Думаю, шо бананы - это тоже не их. Ты их пивасиком напугай.
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Шо за детский лепет? Давайте деньги и все тут. Зетипиллам нечем пенсии и пособия платит.
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Конкретные результаты это не к ним. Эти попиз...ть, х...ом по роялю
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вот и новая версия телефонного разговора. А сколько еще таких лживых версий от Зе команды. Что они скрывают и что надо ждать по сценарию 95...
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Ахахах Ахахах .... не пОняли не смешно ? это 95-й кравтал !!!!!!!!! чего не смеетесь?
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Окончательной договоренности с МВФ еще нет, как и определенной даты, когда правление МВФ рассмотрит и утвердит новую программу для Украины. Это зависит от выполнения Украиной ряда предварительных условий, говорят в МВФ.

Ухаххах)) А ЗЕбилы с Гончаруком уже отрапортовали про перемогу, и даже бабло расписали как потратить, а бабла никто так и не давал)))))
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Такая же фигня была при Порошенко, когда Коболев начислил себе и окружению премии от выигрыша денег у газпрома, который деньги и не собирался платить!
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в штате мвф точно есть ясновидящие, ведь именно они предсказывают, что все деньги которые выдаст мвф зелескому кодлу - пойдут на нужды игоря валерьича.
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Две новости..... Плохая - жить будем бедно..... Хорошая - не долго....
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Как только Лугандон войдёт в состав Украина, так и всё....
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Два основных условия это возврат 5.5 млрдю украденных денег приватбанка и не возможность его возврата бывшим владельцам тоесть Коломойскому
А теперь мальчики и девочки скажите может ли мальчик буратино не вернуть своему верному папе карло его любимые вещи МВФ хочет увидеть конкретные результаты перед тем, как предоставить Украине деньги, - спикер Фонда Райс - Цензор.НЕТ 7526
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...«Congratulations to Ukraine!»Индейцы переглянулись и все разом посмотрели на Всех Переживу. Та кивком подала знак, и к белому подбежали женщины с лепешками и кофе. Старик отломил кусок лепешки, мокнул в кофе и принялся жевать беззубым ртом.Следом за стариком из колесницы выполз очень толстый белый. Он сразу же напомнил собравшимся индейцам распухшую в воде фасоль.«Успешная программа с МВФ критически важна для роста и защиты племени Небесных Воинов!» - крикнул он на чистейшем индейском наречии.Старики вгляделись и обомлели. Да это же Дымящийся Кабан, только сильно растолстевший и теперь совершенно белый. Много лет назад он покинул племя, решив переехать жить туда, куда уходит Солнце. И вот, он уже вылазит из черной колесницы.Дымящийся Кабан аппетитно доел лепешку, отряхнул руки и подошел к черной колеснице с другой стороны. Он что-то нажал и достал из дыры большой сундук. Белый старик подошел к сундуку и открыл крышку. Индейцы обомлели. Там лежали деньги белых. Много. Толстыми ровными кучками.«Это кредит?» - принялись наперебой спрашивать индейцы.«Да, - гордо кивал старик. - Кредит МВФ».«Как же красиво!»Дети потянулись было к сундуку, но старики ударили их по рукам.«Нельзя!»«Почему?» - не поняли дети.
«Кредит МВФ нельзя тратить!» - авторитетно заявила Всех Переживу.«Он должен лежать в Вигваме Сокровищ!» - подключилась Не Поймаете.«Зачем?»«На случай, если будет плохо».«Но нам уже сейчас плохо», - резонно отметил один из старых индейцев.«Неправда! - возмутилась Всех Переживу. - В этом году вам стало лучше!»И она принялась мило улыбаться старику из МВФ. Тот улыбнулся в ответ и достал из своей одежды бусы. Заиграла только ей слышная музыка, и старик надел бусы на шею Всех Переживу.По команде Не Поймаете, два сильных воина поволокли сундук в Вигвам Сокровищ. Следом за ними пошло все племя. Но Всех Переживу осталась на поляне. Она плакала от счастья. Новые бусы приятно согревали толстую шею.Белые уехали. Всех Переживу вернулась к себе в вигвам и подошла к бронзовому зеркалу. На бусах она увидела красивую белую табличку, на которой неизвестный белый мастер высек магическое заклинание: «$1». Она поправила табличку, чтобы ее мог видеть каждый, и вышла из вигвама. Пусть все видят, что только ей сегодня белый подарил бусы.https://antikor.com.ua/articles/345859-sergej_ljamets_belyj_starik_podoshel_k_sunduku_i_otkryl_kryshku._indejtsy_obomleli
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Зеленский, где результат? Ты что, никогда не работал?
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Зачем давать деньги "правительству", которому уже осталось не долго?
МВФ хочет увидеть конкретные результаты перед тем, как предоставить Украине деньги, - спикер Фонда Райс - Цензор.НЕТ 1923
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А как же кукарекующий петушок Гончарук и министр финансов Макарова, которые на всех углах кричат о полном взаимопонимании с МВФ и скором получении миллиардов?

Т.е. они просто лгут и люьт гоффно в уши зебилам?
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Ты оптимист. Хорошо, если только этим отделаемся.
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Тебе хвилюють ціни на пшеницю на бразильських серверах? Чи питання життя на Марсі?
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МВФ просто ждёт когда начнётся дерибан земли .Вот их главное условие .Все остальное просто дымовая завеса
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важно сохранить достижения очистки банковской системы и вернуть деньги налогоплательщиков, потраченные на спасение банков

єто на кого ж буржуйские морды намекают МВФ хоче побачити конкретні результати перед тим, як надати Україні гроші, - спікер Фонду Райс - Цензор.НЕТ 148
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Нужно вышвырнуть из Украины Сороса и все эти разведовательные грантовые фонды .Всех грантоедов проверить на предательство Родины .Все они наносят вреда Украине не меньше чем рассия .
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быстро прожорливые слуги народа Коломойского проели деньги акционеров из мирового правительства на проект "Украина". А ещё недавно слуги горделиво заявляли:«Украина в краткосрочной перспективе может обойтись без очередного транша МВФ, - советник Зеленского Устенко»
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Хотите увидеть конкретную обдираловку украинского народа как при Порошенко.
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При ПЭТРУХЕ не настаивали, он зразу ГРЕБ. А тут еще пытаются сопротивляться. с Россией домовляются, с МВФ домовляются и думай, чья веревка лучше.
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Увидеть желает? Результаты???? Ой! Смешной всё же ентот МВФ! А корпоратив новогодний ? А? А всякие там семинары? А приемии? Один кАбелев чего стоит! А... и так далее.
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Tut priamo na Beniu ukazali МВФ хоче побачити конкретні результати перед тим, як надати Україні гроші, - спікер Фонду Райс - Цензор.НЕТ 144MVF eto neobezatelno dajut dengi,oni sovetujet mnogim stranam Evrosojuza i nedavaja nekakix deneg.Tak princype ix mnenije priderzyvajetsia pravitelstva drugix stran kotoryje daze i nedumajia brat s nix dengi
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К сведению, у нас десятки проблемных банков, которые перед банкротством рефинансировались государством, но позже закрывались и вкладчики оставались с носом! В прокуратуре на это заводят дела, но результатов пока нет!
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А тут один борцун з корупцією на ім'я шабунін розпинався, що мовляв, на зло порохоботам, МВФ дає гроші зеленському. Виходить, не зовсім так, вірніше, зовсім не так. Шабунін-брехло.
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Брехуняка шутяра мріяв,що з МВФ все рішено. МВФ хоче побачити конкретні результати перед тим, як надати Україні гроші, - спікер Фонду Райс - Цензор.НЕТ 8230
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ВСЕ ПРАВИЛЬНО! НЕ ДАВАЙТЕ ИМ ДЕНЕГ ПОКА С БЕНЕЙ НЕ РАЗБЕРУТСЯ!
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Ну,зе билы попали...! Теперь то точно не будет зарплат в 4000$! Потому что те с МВФ как увидят такие зарплаты,скажут: -Какие кредиты ребята? Вы посмотрите какие у Вас зарплаты! Вы сами можете кого хочешь кредитовать! МВФ хоче побачити конкретні результати перед тим, як надати Україні гроші, - спікер Фонду Райс - Цензор.НЕТ 4346
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ALPHA_CENTAVRA

@pryvid888

«Бyдuнoк вaшoї Тимошeнкo в Мaйaмi бiльшuй нiж у нaшoгo Трaмпa. Тaк нaвiщo Україні гроші?

https://www.bn24.biz.ua/bydunok-vashoi-tomushenko-v-maiami-bilshui-nizh-u-nashoho-trampa-tak-navishcho-ukraini-hroshi-foto/
МВФ хоче побачити конкретні результати перед тим, як надати Україні гроші, - спікер Фонду Райс - Цензор.НЕТ 6799
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Юля була б найкращім президентом..але плєбс має Зєлю)
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В одной ветке про украденные украинские унитазы,одна дама написала,что лаптеногие будут делать в унитазах мясной салат.Я ей сказал,что готовлю один сюрприз,о котором ей расскажу потом.Но долго я ее не вижу,потому напишу здесь. Я когда-то обещал,что мои приятели-стукачи никогда больше не будут кушать от меня ухи из судака,и всякие другие жаренные,паренные судаки,а также от меня не попьют никакие напитки,(разве что с краника).Недавно мы собрались вместе и я взял с собой угощение для них. Поскольку у нас на дворе соССиализм,то я взял с собой традиционные блюда и напиток из эпохи развитОго советского соССиализма. А именно,-я взял с собой Кильку в томате,Кильку пряного посола (оба сделал сам из уклейки),кроме этого взял винегрет,бутылку Лимонада,и черствый четырехдневный батон... Так сказать,чтобы вспомнили. И Вы знаете,все пошло! Значит не судаками едиными... Будем знать на будущее!
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Порошенко уже на 12 электрических стульев заработал.. Посадите хотя бы на 1=))
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Голосніше кукурікай, кацапчику. Капслоком, болдом. бо читати сірі літери заспамлених постів якось некошерно і нехаляльно.
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МВФ хоче розкуркулити Порошенка?А Беня дозволить?А "горіла хата,палала" тоді як?Не для того поросяку витягнули на солому,щоб чухати за вухом!
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