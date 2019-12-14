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 Вміст алкоголю в крові в 7 разів більше норми, - у Полтаві патрульні виявили п'яного водія маршрутки. ФОТО

Полтавські патрульні виявили водія маршрутного таксі, вміст алкоголю в крові якого майже в 7 разів перевищував норму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції

Вміст алкоголю в крові в 7 разів більше норми, - у Полтаві патрульні виявили пяного водія маршрутки 01

Сьогодні, близько 14 години, в Полтаві патрульні зупинили маршрутний транспортний засіб Рута за порушення Правил дорожнього руху. Водій мікроавтобуса дуже нервував і почав відразу висаджувати пасажирів, які були в салоні.

Від чоловіка йшов сильний запах алкоголю. Визначення стану сп'яніння за допомогою приладу Drager підтвердило припущення патрульних - вміст алкоголю в крові водія маршрутного таксі становив 1,33 проміле, що майже в 7 разів перевищує допустиму норму.

Вміст алкоголю в крові в 7 разів більше норми, - у Полтаві патрульні виявили пяного водія маршрутки 02

Однак на цьому порушення горе-водія не закінчилися - під час перевірки інспектори з'ясували, що чоловік вже не вперше керує транспортними засобами в стані сп'яніння, за що і був позбавлений права керування з відповідним вилученням посвідчення водія.

Читайте також: Алкоголь у 12 разів перевищував норму: під Хмельницьким п'яний водій на смерть збив жінку, другу - госпіталізовано. ФОТО

Вміст алкоголю в крові в 7 разів більше норми, - у Полтаві патрульні виявили пяного водія маршрутки 03

Патрульні склали протоколи за ст.130 КУпАП (керування у стані сп'яніння), за ч.3 ст.126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, щодо якої встановлено тимчасове обмеження в праві керування транспортними засобами), а також винесли постанову за ч.1 ст.126 КУпАП (керування особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) та за ч.4 ст.126 КУпАП (керування особою, позбавленою ​​права керування транспортними засобами).

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Автобус було евакуйовано на майданчик тимчасового затримання транспортних засобів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165400
 
 
 Топ коментарі
 
Хренасе..... Извините, но другого слова подобрать сложно!
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а че рожу закрасили , хотя понимаю ему завтра на маршрут , водила не понесет никакого наказания , ну максимум на несколько дней без заработка останется , ну могут еще и права забрать , но у нас (Днепр) процентов 15 маршрутчиков без прав ездит и ниче , а с перегаром каждый четвертый
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Хренасе..... Извините, но другого слова подобрать сложно!
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Маршрутки потрібно заборонити, тільки великі автобуси і випуск на лінію тільки через перевірку на драгері і заміри показників тиску та температури, перевірку реакції та моторики на відсутність наркотиків в организмі!
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Все правильно..... Только кто будет на это тратиться?.... Капитализм - минимизация расходов....
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Значит , норма устарела .
Человечество стремительно меняется .
Мы крепчаем .
Ещё бы !
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Слушаем Шнурова-"ЗОЖ"! Всё сразу становится понятным!
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а че рожу закрасили , хотя понимаю ему завтра на маршрут , водила не понесет никакого наказания , ну максимум на несколько дней без заработка останется , ну могут еще и права забрать , но у нас (Днепр) процентов 15 маршрутчиков без прав ездит и ниче , а с перегаром каждый четвертый
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в Найроби просто был бы на месте поджарен и скормлен собакам(или нигерам)
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Цензор, у вас 3 новини про бухих за день, але де головна новина про бухих копів за кермом, які побили водіїв, які їх піймали?

У Києві вночі 13 грудня поліцейські на цивільному авто підрізали легковик, після чого постраждалі самотужки їх зупинили. Про це повідомляє спільнота «Київ Оперативний».
Одразу ж після зупинки автомобіля порушників, «правоохоронці» закрилися всередині, почали тикати посвідченням та нецензурно висловлюватися. Зрештою, один з них зателефонував знайомому генералу, який вислав на підмогу автобус силовиків.
«Ми викликали поліцію, але нічого не змінилося. Вже через 10 хвилин приїхав автобус з силовиками. Ті заламали усіх - і нас, і журналістів, і людей, які просто стояли поряд», - розповіли постраждалі хлопці.

https://zaxid.net/u_kiyevi_pravoohorontsi_zatrimali_lyudey_yaki_zupinili_pyanih_politseyskih_n1494667
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Судя по заголовку, у человека постоянно должен быть алкоголь в крови - ведь это норма...
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Здоровий організм сам виробляє, а зламаний організм допінг потребує. Куди ми стільки зламаних дінемо, доливать треба))
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Блин, ну до каких пор можно быть таким гуманным, зачем пьяницам закрывать ихние рожи??? Создаётся такое впечатление, что вы сами покрываете этих преступников, люди должны знать своих "героев".
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Ну так закон же дятлопутаты такой придумали, что до суда ниЗЗЯ. Они ж его приняли лишь с одной целью, а вдруг сами или какой ниить очільник попадется. что бы не спалиться Вміст алкоголю в крові в 7 разів більше норми, - у Полтаві патрульні виявили п'яного водія маршрутки - Цензор.НЕТ 4744
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В такую маршрутку и сесть-то страшно.... А там еще и водитель - поклонник "зеленого змея"!
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і совсєм наоборот і не страшно. Даже вєсєло.
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абарзел вадила...ну ладно в 3 раза! но в семь!!))) (сарказм))))
(а потом удивляемся...что оно чертей гоняет и путает не только педали но и цвет светофора)
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Та не, просто так "водийский нарит" усиленно перед праздниками "разминается". )
А тех, кто цвета и педали "путают", и среди трезвенников и язвенников хватает.
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ну й шо? може людина розстрроєная від нерівностей життя, та випила 100 грам. Можна пождумаьть єтітвою мать
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як адвокат ти ж розумієш що припущення не на користь підозрюваємого
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я власне інженер. Читив закон Кіргофа? то моя придумка.
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цікаво подивитись як пердаки будуть горіти коли будуть затримувати свиню. От тоді будуть кричати: "Головного патріота країни репресують"
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ніхто щиро навіть на скаже
За гроші не рахується.
Тобто, ніхто.
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да я читив закон кіргофа. Но ти тут писав що ти приймав в 2017 році конкурс до суду
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нужно не по КоАПу привлекать ,а давать реальные тюремные сроки и для этого нужно ужесточать законодательство
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Когда-то давно тёща ехала на втобусе на море. Водитель поддатый был. Высадилась раньше. Добиралась другим транспортом. А всем остальным пассажирам п...й.
Интересно, в этой маршрутке пасажиры не видели/не унюхали, что водитель "под мухой"?
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Хер его знает, шо уже делать с этим стадом алконавтов за рулём?
Скоко им не повышай штрафы и не ужесточай им наказание, их от этого меньше не становится.
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Треба зрозуміти людину, яка вийшла на маршрут після Андрія, п'ятниці та 13 числа!
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Как минимум отпиСтить, как максимум там вроде фонарных столбов хватает и буксировочный ремень у каждого третьего водилы найдётся , ну а как иначе с ними бороться ребята ,ведь завтра или после завтра кто то попадёт и .........
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