 Вміст алкоголю в крові в 7 разів більше норми, - у Полтаві патрульні виявили п'яного водія маршрутки. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції

Сьогодні, близько 14 години, в Полтаві патрульні зупинили маршрутний транспортний засіб Рута за порушення Правил дорожнього руху. Водій мікроавтобуса дуже нервував і почав відразу висаджувати пасажирів, які були в салоні.

Від чоловіка йшов сильний запах алкоголю. Визначення стану сп'яніння за допомогою приладу Drager підтвердило припущення патрульних - вміст алкоголю в крові водія маршрутного таксі становив 1,33 проміле, що майже в 7 разів перевищує допустиму норму.

Однак на цьому порушення горе-водія не закінчилися - під час перевірки інспектори з'ясували, що чоловік вже не вперше керує транспортними засобами в стані сп'яніння, за що і був позбавлений права керування з відповідним вилученням посвідчення водія.

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Патрульні склали протоколи за ст.130 КУпАП (керування у стані сп'яніння), за ч.3 ст.126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, щодо якої встановлено тимчасове обмеження в праві керування транспортними засобами), а також винесли постанову за ч.1 ст.126 КУпАП (керування особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) та за ч.4 ст.126 КУпАП (керування особою, позбавленою ​​права керування транспортними засобами).

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Автобус було евакуйовано на майданчик тимчасового затримання транспортних засобів.