 Підозрювані у справі про вбивство Шеремета можуть бути пов'язані з високопосадовцями СБУ, - Сергій Лещенко

Про це йдеться на telegram-каналі екснардепа і журналіста Сергія Лещенка, передає Цензор.НЕТ.
"Один із напрямків, в якому рухається слідство у справі Павла Шеремета - це зв'язок заарештованих із високопосадовцями СБУ. Зокрема, з чотирьох камер спостереження, які встановлені в районі скоєння злочину, зникло відео за цей день, що може бути пов'язано з активністю спецслужби. Детальніша інформація про роль СБУ може бути оприлюднена в майбутньому", - написав Лещенко.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Зачем СБУ так рисковать и пачкаться чтобы убить Шеремета? Мотив какой?
Ради какой значимой выгоды?
Варианты ответа:
1) он накопал на СБУ какой-то большой компромат;
2) он был опасным двойным агентом ФСБ;
3) убить журналиста чтобы свалить все на РФ;
***
Эти варианты не тянут на мотив убийства, ибо компромат можно было изъять или арестовать Шеремета и принудить его к сотрудничеству.
А убивать двойного агента вообще глупо ибо не дает никаких бонусов (агента лучше использовать).
Убивать Шеремета чтобы обвинить в этом РФ просто смешно. Путину плевать на эти обвинения и Западу тоже плевать. За убийство Шеремета санкции запад не наложит на РФ (тем более что нет доказательство что это сделала РФ)
***
И что имеем в итоге? Нет значимого мотива чтобы СБУ организовало убийство Шеремета.
Разве что Аваков решил свести какие-то старые счеты с бывшим руководством СБУ за то что они на Авакова наезжали.
Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета умышленно политизируют, чтобы ни один милиционер и судья не осмелился взять на себя ответственность поставить точку и говорить правду.
Об этом заявил нардеп Ярослав Юрчишин в эфире «Прямого канала» 13 декабря, передает сегодня пресс-служба партии «Голос».
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Прямая речь Ярослава Юрчишина, народного депутата Украины, заместителя председателя партии «Голос»:
- К сожалению, мы сегодня имеем ситуацию, когда реформировали-реформировали, но не реформировались, и у нас доверие к судам почти такое же, как к российским СМИ. Не намного выше доверие и к правоохранительным структурам.
На самом деле борьба с коррупцией или расследование чувствительных, общественно значимых преступлений у нас происходят по принципу National Geographic: поймали, показали, отпустили. И это очень плохо.
Но хуже всего в этой ситуации - то, что часто политики этим злоупотребляют с целью пиара, - никакой другой цели присутствии президента на этой пресс-конференции не было. Это принципиально неправильно.
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Абсурдно проведение пресс-конференции само по себе. Министр внутренних дел мог сообщить, что подходит к концу расследование, в ближайшее время будут какие-то действия, но включаться как политическая фигура он не должен был. Он не следователь, не адвокат, не юрист, не стороны процесса - он не должен был говорить на пресс-конференции о деталях дела. Это однозначно политизация.
Мы критиковали Луценко за то, что он постоянно выходил и говорил о каких-то сдвигах и тому подобное. Сейчас делают то же самое - политизируют чувствительное дело.
В результате мы получим еще одни «висяк», как, извините, дело Гонгадзе: когда дело заговорят до такого уровня, что ни один судья, ни один милиционер не возьмет на себя смелость действительно поставить точку и говорить правду.
Почему? Потому что уже заштамповали полностью.
Это - совковая традиция, русская традиция: когда по чувствительным делам политики включаются до того, как свое дело сделали правоохранительные и судебные органы.
Очень важно в этой ситуации также не допускать обобщений - не судить в общем о волонтерах, если одного из них подозревают в преступлении.
(C)
@warning_trdlo
как можно что-то выяснять-проверять-сопоставлять в такой какофонии домыслов и предположений... это уже даже не шоу... это кордебалет...
І щодо "знущались над людьми які за законом були чесні" це ти гарно додав. Отже, навіть сам допускаєш, що вони були рідкісні підари, але для тебе головне, що за законом були чесні.
По справі рюкзаків за законом аваков теж чесний, і як змінює те, що він обкрадав воюючу країну?
Розслідувало НАБУ і воно притягло його до кримінальної відподальності.
Це - вбивця українських солдат Антон Шеверда. Він штурмував ХОДА, а потім поїхав воювати до сепаратистів у 2014 році в батальйон "Зоря".
Недавно його затримали на КПВВ, але як виявилось він повернувся по програмі СБУ "Тебе чекають вдома". Він тепер на свободі, у Харкові, ходитиме серед нас, матиме такі ж права як і ми.
Щоб ви розуміли, на цьому виродку кров, багато крові, разом зі своїми "побратимами" він вбивав наших солдат, за це він не понесе ніякої кари, бо він нібито здався.
Ось це і є червона лінія. Що заважає йому під керівництвом ворожих спец. служб вчинити тут, наприклад, теракт?
Следователи по делу Шеремета каким то непостижимым образом полностью игнорируют бытовую версию произошедшего. Убийство из-за денег, достаточно состоятельного Шеремета, выглядит более правдоподобно, чем убийство " ... з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні..." почти никому не известного гражданина трех стран. Еще в 2018 году следствие обнаружило на четырех прибалтийских счетах Шеремета 1 116 890 евро.
Откуда такие деньги у гонимого и преследуемого оппозиционера-диссидента - это вопрос интересный. С момента убийства, вокруг них крутится детективно-юридическая история признания прав на наследования, но латвийские суды упорно отказывают группе людей в признании их прав на наследование.
Суть всего этого состоит в том, что в марте 2016 года Шеремет почти оформил юридически создание благотворительного фонда защиты свободной прессы в Украине с юридическим адресом в Латвии. Этакий "хэдж-фонд" призванный убезопасить и легализовать деньги в стране активно начавшей мониторинг своей банковской системы с целью поиска сомнительных денег. Деньги в это фонд должны были поступит именно с этих счетов. В материалах дела зафиксированы данные о ссоре между Шереметом и его "... співмешканкою П." в конце июня 2016 года, причины которой или не выяснены, или не указаны.
Шеремет ехал не на работу. Шеремет ехал фактически подписывать финансово-юридические бумаги для перевода денег с личных счетов на счета этого фонда. Маленький интересный нюанс - счета таких фондов не подлежат унаследованию по факту прямого наследования. Для того существует отдельная процедура записанная в уставе фонда.
Хата на Гетьмана вне опасности?
Страховка на случай пожара?
"СБУ отказалось выдать 28 человек содержащихся в блоке "Д" (особо важные) для обмена из списка России. Россия отказалась от обмена.Ждем сообщений от полиции про участие СБУ в убийстве Шеремета.".
Скоро придется бежать в Ростов, вслед за хозяином. Будет бороться с коррупцией на россии.
Зараз Зе добавляє.. (
Соросята, [12.12.19 08:30]
В 2009 году, когда было принято начать заводить соросят в украинскую власть, малоизвестный американский институт выдает книгу (https://www.piie.com/bookstore/how-ukraine-became-market-economy-and-democracy) «Демократия и рыночная экономика для Украины»
Такая себе методичка по стране: история, настроения и ситуация. А также детальные советы, чего не хватает - тот же рынок земли, трудовой кодекс и все-все-все, чем сегодня занимаются соросята во власти.
Лично Сорос назвал ее «книгой, которая представляет собой проницательный, всеобъемлющий и удобный для чтения отчет о сложном переходе Украины к рыночной экономике»
В редколлегии трудился украинец Иван Юрик. Научный ассистент Института международной экономики им. Питерсона. Это его первая работа, сразу после выпуска с Киево-Могилянской академии и грантового обучения в Гарварде - Школа управления имени Джона Ф. Кеннеди; Гарвардский университет.
После публикации книги Юрик получает должность главы представительства в Украине фонда Blackstone (запомните это)
После майдана, Юрик возвращается в Украину работать руководителем службы министра финансов при руководстве Наталии Яресько. Которую МВФ так любезно попросили назначить Яценюка.
Иван Юрик работал над аналитическими материалами для сопровождения деятельности министра.
Ключевым «достижением» Яресько стала реструктуризация внешнего валютного долга (https://nv.ua/biz/economics/mvf-mozhet-otkazat-ukraine-v-vydelenii-vtorogo-transha-yaresko-40492.html), что было «требованием того ж МВФ». Речь идет о долгах страны (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/08/28/606729-yaresko-lichno-ugovorila-franklin-templeton-spisanie) перед фондом руководство Franklin Templeton.
Не так давно было озвучено, что этот «внешний долг» образовался через выведенные деньги окружением Виктора Януковича (https://dubinsky.pro/news/genprokuratura-vypisala-zlochevskomu-podozrenie-za-otmyvanie-deneg-yanukovicha-cherez-franklin). При помощи Franklin Templeton деньги были вложены в ОВГЗ.
Почему именно этот американский фонд? Потому что сын его основателя Джон Темплтон младший - один из крупнейших доноров Барака Обамы.
Вернемся к Яресько. Согласно пресс-релизов, представителями фонда Franklin Templeton вовремя переговоров с Яресько, выступили люди из фонда (https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0MC0NW20150316) Blackstone, где еще недавно работал Иван Юрик.
Когда Яресько отправили на выход, Юрик переходит работать в Офис привлечения и поддержки инвестиций Правительства Украины UkraineInvest.
А в 2018 году вошел в наблюдательный совет Укрзалізниці, в которой, как мы уже писали все свои (https://t.me/sorosata/71). В июне этого года КабМин уволил Юрика с наблюдательного совета.
Где же он сегодня, спросите вы.
С 14 июня 2019 года Иван Юрик - член правления АО «Укрзалізниця».
#СоросятаВоВласти
Экспертиза ДНК показала, что кровавый след принадлежит мужчине. Об этом рассказали родители загадочно погибшего парня, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Генетические следы крови, обнаруженные в смыве следа, не совпадают с генетическими признаками образца крови Дениса Чаленко. Принадлежит неустановленному лицу мужского генетического пола", - зачитывает результаты отец погибшего Виктор.
По его словам, об этом молчали в полиции, когда объявляли результаты медицинской экспертизы в Киеве. В частности, тогда родителям сообщили, что их сын получил смертельные травмы сам, потому что на его теле не обнаружили следов избиения.
Родители же до сих пор уверены, что Дениса жестоко убили. Они показали его фото с синяками по всему телу.
Напомним, что родные подростка ранее уже находили следы крови за сотни метров от рельсов. Но недавно они также обнаружили и камень, вероятно, в крови, а рядом и чей-то телефон. По их данным, Дениса убивали пятеро - и подростки, и взрослые. Один из них якобы связан с полицией.
"Я знаю, что в этом деле фигурируют сотрудники полиции. Они били и добивали. Полностью подделывали дело под поезд", - убежден Виктор Чаленко.
https://antikor.com.ua/articles/346685-obnarodovany_skandaljnye_dannye_ob_ubijstve_shkoljnika_v_prilukah
...
Тема про Шеремета + СБУ...
Подозреваемые в деле об убийстве Шеремета могут быть связаны с высокопоставленными сотрудниками СБУ, - Сергей Лещенко
глуповатый, чудаковатый (первоначально юродивый) Часто я играю роль блаженного и дурачка, который не понимает своих поступков. Максим Горький приклад
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Это ни для кого не новость. Всем в Украине давно известно, что убийство Павла Шеремета организовала СБУ. И они контролировали закладку взрывчатки под его машину.