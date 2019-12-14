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 Один український воїн загинув, один - зазнав поранення внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник, зокрема, використовував заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили три обстріли позицій Об'єднаних сил. Так, поблизу Пісків зафіксовано снайперський вогонь, неподалік від Авдіївки вогонь вівся з ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру, поблизу Павлополя - з РПГ, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

Два обстріли позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Уточнюється, що неподалік від Новолуганського позиції ОС обстріляли з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів, біля Зайцевого - з РПГ і автоматичних гранатометів.

Читайте також: Найманці РФ 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український воїн має бойову травму, - штаб ООС

"Сьогодні, 14 грудня, внаслідок підступних обстрілів противником загинув військовослужбовець Об'єднаних сил, ще один наш захисник зазнав поранень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 грудня незаконні збройні формування російсько-окупаційних військ 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, український військовослужбовець зазнав бойової травми.

Читайте також: Найманці РФ від початку доби не відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165396
 
 
 Топ коментарі
 
Мир все ніяк не настане. Мабуть все через кляту войовничу меншість радикальних націоналістів, каториє мєшают нам жить.
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Я так и не понял, "Всеобъемлющее прекращение ..." уже началось, или еще нет?
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Мир все ніяк не настане. Мабуть все через кляту войовничу меншість радикальних націоналістів, каториє мєшают нам жить.
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коментар відмічено як спам  
 
ЕЩЁ ОДНИМ ПОРОШЕНКОВСКИМ ХОЛЯВЩИКОМ И УБИЙЦЕЙ МЕНЬШЕ
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Я так и не понял, "Всеобъемлющее прекращение ..." уже началось, или еще нет?
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норманди - нормальдо

поговорили

ВЕЛИКИЙ ДИПЛОМАТИЧНИЙ УСПІХ !

СОЛДИТИ ГИНУТЬ ЯК І РАНІШЕ
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А казали-вихвалялись на дамбасі кацапи не стріляють.
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Шкода загиблого... Шкода.
Вічна пам'ять..
Царство Небесне.
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Царство Небесне..
Дуже хочеться вірити, що кацапні це не менеться..рано чи пізно..
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Но у нас мир дрючба фуфайка и мы гордо не отвечаем гавно бждоли гавно мед
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Вони, шо там, шутят?
Чи, курять ?
« 14.12.19 14:29 Наемники РФ с начала суток не открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, - Минобороны Один український воїн загинув, один - зазнав поранення внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 991Незаконные вооруженные формирования российско-оккупационных войск с начала суток субботы, 14 декабря, не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.
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Це нова методика от саздатєлєй "боєвой травми".
Ранішня сводка - Не відкривали вогонь з початку доби.
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Так зенелох з фуйлом розвів війська, а Макарон з Мерхель пообіцяли, і знов українських воїнів вбивають, хай вже по заходу шарахнуть, по гарантам.
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Так днём сегодня же писали что обстрелов не было...
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Почему Зедебил с Авакяном не устраивает конференции ведь погиб Украинский воин на Донбассе
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Жодного слова співчуття від цього бєніно-х*йловського цуцика!!! Дезертир-головнокомандувач...шавка парашинська...В нього немає війни в кварталі та в його роликах...там бігові доріжки та "пєрєміріє", розвод військ, "супер" положення в ст. Луганській, де парашинська озброєна наволоч розгулює по новенькому мосту...
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