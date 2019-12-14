 Один український воїн загинув, один - зазнав поранення внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, - пресцентр ОС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили три обстріли позицій Об'єднаних сил. Так, поблизу Пісків зафіксовано снайперський вогонь, неподалік від Авдіївки вогонь вівся з ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру, поблизу Павлополя - з РПГ, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.
Два обстріли позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Уточнюється, що неподалік від Новолуганського позиції ОС обстріляли з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів, біля Зайцевого - з РПГ і автоматичних гранатометів.
"Сьогодні, 14 грудня, внаслідок підступних обстрілів противником загинув військовослужбовець Об'єднаних сил, ще один наш захисник зазнав поранень", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 13 грудня незаконні збройні формування російсько-окупаційних військ 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, український військовослужбовець зазнав бойової травми.
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« 14.12.19 14:29 Наемники РФ с начала суток не открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, - Минобороны Незаконные вооруженные формирования российско-оккупационных войск с начала суток субботы, 14 декабря, не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.
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