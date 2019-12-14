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 "Дата це не догма", - Епіфаній про перенесення дати святкування Різдва

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що церква не проти перенесення дати святкування Різдва, але тільки тоді, коли більшість українських віруючих підтримає це.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дата це не догма. Але зараз ми бачимо, що не всі підтримують цю ідею. Тому ми і далі вестимемо просвітницьку роботу і коли побачимо, що абсолютна більшість православних християн готові до зміни календаря, тоді ми проведемо календарну реформу. А зараз, оскільки ми тільки "стаємо на ноги" вже як єдина церква, то ми не можемо вносити до порядку денного ті питання, які не мають консенсусу", - розповів Епіфаній.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ПЦУ не проти перенесення дати релігійних свят, але тільки за підтримки більшості віруючих і Синоду, - Епіфаній

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165395
 
   
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Він прийопариний?Комуняки не змогли витравити традиції,а це Поціне лайно хоче переробити під себе?
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Розбий свою пусту макітру об підлогу,сектант ПЦУ))
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Чувак, ти взагалі в курсі, що святкувати Різдво Христове 8 січня, замість 25 грудня, це «святкувати» ПОМИЛКУ Юліанского календаря?
Там кожні 120 років помилка в 1 день.
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Ти як сюди заблукав,гундяєвець духовноскрєпний?
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ты сепарок хлебало свое прикрой, дитя алкоголички и наркомана. и полюбому ты с ордло)))
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Ну посуди сам. Вот лично я считаю себя христианином, но в церьковь хожу там на пасху или крещение, в общем как и большинство простых обычних людей. Но вот смотри. Логически у христиан идет летоисчесление от Рождества Христового. А получается у нас, что сначала наступает новый год, а потом рождество. У всех сначала Христос рождается, а потом наступает новый год. Ну как то не срастается...
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Не зростається,бо у Українців Новий Рік,з 13 на 14 Січня.
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Ничего не знаю, открываю календарь, а там Новый год - это первое января. Лапотное, ты в курсе, что ваши исконные лапотные традиции появились аж в 1923м году? До этого в царской России Рождество праздновали, как и все христиане в мире, 25 декабря. Другое дело, тогда с календарем были проблемы, это да.
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Як я люблю,коли кацапська потвора,на кацапському собачому язиці,пише мені шо я лапотник))
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А чому ж ти тоді вчепився в кацапські ТРАДИЦІЇ ?

Українці розбираються в Астрономії, на відміну від твоїх соплємєнніков.
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точно. лучше два рождества и вообще всех свят по два. Харе Кришна!
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Армия, ВЕРА, мова. И так по маленьку. И кстати, церковь, которая не против, это кто?
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Украинцы, не ссорьтесь.
Будем отмечать два раза, пока все совки не вымрут )))
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А то !!)) Саюз пережили и осколки его переживем 😉😎
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Люди всё равно праздновали. И рождество и Пасху. И меня даже крестили тайком
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Так отож,і по якому календарю люди святкували?Коли тепер колядувати,щедрувати та посівати?Як Поця накаже?
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Да, вот только идею праздновать Рождество 7 января придумали именно в церкви в СССР. Наверно всё таки правильно, что большевики её запрещали. Такого тупого маразма ещё поискать надо. Да, кстати, а ты в курсе, что через каких-то 30 тысяч лет, если в вашу тупую голову не дойдет, что следовать не совсем точным календарям не самая лучшая идея, вы будете Рождество праздновать весной в равноденствие, а Пасху, стало быть в середине лета?
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У кацапов вон старообрядцы до сих пор по лесам бродят и ничего...
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Cказал: там нам, в принципе, похер, когда он родился.
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этим козлам в рясах всеравно когда праздник. лишь бы бабульки несли сахар, хлеб и деньги... ублюдки....
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Україна буде жити і молитись за Григоріанським календарем а орда за шаманським.
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У совков ёлка до сих пор новогодняя, а не рождественская.
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Елка появилась на Рождество в Германии только в конце 18 века.
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Но одного цвета, у нас точно ЗЕ леного цвета и на Новый год, и на Рождество.
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Украинцы , почему европейцы и не только говорят с Рождеством Христовым и Новым годом , а вы говорите с Новым годом и Рождеством Христовым ? Что сначала Бог или Новый год ? У вас все на оборот и потому у вас все как не у людей ?
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Мне по и ху
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Поехал мой друг в ПаРашу на Пасху . Идёт по улице и на встречу идут кацап и кацапка , он им : Христос воскрес, они ему : спасибо , но нас уже предупредили .
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А вы кто? Не украинец что-ли? Ойропеец ??
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А украинцы не европейцы?
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Так ты таки из лучшей нации. Вопросом на вопрос отвечаешь.. У вас же Ханука скоро
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Ну з точки зору навіть Біблії спочатку народився Христос а потім Новий рік.
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Та давай уже, с точкы зору сотворения мира, чего мелочится.
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В стране полным полно тех, кто празднует Рождество в декабре. Так чего выходным считается лишь Рождество в январе?
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А ты не знал, что 25 числа выходной? Хочу тебя обрадовать, в календарь посмотри "Дата це не догма", - Епіфаній про перенесення дати святкування Різдва - Цензор.НЕТ 8370
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КАЦАП НЕМОЖЕТ НЕ ЗБРЭХАТЬ. 😂😅😂
В ЭТОМ ГОДУ БУДЕТ УЖЕ НАВЕРНОЕ ВТОРОЙ ГОД КОГДА 25 ГРУДНЯ СВЯТКОВИЙ ВИХІДНИЙ ДЕНЬ.
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25 різдво святкує весь християнський світ. Католики, протестанти, православні (крім східної московської секти, яка зреклась Вселенської церкви апостола Андрія Первозванного, апостольських церков св. Павла, св. Марка.)
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Він родився не за календарем, а тоді коли Отець захтів. Це ми вже попридумували календарі і тепер сперичаємось...
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Его мама родила, когда забеременела, ОТЕЦЬ потом узнал.
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Епіфаній, а брехня це зло? Чи є вірним кацапський старообрядний календар який відкинуло все цивілізоване людство? Чи ти як той сержант про літаючих крокодилів "лєтают, только низзьозонько-низьохонько"... Словоблуди... Церква має виконувати також і просвітницьку роль в суспільстві. Вчись у єзуїтів!
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День Зимнего солнцестояния праздновался язычниками и плавно перешел в Рождество.
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А что праздновали в это время твои предки в мордве ? Праздник лаптей ?
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А вот еще одни христиане, Свидетели Иеговы, по этому поводу не парятся - совсем не отмечают рождество, ибо в Библии нет никакой даты рождения Христа. Иисус завещал отмечать не его рождение, а Воскресение.
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если нет даты, можно отмечать каждый день.
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Удивительно , насколько эти церковно-барыжные дела пытаются выдать за социально-значимые события для украинцев .
Церковь превратилась их продавцов мистического опиума для народа в держателей некоторого числа лохтората .
И всё .
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