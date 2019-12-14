 "Дата це не догма", - Епіфаній про перенесення дати святкування Різдва

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Дата це не догма. Але зараз ми бачимо, що не всі підтримують цю ідею. Тому ми і далі вестимемо просвітницьку роботу і коли побачимо, що абсолютна більшість православних християн готові до зміни календаря, тоді ми проведемо календарну реформу. А зараз, оскільки ми тільки "стаємо на ноги" вже як єдина церква, то ми не можемо вносити до порядку денного ті питання, які не мають консенсусу", - розповів Епіфаній.
Там кожні 120 років помилка в 1 день.
Українці розбираються в Астрономії, на відміну від твоїх соплємєнніков.
Будем отмечать два раза, пока все совки не вымрут )))
В ЭТОМ ГОДУ БУДЕТ УЖЕ НАВЕРНОЕ ВТОРОЙ ГОД КОГДА 25 ГРУДНЯ СВЯТКОВИЙ ВИХІДНИЙ ДЕНЬ.
Церковь превратилась их продавцов мистического опиума для народа в держателей некоторого числа лохтората .
И всё .