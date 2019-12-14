 "Дата це не догма", - Епіфаній про перенесення дати святкування Різдва

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дата це не догма. Але зараз ми бачимо, що не всі підтримують цю ідею. Тому ми і далі вестимемо просвітницьку роботу і коли побачимо, що абсолютна більшість православних християн готові до зміни календаря, тоді ми проведемо календарну реформу. А зараз, оскільки ми тільки "стаємо на ноги" вже як єдина церква, то ми не можемо вносити до порядку денного ті питання, які не мають консенсусу", - розповів Епіфаній.

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