 У наступному календарному році розраховуємо на визнання ПЦУ з боку декількох помісних церков, - Епіфаній

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми висловили надію, що в майбутньому до цього процесу визнання автокефалії Української православної церкви приєднаються й інші помісні православні церкви. Ми очікуємо, що наступного календарного року ми отримаємо визнання з боку декількох інших помісних православних церков", - сказав Епіфаній.
За його словами, участь у Соборі з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви, який сьогодні відбувся в Національному заповіднику "Софія Київська", прийняла абсолютна більшість тих, хто повинен був там бути. Інші були відсутні з поважних причин, зокрема, у зв'язку з хворобою.
Толку уж точно ноль. Разве что меньше(или больше) рабы будут резаться между собой "за веру"
Перед ким ? Перед Богом ?
Православную Церковь Украины:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1XQR0sfHFFiiXyGiVYqI1mNylJ9fFPdnh&ll=49.23809119873408%2C29.44195242187493&z=6&fbclid=IwAR0tZD7PJmR8Fz4pQJG_EZtiz1E_md2nc6dOanWsURfdlejbLCH5l2LJu-o
Найважливіше - в нас є власна Церква.
народ просто не дозрів..
хоч у Львові вже 75 відсотків НЕ проти.
Тут на цензорі крім мене теж не проти Козлов по очам видно...)