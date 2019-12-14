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Все про:церква (392) автокефалія (399) Епіфаній (203) ПЦУ (488)

 У наступному календарному році розраховуємо на визнання ПЦУ з боку декількох помісних церков, - Епіфаній

Глава ПЦУ митрополит Епіфаній сподівається, що в 2020 році вдасться отримати визнання ще кількох помісних православних церков.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми висловили надію, що в майбутньому до цього процесу визнання автокефалії Української православної церкви приєднаються й інші помісні православні церкви. Ми очікуємо, що наступного календарного року ми отримаємо визнання з боку декількох інших помісних православних церков", - сказав Епіфаній.

За його словами, участь у Соборі з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви, який сьогодні відбувся в Національному заповіднику "Софія Київська", прийняла абсолютна більшість тих, хто повинен був там бути. Інші були відсутні з поважних причин, зокрема, у зв'язку з хворобою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РПЦ доведеться визнати автокефалію ПЦУ, - Епіфаній

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165393
 
   
 Топ коментарі
 
и где вас Козлов таких в лахту понабирали? У наступному календарному році розраховуємо на визнання ПЦУ з боку декількох помісних церков, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 8394
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Поступово нас визнають. Але і це не головне.
Найважливіше - в нас є власна Церква.
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Це не супільна організація, а церква зі своєю тисячолітньою історіює.
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Я вот подумываю признать что Бетмен может прожить 500 лет(если захочет, а если не захочет - то не сможет). И это по значимости то же самое как если какую-то(неважно) секту признает какая-то(неважно) секта.
Толку уж точно ноль. Разве что меньше(или больше) рабы будут резаться между собой "за веру" В следующем календарном году рассчитываем на признание ПЦУ со стороны нескольких поместных церквей, - Епифаний - Цензор.НЕТ 7147
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и где вас Козлов таких в лахту понабирали? У наступному календарному році розраховуємо на визнання ПЦУ з боку декількох помісних церков, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 8394
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Полноценной церковью ПЦУ станет только после признания ее всеми 15-ти поместными православными церквями..... И Епифан это знает...
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Церква це народ. Ти кажеш, прихожани ПЦУ неповноцінні ?
Перед ким ? Перед Богом ?
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Не каждая общественная организация может стать церковью..... Я, собственно, об этом.... Необходимо признание всей полноты православия... А народ может ходить и в кинотеатры, на концерты и сеансы Кашпировского....
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Це не супільна організація, а церква зі своєю тисячолітньою історіює.
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Почему только прихожане ПЦУ, а РПЦ? А сколько по миру? И у каждого свой Бог.
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Ксения, вы проходили специальный обряд из РПЦ в ПЦУ?
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Саме так. Українське право в чьому сенсі наслідує грецьке православ'я, за яким церква - це громада. Не будівлі, не самі священники, не ієрархи й поготів. А усі українські християнські церкви вважають одна одну Церквами-сестрами. І усі вони, включаючи римокатоликів, приймають вірян інших церков без жодних формальних переходів. В цьому сенсі в Україні є різні християнські церкви, але одна церква Христа. І це стосується і усього протестантизму. Україна є однією з небагатьох країн де ейкуменізм (спільність, єдність різних церков) існує не у вигляді теоретичних напрацювань, а за фактом. Тож казати про те, хто тут є неповноцінним, - взагалі немає жодних підстав.
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Яких 15? Є тільки 14. Чи ти маєш на увазі секту ху..ла РПЦ ФСБ, з філією в Україні?
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В православном Диптихе пятнадцать предстоятелей православных церквей.... Вероятно, вы не в курсе - но Епифаний, во время Святой Литургии, поминает Его Святейшество Патриарха Московского и всея Руси.... У наступному календарному році розраховуємо на визнання ПЦУ з боку декількох помісних церков, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 6582
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Поступово нас визнають. Але і це не головне.
Найважливіше - в нас є власна Церква.
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В даний момент є. І важливо її втримати. Бо з "отвадітєлями войск ат врагов" може бути багато варінтів.
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Безвиза не будет,страны НАТО ОТКАЗАЛИ Украине в партнерстве.зеляПутинБацька теперь извечны братаны.три танкиста,три веселых другаря,ыкипаж машины баивой
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Ну если 73% поддерживают - так тому и быть! Vox pópuli vox Déi....
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И что решили с новоюлианским календарем? Или бывшие москальские попы против?
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за рік-два буде..
народ просто не дозрів..

хоч у Львові вже 75 відсотків НЕ проти.

Тут на цензорі крім мене теж не проти Козлов У наступному календарному році розраховуємо на визнання ПЦУ з боку декількох помісних церков, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 2136по очам видно...)
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