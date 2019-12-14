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 Окупанти провели в Криму навчання ВПС з перехоплення військових літаків

Екіпажі російських військових літаків провели льотно-тактичні навчання в окупованому Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"За задумом навчання, ланки чергових літаків Су-27СМ і Су-30м2 було піднято за тривогою і направлено на перехоплення військових літаків умовного противника, які порушили повітряний кордон Російської Федерації. Під час повітряного бою й умовного застосування ракетного і стрілецько-гарматного озброєння порушників повітряного кордону було знищено", - йдеться в повідомленні Чорноморського флоту РФ.

Всього у навчаннях взяли участь близько десяти військових літаків.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165391
 
 
 Топ коментарі
 
Газопровод "Сила Сибири" уходит в Китай по территории Амурской области, которая газифицирована на 0%. Ну а зачем россиянам газ? У них же есть валежник!

Оккупанты провели в Крыму учения ВВС по перехвату военных самолетов - Цензор.НЕТ 278
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не камильфо милейший Окупанти провели в Криму навчання ВПС з перехоплення військових літаків - Цензор.НЕТ 7084 совать сюда довольно таки шовинистический пропаганде сру фильм или кадры из него Окупанти провели в Криму навчання ВПС з перехоплення військових літаків - Цензор.НЕТ 6628
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Для того цього хлопчика й вибирали, щоб навчань не проводила Україна.
Оккупанты провели в Крыму учения ВВС по перехвату военных самолетов - Цензор.НЕТ 2007
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Газопровод "Сила Сибири" уходит в Китай по территории Амурской области, которая газифицирована на 0%. Ну а зачем россиянам газ? У них же есть валежник!

Оккупанты провели в Крыму учения ВВС по перехвату военных самолетов - Цензор.НЕТ 278
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Дремучая вековая тайга, зачем тиграм газ?
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нуну кроме тигров там ещё и буряты и прочие народы живут
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А я так люблю дровишки в печку подкладывать и на огонь смотреть(вместе с котом).
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Заведи жену. С ней прикольней огонь разжигать)
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Амурская область по площади - половина Украины, а живёт там 700 тыс. человек. Как пользовались газом в баллонах и дровами так и будут пользоваться, ну может пару городов газифицируют.
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Так такую область и китайцам отдать не жалко.
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А дэ тут Россияны? Можэ и правда КОСОЙ? НЭ уподобляйся Соловьевым. Прочитай шо написал, территория Амурской области газофицирована на 0 процентов, теперь шо территория будет газофицирована на 10 процентов. А вокруг ни кого.
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яке відважне та миролюбиве ліцо! Так і хочеться в пику зарядити! Бо по очах видно-підставить ще раз! Окупанти провели в Криму навчання ВПС з перехоплення військових літаків - Цензор.НЕТ 5330
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пока пилоты вейшнории вернулись домой целыми но без победы
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готовятся... надо чтоб НАТО прижало их в Черном море, поломало им планы
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Дело Шеремета - это ответ Ночной Варте. Добровольцы им помешали слить Украину в Париже - началась работа против добровольцев.
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В ходе воздушного боя и условного применения ракетного и стрелково-пушечного вооружения Источник: https://censor.net.ua/n3165391\\\\\\\\\\\

это звено даже не захватив цели будет отправлено для обживание крабами, а летуны - для исполнения сопрано в хоре Александрова.
они еще бы высрали - будем подлетать к противнику и бросаться бутылками. они реально поехавшие, либо верят сами в свои баечки о скреповом вяличии. вроде у них в этих жестянках даже образочки налеплены(!)
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Это чем же мы их так жёстко завалим? Антоновцы гравицапу разработали?
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они срутся что на них нападут с воздуха ВС ВСУ?
не думаю. а ты в курсе шо уже в 90-х 5-е поколение наклепали и закрыли программу?(Ф-22)
с чего ты взял что они боятся нас, а не трамповцев то?
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А что мне до трамповцев? Мы не с трамповцами воюем, а с руснёй.
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чот приуныл .... приляг отдухнуть ....ибо Вейшнорию не удалось победить.
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опа ми 28й ночной упаль почеши мне пузико а как пайлоты то подохли там ведь ремнями фиксируется тело Окупанти провели в Криму навчання ВПС з перехоплення військових літаків - Цензор.НЕТ 2979 и кабина падение выдерживает и спасает экипаж с высоты 12 метров Окупанти провели в Криму навчання ВПС з перехоплення військових літаків - Цензор.НЕТ 9300
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вот читаю перлы псевдопатриотов.. и не понимаю.. почему весь этот шлак не на передовой? столько ж пафоса и пинания в свою грудь левым кадыком))
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гробовщик вот скажи мне просто и коротко- волна вч сектор 2 минуты на ответ Окупанти провели в Криму навчання ВПС з перехоплення військових літаків - Цензор.НЕТ 5031
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не камильфо милейший Окупанти провели в Криму навчання ВПС з перехоплення військових літаків - Цензор.НЕТ 7084 совать сюда довольно таки шовинистический пропаганде сру фильм или кадры из него Окупанти провели в Криму навчання ВПС з перехоплення військових літаків - Цензор.НЕТ 6628
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Кривизну земли видать пытаются изучить )))
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І шо? Ні один не гепнувся? Ярош, недопрацював !
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Какая нахрен «воздушная граница» эрэфии в Крыму?! Катапультироваться учитесь, воздушные космонавты.
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Где-то читал, что до 80% кацапских летчиков прошли Сирию..... Опыт, конечно, колоссальный.... Причем, в боевых условиях.... Мда.....
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Это как пролюбить 20 бортов воюя против противника без серьёзного пво Окупанти провели в Криму навчання ВПС з перехоплення військових літаків - Цензор.НЕТ 1887
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Опыт в чем? Жать на кнопочку,сбрасывая бомбы на школы и больницы?
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Опыт боевого применения.... Конечно, ПВО там отсутствовало.... Но отработка ударов по наземным целям - это хороший опыт для летчиков....
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Это, всего лишь, тренируются просто перестать стрелять...
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Интересно, почему никогда не сообщают о подобных учениях украинских ВВС.... Горючки что ли нет.....
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Адмирал Кузя затонувший следом за Плавдоком,завалят НАТОвских головорезов даже на дне моря
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Самое смешное, а на деле - грустное, что у нас и тонуть уже просто нечему.....
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Да ладно..... Как говорится - кто старое помянет, тому глаз вон....
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