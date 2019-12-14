 Окупанти провели в Криму навчання ВПС з перехоплення військових літаків

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"За задумом навчання, ланки чергових літаків Су-27СМ і Су-30м2 було піднято за тривогою і направлено на перехоплення військових літаків умовного противника, які порушили повітряний кордон Російської Федерації. Під час повітряного бою й умовного застосування ракетного і стрілецько-гарматного озброєння порушників повітряного кордону було знищено", - йдеться в повідомленні Чорноморського флоту РФ.
Всього у навчаннях взяли участь близько десяти військових літаків.
это звено даже не захватив цели будет отправлено для обживание крабами, а летуны - для исполнения сопрано в хоре Александрова.
они еще бы высрали - будем подлетать к противнику и бросаться бутылками. они реально поехавшие, либо верят сами в свои баечки о скреповом вяличии. вроде у них в этих жестянках даже образочки налеплены(!)
не думаю. а ты в курсе шо уже в 90-х 5-е поколение наклепали и закрыли программу?(Ф-22)
с чего ты взял что они боятся нас, а не трамповцев то?