 "Доленосного прориву" на саміті нормандської четвірки досягти не вдалося, - Пєсков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.
Він зазначив, що "нормандський формат" відновився "після неабиякої перерви". "Чи досягнуто доленосного прориву - ні", - підкреслив Пєсков.
Прессекретар Путіна також додав, що на саміті відбулася "робоча розмова".
Вчера в 12:13 ·
Зеленский, в комфортной атмосфере канала своего шефа Коломойского, расслабился и таки рассказал, что увидел, заглянув в глаза Путину. Как оказалось, Путин - это непростой человек, но с ним можно договариваться.
А еще глубже зеленый язык в "одно место" Кремлю нельзя было засунуть?
Хорошо, что Зеленский в глазах Путина не увидел отобранный Крым и тела тысяч украинцев, погибших на Донбассе.
Впрочем, Зеленский - это отражение в зеркале миллионов украинцев, которые за него голосовали...
2 ч. ·
- Минутка гадания на дыме от костров.
Складывается впечатление, что говоря об угрозах, исходящих от возможных массовых протестов, Зекоманда делает всё, чтоб они таки состоялись.
И делает максимально активно. Просто вытаскивает на них, последовательно и с тщанием харкая в лицо уже не только ветеранам, а и просто умеренным людям, желающим строить в Украине не КВН-путинизм, а здоровое, модернизированное государство.
Вспоминается аналогия с законами регионалов от 16.01.2014 - уже затихающий Майдан активировали абсолютно провокационными решениями.
А не выполняет ли часть новой команды те же задачи Кремля, что и Янукович?
А именно: создание условий для новых территориальных приобретений Кремля.
Особенно, если вспомнить, что Портнов, Медведчук и Хорошковский в Киеве, и эта аналогия начинает выглядеть не такой уж фантастической.
Володимир Зеленський.
Вы хороший парень в очень плохой кампании.
Но Вы хороший парень со сверхполномочиями (пока).
Отмежуйтесь от Анти-Майдана, пока не стало поздно.
То, что они играют нас, нам привычно, мы справимся.
Но они ведь и Вас играют - в первую очередь.
А когда Вы это поймёте:
а) может быть поздно;
б) к кому обратитесь за спасением, когда эти парни, начнут Вас окончательно лишать не только сверх-, но и просто полномочий?..
Спасая себя и державу, Вам придётся уходить под защиту этих самых ветеранов и умеренных.
Думай.Те.
И быстрее.
Розведення сил і засобів по всій лінії зіткнення на саміті добивалася не тільки РФ, на цьому активно наполягали й наші західні партнери. Ні французька, ні німецька сторони не допомагали українським колегам у цьому одному з ключових для нашої країни питанні. Зрозуміло, що розведення сил, натиснувши на Україну, домогтися значно легше, ніж примусити Путіна забрати з Донбасу свої війська та зброю.
У початковому варіанті драфту комюніке, на якому наполягали решта учасників переговорів, ішлося про впровадження "особливого статусу" на постійній основі шляхом внесення змін до Конституції України. Як розповідають очевидці, президент Зеленський із властивою йому безпосередністю вигукнув на саміті: "Та в нас революція почнеться, якщо ми "особливий статус" у Конституцію внесемо!" Тож Володимир Олександрович лукавив, коли нарікав на паризькій прес-конференції, що, мовляв, акції протесту "Ні капітуляції!", які прокотилися Україною, створили йому певні проблеми на "Норманді". Насправді "вулиця" йому допомогла, давши потрібне тло для перемовин.
За інформацією, що просочилася з кремлівських веж, там ставлять завдання зробити рівень життя в ЛНР/ДНР вищим, ніж у підконтрольній Києву Україні, при цьому нібито йдеться не про дотації, а про відновлення виробництва на місцях за рахунок розвитку кооперації з євразійським простором. У Москві обговорюють можливість підвищення якості навчання "синіх" і "білих" комірців сепаратистських регіонів Донбасу. Але стандарти медицини, соцзабезпечення тощо підвищать не оптом. Насамперед - для власників паспортів РФ…
https://dt.ua/internal/normandskiy-aysberg-332891_.html