 "Доленосного прориву" на саміті нормандської четвірки досягти не вдалося, - Пєсков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.

Він зазначив, що "нормандський формат" відновився "після неабиякої перерви". "Чи досягнуто доленосного прориву - ні", - підкреслив Пєсков.

Прессекретар Путіна також додав, що на саміті відбулася "робоча розмова".

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