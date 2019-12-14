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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Політика України, За кордоном
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 "Доленосного прориву" на саміті нормандської четвірки досягти не вдалося, - Пєсков

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що на саміті в "нормандському форматі", який пройшов 9 грудня, не вдалося досягти "доленосного прориву".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.

Він зазначив, що "нормандський формат" відновився "після неабиякої перерви". "Чи досягнуто доленосного прориву - ні", - підкреслив Пєсков.

Прессекретар Путіна також додав, що на саміті відбулася "робоча розмова".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Радники вийшли, і у Суркова сталася істерика", - Аваков розповів про подробиці поведінки радника президента РФ у Парижі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165390
 
   
 Топ коментарі
 
капитулировать в этот раз не смог зеЛя.
Патриоты не дали...И НИКОГДА НЕ ДАДУТ!
зеЛя будет на ростове.
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Дело Шеремета - это ответ Ночной Варте. Добровольцы им помешали слить Украину - началась работа против добровольцев.
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На рос.ТВ уже вовсю обсуждают, что Аваков устроил укр.патриотам "ночь длинных ножей", как Гитлер над штурмовыми отрядами СА по подозрению в подготовке путча Ремом. Хвалят Авакова и Зеленского.
"Если тебя хвалит враг, подумай какую глупость ты совершил." А. Бебель
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Всё, как у Гончарова: Обыкновенная история ... Обрыв? Обломов !
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Хлопцы, розповiдайте менi, навищо цэ гарны людыны вбiли Павло Шеремета? Чi вiн був агентом *****? Чi цэ е злодiй як Алесь Бузiна? Незрозумiло
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Судьбоносными для вас будут очередные гонки на лафетах.
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Дмитрий Корнейчук
Вчера в 12:13 ·

Зеленский, в комфортной атмосфере канала своего шефа Коломойского, расслабился и таки рассказал, что увидел, заглянув в глаза Путину. Как оказалось, Путин - это непростой человек, но с ним можно договариваться.
А еще глубже зеленый язык в "одно место" Кремлю нельзя было засунуть?
Хорошо, что Зеленский в глазах Путина не увидел отобранный Крым и тела тысяч украинцев, погибших на Донбассе.

Впрочем, Зеленский - это отражение в зеркале миллионов украинцев, которые за него голосовали...
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"Судьбоносного прорыва" на саммите нормандской четверки достигнуть не удалось, - Песков" - у кремлёвского Мясника и у тебя, Петух галантерейный судьбоносный прорыв уже есть, все ваши ******** получили на Западе хорошее образование, и теперь там живут, причём всё это на ворованное бабло, но плешивый кремлёвский Бес всё равно недоволен, и размахивает своей дряхлой, стариковской клешнёй, ядерной дубинкой, совсем выжившая из ума, дикая орда, значит поможет только радикальный вариант, стереть с лица Земли.
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А судячи по тому, як зелені кинулися виконувати "домашнє завдання", то прорвало не по-детскі. Чи федералізація (яку вони називають децинтралізацією),то власна ініціатива узеленських?
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Алексей Арестович
2 ч. ·

- Минутка гадания на дыме от костров.
Складывается впечатление, что говоря об угрозах, исходящих от возможных массовых протестов, Зекоманда делает всё, чтоб они таки состоялись.
И делает максимально активно. Просто вытаскивает на них, последовательно и с тщанием харкая в лицо уже не только ветеранам, а и просто умеренным людям, желающим строить в Украине не КВН-путинизм, а здоровое, модернизированное государство.

Вспоминается аналогия с законами регионалов от 16.01.2014 - уже затихающий Майдан активировали абсолютно провокационными решениями.
А не выполняет ли часть новой команды те же задачи Кремля, что и Янукович?
А именно: создание условий для новых территориальных приобретений Кремля.
Особенно, если вспомнить, что Портнов, Медведчук и Хорошковский в Киеве, и эта аналогия начинает выглядеть не такой уж фантастической.
Володимир Зеленський.
Вы хороший парень в очень плохой кампании.
Но Вы хороший парень со сверхполномочиями (пока).
Отмежуйтесь от Анти-Майдана, пока не стало поздно.
То, что они играют нас, нам привычно, мы справимся.
Но они ведь и Вас играют - в первую очередь.
А когда Вы это поймёте:
а) может быть поздно;
б) к кому обратитесь за спасением, когда эти парни, начнут Вас окончательно лишать не только сверх-, но и просто полномочий?..
Спасая себя и державу, Вам придётся уходить под защиту этих самых ветеранов и умеренных.
Думай.Те.
И быстрее.
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росіяни, і французи з німцями були переконані, що українці на саміті затвердять усе швидко й уже майже не дивлячись. Очевидно, що хазяїн саміту Макрон, який розраховував на швидкий результат і можливість заявити про "досягнуті успіхи", помітно засмутився через непередбачену активність українців, що трохи поламала його плани. Меркель сприйняла все, як і зазвичай, спокійно. А Путін був явно не готовий, що на переговорах доведеться вдаватися в деталі, і спочатку намагався протестувати, що тут обговорювати, радники вже все узгодили.
Розведення сил і засобів по всій лінії зіткнення на саміті добивалася не тільки РФ, на цьому активно наполягали й наші західні партнери. Ні французька, ні німецька сторони не допомагали українським колегам у цьому одному з ключових для нашої країни питанні. Зрозуміло, що розведення сил, натиснувши на Україну, домогтися значно легше, ніж примусити Путіна забрати з Донбасу свої війська та зброю.
У початковому варіанті драфту комюніке, на якому наполягали решта учасників переговорів, ішлося про впровадження "особливого статусу" на постійній основі шляхом внесення змін до Конституції України. Як розповідають очевидці, президент Зеленський із властивою йому безпосередністю вигукнув на саміті: "Та в нас революція почнеться, якщо ми "особливий статус" у Конституцію внесемо!" Тож Володимир Олександрович лукавив, коли нарікав на паризькій прес-конференції, що, мовляв, акції протесту "Ні капітуляції!", які прокотилися Україною, створили йому певні проблеми на "Норманді". Насправді "вулиця" йому допомогла, давши потрібне тло для перемовин.
За інформацією, що просочилася з кремлівських веж, там ставлять завдання зробити рівень життя в ЛНР/ДНР вищим, ніж у підконтрольній Києву Україні, при цьому нібито йдеться не про дотації, а про відновлення виробництва на місцях за рахунок розвитку кооперації з євразійським простором. У Москві обговорюють можливість підвищення якості навчання "синіх" і "білих" комірців сепаратистських регіонів Донбасу. Але стандарти медицини, соцзабезпечення тощо підвищать не оптом. Насамперед - для власників паспортів РФ…
https://dt.ua/internal/normandskiy-aysberg-332891_.html
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У фуйла не було швидкої насті, був запор.
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и не предполагалось, было ясно с начала. обмен пленными будет - уже хорошо.
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