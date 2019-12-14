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 "Гастролерів", які займалися крадіжками банківських терміналів, затримали на Львівщині, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали групу зловмисників, причетних як мінімум до 4 крадіжок банківських терміналів на територіях Львівської та Івано-Франківської областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Гастролерів, які займалися крадіжками банківських терміналів, затримали на Львівщині, - Нацполіція 01

13 грудня близько 5:10 в одному із селищ Дрогобицького району Львівської області зловмисники, пошкодивши вхідні двері, проникли в приміщення відділення банку і викрали термінал самообслуговування. Співробітники поліції оперативно встановили осіб, причетних до скоєння злочину, і затримали їх у порядку ст.208 КПК України.

Гастролерів, які займалися крадіжками банківських терміналів, затримали на Львівщині, - Нацполіція 02

"Особи зловмисників встановлено - ними виявилися п'ятеро іноземців віком 26-42 роки і 40-річний громадянин України. Викрадений банківський термінал та інші речові докази у них вилучено. Також встановлено, що затримані причетні до ще мінімум трьох подібних злочинів, скоєних на території Львівської та Івано-Франківської областей", - повідомили в поліції.

За цим фактом правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Невідомі викрали банківський термінал із 50 тис.грн у магазині в Тернопільській області

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165389
 
   
 Топ коментарі
 
"Гастролеры", занимавшиеся кражами банковских терминалов, задержаны на Львовщине, - Нацполиция" - не стоит тратить время и деньги на разного рода суды, просто и без соплей, поставить к стенке, и без сантиментов.
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Что-то на советников с Кавказа похожи.
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Бач які сміливі іностранці! Не побоялися в лігво до бандерівців присунутися заради наживи! Тепер навчаться гарно працювати і якусь професію освоять "Гастролеры", занимавшиеся кражами банковских терминалов, задержаны на Львовщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9550
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..відпустять під ,,цілодобовий" домашній арешт...)))
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Давно треба приймати закон про кримінальну відповідальність злодіїв у законі. Минула влада не спромоглась проголосувати, бо багато було тих злодіїві їх шісток при владі. Може хоч ця прийме, щоб до нас не їхали ці (інтуристи) "Гастролеры", занимавшиеся кражами банковских терминалов, задержаны на Львовщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7661
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"Гастролеры", занимавшиеся кражами банковских терминалов, задержаны на Львовщине, - Нацполиция" - не стоит тратить время и деньги на разного рода суды, просто и без соплей, поставить к стенке, и без сантиментов.
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Очередной провал реформированной полиции.
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Тепер всі ЗМІ будуть відбілювати репутацію поліції, яку дмігав з зеленим болотом Миш'як Борисович. Піднімати будуть от такими повідомленнями про буденні справи. І це правильно. Бо лізти поліції у політику - це втрачати залишки авторитету.
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По сценарию... который написал в паРаше для зебила... это в обязательном порядке должны быть или атовцы... или волонтеры...
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красавчики украина мае талант))))))))) несомненно
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Іноземним злочинцям потрібно робити лоботомію і перетворювати на "овощі" - вони чудово і покірно будуть довбати граніт на поребрики в Житомирській області а потім повернуться в свої країни. А організаторів таких банд - феесбешних "лімонів" тобто ******* пародію на "злодіїв в законі" потрібно просто "зникати без вісти". Тільки так.
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З такою місце на рашці або Північнії Кореї. Не з цілью образити, а як констатація факта.
В нормального розвинутого демократичного суспільства трохи інші шляхи досягнення тії самої мети.
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Ми не демократичне суспільство. Ми - країна в війні і кожен злочинець діє на користь ворога. В США під час війни всі японці сиділи в концтаборах а діти керівництва країни служили в армії, а у нас кацапи купували телеканали і прославляли ***** та зегенерата, а діти очільників "торгували рюкзаками" та "танками"... Демократія може бути тільки представницькою і пропорційною до етнічного складу населення. У нас влада захоплена етнічною меншиною 0,1%, яка вороже і зневажливо налаштована до 80% населення - етнічних українців. Якщо ти бачиш тут демократію, то ти ідіот. Гуманізм придатний лише в мирний час і в стабільних країнах.
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Все зрозуміло. Можеш не продовжувати. З ідіотами не спілкуюсь.
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Личности злоумышленников установлены - ими оказались пятеро иностранцевИсточник: https://censor.net.ua/n3165389
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Знову "іностранні іностранці іностранного проісхождєнія".
Та шо ж такоє?
Якась дивна країна, - Іностранія. Чомусь переважна більшість злочинців саме звідти.
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Блин, опять носители свободы, спустившиеся к нам с кавказских гор. )))
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Хтось в курсі справи - що з Саакашвілі?
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Нет, ну єто вобще....сп...здить терминал!!!! Они б еще слона из зоопарка вінесли. Ну украина гонит в последние года...украина мае талант несомненно!!!!!!!!!
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