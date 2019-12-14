 "Гастролерів", які займалися крадіжками банківських терміналів, затримали на Львівщині, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
13 грудня близько 5:10 в одному із селищ Дрогобицького району Львівської області зловмисники, пошкодивши вхідні двері, проникли в приміщення відділення банку і викрали термінал самообслуговування. Співробітники поліції оперативно встановили осіб, причетних до скоєння злочину, і затримали їх у порядку ст.208 КПК України.
"Особи зловмисників встановлено - ними виявилися п'ятеро іноземців віком 26-42 роки і 40-річний громадянин України. Викрадений банківський термінал та інші речові докази у них вилучено. Також встановлено, що затримані причетні до ще мінімум трьох подібних злочинів, скоєних на території Львівської та Івано-Франківської областей", - повідомили в поліції.
За цим фактом правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
В нормального розвинутого демократичного суспільства трохи інші шляхи досягнення тії самої мети.
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Знову "іностранні іностранці іностранного проісхождєнія".
Та шо ж такоє?
Якась дивна країна, - Іностранія. Чомусь переважна більшість злочинців саме звідти.