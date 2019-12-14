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Все про:РПЦ (233) Томос (225) Епіфаній (203) ПЦУ (488)

 РПЦ доведеться визнати автокефалію ПЦУ, - Епіфаній

Російська православна церква буде змушена визнати автокефалію Православної церкви України, але зробить це останньою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу за підсумками Собору ПЦУ заявив митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

"Російська православна церква змушена буде визнати автокефалію Православної церкви України, але останньою серед інших помісних православних церков. Тому ми очікуємо зараз визнання від інших православних церков, а РПЦ буде змушена визнати нашу суб’єктність. Зараз ми бачимо, що ми для них не існуємо як церква, ми не є суб’єктом, але ми переконані: коли всі інші визнають, то і наші сусіди будуть змушені рахуватися з думкою усіх", - сказав він.

Також Епіфаній зазначив, що протягом минулого року до ПЦУ з боку Московського патріархату приєднались близько 600 парафій, які зараз завершують певні юридичні процедури. Але, за його словами, Московський патріархат наполегливо почав протидіяти цьому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ПЦУ Епіфаній повідомив про юридичну ліквідацію Київської патріархії УПЦ КП та УАПЦ

Зазначимо, що 14 грудня ПЦУ проводить у Національному заповіднику "Софія Київська" розширений архієрейський Собор з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви.

У грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія.

На Соборі до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж патріарх Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За спиною Філарета грають проросійські сили: люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене, - Епіфаній

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165388
 
   
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Я визнаю ПЦУ,тільки тоді,коли вони будуть у Київо Печерської Лаврі.
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Не понял! Какая автокефалия? Пока что мы получили митрополию Константинопольского патриархата. Епифаний что-то путает
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То до Пэтрухы, он знаток. Вам рассказывал пол года, какая, для чего.
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А у этих рубка идёт - перекрой пирога.
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Им придется признать все. Даже то,от чего рыгачка. Но это в будущем.
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Когда Зелёная власть доберётся до ПЦУ? На закон о мове уже пытаются нападать, армию уже обплевали как могли, а церковь когда?
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люблю коли всілякі дизайни та кронштейни лізуть у православ'я.. такі кумедні РПЦ доведеться визнати автокефалію ПЦУ, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 8664
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Зебил, зебот, вас хоть кого-то на интеллект проверял перед тем как брать на ферму работать? Вы же все идиоты.
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Москальску церкву потрібно заборонити в Україні.
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Проблема у вас, "служителі культа" не у визнанні РПЦ, а у визнанні людьми.
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А у кацапов проблема- мания величия. Всякое пытается за всех людей говорить
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Украинский авиазавод "Мотор-Сич" продали Китаю: раскрыты детали сделки

РПЦ придется признать автокефалию ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 5116

Акции украинского авиастроительного завода "Мотор-Сич" (г. Запорожье) проданы покупателям из Китая - компаниям Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group.
Об этом сообщил президент акционерного общества Вячеслав Богуслаев в пятницу, 13 декабря, сообщает "Укрінформ". По его словам, так сделали, потому, что иначе завод пришлось бы закрыть.
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Я не понимаю, зачем вообще вспоминать незаконную РПЦ?
У РПЦ есть Томос? Нет. Значит - они - секта, под внешним видом православия. А зачем нужно признание секты?
Похоже Епифаний спятил.
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так вежь и не признают.. и о чем новость непонятно.. а Епифанию учиться надо, а не под каждую власть подстраиваться
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Мне вот интересно, а кто (что - не суть важно) сможет вынудить МП признать ПЦУ? И через сколько столетий? Или опять, как всегда, расчет на так званый русский авось?
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щас Зеля прийдёт и расформирует Украинскую церковь ..... эта зелёная шмаркля работает в этом направлении ..... чекайте.
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