 Поліцейському, який влаштував смертельну ДТП на Житомирщині, повідомлено про підозру, - ДБР

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Правоохоронець, перебуваючи за кермом автомобіля марки "Volkswagen Passat" з двома пасажирами, не вибрав безпечну швидкість та виїхав за межі проїзної частини дороги, чим скоїв зіткнення з деревом. У результаті ДТП один пасажир помер на місці пригоди, другий має тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Кваліфікація: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Санкція статті: у разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Алкоголь у 12 разів перевищував норму: під Хмельницьким п'яний водій на смерть збив жінку, другу - госпіталізовано. ФОТО