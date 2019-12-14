 У Кремлі ще не ухвалили остаточного рішення щодо виборів на Донбасі, - Резніков

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua повідомив представник України в політичній підгрупі ТКГ в Мінську Олексій Резніков.

"Пропорційно моїм відчуттям, Росія ще для себе не ухвалила рішення, що вона взагалі збирається робити. Думаю, вони зважують: повернути нам без контролю над кордоном, провести вибори під дулами автоматів і сформувати місцеву владу, яка легітимізує бойовиків, - це для них ідеальний сценарій. Але ми на нього-то не підемо, як би вони не хотіли. Ми мріяли провести вибори місцеві спільно з усіма іншими в 2020 році восени", - зазначив юрист.

Резніков вважає, що Росія взяла певну паузу, щоб краще придивитися до дій офіційного Києва.

"Думаю, вони зараз дійсно визначаються з тим, чим є нова українська влада. Їм же теж було цікаво, які ми на переговорах, - насамперед, президент Зеленський, - що буде далі. Тобто, вони за нами спостерігають", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На "нормандській зустрічі" жоден документ Україною не був підписаний, - Резніков