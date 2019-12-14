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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:місцеві вибори (116) нормандська четвірка (927) Резніков (6)

 У Кремлі ще не ухвалили остаточного рішення щодо виборів на Донбасі, - Резніков

У Кремлі ще не ухвалили остаточне рішення щодо місцевих виборів на окупованому Донбасі і придивляються до політики офіційного Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua повідомив представник України в політичній підгрупі ТКГ в Мінську Олексій Резніков.

"Пропорційно моїм відчуттям, Росія ще для себе не ухвалила рішення, що вона взагалі збирається робити. Думаю, вони зважують: повернути нам без контролю над кордоном, провести вибори під дулами автоматів і сформувати місцеву владу, яка легітимізує бойовиків, - це для них ідеальний сценарій. Але ми на нього-то не підемо, як би вони не хотіли. Ми мріяли провести вибори місцеві спільно з усіма іншими в 2020 році восени", - зазначив юрист.

Резніков вважає, що Росія взяла певну паузу, щоб краще придивитися до дій офіційного Києва.

"Думаю, вони зараз дійсно визначаються з тим, чим є нова українська влада. Їм же теж було цікаво, які ми на переговорах, - насамперед, президент Зеленський, - що буде далі. Тобто, вони за нами спостерігають", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На "нормандській зустрічі" жоден документ Україною не був підписаний, - Резніков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165385
 
   
 Топ коментарі
 



Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·13 дек.

Ну то есть и формулу Штайнмаера привез, и группу телеканала "Звезда" пригласил, и интервью "России-24" дал и Путину ручку-таки пожал. Если еще пару дней подождать, какие новые подробности вскроются, интересно. Газовый контракт подписал? Доброе утро.
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А яке відношення до Донбасу має кремль разом з ******? Пісюніст принаймні сидить в кріслі президента України.
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а куйло донбасс "эфективно контролирует" В Кремле еще не приняли окончательное решение по выборам на Донбассе, - Резников - Цензор.НЕТ 4305 а чего ты фюрера с большой буквы пишешь, уважаешь? В Кремле еще не приняли окончательное решение по выборам на Донбассе, - Резников - Цензор.НЕТ 8597
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спитати ? а чого в тебе кремль з малої ?
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у меня все с маленькой, обычно, за исключением Украины
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Може те. що в 1922 роцi Украї була без Донбасу? Ленiн подарував.
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где только такого идиота откопали...ну хоть бы в гугль залез и посмотрел границы УССР в 1919 году У Кремлі ще не ухвалили остаточного рішення щодо виборів на Донбасі, - Резніков - Цензор.НЕТ 1311
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Все козыри у них...
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выдаешь желаемое за действительное
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Да кацапье все уже на бояре сидит--что там могут принимать
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А предыдущие пять лет моего мирного плана кто решал?Неужто Порошенко?Все доклады Геращенко о работе в Минске чем кончались?Кремль ставит невыполнимые условия.Уважаемые говорите,говорите но не забывайтесь и не заговаривайтесь.Рано вам стать такими забывчивыми и беспамятными ,как бабушкам на лавочке перед домом.Недостойно это.
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Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·13 дек.

Ну то есть и формулу Штайнмаера привез, и группу телеканала "Звезда" пригласил, и интервью "России-24" дал и Путину ручку-таки пожал. Если еще пару дней подождать, какие новые подробности вскроются, интересно. Газовый контракт подписал? Доброе утро.
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не, при порошенко такой вот зрады не было В Кремле еще не приняли окончательное решение по выборам на Донбассе, - Резников - Цензор.НЕТ 6717
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Не было бы зрады - не было бы и выдворения. С позором.
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подписал, но оглашение отложили ближе к Новому году
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Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.Президент определил законопроект как неотложный.
 Текст проекта закона и сопроводительные документы к нему не обнародованы. Источник: https://censor.net.ua/n3165334

Федералізація?
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выдали новую методичку?децентрализацию уже давно порошенко с гройсманом начали они даже пытались через раду изменения провести
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Газовый контракт на условиях Кремля не дали подписать Витренко и Коболев
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Очкарик не понимает. Что все зависит не от Украины. А от того,как сильно Запад и США прижмут яйца в тиски путину. Только от этого.И только по этой причине они либо станут пятится согласные на все или нахально продолжать свое.
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Но петя все равно где то в чем то виноват?
Правда,зеботе?
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А кто же преступник,зеботе?
Путин и его посипаки или волонтеры и ВСУ?
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Преступники .Относительно мирового уголовного права.Включительно,Украины.
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Понятно.
Иди гуляй сепарок.
Ты даже путина и его шайку боишься преступниками назвать относительно мирового уголовного права.
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Не боюсь. Но рази речь о мудаке кремлевском ?
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О преступниках,которых имел ввиду я. А не ты. И ты один из них.
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Он из Донецка.Они путлера не обидят.
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Можеш тільки у собаки відсмоктати цюцюрку,свиня кацапська
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Вот знаешь кац.. При всем моем неуважении к кацапне,но домбасяне своего добиваются целеноправлено и последовательно. Чего не скажешь об украинцах. И это при том,что тех в меньшинстве и в основном ,придурки.
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Кого в меньшинстве?
Таких как ты 73%.
Ты то же ждешь халявы,но у тебя это в завуалированной форме: борьба с олигархами.
Вот олигархи тебя и кормят байками.
Когда ты начнешь измерять жизнь свою и государства не мерками своего желудка,а другими ценностями тогда все будет и в том числе "борьба с олигархами".
А пока маємо те що маємо.
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В меньшинстве - домбасяне. Если ты непонял. Халявы я не жду. А критикую всех,кто мешает прогрессу страны. Ты вот,тоже мешаешь.
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Кто такие "домбасяне"?
Это отдельная нация?
И по какому признаку они выделяются и чем отличаются от тебя?
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Кацахол назвал их так. Я просто подыграл ему. - Ты же его лайкнул.Значит понял. А я просто житель украинского Донецка. Прозападный житель.
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Я все комментарии читаю.
Это же форум.
А что нельзя?
( смотри как ты уходишь от темы )
Так кто такие эти " донбасяне"?
Чем они отличаются от других граждан Украины и от тебя?
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Відсутність мозку,та людських цінностей-народ дамбаса.
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А кто же преступник,зеботе?
Путин и его посипаки или волонтеры и ВСУ?
а могут быть преступниками, как первый деятель, так и отдельные представители волонтеров и всушников или добробатовцев?в вышиватной твоей голове такой мысли не возникало?
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Могут конечно,но вам нужно вернуть доверие к правосудию.
Вам никто не верит.
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Все зависит от позиции Украины в вопросе прижимания яиц..
Но судя по всему позиция зебилов... это подтянуть свои собственные яйца... почти к горлу...
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Позиции Украины не было и нет. И не будет. Пока есть олигархия.
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При зебобиках позиция Украины это поза раком... в которую Украину поставили зебобики по указанию олигарха Бени..
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При порохе было тоже самое. Только завуалированное. Но украинцам от этого легче ? - Это как к коммунизму идти голодным.
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Вони в них відсутні,там полові органи бабушкі *****.
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Оооооо! А ось і щиросердне зізнання зелених - рішення з виборів на Донбасі приймають у кремлі!!! А все те, чим вони, миролюбці довбані нас годують - фількіна грамота!
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Зато по патриотам Украины приняли!!!

Эти два фото сделаны с интервалом в 24 часа. Первое - 20.07.2016 с камер видеонаблюдения на месте взрыва. Второе - 21.07.2016 с концерта Антоненко в Докер АБС.

И теперь у меня два вопроса.
1. Как он за сутки так похудел?
2. Как ему удалось отрастить бороду по бокам лица за те же сутки?

Очень хочется получить ответ, ведь полиция утверждает что это один и тот же человек. Или это не точно?
Б. Береза

В Кремле еще не приняли окончательное решение по выборам на Донбассе, - Резников - Цензор.НЕТ 4722
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А что с платежками?
Тарифы то хоть снизили или ты зубожилым про какие то стандарты правосудия?
Это все равно что учить собаку играть на рояле...
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А з яких таких буйов кремль взагалі має приймати рішення стосовно виборів на дамбасє? Вас же тамнєт.
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То что главным инициатором "турборасследования" дела Шеремета является президент Украины Зеленский, уже ни у кого сомнения не вызывает .Зеленский знал о смутных подозрениях существующих у следственной группы относительно определенной группы людей. Граждан Украины условно называемых "атошники\волонтеры\активное меньшинство\25%". Людей особо им ненавидимых, людей чужих по убеждениям и мировозрению, людей в глазах которых он так и остался жалким "клоуном из Квартала".
Зеленский болезненно самолюбив и мелочно злопамятен, как и все недалекие люди. Все это вспыхнуло в крошеных мозгах этого человека после приснопамятного визита в Золотое, конфликта с добровольцами и нелицеприятных высказываний в свой адрес.
Взыграло личное самолюбие мелочного человечка вдруг увидевшего презрительную брезгливость в глазах прошедших все круги военного ада людей. Спусковым моментом всего этого безусловно была встреча в Париже "нормандской четверки". Ее результат планировался совсем другой, но перепуганный шепот Авакова "Выйдут сотня тысяч..." перечеркнуло все.
Он не бросился возбуждать уголовное дело по факту чудовищного по своей жестокости и цинизму убийства в плену защитника Родины Романа Беспалого. https://timeze2019.blogspot.com/
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Рішення прийняли по націоналістах. Зеленському наказано націоналістів мочити. Що він і робить. Мабутиь мочить слабувато, бо обстріли посилилися.
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ЗВУЧИТ КАК: "В Кремле На Банковой ещё не приняли окончательно решение по местным выборам на в оккупированном Донбассе Кенигсберге". Источник: https://censor.net.ua/n3165385
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я надеюсь, что историческая тенденция на будущее развивается в эту сторону - на усиление влияние Киева и ослабление влияния Москвы.
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Хто такий путін?***** знаю,а це хто,свинопес кацапожидівський?
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вы затрахалти.
все такие вопросы к монике... оно тебе пояснит
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у вас, зеленкиных, самомнение и вранье зашкаливает
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А цей юрист правий. ********* придивляються, хто ж сидить у кріслі Президента України. Керований каломойшею "болванчик", латентний патріот "малороссії", чи амбіційний жидок-лихвар
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