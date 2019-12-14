 У Кремлі ще не ухвалили остаточного рішення щодо виборів на Донбасі, - Резніков

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua повідомив представник України в політичній підгрупі ТКГ в Мінську Олексій Резніков.
"Пропорційно моїм відчуттям, Росія ще для себе не ухвалила рішення, що вона взагалі збирається робити. Думаю, вони зважують: повернути нам без контролю над кордоном, провести вибори під дулами автоматів і сформувати місцеву владу, яка легітимізує бойовиків, - це для них ідеальний сценарій. Але ми на нього-то не підемо, як би вони не хотіли. Ми мріяли провести вибори місцеві спільно з усіма іншими в 2020 році восени", - зазначив юрист.
Резніков вважає, що Росія взяла певну паузу, щоб краще придивитися до дій офіційного Києва.
"Думаю, вони зараз дійсно визначаються з тим, чим є нова українська влада. Їм же теж було цікаво, які ми на переговорах, - насамперед, президент Зеленський, - що буде далі. Тобто, вони за нами спостерігають", - додав він.
Старшина Запаса
@StarshinaZapasa
·13 дек.
Ну то есть и формулу Штайнмаера привез, и группу телеканала "Звезда" пригласил, и интервью "России-24" дал и Путину ручку-таки пожал. Если еще пару дней подождать, какие новые подробности вскроются, интересно. Газовый контракт подписал? Доброе утро.
Текст проекта закона и сопроводительные документы к нему не обнародованы. Источник: https://censor.net.ua/n3165334
Федералізація?
Правда,зеботе?
Путин и его посипаки или волонтеры и ВСУ?
А конкретнее?
Иди гуляй сепарок.
Ты даже путина и его шайку боишься преступниками назвать относительно мирового уголовного права.
Таких как ты 73%.
Ты то же ждешь халявы,но у тебя это в завуалированной форме: борьба с олигархами.
Вот олигархи тебя и кормят байками.
Когда ты начнешь измерять жизнь свою и государства не мерками своего желудка,а другими ценностями тогда все будет и в том числе "борьба с олигархами".
А пока маємо те що маємо.
Это отдельная нация?
И по какому признаку они выделяются и чем отличаются от тебя?
Чудеса да и только.
Это же форум.
А что нельзя?
( смотри как ты уходишь от темы )
Так кто такие эти " донбасяне"?
Чем они отличаются от других граждан Украины и от тебя?
Путин и его посипаки или волонтеры и ВСУ?
а могут быть преступниками, как первый деятель, так и отдельные представители волонтеров и всушников или добробатовцев?в вышиватной твоей голове такой мысли не возникало?
Вам никто не верит.
Но судя по всему позиция зебилов... это подтянуть свои собственные яйца... почти к горлу...
Эти два фото сделаны с интервалом в 24 часа. Первое - 20.07.2016 с камер видеонаблюдения на месте взрыва. Второе - 21.07.2016 с концерта Антоненко в Докер АБС.
И теперь у меня два вопроса.
1. Как он за сутки так похудел?
2. Как ему удалось отрастить бороду по бокам лица за те же сутки?
Очень хочется получить ответ, ведь полиция утверждает что это один и тот же человек. Или это не точно?
Б. Береза
Тарифы то хоть снизили или ты зубожилым про какие то стандарты правосудия?
Это все равно что учить собаку играть на рояле...
Зеленский болезненно самолюбив и мелочно злопамятен, как и все недалекие люди. Все это вспыхнуло в крошеных мозгах этого человека после приснопамятного визита в Золотое, конфликта с добровольцами и нелицеприятных высказываний в свой адрес.
Взыграло личное самолюбие мелочного человечка вдруг увидевшего презрительную брезгливость в глазах прошедших все круги военного ада людей. Спусковым моментом всего этого безусловно была встреча в Париже "нормандской четверки". Ее результат планировался совсем другой, но перепуганный шепот Авакова "Выйдут сотня тысяч..." перечеркнуло все.
Он не бросился возбуждать уголовное дело по факту чудовищного по своей жестокости и цинизму убийства в плену защитника Родины Романа Беспалого. https://timeze2019.blogspot.com/
В КремлеНа Банковой ещё не приняли окончательно решение по местным выборам нав оккупированном ДонбассеКенигсберге". Источник: https://censor.net.ua/n3165385
все такие вопросы к монике... оно тебе пояснит
https://glavcom.ua/news/lvivsku-vchitelku-vignali-z-roboti-bo-navchala-ditok-pereselenciv-ukrajinskoji-movi-646578.html?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0