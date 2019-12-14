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Все про:Данілов (24) РНБО (609) кібербезпека (318) Сенат США (122)

 "У наступні п'ять-десять років кіберзброя стане номером один у світі", - секретар РНБО Данілов

Сфера кібербезпеки є одним із пріоритетів діяльності РНБО України.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час зустрічі з делегацією співробітників Сенату США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"У наступні п'ять-десять років кіберзброя стане номером один у світі, навіть ядерна зброя відійде на другий план", - сказав він.

У цьому контексті секретар РНБО розповів про роботу над оновленою Стратегією кібербезпеки і зазначив, що в Апараті РНБО триває робота над розвитком Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК). Зазначається, що НКЦК буде взаємодіяти з аналогічними центрами країн-партнерів.

"У наступні п'ять-десять років кіберзброя стане номером один у світі, навіть ядерна зброя відійде на другий план", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За месяц хакеры 11 раз атаковали украинское киберпространство, - Данилов

Своєю чергою, члени американської делегації зазначили, що Україна дає відсіч кібератакам. Співробітники Сенату США наголосили на суголосній підтримці України у Конгресі та Сенаті, свідченням чого, зокрема, є виділення 300 млн дол. військової допомоги, а також запровадження санкцій щодо російської енергетики.

Сторони наголосили, що кібератаки е "величезними викликами" для України і США, обмінялися досвідом їх попередження і локалізації, й акцентували на важливості і перспективності двосторонньої співпраці у сфері протидії кіберінцидентам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За місяць хакери 11 разів атакували український кіберпростір, - Данілов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165384
 
 
 Топ коментарі
 
Понятно... создают зеленые ботофермы... по другому рейтинг бубочки не удержать...
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Где таких дипиллов понаходили. зетипиллы? Вот как ты кибероружием убьешь вжепучленца макшанского в Довбассе? Хиба шо показвывать ролики Клована и засмешить бурятов до смерти...Вот же типиллы. Взамест развивать ракетостроение - потратят деньги на компьютерные игры.
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Все он понимает! Этим супер кибероружием за год убили мозги 73%
"У наступні п'ять-десять років кіберзброя стане номером один у світі", - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 4457
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Понятно... создают зеленые ботофермы... по другому рейтинг бубочки не удержать...
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Шкода що Данілов нічого не розуміє ані в кіберзброї ані в кібербезпеці. Досі весь Інтернет України йде через російського магістрального оператора RETN і переглядається в Москві. Навіть внутрішньоукраїнський трафік заводиться Ретеном не в Київ а в Москву і там переглядається російськими спецслужбами і блокуються шифровані з'єднання! Про яку кібербезпеку можна говорити якщо Інтернет-трафік йде спочатку в росію а вже потім в Київ??? Я коли чую розповіді представників влади про кібербезпеку чи кіберзброю, згадую що досі працюють кабелі зв'язку в Крим та в ОРДЛО, вони досі не перерізані, досі мобільні оператори управляються з росії, бо це дочки російських компаній і технічне управління йде з росії і всі дані білінгу доступні для фсб та гру і хочеться сказати представникам влади - зупиніться розповідати про кібербезпеку, бо Ви ідіоти!
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Все он понимает! Этим супер кибероружием за год убили мозги 73%
"У наступні п'ять-десять років кіберзброя стане номером один у світі", - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 4457
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ти не правий 73% близька до 80% ...це кількість "болота" у любому суспільстві є 10% хороших людей є 10% не хороших людей ну а решта "телевізійне" "болото" ...а тепер порівняйте "резельтати" виборів
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Вроде и не глупый человек,это для этого он РНБО возглавил?
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Вот нахео пургу мести про то,что будет ? - Когда дел полно и без этой трепни.Тем более у нас.
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А це все, на що вони здатні. Якщо ви не знали, то звикайте.
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Та ни. До такого неможливо звикнути. Краще,хай вони геть, йдуть.
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Мушу вас рощчарувчти - після саюяоїх косяків вони добровільно не підуть, бо тоді прийдеться нести відповідальність за скоєні вже злочини. Тому будуть впиратися до останнього. У них два шляхи - або вчепитися у владу мертвою звсткою, або драпати в *****, бо з цивілізованих країн в дадуть.
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Ничего удивительного не открыто. Так поступали все тираны востока. Голова Людовика не зря слетела даже на Западе. Правда давно это было.
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Поведал бы вещун- пророк как скажется продажа украинской земли на здоровье нации.
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свистит ,как рашист , которого нет нигде.но всюду он есть ....ибо с 2016 года квартальное кибероружие действует на сознание и мозги доверчивого народа Украины...
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А верит ли он в существование " Газонокосильщика" ? Старый фильмец.
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но Бог наделил нас свободной волей, так Богу интереснее играть...
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Ну, за зебідьною логікою їх країні у смартфоні може загрожувати лише кіберзброя. Тому потміьюбно роби и перерозподіл кош ів від МО до Мінцифри. І взагалі, Укроборонпрому продати китайцям, а армію розпустити. Воювати будуть програмісти.
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Не станет. Попробуй атакуй комп, не подключённый к Интернету.
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«нашли способ взлома персональных компьютеров, которые не подключены к сети Интернет, с последующей передачей с них данных. Вредоносное программное обеспечение GSMem, разработанное ими, устанавливается на съемный носитель, к примеру, на флешку. "У наступні п'ять-десять років кіберзброя стане номером один у світі", - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 7556Затем ПО выполняет запуск на компьютер вируса, который собирает необходимую информацию, и она впоследствии передается по каналам GSM, UMTS и LTE.»

Це лише те, що у відкритих ЗМІ.
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Так я не понял. Они не подключены на прямую к интернет кабелю, а подключены через другие средства связи к интернету? Так это понятно, думаю, и зетипиллам. То какое это чудо?
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Респект. Ви все правильно зрозуміли.
Комьютер, НЕ ПІДКЛЮЧЕНИЙ до інтернету, може зливати інформацію за допомогою інших мереж.
Електроніка, це ж не тільки наука про контакти, але й дещо з напрацювань Максвелла.
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В нормальных фирмах (не говоря уж о военных) сейчас Вы хрен чего скачаете/закачаете через флэшку. Службы безопасности ушлые стали.
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Там взагалі використовують «клітки Фарадея».
А толку?
На кожний протон, є свій нейтрон
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Не кажучи вже про сам чіп, у якому реалізована розподілена схема-закладка.
Ви взагалі в курсі, скільки елементів в процессорі?
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БАБЛО, БУЛО, Є І БУДЕ, ЗБРОЄЮ НОМЕР ОДИН, ЗАВЖДИ.
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Повідомляю Вам і дуднілову конхвіденційну іхвормацію!
Ще до недавнього часу найстрашнішою зброєю вважались прапорщики савєцкої армії,потім ініцативу (тимчасово) перехопила ядерна і нейтронна зброя.
На даний історичний момент ,внаслідок масового реплікування вищеназваних прапорщиків (не тільки у військових частинах і з'єднаннях) в основному в громадянському суспільстві ,цей вид еволюціонував до небаченої сили ,не тільки кількісно але й якісно і здатен розвалити будь-яку країну чи військово-політичний союз,при умові правильного управління за допомогою вищеназваного Вами "БАБЛА"! "У наступні п'ять-десять років кіберзброя стане номером один у світі", - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 7810
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Сепар и проженный ватник с Луганска, возглавляет РНБО. Это финиш!!!
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В цьому випадку він правий на 100%!!! Не все зрада!
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Где таких дипиллов понаходили. зетипиллы? Вот как ты кибероружием убьешь вжепучленца макшанского в Довбассе? Хиба шо показвывать ролики Клована и засмешить бурятов до смерти...Вот же типиллы. Взамест развивать ракетостроение - потратят деньги на компьютерные игры.
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Там є частина правди.

Бо не в останню чергу, за рахунок інтернету, Росії вдалося повалити проукраїнський уряд Порошенка, і привести до влади гібридних капітулянтів.
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Ошибочное мнение. Нужно анализировать причинно-следственные связи. Зетипиллы на такое не способны.
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Там про роботу Россії.
Щодо зєлєпузіков, то понятно.
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Вот если уволить с должности, к примеру, врача а на его место назначить клоуна из соседнего цирка ..у нормального человека даже от такой постановки вопроса волосы станут дыбом. И сколько ты не лей пропаганды в пользу клоуна - нормальный человек такого никогда не воспримет. Другое дело - зетипиллы. Подвержены пропаганде. Возможно, это имел ввиду Данилов? Держать зетипиллов постоянно в тонусе, как Вова Пу держит макак своих макшанских.
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280 млрд нужно отмыть
и хорошо, если айтишникам перепадет 3
а эти айтишники что-то рабочее наваяют

в жизни встречал двух гениев
один в МГУ по биологии и прочим естественным
второй, айти
в этом году рассчитался в Украине
Штаты пылесосят Украину
пока порохи ею правят
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Чувак, проснісь.

Україною, вже більше, як півроку рулять ЗЄГЄНІЇ.
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Почему то уже не удивляюсь, что при зеле секретарем СНБО выбран откровенный дебил.😥
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У нас появился свой Рагозин или Ходжа-Насредин. Расказывают что будет когда то. Возникает вопрос идиот Денилов или тот кому он это расказывает.
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да ...да ...3,14дарианци с 3,14дароружием страшная сила ... сначала права голубятни с гей-гейпарадами а теперь геноцид украинцев и дерибан ЗЕМЛИ аборигенов за "бусы" ...
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«буси» ≡ « Сніженіє ЖКХ ! Зарплата $4000 ! Прєкращєніє стрєльби! Только нє Порошенко !».
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Киборги будут править миром, а мы на них работать.
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Поэтому еще 22 года у нас об этом подумали и создали Национальное управление кибербезопасности.
И для тех кто не понимает что это такое, стоимость этого рынка через год будет уже будет более $200 миллиардов, а хороший профи уже стоит от $10.000 в месяц.
И никто в мире кроме папуасов живущих в лесах Амазонии, не сможет без этого рынка услуг выжить.
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Ты имеешь ввиду создание вирусов и борьба с ними? Зашибись рынок. И очень прибыльный.
А может просто разогнать эту шоблу? Не?
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Да. Вот у меня знакомый, который сидит в службе техпомощи провайдера тоже считает себя айтишником. Отвечает на звонки когда пропадает инет у клиента. Вот такие в основном у нас спецы.
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