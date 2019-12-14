 "У наступні п'ять-десять років кіберзброя стане номером один у світі", - секретар РНБО Данілов

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час зустрічі з делегацією співробітників Сенату США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
"У наступні п'ять-десять років кіберзброя стане номером один у світі, навіть ядерна зброя відійде на другий план", - сказав він.
У цьому контексті секретар РНБО розповів про роботу над оновленою Стратегією кібербезпеки і зазначив, що в Апараті РНБО триває робота над розвитком Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК). Зазначається, що НКЦК буде взаємодіяти з аналогічними центрами країн-партнерів.
"У наступні п'ять-десять років кіберзброя стане номером один у світі, навіть ядерна зброя відійде на другий план", - сказав він.
Своєю чергою, члени американської делегації зазначили, що Україна дає відсіч кібератакам. Співробітники Сенату США наголосили на суголосній підтримці України у Конгресі та Сенаті, свідченням чого, зокрема, є виділення 300 млн дол. військової допомоги, а також запровадження санкцій щодо російської енергетики.
Сторони наголосили, що кібератаки е "величезними викликами" для України і США, обмінялися досвідом їх попередження і локалізації, й акцентували на важливості і перспективності двосторонньої співпраці у сфері протидії кіберінцидентам.
Це лише те, що у відкритих ЗМІ.
Комьютер, НЕ ПІДКЛЮЧЕНИЙ до інтернету, може зливати інформацію за допомогою інших мереж.
Електроніка, це ж не тільки наука про контакти, але й дещо з напрацювань Максвелла.
А толку?
На кожний протон, є свій нейтрон
Ви взагалі в курсі, скільки елементів в процессорі?
Ще до недавнього часу найстрашнішою зброєю вважались прапорщики савєцкої армії,потім ініцативу (тимчасово) перехопила ядерна і нейтронна зброя.
На даний історичний момент ,внаслідок масового реплікування вищеназваних прапорщиків (не тільки у військових частинах і з'єднаннях) в основному в громадянському суспільстві ,цей вид еволюціонував до небаченої сили ,не тільки кількісно але й якісно і здатен розвалити будь-яку країну чи військово-політичний союз,при умові правильного управління за допомогою вищеназваного Вами "БАБЛА"!
Бо не в останню чергу, за рахунок інтернету, Росії вдалося повалити проукраїнський уряд Порошенка, і привести до влади гібридних капітулянтів.
Щодо зєлєпузіков, то понятно.
и хорошо, если айтишникам перепадет 3
а эти айтишники что-то рабочее наваяют
в жизни встречал двух гениев
один в МГУ по биологии и прочим естественным
второй, айти
в этом году рассчитался в Украине
Штаты пылесосят Украину
пока порохи ею правят
Україною, вже більше, як півроку рулять ЗЄГЄНІЇ.
И для тех кто не понимает что это такое, стоимость этого рынка через год будет уже будет более $200 миллиардов, а хороший профи уже стоит от $10.000 в месяц.
И никто в мире кроме папуасов живущих в лесах Амазонии, не сможет без этого рынка услуг выжить.
А может просто разогнать эту шоблу? Не?