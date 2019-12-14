 На "нормандській зустрічі" жоден документ Україною не був підписаний, - Резніков

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua повідомив представник України в політичній підгрупі ТКГ у Мінську Олексій Резніков.
"Комюніке - це засвідчення того, про що говорили і, начебто, домовилися, але підписи ніхто ні на якому документі не ставить. Ні, точно нічого не було підписано", - зазначив Резніков.
Він також окреслив, що Україна не підписувала і заздалегідь не погоджувала додаткові угоди, комюніке чи інші міжнародні документи з Росією або з іншими країнами-учасницями саміту.
"Ні, мені про це нічого не відомо. Ніхто жодного додаткового комюніке не підписував. Підписів ніхто не ставив на жодному документі", - акцентував Резніков.
Він що, вважає, що в Україні, всі 73,22%?
А мудрий Зє, «нічєго нє обєщял».
Так шо наріт АБСОЛЮТНО спокоєн в правільності своєго вибора.
Главноє, што нє Порошенко.
Скоро Гіві та Мотороли будуть "героями"!!!
В Кремле заявили об отсутствии «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите». (с)
Якось вже дуже синхронно.
Но считаю что опасней всего было тут , на первой встрече ,, дальше поддержка зе будет только падать , красных линий и страха перед поездкой в Ростов , будет больше ,, может Украина и выкарабкается . .
06 августа 2019 "Богдан Зеленскому предлагал баллотироваться на довыборах в Раду в 2015, но тот отказался и сказал, что не хочет быть одним из этого стада баранов. После выхода на экраны сериала, сказал Зеленскому, мол, давай уже в президенты. Ближе к лету 2016 года у него уже были планы." Нужна была дестабилизация!
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Так и "минские договоренности" Порошенко не подписывал,но кое кто требует их выполнения, а Зеро ДОБРОВОЛЬНО вызвался их выполнять!
Зачем собирались?
Или подписали, но это секрет.