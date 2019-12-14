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 Політика України
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Все про:нормандська четвірка (927) Резніков (6)

 На "нормандській зустрічі" жоден документ Україною не був підписаний, - Резніков

Під час переговорів "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня жоден документ не був підписаний Україною. Те ж стосується і підсумкового комюніке.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua повідомив представник України в політичній підгрупі ТКГ у Мінську Олексій Резніков.

"Комюніке - це засвідчення того, про що говорили і, начебто, домовилися, але підписи ніхто ні на якому документі не ставить. Ні, точно нічого не було підписано", - зазначив Резніков.

Він також окреслив, що Україна не підписувала і заздалегідь не погоджувала додаткові угоди, комюніке чи інші міжнародні документи з Росією або з іншими країнами-учасницями саміту.

"Ні, мені про це нічого не відомо. Ніхто жодного додаткового комюніке не підписував. Підписів ніхто не ставив на жодному документі", - акцентував Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На зустрічі "Нормандської четвірки" РФ відкинула можливість змін мінських угод, але вони необхідні, і пізніше Кремль це усвідомить, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165382
 
   
 Топ коментарі
 
Писюнист пол года унижался чтобы встретится со своим кумиром (ху*лом), а в итоге ху*ло просто послал нах нашего писюниста На "нормадской встрече" ни один документ Украиной не был подписан, - Резников - Цензор.НЕТ 7426
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"Нет, мне об этом ничего не известно. Никто никакого дополнительного коммюнике не подписывал. Подписей никто не ставил ни на одном документе", - акцентировал Резников. Источник: https://censor.net.ua/n3165382

Він що, вважає, що в Україні, всі 73,22%?
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брехня! был подписан документ САМЫЙ важный!
На "нормадской встрече" ни один документ Украиной не был подписан, - Резников - Цензор.НЕТ 4385
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Писюнист пол года унижался чтобы встретится со своим кумиром (ху*лом), а в итоге ху*ло просто послал нах нашего писюниста
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брехня! был подписан документ САМЫЙ важный!
На "нормадской встрече" ни один документ Украиной не был подписан, - Резников - Цензор.НЕТ 4385
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судя по правилам этикета-указал на его место. Это точно было, а остальное-промывание мозгов и подготовка к заранее запланированным вещам, Не зря же мент сказал о негодовании кацапа по договоренностям....
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"Нет, мне об этом ничего не известно. Никто никакого дополнительного коммюнике не подписывал. Подписей никто не ставил ни на одном документе", - акцентировал Резников. Источник: https://censor.net.ua/n3165382

Він що, вважає, що в Україні, всі 73,22%?
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типа обгадились но не так сильно как ожидалось.
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Тем лучше. Просто будем верить на слово Зеленскому, а он - это голос 73% народа Украины
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Так то ж брехав тупий хахол Галабародьзька !

А мудрий Зє, «нічєго нє обєщял».
Так шо наріт АБСОЛЮТНО спокоєн в правільності своєго вибора.
Главноє, што нє Порошенко.
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так и результата не было для подписания- продолжение встреч, разведение на 3 участках и обмен пленными. Это с немсми. О всем остальном мы знаем только со слов то Авакова, то Зе и его недокоманды. Ах да еще МКК с его доступом туда где они были постоянно.
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Да плевать на формальности, дела предателей убедительней.
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А зачем подписывать,если Зеленский уже в пятницу Законопроект в Раду внес, сейчас на Украинский с Российского переведут и опубликуют.
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Проте, як зрадити Україну зелена шмаркля вже вирішила, шляхом дисредитації добровольців та ветеранів АТО.

Скоро Гіві та Мотороли будуть "героями"!!!
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Проводять запобіжні преветивні міри, щодо можливого опору Армії.
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«14 декабря 2019
В Кремле заявили об отсутствии «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите». (с)

Якось вже дуже синхронно.
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Я не зрозуміла,цей Рєзнікав виправдовуться ци шкодує?
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Достижение типа ? А мы рази на это вас посылали бабки на дорогу тратить ? Нам же нужен был результат.Выгодный для нас. Получается - ездили,жрали,бухали ,- баблос кто отдавать будет ?
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...уйло малое получил от ...ула старшего папочку? Напомню, там говорилось о газе. Что еще ты нам расскажешь?
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Ну и слава Богу . Честно говоря , от зю я этого не ожидал .. И мысленно уже готовился к тому что суверенитету Украины , к Новому Году - хана .Не понятно только , какого х туда вообще было ехать . !?
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Вы до сих пор не поняли? Посмотрите как зебанаты паскудят теперь Украину на весь Мир, обеляя свинособак, которые убили того Шеримета...
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Да с зебизязами всё понятно , они не угомонятся пока не уничтожат её суверенитет . Я тут говорил лишь о ближайшем времени , а вот как Вовуся будет вести себя дальше , я не уверен .

Но считаю что опасней всего было тут , на первой встрече ,, дальше поддержка зе будет только падать , красных линий и страха перед поездкой в Ростов , будет больше ,, может Украина и выкарабкается . .
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Вибереться з лайна. Але то буде вже інша Україна . Велика кількість населення буде мати штамп в паспорті виключно на право проживання , без права брати участь у справах держави ..
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Ви фсьо врьотє.Всеравно зрада
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Т е зекретин, даже ничего не подписав Украину сдает??? Во шо слово пуйла с зебубочкой делает... А в каком году зелю фсб завербовало?
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Порохоботи, та признайте вже, шо Пєтя повністю здав наші теріторії в 14-15 роках, замість того, щоб об'явити мобілізацію і воювать. Поки було кому.
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Причиною одержимої ненависті Зеленського до Порошенка є КЛАСОВА НЕНАВИСТЬ Шарікова до професора Преображенського!!!
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Петя не Шариков, он багатый челавек, не то шо вы шавки
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Жалкая попытка, мокша) висеть теперь твоему зеле на гиляке -так даже овощ страну не кинул...
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Шо такое, набутылочница, воевать за страну не хотела? Там же и погибнуть можно, лучше уж тут строчить на диванчике высеры свои
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А ты,моль зелёная,с какого фронта свои высеры строчишь?
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достатньо зеліних обіцянок, які він справно виконує
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У їхньому клубі на слова джентьмена прийнято покладатись.
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Не, ну байка авакяна, как они кацапов мовой бесили, сделала мой день))))) ублюдки зеленые...
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решения и подписания"слуг" в Украине,есть те негласные подписи, под которые куйло сказал подписатся
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ПЕСики тужаться, пижаться.. А виходе великий ПШИК На "нормандській зустрічі" жоден документ Україною не був підписаний, - Резніков - Цензор.НЕТ 330 Все йде до того, шо Баригу зроблять замовником на Шеремета
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ПЕС-Партия Еврейских Слуг. Барыга, все пять лет гнал бабки в офшор, воровал из бюджета во время войны https://public.nazk.gov.ua/declaration/dbfd6951-3d06-4720-bc4a-fd9cf94042d0,
06 августа 2019 "Богдан Зеленскому предлагал баллотироваться на довыборах в Раду в 2015, но тот отказался и сказал, что не хочет быть одним из этого стада баранов. После выхода на экраны сериала, сказал Зеленскому, мол, давай уже в президенты. Ближе к лету 2016 года у него уже были планы." Нужна была дестабилизация!
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"Коммюнике - это свидетельствование того, о чем говорили и, вроде бы, договорились, но подписи никто ни на каком документе не ставит. Нет, точно ничего не было подписано", - отметил Резников.
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Так и "минские договоренности" Порошенко не подписывал,но кое кто требует их выполнения, а Зеро ДОБРОВОЛЬНО вызвался их выполнять!
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Никто ни о чем не договорился
Зачем собирались?
Или подписали, но это секрет.
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Памятайте про пакт Молотова-Рібентропа.... На "нормандській зустрічі" жоден документ Україною не був підписаний, - Резніков - Цензор.НЕТ 8410 (саме так діють жидобільшовики).
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Сколько НЕДОЛУГИХ.Подписал плохо, не подписал плохо. Или правда не до понимают, или просто, что бы повонять. Каждый из них МЕЖДУНАРОДНИК, ДИПЛОМАТ, ЭКСПЕРТ. У них на уме одно, а ЧОГО, а ЧОГО.
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Мене вже добряче дратують "воплі" і "соплі" годованців Пєті з приводу перемоги ЗЕгенерата на виборах. "Треба було за Пєтю, бо ЗЕгенерат "все здає". А що? Пєтя не здавав? Здавав, падло корумповане! Саме він крадучи під час війни всюди куди дотягувались його лапи повністю заблокував боротьбу з корупцією в Україні і ми тепер займаємо 3 місце в світі за рівнем корупції. Лише за це його треба судити з конфіскацією! Саме його шкурний інтерес дозволив кацапам безперешкодно вести пропаганду на всій території України. І ми отримали ЗЕГЕНЕРАТА - такого ж продажного і хуцповатого, але дуже тупого жида. І тепер Пєтя, сподівається на те що "не сами по себе мы хороши, а фону из говна благодаря" (Губерман). Пєтя марить про те щоб здебіловані просіоністською та прокацапською пропагандою укроманкурти (я б їх назвав скорочено - укроманти), які звикли голосувати за корумпованих жидів попри все, повстануть і знову "занесуть" його на Банкову, як занесли його кума Ющенко-Адельгейма... Але Пєтя усьо. Пєтя це корупція. Корупція це Пєтя. Тому бийте в морду кожному хто тужить за Порошенко - це вже хоча б ментально корумповане падло! Але двічі бийте в морду і додайте ногою по зубам та по печінці тим хто радіє правлінню ЗЕГЕНЕРАТА - це взагалі не люди. Це укроманти - українські манкурти-некрофіли які бажають повної загибелі української держави і повернення суспільства в часи СРСР (політична некрофілія). Це маніяки які хочуть бачити мертвим все українське. На "нормандській зустрічі" жоден документ Україною не був підписаний, - Резніков - Цензор.НЕТ 7357
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к лишнехромасомно-скрепному и законтаченно-апущенному биоматериалу подключился биоматериал шоколадный, совпадение?
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