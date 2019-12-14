 Найманці РФ від початку доби не відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, - Міноборони

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Від початку поточної доби, станом на 12.00, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формуваньРосійської Федерації зафіксовано не було. Бойових втрат серед наших захисників немає", - сказано в повідомленні.

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