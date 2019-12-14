 Найманці РФ від початку доби не відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, - Міноборони

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони України.
"Від початку поточної доби, станом на 12.00, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формуваньРосійської Федерації зафіксовано не було. Бойових втрат серед наших захисників немає", - сказано в повідомленні.
заказчики
Зелупке не терпится менять Конституцию страны?
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.Президент определил законопроект как неотложный.
Текст проекта закона и сопроводительные документы к нему не обнародованы. Источник: https://censor.net.ua/n3165334
Вітаю всіх з федералізацією і поверненням в склад російського лайна.
та не! типун мне на изык!!!!
(но что пока не стреляли по любэ неплохо!!)