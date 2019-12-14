EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Події
  431  31
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5791) операція Об'єднаних сил (1864)

 Найманці РФ від початку доби не відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, - Міноборони

Незаконні збройні формування російсько-окупаційних військ від початку доби суботи, 14 грудня, не порушували режим припинення вогню в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Від початку поточної доби, станом на 12.00, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формуваньРосійської Федерації зафіксовано не було. Бойових втрат серед наших захисників немає", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ не пускають СММ ОБСЄ на територію ОРДЛО, - українська сторона СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165380
 
 
 Топ коментарі
 
Готовятся Киев патрулировать.
 показати весь коментар
 
А пока зеля и собаков пересажают патриотов и волонтеров.
 показати весь коментар
 
это смешно, когда главный закон страны меняют клоуны и безработные, а также смешно, что такие сводки потом имеют продолжение-умер в госпитале или травма.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А пока зеля и собаков пересажают патриотов и волонтеров.
 показати весь коментар
 
 
День зряплати в рядах російських терористів, гумконвой привіз готівку. Потрібно розписатись в відомостях, поділити зарплати загиблих і пропити, стріляти немає коли! Це суть російської війни проти України - війна терористів-найманців путіна за гроші проти України!
 показати весь коментар
 
исполнители- девушка с длинными светлыми волосами и дядя с бородой
Найманці РФ від початку доби не відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3847

заказчики
Найманці РФ від початку доби не відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 469
 показати весь коментар
 
 
Это хорошо -- главное что бы это была правда !!!
 показати весь коментар
 
Патроны закончились? Щас гумку новую подкатят...
 показати весь коментар
 
Сослухаємо, що скаже ОБСЄ. Вони чомусь частіше віксують за наше МО.
 показати весь коментар
 
 
Почему нет новости о том,что зелупка зарегистрировал в Верховной Раде проект Закон о внесении изменений в Конституцию страны о децентрализации власти?
Зелупке не терпится менять Конституцию страны?
 показати весь коментар
 
 
это смешно, когда главный закон страны меняют клоуны и безработные, а также смешно, что такие сводки потом имеют продолжение-умер в госпитале или травма.
 показати весь коментар
 
 
если смешно, то смейся) может дольше проживешь)
 показати весь коментар
 
Зачем стрелять, если Зеля и так к россии стремится, как муха к говну
 показати весь коментар
 
 
А че им. Дело пошло. Кловуняра сам все сделает, взамест вжепучленцев.
 показати весь коментар
 
Просто Зеленський виконав вимоги своїх російських партнерів.
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.Президент определил законопроект как неотложный.
Текст проекта закона и сопроводительные документы к нему не обнародованы. Источник: https://censor.net.ua/n3165334

Вітаю всіх з федералізацією і поверненням в склад російського лайна.

 показати весь коментар
 
Хер зетипиллам. Это их влажные мечты не дано сбыться. Кумира могут и привесить на гилляке.
 показати весь коментар
 
они сами не верят своему счастью - тут гонения на АТОшников...на фиг их убивать...можно ж деморализовать и брать голыми руками...
та не! типун мне на изык!!!!
(но что пока не стреляли по любэ неплохо!!)
 показати весь коментар
 
 
Фортуна - она переменчивая, зетипиллы. Окажется шо вы будете жестоко отпи жжены самыми вашими слугами. По приколу зато. Да?
 показати весь коментар
 
«Превратим войну империалистическую в войну гражданскую»
 показати весь коментар
 
напевно в лугандонському лісі щось велике здохло!
 показати весь коментар
 
Мы уже привыкли, что вы в своих сводках все время брешете...сейчас ОБСЕ правдивее, чём ваш отчёт... У вас потерь нет, а Украина продолжает хоронить своих Воинов почти каждый день....
 показати весь коментар
 
 
В основном подрывы. Стрелять уже всем надоело, тем более бестолково. "Бери шинель, иди домой" Там дети, жены, мама с папой, а не вши окопные, бесцельные.
 показати весь коментар
 
у Рівному були дні траура... Загинули місцеві бійці.. Але.. обстрілів і втрат нема.. дурня якась
 показати весь коментар
 
-А кто же тогда открывал и открывает ? Марсиане ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору