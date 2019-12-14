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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Політика України, Суспільство
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 Надія на справедливий суд, однозначні докази та громадянське суспільство, яке не допустить несправедливості, - Сенцов про справу Шеремета

У справі про вбивство Павла Шеремета надія на справедливий суд, нові однозначні докази і громадянське суспільство, яке не допустить несправедливості.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці заявив колишній в'язень Кремля Олег Сенцов, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується розслідування вбивства Павла Шеремета. Ми маємо два варіанти: або це дійсно справа рук цих п'ятьох підозрюваних, і це справжній жах, або хтось хоче втриматися на своїй посаді за всяку ціну, дискредитувавши при цьому атовців і волонтерів. Другий варіант ще гірший, бо це зрада.

Я не знаю де правда, але хочу її дізнатися, як і всі громадяни України. Надія на справедливий суд і нові, однозначні докази, і на громадянське суспільство, яке не допустить несправедливості", - написав Сенцов.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165379
 
   
 Топ коментарі
 
То ЗЕбилы выбрали себе ЗЕкловуна шоб было так же как при Пете???
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це моральний авторитет для багатьох українців а кого поважати коломойшу авакяна чи ссявченко?
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таким как вы обращаться к Сенцову не надо было бы. Он знает ЧТО такое судилище и как факты фабрикуются. Порошенко оставьте в покое. Сейчас время зеленого болота и гниющего к тому же
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Повністю згоден з Олегом і підтримую його точку зору!
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Про арешти волонтерів, військових...
Кажете, слава богу не мене...чекайте, вже йдуть (((
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Від "справи Шеремета" враження такі ж, як від реприз 95 кварталу - теж не смішно і теж здається, що писали ідіоти для ідіотів.
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Без питань! Але, якого куя робив на конференції легітимний полудурок?!!! Рюкзакан підставив? Так мізки потрібно мати! Дурило!!!
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сенцов и правда от жизни отстал , раз такое говорит про наш суд , у нас за умышленное дают максимум поселение ( если грошы есть ) , а могут и отпустить ( если чурка )
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А никто не задумывался над тем что шеремета был агентом фсб?
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сейчас, вопрос не в том кем он в действительности был,а в том кто его убил
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Одне ясно - не ті кому намагаються пришити це. Інших турбот не маєш?
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сейчас, вопрос не в том кем он в действительности был,а в том кто его убил
ваша версия имеет полнейшее право на изучение
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Я про це котрий день вже пишу. З чого раптом така метушня пішла після зустрічі з ху*лом?
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Сомнений нет , они убили . Надо ещё найти заказчика .
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парубий,турчинов и порошенко - сойдут в качестве заказчиков???
уважаемая ,"японская мама",не пишите разного рода бредятину(((
там,вся доказуха левая и дело шито белыми нитками и плохими портными(((
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Кацапе, ти якщо не володієш людськими мовами, то хоч не помічай болдом свої висери. У спам!
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особисто я дуже не хочу щоб хлопці та дівчата, справжні герої України, виявилися злочинцями.. якщо не винні - бажаю їм витримки і гідно поводити себе.. якщо це брехня, Аваков має застрелитися.. відставка то вже замало буде Надія на справедливий суд, однозначні докази та громадянське суспільство, яке не допустить несправедливості, - Сенцов про справу Шеремета - Цензор.НЕТ 420
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ну шо зебіли? Отримали? Жили б собі у повільній зраді під вибухи складів *********** і горя не знали, но нєт! Потягнуло на пригоди!?
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Когда то была авторитетна Савченко, а сейчас Сенцов. Надеюсь, что что для людей авторитетными будут близкие знакомые и друзья. Думайте лучше своей головой кто есть кто
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