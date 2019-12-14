 Надія на справедливий суд, однозначні докази та громадянське суспільство, яке не допустить несправедливості, - Сенцов про справу Шеремета

Про це на своїй сторінці в фейсбуці заявив колишній в'язень Кремля Олег Сенцов, інформує Цензор.НЕТ.
"Що стосується розслідування вбивства Павла Шеремета. Ми маємо два варіанти: або це дійсно справа рук цих п'ятьох підозрюваних, і це справжній жах, або хтось хоче втриматися на своїй посаді за всяку ціну, дискредитувавши при цьому атовців і волонтерів. Другий варіант ще гірший, бо це зрада.
Я не знаю де правда, але хочу її дізнатися, як і всі громадяни України. Надія на справедливий суд і нові, однозначні докази, і на громадянське суспільство, яке не допустить несправедливості", - написав Сенцов.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Кажете, слава богу не мене...чекайте, вже йдуть (((
ваша версия имеет полнейшее право на изучение
уважаемая ,"японская мама",не пишите разного рода бредятину(((
там,вся доказуха левая и дело шито белыми нитками и плохими портными(((