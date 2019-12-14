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 На Київщині поліція затримала озброєну банду розбійників під час нападу на будинок підприємця. ФОТОрепортаж

13 грудня співробітники кримінальної поліції спільно з бійцями КОРД поліції Житомирщини в одному з сіл Київської області затримали чотирьох осіб під час здійснення розбійного нападу на будинок підприємця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Київщині поліція затримала озброєну банду розбійників під час нападу на будинок підприємця 01

Близько 19.00 у селі Києво-Святошинського району підозрювані проникли до будинку місцевого підприємця, аби заволодіти його майном. Нападники мали зброю, яку згодом застосували, обличчя приховували під балаклавами, а одягнені були у спеціальні тактичні костюми.

Після викриття розбійники відкрили стрілянину по поліцейських і намагалися застосувати світлошумові гранати. Завдяки професійним діям правоохоронців ніхто не постраждав.

На Київщині поліція затримала озброєну банду розбійників під час нападу на будинок підприємця 02

"Поліцейські ГУНП Житомирщини у ході слідчо-розшукових заходів фіксували дії вказаного угруповання упродовж певного періоду, оскільки у нас є підстави стверджувати про їх причетність до низки тяжких та особливо тяжких злочинів. Учинення ними ще одного розбою було фактично припинено нашими працівниками. Над викриттям цієї групи працювали практично усі наші підрозділи: кримінальна поліція, слідчі, експерти, кінологи, спецпідрозділи", - повідомив начальник поліції Житомирщини Сергій Крупєй.

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На Київщині поліція затримала озброєну банду розбійників під час нападу на будинок підприємця 03

На місці події поліцейські затримали чотирьох осіб. Усі вони непрацюючі раніше судимі ( у тому числі за вбивство) жителі м. Києва та Київської області. Найстаршому – 43 роки, а наймолодшим – по 31. У них вилучено зброю, боєприпаси, радіостанції, засоби зламу замків та проникнення до будинків та інші свідчення злочинної діяльності.

На Київщині поліція затримала озброєну банду розбійників під час нападу на будинок підприємця 04

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На Київщині поліція затримала озброєну банду розбійників під час нападу на будинок підприємця 05

Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушень, передбачених ч.3 ст. 187 (Розбій), ч.3 ст. 186 (Грабіж), ч.3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Підозрювані затримані у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Криміналього процесуального кодексу України.

Наразі тривають подальні слідчо-розшукові заходи, у тому числі обшуки за місцями проживання підозрюваних.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165378
 
 
 Топ коментарі
 
Генерал відправив автобус із силовиками на підмогу п'яному другові.

У Києві правоохоронці затримали громадян, які зупинили п'яних поліцейських.Інцидент стався вночі, 13 грудня, у Солом'янському районі столиці на вулиці Донецька. Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Instagram.
Громадяни зупинили автомобіль, який підрізав їх на дорозі. Виявилося, що в автівці перебували двоє п'яних поліцейських, один із них був другом генерала.
Вже через 15 хвилин на місце події приїхав автобус з силовиками, які затримали громадян. При цьому п'яні поліцейські змогли поїхати."Типи вирізали нас по зустрічній, ми зупинили їх, вони закрилися в машині, почали тикати корочку і говорити "йдіть нах*й". Приїхали поліцейські, але нічого не змінилося. А вже через 10 хвилин приїхали "маски-шоу".
Заломами всіх і пресу, і лівих. І повезли в райвідділ. Протримали 4 години, зняли відбитки. Двох побили", - розповіли громадяни, які зупинили п'яних правоохоронців, передає "Київ Оперативний".
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Почему-то практически не сомневаюсь в том, что это гастролирующие, пришедшие нам на помощь в борьбе в империей зла, свободолюбивые дети кавказских гор. )))
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полиция Житомирщины, а винтили на Киевщине..шо за фигня..?
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Почему-то практически не сомневаюсь в том, что это гастролирующие, пришедшие нам на помощь в борьбе в империей зла, свободолюбивые дети кавказских гор. )))
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Думаю що це в черговий раз менти, чергова кримінальна розвідка, інакше б про них в подробицях розповідав Аваков!
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прочитав мои ранние комменты,можно понять, что я не особенно жалую волонтеров, есть за что, но эти, под судилищем, настоящие и очень, очень жаль, что такое происходит с ними. Кстати, когда проходили следствия по янтарю, то дым стоял выше крыши, а сейчас как будто все потерянные и запуганные.
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Так вішайте і це діло на підозрюваних у вбивстві Шеремета.
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Це зекапітулянти чергових патріотів піймали? На Киевщине полиция задержала вооруженную банду разбойников во время нападения на дом предпринимателя - Цензор.НЕТ 497
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так героев АТОшников еще много, если все на одних повесить, то остальных придется убирать как Амину Окуеву, а тогда даже самый тупой народ заподозрит что дело нечисто.
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Судячи з фото інструментів, це якась ремонтна бригада.
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Ща начнется срач- полиция дура, судья молодец!
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Парочка вверху рассчитывает на срач. Разочаруйте их.
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Зато не 90-е.
Очевидно же что либеральная демократия неспособна дать ни стабильности, ни безопасности, ни развития. Только дать власть горлопанам и агентам олигархов.
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Бандитизм был, есть и будет. Он есть в любой иной стране мира. Везде хватает люмпенов, жаждущих скорой наживы, ограбив кого либо.
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Похоже сантехники-отвертки, ключи, шуруповерт, болгарка, скотч, изолента, фонарик, пистолет-зажигалка ...
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Школа. Учительница спрашивает Вовочку:
- Кем твой папа работает?
- Слесарем. Вечером, уходя из дому, берет с собой большой ключ, а по утрам домой деньги приносит...
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Дайте угадаю, их отпустят под домашний арест а потом дадут по году условно и опять на вольные хлеба для судей деньги заколачивать? Или как по вашему они в 31 году уже успели *отсидеть* за убийства и грабежи?
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Дико извиняюсь.
На фото № 1 - изображен ПМ, рядом магазин с 7-ю патронами. С каких хренов в макарове вставлена "мортитрка" для отстрела сигнальных патронов?. Что , б...дь кулибины. Народ за идиотов не считайте...
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Что там с законопроектом Зеленского о борьбе с организованными преступными сообществами? Видимо турборежим дает сбой в этом плане. Все силы брошены на распродажу земли. )))
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ну почему же, еще надо реабилитировать лугадонских убийц и посадить волонтеров
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полиция Житомирщины, а винтили на Киевщине..шо за фигня..?
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Банда была из действующих сотрудников МВД, киевского паханата. Поэтому житомирские..
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да вроде нет..
Все они неработающие ранее судимые (в том числе за убийство) жители Киева и Киевской области. Источник: https://censor.net.ua/n3165378
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Генерал відправив автобус із силовиками на підмогу п'яному другові.

У Києві правоохоронці затримали громадян, які зупинили п'яних поліцейських.Інцидент стався вночі, 13 грудня, у Солом'янському районі столиці на вулиці Донецька. Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Instagram.
Громадяни зупинили автомобіль, який підрізав їх на дорозі. Виявилося, що в автівці перебували двоє п'яних поліцейських, один із них був другом генерала.
Вже через 15 хвилин на місце події приїхав автобус з силовиками, які затримали громадян. При цьому п'яні поліцейські змогли поїхати."Типи вирізали нас по зустрічній, ми зупинили їх, вони закрилися в машині, почали тикати корочку і говорити "йдіть нах*й". Приїхали поліцейські, але нічого не змінилося. А вже через 10 хвилин приїхали "маски-шоу".
Заломами всіх і пресу, і лівих. І повезли в райвідділ. Протримали 4 години, зняли відбитки. Двох побили", - розповіли громадяни, які зупинили п'яних правоохоронців, передає "Київ Оперативний".
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Если среди них был участник АТО, то все невиновники!
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как обычно какой-то лаврушник криминальник беженец из Грызундии где должен сидеть. Но генацвале помнят что он тоже был с ними в АТО.
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"Вот слушал я вас всех здесь долго,терпеливо и внимательно,и понял наконец- ну и дураки же вы все"... (с)
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