 На Київщині поліція затримала озброєну банду розбійників під час нападу на будинок підприємця. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Близько 19.00 у селі Києво-Святошинського району підозрювані проникли до будинку місцевого підприємця, аби заволодіти його майном. Нападники мали зброю, яку згодом застосували, обличчя приховували під балаклавами, а одягнені були у спеціальні тактичні костюми.
Після викриття розбійники відкрили стрілянину по поліцейських і намагалися застосувати світлошумові гранати. Завдяки професійним діям правоохоронців ніхто не постраждав.
На місці події поліцейські затримали чотирьох осіб. Усі вони непрацюючі раніше судимі ( у тому числі за вбивство) жителі м. Києва та Київської області. Найстаршому – 43 роки, а наймолодшим – по 31. У них вилучено зброю, боєприпаси, радіостанції, засоби зламу замків та проникнення до будинків та інші свідчення злочинної діяльності.
Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушень, передбачених ч.3 ст. 187 (Розбій), ч.3 ст. 186 (Грабіж), ч.3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Підозрювані затримані у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Криміналього процесуального кодексу України.
Наразі тривають подальні слідчо-розшукові заходи, у тому числі обшуки за місцями проживання підозрюваних.
Очевидно же что либеральная демократия неспособна дать ни стабильности, ни безопасности, ни развития. Только дать власть горлопанам и агентам олигархов.
- Кем твой папа работает?
- Слесарем. Вечером, уходя из дому, берет с собой большой ключ, а по утрам домой деньги приносит...
На фото № 1 - изображен ПМ, рядом магазин с 7-ю патронами. С каких хренов в макарове вставлена "мортитрка" для отстрела сигнальных патронов?. Что , б...дь кулибины. Народ за идиотов не считайте...
Все они неработающие ранее судимые (в том числе за убийство) жители Киева и Киевской области. Источник: https://censor.net.ua/n3165378
У Києві правоохоронці затримали громадян, які зупинили п'яних поліцейських.Інцидент стався вночі, 13 грудня, у Солом'янському районі столиці на вулиці Донецька. Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Instagram.
Громадяни зупинили автомобіль, який підрізав їх на дорозі. Виявилося, що в автівці перебували двоє п'яних поліцейських, один із них був другом генерала.
Вже через 15 хвилин на місце події приїхав автобус з силовиками, які затримали громадян. При цьому п'яні поліцейські змогли поїхати."Типи вирізали нас по зустрічній, ми зупинили їх, вони закрилися в машині, почали тикати корочку і говорити "йдіть нах*й". Приїхали поліцейські, але нічого не змінилося. А вже через 10 хвилин приїхали "маски-шоу".
Заломами всіх і пресу, і лівих. І повезли в райвідділ. Протримали 4 години, зняли відбитки. Двох побили", - розповіли громадяни, які зупинили п'яних правоохоронців, передає "Київ Оперативний".