 Глава ПЦУ Епіфаній повідомив про юридичну ліквідацію Київської патріархії УПЦ КП та УАПЦ

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив архієпископ ПЦУ Євстратій (Зоря), інформує Цензор.НЕТ.

"На засіданні Архієрейського Собору Митрополит Епіфаній повідомив про юридичне припинення релігійних організацій "Київська Патріархія УПЦ КП" та "Патріярхія УАПЦ", - написав він.

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Нагадуємо, сьогодні ПЦУ проводить в Національному заповіднику "Софія Київська" розширений архієрейський Собор з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви.

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