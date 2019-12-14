 Глава ПЦУ Епіфаній повідомив про юридичну ліквідацію Київської патріархії УПЦ КП та УАПЦ

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив архієпископ ПЦУ Євстратій (Зоря), інформує Цензор.НЕТ.
"На засіданні Архієрейського Собору Митрополит Епіфаній повідомив про юридичне припинення релігійних організацій "Київська Патріархія УПЦ КП" та "Патріярхія УАПЦ", - написав він.
Нагадуємо, сьогодні ПЦУ проводить в Національному заповіднику "Софія Київська" розширений архієрейський Собор з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви.
Не перепутайте.😁
а без нього і ложка ікри у горло не лізе, і келія у білому шовку і бархаті -не чиста .
ТОМУ ВІД КАЦАПСЬКОЇ СЕКТИ ВИМАГАЄТЬСЯ :
-ЧЕСНО ПРЕДСТАВИТИСЬ-"РОСІЙСЬКА..."
-НЕ ЗАЙМАТИСЬ ПІДРИВНОЮ РОБОТОЮ
еще один классический православный - еле "крестицца" умеет, но визгов "яправословный" - слышно за милю. правда больше запах, слышно то
И иди себе с миром
Виражаю благодарность украинцам за ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата
(*****)
он же высрал шо война = "маловерили". вот и Яхве таким макориком = "проверяетверу"?
а? или только то шо пишут = правда то?
если почитать "ветхий завет", то этот же Бох может вырезать всех тех(миллионы) что как и ты говорят - Филя - фу, Епифан - вау.
подумай над этим.
так и до МП доберутся
куда будут потом национальные патриоты Карпат
ходить молиться гундяевскому богу?.
У ЗАКАРПАТТІ МОСКОВСЬКИХ СПІ...АРАШЕНИХ КГБ ПОПІВ -'ЯК ГНОЮ'
І НАВІТЬ ТВОЯ РОДИНА,ДРУЗІ І СОБУТИЛЬНИКИ...
какому богу молятся атеісти ?
Ібо Наука -ето понятіє,а нє обьект преклоненія
т.е. понятненько уже и следующее - у попа Филаретки, отжали активы другие(но очень добрые попы)
А еще и возмущались: Че поп Филарет так беснуется, если он очень бобр... - та у вас столько тонн бабла бы отжали, то вы бы будь даже Яхвой, или Саваофкой - не менее громко бы смердели шо типо злые наезжают на
скрепы "веру "
ПЦу була створена обєднаннямУАПЦ,УПЦкП) І УПЦ(МП) .
Є ПІДПИС ФІЛАРЕТА.
не повторюй мантри роспропаганди
чо сперечатись за те - чи є плазма в кометі Галлея? І яка вона на смак - полунична, чи шпинатна. сама суперечка = тупо ні про що. ну хіба шо з дурних посміятись