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Все про:УАПЦ (23) УПЦ КП (213) Епіфаній (203) ПЦУ (488)

 Глава ПЦУ Епіфаній повідомив про юридичну ліквідацію Київської патріархії УПЦ КП та УАПЦ

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній повідомив про юридичне припинення релігійних організацій "Київська патріархія УПЦ КП" і "УАПЦ".

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив архієпископ ПЦУ Євстратій (Зоря), інформує Цензор.НЕТ.

"На засіданні Архієрейського Собору Митрополит Епіфаній повідомив про юридичне припинення релігійних організацій "Київська Патріархія УПЦ КП" та "Патріярхія УАПЦ", - написав він.

Глава ПЦУ Епіфаній повідомив про юридичну ліквідацію Київської патріархії УПЦ КП та УАПЦ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі Церкви солідарні в підтримці Зеленського, який прагне до миру в Україні, - Епіфаній

Глава ПЦУ Епіфаній повідомив про юридичну ліквідацію Київської патріархії УПЦ КП та УАПЦ 02

Нагадуємо, сьогодні ПЦУ проводить в Національному заповіднику "Софія Київська" розширений архієрейський Собор з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль шантажував Афіни і вимагав не визнавати ПЦУ, - грецький політик

Глава ПЦУ Епіфаній повідомив про юридичну ліквідацію Київської патріархії УПЦ КП та УАПЦ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165377
 
   
 Топ коментарі
 
А когда московских чекистов из РПЦ давить будете?
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Остался один нерешенный вопрос с ликвидацией гебистской секты упц мп.
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Ну вот и бортонули Героя Украины Филарета. Предательство закончилось предательством. Закономерно.
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У тебя есть своя точка зрения (долбонутая), на происходящее. Филарет не посещает богослужения Епифания, его кинули. Что ты своим пысков расскажешь?
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пысков=пыском (пятачком)
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Он не посещает,потому что старый тщеславный дурень,рассчитывающий что будет сам править и всем владеть. Пшел вон,карикатура козломордая.
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Карикатура свинорылая, как ты печатаешь своими ратицями? А еще ратицею тикаеш, iдыи туди)))) Кумедне)))
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Что,что??? Куда тикаеш ідыитуды? Ох,идиот.😄
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Герой Украины, он томос добыл, пусть и кастрированный. Вот суть (ссылка)
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Кинули только мацковский сатанат. А Филя, сидя своей ж...ой на двух стульях просто попал посередке и **...ся на пол. Бывает
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Филарета вообще больше не будет. Он уже не патриарх как бы.
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Закрылось общество с ограниченной ответственностью. Развалили многолетнее Филино корыто. Выдали маленькую мисочку и как хочешь, так и живи..
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та мисочка вроде осталась. просто в других руках. Глава ПЦУ Епифаний сообщил о юридической ликвидации Киевской патриархии УПЦ КП и УАПЦ - Цензор.НЕТ 9488
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бідачка втратив титул Патріарха.
а без нього і ложка ікри у горло не лізе, і келія у білому шовку і бархаті -не чиста Глава ПЦУ Епіфаній повідомив про юридичну ліквідацію Київської патріархії УПЦ КП та УАПЦ - Цензор.НЕТ 164 .
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А когда московских чекистов из РПЦ давить будете?
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Давить надо красиво-налогами, например аренда храмов для московитов должна быть за 1м2 50$😊
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Эти смогут себе позволить и побольше платить за доходное место торговли чудесами и свечками. Глава ПЦУ Епифаний сообщил о юридической ликвидации Киевской патриархии УПЦ КП и УАПЦ - Цензор.НЕТ 3871
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В УКРАЇНІ СВОБОдА ВІРОСПОВІДАНННЯ

ТОМУ ВІД КАЦАПСЬКОЇ СЕКТИ ВИМАГАЄТЬСЯ :

-ЧЕСНО ПРЕДСТАВИТИСЬ-"РОСІЙСЬКА..."
-НЕ ЗАЙМАТИСЬ ПІДРИВНОЮ РОБОТОЮ
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"мало пленных вырезали, начинай сначала"(© "моисей")
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😯 о, это где такое ?! И что за события??
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понятно.
еще один классический православный - еле "крестицца" умеет, но визгов "яправословный" - слышно за милю. правда больше запах, слышно то Глава ПЦУ Епіфаній повідомив про юридичну ліквідацію Київської патріархії УПЦ КП та УАПЦ - Цензор.НЕТ 3344
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Гордыня-это грех. Покайся, грешник )))
И иди себе с миром
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Остался один нерешенный вопрос с ликвидацией гебистской секты упц мп.
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Не при зелёных точно. У них глава СБУ ходит к мацковским слугам дьявола исповедоваться.
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Просили передать:
Виражаю благодарность украинцам за ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата
(*****)
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Филарет не угомонится и будет огрызаться. Деменция.
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а вот как ты можешь знать, а вдруг дедок прав?
он же высрал шо война = "маловерили". вот и Яхве таким макориком = "проверяетверу"?
а? или только то шо пишут = правда то?
если почитать "ветхий завет", то этот же Бох может вырезать всех тех(миллионы) что как и ты говорят - Филя - фу, Епифан - вау.
подумай над этим.
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Елки палки
так и до МП доберутся
куда будут потом национальные патриоты Карпат
ходить молиться гундяевскому богу?.
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так.

У ЗАКАРПАТТІ МОСКОВСЬКИХ СПІ...АРАШЕНИХ КГБ ПОПІВ -'ЯК ГНОЮ'
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Звание патриарха вроде как пожизненное... Не? Глава ПЦУ Епифаний сообщил о юридической ликвидации Киевской патриархии УПЦ КП и УАПЦ - Цензор.НЕТ 5787
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ХОЧ ПАТРАРІХ,ХОЧ КОТРІАРХ ВСІЯ ГАЛАКТИКИ ТИ МОЖЕШ ТЕЖ СЕБЕ ТАК НАЗВАТИ..
І НАВІТЬ ТВОЯ РОДИНА,ДРУЗІ І СОБУТИЛЬНИКИ...
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видать ты седня слишком много наклонов отбивал.... начался бред, хотя эт у тя перманентно то Глава ПЦУ Епіфаній повідомив про юридичну ліквідацію Київської патріархії УПЦ КП та УАПЦ - Цензор.НЕТ 8195
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козлов ...всьо хотєл тєбя спросіть...
какому богу молятся атеісти ?
Ібо Наука -ето понятіє,а нє обьект преклоненія
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а, понятно, извините, скоро прием лекарств - спите спокойно
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Петюня-дурноголовий і сюди свою свинну харю засуну
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У кіріла підіймають бокали і дзвонять калакала.
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понятно? - "банкротство", сэр.
т.е. понятненько уже и следующее - у попа Филаретки, отжали активы другие(но очень добрые попы) Глава ПЦУ Епіфаній повідомив про юридичну ліквідацію Київської патріархії УПЦ КП та УАПЦ - Цензор.НЕТ 8383
А еще и возмущались: Че поп Филарет так беснуется, если он очень бобр... - та у вас столько тонн бабла бы отжали, то вы бы будь даже Яхвой, или Саваофкой - не менее громко бы смердели шо типо злые наезжают на скрепы "веру" Глава ПЦУ Епіфаній повідомив про юридичну ліквідацію Київської патріархії УПЦ КП та УАПЦ - Цензор.НЕТ 7000
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озлов...
ПЦу була створена обєднаннямУАПЦ,УПЦкП) І УПЦ(МП) .
Є ПІДПИС ФІЛАРЕТА.

не повторюй мантри роспропаганди
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та мені одна сотона де створена банда наперсточників - в Римі, чи в Магдалі, так само як і хто створив її - Сралін чи Дурій Цезар, або навіть Фрібріх Баблоросса Глава ПЦУ Епіфаній повідомив про юридичну ліквідацію Київської патріархії УПЦ КП та УАПЦ - Цензор.НЕТ 7373
чо сперечатись за те - чи є плазма в кометі Галлея? І яка вона на смак - полунична, чи шпинатна. сама суперечка = тупо ні про що. ну хіба шо з дурних посміятись Глава ПЦУ Епіфаній повідомив про юридичну ліквідацію Київської патріархії УПЦ КП та УАПЦ - Цензор.НЕТ 9552
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А теперь тоже самое расскажи про вашего Гундяя - Кирилла, и пыню ***** 1 сцаря всея параши
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на мацковский сатанат, сил не хватило ,ибо мацковский сатанат в нем самом...и он его родитель
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мацквацкий сатанат есть враг Украины, его простым объявлением о ликвидации не победишь. А соединение трех бывших автокефальных церквей в одну единую ПЦУ это уже хорошо. Существование гундяевцев в Украине, это не только церковное дело, многие украинцы посещают шабаши ряженных ФСБшников, даже не понимая этого
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А у Христа була прописка?Тобто яку вiн мав юридичну адресу?
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